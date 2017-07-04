Вторник, 4 Июля 2017 года
03:01:33 МСК

«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»

Политика

Еврокомиссию не устраивает ведение Германией переговоров с Россией по «Северному потоку – 2»

«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Северный Поток-2

Берлин, 3 июля 2017, 18:56 — REGNUM  Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович считает, что по нынешней постановке вопроса о строительстве нитки газопровода из России в Европу, «Москва обладает несомненным преимуществом, ибо зарезервировала себе право влиять на процессы на всем протяжении «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря и только на евросоюзной суше начинается право ЕС».

По сообщению немецкой Der Spiegel, озвученную Шефчовичем идею передачи мандата на ведении переговоров от Германии Еврокомиссии одобрили 13 государств ЕС.

По мнению чиновника, вступление в переговоры с «Газпромом» ЕК «обеспечит в будущем Евросоюзу бо́льшую степень независимости от российского топлива».

Читайте также: «Украины как партнера не существует в стратегических планах России»

На самом деле, подчеркивают авторы статьи в издании Петер Мюллер и Кристоф Шульт, «словак переживает за вложения, которые ЕС делает в Украину. До момента, пока не начнет функционировать «СП-2» российский газ в Европу идет через эту страну, что позволяет поддерживать её экономику на плаву. В случае потери Украиной транзита Евросоюзу придется сильно увеличить финансирование Киева, что Брюсселю не нравится».

Как считают авторы, если переговоры вместо Германии начнет вести Еврокомиссия, «процесс затянется не неопределенное время, что может быть выгодно некоторым государствам», каких именно, правда, не указывается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное