Венгерский батальон приехал оберегать спокойствие Эстонии

Таллин, , 20:12 — REGNUM На эстонский аэродром Тарту американские транспортные самолёты привезли личный состав венгерского механизированного батальона, сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Их прибытие в прибалтийскую страну связано с началом военных учений «Training Bridge 2017», после окончания которых они останутся в Эстонии на три месяца.

Пресс-служба Сил обороны Эстонии приводит мнение командира 2-й пехотной бригады полковника Ээро Ребо, который очень рад возможности вместе с венграми совершенствовать навыки совместных действий с союзниками по НАТО.

По предварительным данным, прибывшие в Эстонию венгерские военнослужащие входят в состав 1-го механизированного батальона 25-й пехотной бригады вооруженных сил Венгрии. Предполагается, что их штатная бронетехника будет доставлена в Эстонию по железной дороге.

Не исключено, что прибытие в Эстонию бронетехники венгерского батальона может испортить праздничное настроение эстонским политикам.

Дело в том, что 25-я пехотная бригада вооруженных сил Венгрии имеет на вооружении ещё советские бронетранпортеры БТР-80 и БТР-80А.

Напомним, с 5 по 16 июня на территории прибалтийских стран и Польши проходили военные учения НАТО Saber Strike. В этих учениях впервые участвовали многонациональные батальоны НАТО, базирующиеся у западных границ России на ротационной основе.

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