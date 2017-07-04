Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто

Москва, , 19:33 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает оставлять в припаркованных автомобилях детей младше семи лет без взрослого. Постановление опубликовано сегодня, 3 июля, на официальном сайте правительства.

Данное постановление также обязывает родителей перевозить детей до семи лет только в специальных удерживающих устройствах, которые соответствуют весу и росту ребенка.

Кроме того, устанавливается, что для детей от семи до 12 лет такое устройство обязательно на переднем сиденье легкового автомобиля или если автомобиль не оборудован ремнями безопасности.

Из этого следует, что на заднем сиденье автомобиля ребенка достаточно пристегнуть штатным ремнем при его наличии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел России разработало поправки в Правила дорожного движения, которые запрещают автовладельцам оставлять в машине на время стоянки маленьких детей без присмотра взрослых.

Данные изменения призваны не допустить случаев, когда оставленные в автомобиле дети могут перегреться или замерзнуть, испугаться или столкнуться с другими опасностями.