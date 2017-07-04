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Участники переговоров по Сирии прибывают в Астану

Политика

Сирийская оппозиция принимает участие в очередном раунде Астанинского процесса

Астана, 3 июля 2017, 18:04 — REGNUM  Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов огласил список участников пятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

«Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии состоится в намеченные сроки — 4−5 июля. Уже начинают прибывать участники этой встречи. Как мы уже сообщали, подтверждено участие на высоком уровне делегации стран — гарантов Астанинского процесса: России, Турции и Ирана. Подтвердила свое участие и прилетает сегодня делегация Правительства Сирии. Подтвердили свое участие также представители вооруженной сирийской оппозиции», — сообщил министр.

По словам министра, наблюдатели стран — участников Астанинского процесса тоже прибывают в ближайшее время. Среди них исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс. Также будет участвовать делегация Иордании, уже прибыли представители ООН. Ожидается прибытие специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Таким образом, состав участников будет почти тот же, что и на предыдущей встрече Астанинского процесса.

Напомним, что четвертый раунд переговоров закончился подписанием странами — гарантами Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев и т.п. Участники переговоров также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа.

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