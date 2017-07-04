Пентагон: Нанесен удар по террористам «Аль-Шабаб» в Сомали

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Пентагон подтвердил проведение авиаудара против террористов «Аль-Шабаб» в Сомали, 3 июля сообщает Fox News.

«2 июля примерно в 07:30 силы США провели авиаудар против «Аль-Шабаб», террористической группы, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время мы оцениваем результаты операции и предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Силы США по-прежнему привержены поддержке федерального правительства Сомали, национальной армии и наших партнеров по Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) в борьбе против «Аль-Шабаб»…», — говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, впервые с 1994 года небольшая группа военнослужащих США прибыла в Сомали.

В конце марта текущего года президент США Дональ Трамп разрешил Пентагону осуществлять антитеррористические авиаудары в Сомали. Атака на боевиков 2 июля стала второй по счету после получения соответствующего распоряжения Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали расстреляли семь боевиков, готовивших теракты