На границе Казахстана с Узбекистаном откроют ранее закрытые пункты пропуска

Астана, , 18:17 — REGNUM Переговоры представителей пограничных ведомств Казахстана и Узбекистана состоялись сегодня, 3 июля. Было принято решение открыть два закрытых в 2008 году автомобильных пункта пропуска «Сырдарья» и Целинный».

«Казахстанская сторона информировала о принимаемых мерах по развитию пунктов пропуска и сообщила о том, что первоочередными пунктами для развития являются «Капланбек», «Бауыржана Конысбаева» и «Жибек Жолы», продемонстрировала макеты планируемых пунктов пропуска, а также о результатах, которые будут достигнуты в рамках поставленных задач», — сообщил руководитель управления таможенного контроля Сержан Ештаев.

Таким образом, открыты будут два новых пункта «Сырдарья» и Целинный», три пункта пропуска «Казыгурт», «Капланбек», «Атамекен» переведены на круглосуточный режим работы, а улучшение пропускных процедур и технического оснащения начнется с пунктов «Капланбек», «Бауыржана Конысбаева» и «Жибек Жолы».

Также будет ускорен процесс оформления документов на транспорт. Сейчас на эту процедуру уходит 38 минут. Нововведения должны снизить время оформления до 25 минут. Ожидается, что это позволит увеличить поток автомобилей, проходящих через границу, с 400 штук до 1 тысячи. Все предпринятые меры вкупе помогут пересечь границу 40 тысячам человек в день, что крайне важно как для жителей Казахстана, так и Узбекистана.

С приходом к власти Шавката Мирзиёева отношения Узбекистана с Казахстаном улучшились: торговый оборот двух стран за первый квартал 2017 года вырос на 37%. Поэтому увеличение количества пунктов пропуска и увеличение их пропускной способности укладывается в общий тренд потепления отношений.

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Напомним также, что список пунктов пропуска через государственную границу Казахстана на границе с Республикой Узбекистан утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 9 июля 2013 года № 697 «Об утверждении перечня пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и стационарных постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан».

Железнодорожные пункты пропуска:

Бейнеу — Мангистауская область

Сары-Агаш — Южно-Казахстанская область

Мактаарал — Южно-Казахстанская область

Автомобильные пункты пропуска:

Тажен — Мангистауская область

Жибек Жолы — Южно-Казахстанская область

Бауыржана Конысбаева — Южно-Казахстанская область

Капланбек — Южно-Казахстанская область

Казыгурт — Южно-Казахстанская область

Атамекен — Южно-Казахстанская область

Таким образом, сейчас на границе Казахстана с Узбекистаном действует три железнодорожных пункта пропуска и шесть пунктов автомобильного пропуска, всего девять.

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