«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»

Берлин, , 18:56 — REGNUM Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович считает, что по нынешней постановке вопроса о строительстве нитки газопровода из России в Европу, «Москва обладает несомненным преимуществом, ибо зарезервировала себе право влиять на процессы на всем протяжении «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря и только на евросоюзной суше начинается право ЕС».

По сообщению немецкой Der Spiegel, озвученную Шефчовичем идею передачи мандата на ведении переговоров от Германии Еврокомиссии одобрили 13 государств ЕС.

По мнению чиновника, вступление в переговоры с «Газпромом» ЕК «обеспечит в будущем Евросоюзу бо́льшую степень независимости от российского топлива».

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На самом деле, подчеркивают авторы статьи в издании Петер Мюллер и Кристоф Шульт, «словак переживает за вложения, которые ЕС делает в Украину. До момента, пока не начнет функционировать «СП-2» российский газ в Европу идет через эту страну, что позволяет поддерживать её экономику на плаву. В случае потери Украиной транзита Евросоюзу придется сильно увеличить финансирование Киева, что Брюсселю не нравится».

Как считают авторы, если переговоры вместо Германии начнет вести Еврокомиссия, «процесс затянется не неопределенное время, что может быть выгодно некоторым государствам», каких именно, правда, не указывается.