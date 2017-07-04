Военный Донбасс: националисты и ВСУ делят сферы влияния

Киев, , 21:19 — REGNUM В Донбассе на Донецком направлении сохраняется напряженная обстановка. Противоборствующие стороны активно применяют артиллерию калибров 122 мм, минометы, танки, БМП, гранатометы и стрелковое вооружение. Данную информацию 3 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 26 раз нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 60 мин калибра 120 мм и 21 мину калибра 82 мм. На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 18 танковых снарядов, 22 мины калибра 120 мм. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили два домостроения в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в селе Ленинское. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Клиновое, 15 км до линии соприкосновения, выявлено местонахождение 10 САУ «Акация». В районе Красного Пахаря, 15 км до линии соприкосновения, отмечен регулярный подвоз боеприпасов для танков. В районе Артемовска, 20 км до линии соприкосновения, отмечено прибытие 13 единиц автомобильной техники. В ближайшее время противником планируется демонстративное перемещение скрываемой бронетехники по маршруту Пески — Тоненькое, а также в районе Авдеевки. Данные мероприятия направлены на выявление и задержание местных жителей, способных оповестить нас о готовящихся провокациях со стороны ВСУ. В этой связи обращаем внимание представителей СММ ОБСЕ на возможные перемещения запрещенных вооружений украинских силовиков в ночное время», — добавил Басурин.

По его словам, в Донбассе между националистами и подразделениями ВСУ идёт передел сфер влияния.

«В результате очередных разборок между подразделениями 34 ОМПБ 57 ОМПБР и националистами в районе населенного пункта Желанное произошла перестрелка, в результате которой потери в 34 ОМПБ составили до пяти человек убитыми. При этом отмечается факт отказа личного состава 2-го взвода 34 батальона от выполнения приказа комбата на преследование группы бандитов из числа украинских националистов, расстрелявших их сослуживцев, что позволило преступникам скрыться», — считает Басурин.

Кроме того, официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшие сутки киевские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 24 боеприпаса.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново и Калиновка. ВСУ при обстрелах применили гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 24 гранаты», — сказал Марочко.

Он сообщил, что в селе Камышино (под Станицей Луганской, под контролем ВСУ) командование ВСУ разместило до 120 польских наемников и 30 танков Т-62.

«По нашим данным, в населенном пункте Камышино на левом берегу реки Северский Донец установлено нахождение личного состава воинского подразделения частной военной компании из Польши в количестве до 120 человек. Отличительными признаками являются наличие в пункте дислокации государственного флага Республики Польша, также зафиксирована польская речь. В районе указанного населенного пункта в лесном массиве рассредоточено и замаскировано до 30 единиц танков Т-62. По информации от местных жителей, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, расположенного на автодороге Станица Луганская — Луганск, дислоцируется личный состав «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве до 30 человек. Задача — охрана моста и организация контроля за проходящей техникой», — сказал Марочко.

По его словам, на нескольких направлениях у линии соприкосновения активизировались украинские снайперы.

«В районе населенного пункта Новоалександровка была зафиксирована снайперская группа, несколько раз открывавшая огонь в направлении позиций Народной милиции», — добавил Марочко.

Он проинформировал, что киевские силовики ведут воздушную разведку в районе линии соприкосновения в рамках подготовки заброски на территорию ЛНР диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Установлено, что в зоне ответственности 93 бригады ВСУ в районе населенного пункта Трехизбенка проводится воздушная разведка с применением БПЛА иностранного производства. По нашим данным, разведка ведется с целью обеспечения перехода группы ДРГ в «серую зону» на территорию ЛНР для минирования близлежащих районов», — рассказал Марочко.

При этом Народная милиция ЛНР просит международных наблюдателей пресечь использование киевскими силовиками мирных жителей в качестве живого щита.

«Прячась за спинами мирных жителей, на восточной окраине населенного пункта Попасная на территории больничного комплекса ВСУ разместили технику: САУ — две единицы, танки — четыре единицы и автомобильная техника — пять единиц. Мы в очередной раз обращаемся к представителям международных наблюдательных организаций с просьбой не оставлять без внимания данный факт и принять соответствующие меры. Практика использования живого щита вошла в норму ВСУ и используется ими повсеместно. Это является преступлением против собственного народа, а также нарушением прав человека», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, двое военнослужащих получили ранения». Он сообщил, что в Водяном (Мариупольское направление) позиции ВСУ подверглись длительному и мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ДНР. Лысенко уточнил, что украинские войска в Павлополе, Гнутово и Лебединском обстреливались из легкого вооружения.

По его словам, в Крымском (Луганское направление) украинские войска накрыло минометным огнем, а в Станице Луганской и Желтом — из легкого вооружения. Лысенко отметил, что на Донецком направлении боевые действия велись по всему фронту, за исключением Светлодарской дуги и донецкого аэропорта.

«Наиболее горячо вчера было в Зайцево», где ВС ДНР «применяли минометы, а в целом обстрел продолжался более двух часов».

Полковник проинформировал, что в районе Каменки (на Донецком направлении) войска ДНР пытались сдвинуть линию фронта, но потерпели неудачу и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

Также украинские бойцы, которые держат линию обороны в Авдеевке (под контролем ВСУ, Донбасс), выложили в сеть видео уничтожения танка «Белый орел» (модернизированный российский танк Т-72), передает украинский телеканал Интер.

В свою очередь в ДНР отметили, что место и время уничтожения танка «Белый орел» не соответствуют действительности, пишет сайт «Новороссия». Отмечается, что танк был подбит в районе Песок (район аэропорта Донецка).

«В ДНР рассказали, что ни место, ни время года не совпадает с поданной информацией. Так, на земле трава не зеленого цвета, что явно говорит о другом времени года. Кроме того съемка велась предположительно в районе оккупированного украинской армией н.п. Пески под Донецком. По заявлениям лживых украинских СМИ танк был «подбит» под оккупированной украинской армией Авдеевкой. Кроме того съемка велась предположительно в районе оккупированного украинской армией н.п. Пески под Донецком», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Басурин обвинил Украину в нагнетании военной обстановки в Донбассе в преддверии Минских переговоров и саммита G20.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской.