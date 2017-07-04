СМИ: США атаковали боевиков «Аль-Шабаб»* в Сомали

Могадишо, , 20:13 — REGNUM Соединенные Штаты осуществили удары в Сомали против боевиков группировки «Аль-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 июля сообщает Reuters со ссылкой на источник из администрации США.

Собеседник агентства не указал дополнительных подробностей антитеррористической операции. Представители Пентагона пока не прокомментировали сообщение СМИ.

Напомним, радикальная исламистская группировка «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведет боевые действия на территории Сомали и Кении с 2007 года. В Сомали ключевой задачей группировки является свержение правительства страны.

В конце июня власти Сомали расстреляли семь боевиков «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших взрывы. В прошлом месяце террористы «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили военную базу в городе Аф-Урур, расположенном примерно в 100 километрах к югу от Босасо, убив по меньшей мере 59 человек.

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