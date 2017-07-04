Вторник, 4 Июля 2017 года
03:00:44 МСК

На границе Казахстана с Узбекистаном откроют ранее закрытые пункты пропуска

Политика

Пограничники двух стран улучшают сотрудничество

На границе Казахстана с Узбекистаном откроют ранее закрытые пункты пропуска
Иллюстрация: News.uzreport.uz
Узбекистан и Казахстан

Астана, 3 июля 2017, 18:17 — REGNUM  Переговоры представителей пограничных ведомств Казахстана и Узбекистана состоялись сегодня, 3 июля. Было принято решение открыть два закрытых в 2008 году автомобильных пункта пропуска «Сырдарья» и Целинный».

«Казахстанская сторона информировала о принимаемых мерах по развитию пунктов пропуска и сообщила о том, что первоочередными пунктами для развития являются «Капланбек», «Бауыржана Конысбаева» и «Жибек Жолы», продемонстрировала макеты планируемых пунктов пропуска, а также о результатах, которые будут достигнуты в рамках поставленных задач», — сообщил руководитель управления таможенного контроля Сержан Ештаев.

Таким образом, открыты будут два новых пункта «Сырдарья» и Целинный», три пункта пропуска «Казыгурт», «Капланбек», «Атамекен» переведены на круглосуточный режим работы, а улучшение пропускных процедур и технического оснащения начнется с пунктов «Капланбек», «Бауыржана Конысбаева» и «Жибек Жолы».

Также будет ускорен процесс оформления документов на транспорт. Сейчас на эту процедуру уходит 38 минут. Нововведения должны снизить время оформления до 25 минут. Ожидается, что это позволит увеличить поток автомобилей, проходящих через границу, с 400 штук до 1 тысячи. Все предпринятые меры вкупе помогут пересечь границу 40 тысячам человек в день, что крайне важно как для жителей Казахстана, так и Узбекистана.

С приходом к власти Шавката Мирзиёева отношения Узбекистана с Казахстаном улучшились: торговый оборот двух стран за первый квартал 2017 года вырос на 37%. Поэтому увеличение количества пунктов пропуска и увеличение их пропускной способности укладывается в общий тренд потепления отношений.

Читайте также: Главы Узбекистана и Казахстана обсудили двусторонние отношения

Напомним также, что список пунктов пропуска через государственную границу Казахстана на границе с Республикой Узбекистан утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 9 июля 2013 года № 697 «Об утверждении перечня пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и стационарных постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан».

  1. Железнодорожные пункты пропуска:
  • Бейнеу — Мангистауская область
  • Сары-Агаш — Южно-Казахстанская область
  • Мактаарал — Южно-Казахстанская область
  1. Автомобильные пункты пропуска:
  • Тажен — Мангистауская область
  • Жибек Жолы — Южно-Казахстанская область
  • Бауыржана Конысбаева — Южно-Казахстанская область
  • Капланбек — Южно-Казахстанская область
  • Казыгурт — Южно-Казахстанская область
  • Атамекен — Южно-Казахстанская область

Таким образом, сейчас на границе Казахстана с Узбекистаном действует три железнодорожных пункта пропуска и шесть пунктов автомобильного пропуска, всего девять.

Читайте также: Узбекистан построит нефтепровод до границы с Казахстаном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Казахстана и Узбекистана
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное