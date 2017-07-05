Примут ли страны ЕС коллективную ответственность за контроль над беженцами?

Ватикан, , 05:31 — REGNUM Нейтральная политика не гарантирует отсутствия терактов. Поведение таких стран, как Италия, стремящаяся сохранить статус-кво, не создает надежного барьера против террористической угрозы, которая так громко заявляет о себе в Германии, Франции и Великобритании. Отсутствие вразумительной стратегии ЕС в отношении мигрантов и беженцев из экономически и политически депрессивных стран выглядит очень шаткой, ее способность обеспечить безопасность далеко не бесспорна. Эти и другие тенденции, обозначенные католической прессой, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Глобальное международное сотрудничество требует проявления политической воли, однако те формы, которые принимает миграция в сферах ЕС, говорит об отсутствии у Европы такого качества. В результате, различные страны вынуждены вести двусторонние переговоры с целью держать миграционные процессы под контролем. Особое беспокойство вызывает радикализация прибывающих в Европу мигрантов (прежде всего, их мусульманской части), тем более что фундаменталисты, считающие терроризм инструментом борьбы против появления новых политических лидеров на Ближнем Востоке, борются за власть и между собой. Решение проблемы видится в улучшении условий жизни в родных для мигрантов странах, создание для них такой жизни, от которой им просто не потребуется уезжать.

Пока эта идея остается далекой от практической реализации, приходится справляться с имеющимися проблемами. С целью оставить наплыв беженцев ЕС должен решить незамедлительно три проблемы. А именно, начать оказывать помощь в Турции, Ливане и Иордании (странах промежуточных остановок беженцев), стабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе, и, наконец, усилить пограничный контроль в странах, через которые мигранты пересекают европейскую границу.

Примут ли все страны ЕС такие меры как свою общую ответственность? Читайте обзор католической прессы: Ватикан готовится отлучать от Церкви коррупционеров и мафиози

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