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Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд

Политика

Закон о реновации, предполагающий снос пятиэтажек, обжалован в первый же рабочий день после подписания президентом

Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
© ИА Красная Весна
Здание Конституционного суда РФ

Санкт-Петербург, 3 июля 2017, 17:55 — REGNUM  Закон о московской реновации, предусматривающий снос домов, обжалован в Конституционном суде РФ. Жалобу подала москвичка Оксана Юнанова, чей дом попал в список под снос. Как сообщают СМИ, жалоба в КС подана сегодня, 3 июля.

Федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома, подписал президент России Владимир Путин. Документ официально опубликован 1 июля.

Оксана Юнанова считает, что этот закон противоречит нормам Конституции. В частности, по мнению заявительницы статьи 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона санкционируют принудительное отчуждение имущества физических лиц в интересах отдельных граждан, а не нужд государства, что само по себе является нарушением Основного закона.

Речь идет о том, что, по закону о реновации, конечной целью процедуру изъятия будет создание благоприятных условий проживания граждан, а значит выгодоприобретателями будут частные лица, а не государство.

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Адвокат Даниил Лилин, представляющий интересы Юнановой, подчеркивает, что Конституция разрешает принудительное отчуждение имущества только в интересах государства и только при условии равноценного возмещения стоимости отчужденного имущества.

Он также обращает внимание на то, что при назначении компенсаций жильцам сносимых домов власти берут в расчет только стоимость квартир, без стоимости земли под домом.

«Закон легализует принудительное изъятие собственности для нужд города», — отмечает Липин, видя в этом нарушение Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, за включение домов в проект программы реновации проголосовали 90% жителей — это 4079 домов. Жители 276 домов (6% от общего числа) набрали необходимые две трети голосов и проголосовали за выход из программы. В 4% случаев (это 184 дома) мнения разделились: в пользу программы голосовали от 40 до 60% жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

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