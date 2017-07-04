Иван Кузнецов, , 17:44 — REGNUM

Для Дональда Трампа неделя началась с громкой победы — Верховный суд США возобновил действие большей части пунктов одного из первых и важнейших указов нового президента. Этот указ запрещал въезд в Штаты граждан нескольких ближневосточных государств, предоставляющих недостаточную информацию о своих гражданах — соискателях американских виз, а также ужесточал всевозможные процедуры, предшествующие одобрению виз, и пограничный контроль в аэропортах. С точки зрения президента, считающего, что въезд в США — это «привилегия, а не право», этот указ является краеугольным камнем его антитеррористической программы, позволяющим оградить общество от потенциально опасных лиц и оказать давление на те государства, которые неохотно сотрудничают с американскими спецслужбами.

Оппозиция же, также не чуждая идеи американской исключительности, рассматривает всех приезжих как сирых и убогих, бегущих из своих стран, жаждущих приобщиться к американскому чуду и поэтому достойных лишь сострадания и поддержки, а уж никак не каких-то там скучных проверок или тем более запретов. Под этим либеральным «соусом» указ был заблокирован несколькими федеральными судьями, нашедшими подходящие формальные основания. На юридические процедуры ушло пять месяцев, и вот указ снова в силе.

В этом президент преуспел, хоть дело и затянулось дольше, чем нужно было бы для создания оптимального внутриполитического медийного эффекта.

Не получилось эффектной победы и в давно идущей битве за отмену системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare. Законопроект, в котором содержится отмена этой системы и возврат к хоть и обновленной, но все же классической для Америки страховой медицине, уже однажды выдвигался в нижней палате американского парламента и был отвергнут. Не так давно эта ключевая для Трампа инициатива нашла свое воплощение в виде нового законопроекта, куда более удачного. Новый проект был сходу принят в Палате представителей, но на несколько недель «завис» на доработке в республиканском крыле Сената. И вот, после обнародования на прошлой неделе финальной версии документа, оказалось, что консенсус даже в рамках Республиканской партии еще не достигнут, что в условиях хорошей партийной дисциплины демократов, всегда выступающих против любых инициатив нового президента, сводило шансы положительного результата голосования к минимуму.

Видимо, оценив ситуацию как критическую, Дональд Трамп вызвал всех сенаторов-республиканцев в Белый дом для переговоров. Встреча проходила за закрытыми дверями, проходила необычайно долго и закончилась компромиссом: голосование решили отложить на неопределенный срок (скорее всего, на неделю), а законопроект — еще раз переработать таким образом, чтобы были приняты хотя бы те положения, с которыми согласны все. В общих чертах, в среде республиканцев нет единства в отношении того, что должно придти на смену Obamacare, но в том, что эта система никуда не годится, уверены все.

Противники Трампа в официальной политике — демократы — тоже не сидят, сложа руки. Один из их неформальных лидеров, Берни Сандерс, внес на рассмотрение Конгресса закон, обязывающий федеральное правительство финансировать местные медицинские учреждения низшего звена, такие как травмпункты и районные фельдшерские кабинеты. Фактически, хотя прямо об этом в США может сказать только сумасшедший, это первый шаг к созданию государственной медицинской системы. Таким образом, Сандерс, будучи куда левее многих своих коллег, пытается сыграть на страхе истэблишмента перед «безумным» президентом и продвинуть свой проект, совсем не характерный для метрополии мирового капитализма.

Еще одна битва в американском парламенте разразилась вокруг инициированных командой президента законопроектов, нацеленных на борьбу с нелегальными иммигрантами, в огромном количестве проживающими на территории Штатов и часто бесконтрольно пересекающими плохо контролируемую американо-мексиканскую границу. Эта тема — борьба с иммигрантами из Мексики — стала для Трампа одной из ключевых еще во время предвыборной кампании, когда он неоднократно заявлял, что иммигранты, политкорректно называемые «незадокументированными», а на самом деле — просто незаконные, представляют собой большую угрозу, так как формируют очаги организованной преступности и становятся причиной коррупции. Еще в феврале, в первый месяц своего президентства, бывший бизнесмен своим указом инициировал сбор и анализ информации о преступлениях, совершенных иммигрантами, а также о жертвах этих преступлений и их семьях.

