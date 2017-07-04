Александр Шпунт, , 21:00 — REGNUM

Британская исследовательская корпорация «АйЭйчСи Маркет» почти ничего не понимает в борьбе с терроризмом, тонкостях различий между ветвями ислама и межнациональными отношениями в районе Большого Ближнего Востока.

Но она прекрасно разбирается в экономических механизмах. Это ее профессия — выявлять и анализировать, как на практике работают те или иные экономики, даже если они не слишком расположены об этом рассказывать. И в своей специальности она входит в тройку мировых лидеров.

На прошлой неделе «АйЭйчСи» опубликовала подробное исследование экономики Исламского Государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором пришла к выводу — халифат с января 2015 года потерял 80% операционных доходов бюджета.

Аналитики «АйЭйчСи» связывают это, прежде всего, с потерей территории. Как и любое государство, халифат живет во многом «с земли», облагая налогами и сборами любую деятельность на подконтрольном пространстве — от аграрного сектора до работорговли, от черного рынка оружия до черного рынка нефти.

Но это самое подконтрольное пространство — а вместе с ним и число налогоплательщиков — стремительно сужается. Если в январе 2015 года ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал 90 800 кв. км, то через год — чуть больше 70 000, еще через год — только 57 000. Сегодня исламское государство занимает площадь, составляющую чуть больше трети от той, что оно занимало два года назад — только 35 000 квадратных километров.

По мере сокращения халифата среднемесячный доход ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резко сократился — с $81 млн. во втором квартале 2015 года до $16 млн. во втором квартале 2017 года, — на 80 процентов.

Это включает неуклонное снижение всех типов финансовых потоков государства, но в разных пропорциях. Так, среднемесячные доходы от нефти сократились на 88 процентов, а доходы от налогообложения и конфискаций снизились на 79 процентов по сравнению с первоначальной оценкой в 2015 году.

«Территориальные потери являются основным фактором, способствующим потере доходов исламского государства… Потеря контроля над крупным иракским городом Мосул и богатыми нефтью районы в сирийских провинциях Ракка и Хомс оказала особенно существенное влияние на способность группы получать доход», — отметил в докладе Лудовико Карлино, старший аналитик «АйЭйчСи Маркет» по региону Ближнего Востока.

При этом давление на границы территории, которую сегодня занимает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не ослабевает.

Поддерживаемые США т.н. «сирийские демократические силы» вышли на окраину Ракки. Сирийские правительственные войска с боями неуклонно продвигаются на восток к Дейр-эз-Зору, что позволит им в этом месте выйти к Ефрату и одновременно оседлать ключевую сухопутную магистраль Пальмира — Фадгами.

В Ираке правительственные войска и поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся ликвидировать последние оставшиеся очаги контроля ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гавии, Талль-Афаре и Аль-Каиме после завершения операции в Мосуле.

Способность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличить налоговую нагрузку на население, которым она управляет, достигла своих пределов. Аналитики «АйЭйчСи» не выявили каких-либо существенных изменений в отношении налогов и сборов, введенных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с конца 2016 года.

Важно отметить: доклад показывает — руководители ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видят происходящее и готовятся перейти от экономики исламского государства к экономике «классической» террористической сети, как только размер территории упадет ниже критического или как только выше критической поднимется ее раздробленность.

«Хотя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему, … участвует в коммерческой деятельности, особенно в области добычи нефти, есть признаки того, что она пытается увеличить свои финансовые резервы, ускоряя переход от высокобюрократической и централизованной квазигосударственной экономики к финансированию будущего нового восстания через экономику террористического формата… Попытка заставить людей, живущих в халифате, оплачивать все сделки золотыми динарами — валютой группы, объявленной в прошлом году, — самый очевидный показатель этой тенденции» — отмечается в докладе.

Консолидация финансовых ресурсов сочетается с резкой активизацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вне региона Большого Ближнего Востока — прежде всего, в Афганистане.

ИА REGNUM довольно подробно рассказывало о сложившемся противостоянии афганских талибов и халифата. Также ИА REGNUM в своих материалах фиксировало резко возросшую активность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Индонезии и на Филиппинах.

Для всего этого необходимы консолидированные финансовые ресурсы, и лучше всего — не в виде валюты, даже наличной, а в виде старого доброго золота. Активизация проекта золотого динара (а он действительно золотой) и отказ от первоначально планировавшихся банкнот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые должны были по первоначальному плану войти в обращение вместе с динаром — самое четкое подтверждение тому, что лидеры ИГ готовятся к тому, чтобы оставить в Сирии и Ираке террористическое подполье, и попробовать обосноваться где-то восточнее.