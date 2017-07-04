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Владимир Путин 8 июля обсудит с Меркель и Макроном Украину

Политика

Без Порошенко и в формате рабочего завтрака

Владимир Путин 8 июля обсудит с Меркель и Макроном Украину
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 июля 2017, 17:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в ходе рабочего завтрака обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию, сложившуюся на Украине, сообщил журналистам 3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Юрия Ушакова, на 8 июля у Владимира Путина запланирован рабочий завтрак с Макроном и Меркель, в ходе которого будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня, в частности ситуация на Украине.

Юрий Ушаков подчеркнул, что украинский кризис будет обсуждаться без участия украинского президента Петра Порошенко.

Украина не включена в число приглашённых стран на саммит «большой двадцатки», поэтому Пётр Порошенко не сможет украсить встречу в Гамбурге своим присутствием.

По словам помощника российского президента, в ходе встречи стороны не ограничатся только украинской темой, а обсудят широкий спектр актуальных проблем международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге 7−8 июля. Эта встреча будет иметь важное значение для российско-американских отношений и международной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушаков: Встреча Путина с Трампом важна для всего мира

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