Теперь же президент организовал встречу с представителями этих семей, собрал их в Белом доме, выслушал их истории, убедился, что они получают всю необходимую помощь и инициировал два закона, усложняющие жизнь нелегалам.

Первый закон, названный в честь случайной жертвы уличной перестрелки Кэтрин Стинли, должен установить пятилетний минимальный срок тюремного заключения для любого, кто когда-либо уже был депортирован и снова нелегально проник на территорию США.

Второй закон призван воплотить в жизнь давнюю угрозу Трампа так называемым городам-убежищам и запретить федеральному бюджету финансировать органы правопорядка в тех городах, где полиция не сотрудничает с миграционной службой и не исполняет ордера на передачу заключенных для последующей депортации. Так как дотационных регионов в США ненамного меньше, чем в РФ, такая мера вполне может означать для города что-то вроде «откажись от своего псевдогуманизма или останься без полиции вовсе».

Псевдогуманизм, кстати, бьет ключом из комментариев противников Трампа и его последних законодательных инициатив. Основной аргумент против законопроектов — некое предположение, что подавляющее большинство нелегалов приезжают в Америку из-за «подавляющей нищеты, страха насилия или любви к семье». Они якобы «бегут от религиозных преследований или хотят пожертвовать орган умирающему родственнику», а не нарушать закон. Так или иначе, эти аргументы не смогли сильно повлиять на расклад сил в нижней палате американского парламента, где большинство республиканцев куда более выраженно, чем в Сенате, и голосование в обоих случаях закончилось в пользу команды президента. Следующий этап — голосование в верхней палате, видимо, пройдет на следующей неделе вместе с голосованием по реформе здравоохранения.

Все эти баталии, результат которых, еще только маячащий вдалеке, долгие годы будет оказывать влияние на миллионы человеческих жизней, были весьма скудно освещены американскими СМИ. Куда интереснее и важнее суперпрофессиональным журналистам было рассказать зрителям и читателям про перипетии и интриги на их собственной медиакухне. Дело в том, что в самом начале недели стало известно об увольнении трех сотрудников крупнейшего холдинга CNN, ответственных за подготовку материала о связях члена предвыборной команды Трампа Энтони Скарамуччо с неким российским многомиллиардным инвестиционным фондом. Этот материал, сильно подпортивший репутацию видному бизнесмену и политическому деятелю, вскоре был опровергнут и снят редакцией с сайта, после чего авторы «расследования» и их начальник ушли в отставку. Руководство холдинга сообщило, что перед публикацией статья не прошла все необходимые процедуры и была снята не из-за искаженных или выдуманных фактов, а ввиду «несоответствия стандартам редакции». Более того, помимо увольнения «по собственному желанию» проштрафившихся сотрудников начальство разослало внутреннее письмо с приказом публиковать любые материалы о России только с личного разрешения узкого круга ведущих редакторов. К тому же сразу после этого было опубликовано видео с одним из продюсеров CNN Джоном Бонифилдом, где он, не подозревая о съемке, рассказывает, что руководство холдинга настаивает на раскручивании русской темы в ущерб освещению других тем, например выхода США из Парижского соглашения по климату. В качестве причины он указал то, что именно эта тема приносит высочайшие рейтинги.

