“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»

Мадрид, , 21:09 — REGNUM «В свете учащения терактов с участием мусульман европейские группы и партии правого толка становятся на откровенно антиисламские позиции, — заявляют корреспонденты издания La Vanguardia Исабель Рамос и Энрике Фигередо. — Теперь они уже простое присутствие мусульман где бы то ни было воспринимают как угрозу и проявление наступающей исламизации континента, которое сложно остановить даже насилием, таким, например, его проявлением, как нападение на мечети в Старом Свете».

Авторы отмечают, что выводы сделаны на основе данных, представленных в докладе Европола, освещающем итоги 2016 года. Как следует из статьи названных выше журналистов, «исламофобы в качестве аргумента своей агрессивности по отношению к мусульманам часто приводят примеры сексуальных домогательств беженцев к большому количеству женщин католического вероисповедания, как это было, например, в Новогоднюю ночь в Кельне».

Авторы склоняются к версии, что в нарастающей исламофобии виновато исчезновение коммунизма: «когда в 1989 пала Берлинская стена и коммунизм перестал существовать, агрессию нужно было на что-то направить. Постепенно в качестве ее объекта выкристаллизовался ислам».

Причины явления, казалось бы, просты: «они» не похожи в своей вере на «нас» и что бы ни говорила статистика об «их» количестве в «наших» странах, бумага врет: «их» на самом деле в несколько раз больше и «они» хотят «нас» захватить и поработить.

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На самом деле, считают авторы, корни процесса гораздо глубже — ползучая колонизация мусульманами Европы — ответ на то, что европейские страны когда-то колонизировали Азию и Африку. И вот это чувство потери колониального господства вызывает приступы исламофобии у правых, которую они пытаются замаскировать под заботу о сохранении европейской культуры и христианства.

Подавая таким образом правые партии в не очень хорошем политическом и общечеловеческом свете, авторы — нечаянно или, что скорее всего, намеренно — не касаются темы арабского завоевания их родной Испании, находившейся под игом мавров с 711 по 1492 гг., иначе бы, согласно логике Рамос и Фигередо, захват европейцами (испанцами в частности) колоний в Америке, Африке и Азии можно было бы объяснить «адекватной реакцией на почти восьмисотлетнее арабское владычество в Европе».

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