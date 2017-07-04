В Кремле состоялась неформальная встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином

Москва, , 20:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает 3 июля пресс-служба Кремля.

По заявлению пресс-службы, сегодняшняя встреча носила неформальный характер.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Основные мероприятия визита планируется провести 4 июля.

Это будут переговоры на высшем уровне, в ходе которых будет обсуждаться весь спектр двустороннего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

Кроме того, главы России и КНР обсудят широкий круг международных и региональных проблем.

По итогам запланированных на 4 июля переговоров будет подписан целый ряд двусторонних документов и соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом