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Ушаков: Встреча Путина с Трампом важна для всего мира

Политика

Переговоры могут состоятся «на полях» саммита «Большой двадцатки»

Москва, 3 июля 2017, 17:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся «на полях» саммита «Большой двадцатки», который пройдёт в Гамбурге (Германия) 7−8 июля, и этот контакт будет носить важное значение для российско-американских и международных отношений. Об этом сегодня, 3 июля, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что у российского лидера «на полях» G20 запланировано уже 11 двусторонних контактов.

«Но, тем не менее, мы будем вместе с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна для проведения этой важнейшей встречи. Мы постараемся ее согласовать, и я уверен, что президенты встретятся в Гамбурге друг с другом», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков заявил, что предстоящая встреча действительно важна для российско-американских и двусторонних отношений. Он напомнил, что ранее уже состоялось несколько телефонных разговоров Путина с Трампом, но этого явно недостаточна, так как российско-американские отношения находятся фактически «на нуле».

«Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, будет иметь первоочередное значение», — добавил помощник.

Также Ушаков рассказал, что российская сторона обозначила американцам время трёх встреч, которые у Путина уже согласованы в рамках G20. Американская администрация отреагировала позднее и теперь необходимо найти для встречи Путина и Трампа «окошко», так как эту встречу обязательно нужно провести, подчеркнул Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в рамках предстоящей встречи с Путиным президент США намерен обсудить с ним ситуацию вокруг Украины и конфликт в Сирии.

Читайте развитие сюжета: Владимир Путин 8 июля обсудит с Меркель и Макроном Украину

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