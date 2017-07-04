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Новых глав двух районов Новгородской области в августе выберут по конкурсу

Политика

В связи с досрочной отставкой глав Марёвского и Поддорского районов

Новых глав двух районов Новгородской области в августе выберут по конкурсу
Иллюстрация: Kurer-sreda.ru

Великий Новгород, 3 июля 2017, 19:31 — REGNUM  В двух районах Новгородской области в связи с досрочной отставкой глав районов объявлен конкурсный отбор на вакантные места. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в отставку досрочно в июне 2017 года ушли глава Марёвского района Олимпиада Ильина и глава Поддорского района Александр Буленков.

В Марёвском районе конкурсный отбор на пост главы района назначен на 9 августа, в Поддорском районе — на 7 августа. В настоящее время в муниципальных образованиях принимают документы от претендентов на эти должности.

Напомним, и Александр Буленков, и Олимпиада Ильина были избраны на свои посты на прямых выборах в сентябре 2014 года. Оба участвовали в них от партии «Единая Россия» и получили в свою поддержку свыше 60% голосов избирателей. В Поддорском районе после громкого ухода из района крупного инвестора — руководителя группы компаний Zenden Андрея Павлова — ряд местных жителей выступили с требованием отставки Буленкова, но протестные митинги им не разрешали проводить местные власти.

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Оба района — отдалённые и малочисленные, в каждом проживает около 4 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав муниципалитетов в Новгородской области отменены в 2015 году. Теперь глав районов выбирают депутаты районных дум из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией. Комиссия наполовину формируется губернатором Новгородской области.

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Назначение глав муниципальных образований
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