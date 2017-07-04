Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля

Москва, 3 июля 2017, 18:00 — REGNUM
- На улицах Киева — баннеры со скандальной антирекламой русского языка;
- МЧС прогнозирует катаклизмы в июле на территории РФ;
- В ФССП назвали регионы-лидеры по задолженности за ЖКХ;
- В огненной ловушке: подробности ДТП в Татарии;
- Шесть человек ушли под воду при обвале берега озера в Дагестане;
- Путин включил акваторию Крыма в свободную экономическую зону.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 3 июля