Эти громкие истории, разумеется, были тут же использованы президентом, его пресс-службой и немногими поддерживающими его СМИ для иллюстрации грязной работы больших медиа, которые Трамп уже давно называет Fake News — фальшивые новости. По этому случаю он даже в шутку предложил переименовать CNN в FNN (Fake News Network). Так как, очевидно, профессионалы американских «самых свободных СМИ» недалеко ушли в искусстве спора от Светланы Алексиевич, они прибегли к хорошо отработанному нобелевским лауреатом приему — перешли на личности. В праведном порыве защиты поруганной журналистской чести все крупные либеральные СМИ (то есть вообще все крупные — за исключением FoxNews) в едином порыве обрушили на Трампа и его семью поток оскорбительных замечаний, шуток и намеков. Дошло до того, что одна из «экспертов» высказалась в том смысле, что Мелания так долго не хотела переезжать в Белый дом из отвращения к исполнению супружеского долга с президентом и что сама «эксперт» ее отлично понимает, потому что как представишь Трампа в постели, так сразу ужас берет.

Наиболее сильную реакцию президента вызвали насмешки телеведущих программы «Утренний Джо» на телеканале MSNBC, с которыми он поддерживал теплые отношения на протяжении своей многолетней карьеры в качестве медийной и светской персоны. Трамп обрушился на ведущих с ответными оскорблениями в социальных сетях, и пресса тут же захлопнула тщательно подготовленный капкан. Высказывания подобного рода были объявлены недостойными его должности, он был обвинен в растрате драгоценного президентского времени на всякие глупости, а о первичных оскорблениях и вовсе забыли. Сами телеведущие были однозначно преподнесены как жертвы сорвавшегося с цепи хэйтера, они заявили что он уже совсем не тот человек, которого они знали и даже что он «наверное, не в себе, психологические плох». Они также рассказали, что Белый дом якобы шантажировал их, угрожая публикацией порочащей информации в журнале American Enquirer, владелец которого — давний друг Трапма.

Это обвинение породило новую волну скандала и новый вал публикаций, «разоблачающий» то, как Трамп манипулирует массовым сознанием через известный еженедельник. Целью всего этого нагромождения скандалов было, скорее всего, обычное отвлечение внимания от намного более актуального и реально значимого инцидента с CNN, пролившего свет на внутреннюю «кухню» мэйнстримных американских СМИ. В конце концов, с какими бы периодическими изданиями ни был связан 45-й президент США, это, как мы видим, не спасает его от шквала негативных публикаций, а если и поможет, то в следующей президентской гонке, до которой еще три года.

Пока воротилы информационных потоков были занятыми своими внутренними проблемами, президент, видимо, в перерывах между твитами, сделал еще одно важное заявление, чем заработал себе как союзников, так и смертельных врагов. Дональд Трамп выступил в министерстве энергетики США и озвучил главные пункты своей программы по обновлению и оживлению американской энергетики. Впервые президент выразил свои взгляды на эту проблему прямо и четко, избавив весь мир от необходимости вычислять его позицию по решению о выводе США из Парижского соглашения и указов о пересмотре статуса национальных парков и заповедников и об отмене запрета на сброс отходов угольной промышленности в реки.

Дональд Трамп с высочайшей трибуны сказал то, что на протяжении многих лет было мощнейшим международным научно-популярным табу, нарушившему которое грозила научная опала и отказ в публикациях. Говоря про добычу углеводородов, он сказал, что «скорое истощение ресурсов — это миф», что «есть доказательства безграничности запаса энергии». Из контекста понятно, что он говорил о нефти. Ведь запасы двух других основных видов ископаемого топлива он озвучил куда более конкретно: природного газа хватит на 100 лет добычи, а угля — на 250 лет. В связи с этими данными, опровергающими и разрушающими добрую половину фундамента «зеленого» лобби, Америка Трампа будет наращивать добычу всех трех видов топлива и активно заниматься экспортом. Уголь будет поставляться, например, на Украину, газ — в Южную Корею, бензин — в Мексику по новому газопроводу.

Помимо «ископаемой» повестки дня, в энергетической программе президента есть еще один пункт, от которого волосы у всех «зеленых» на планете должны встать дыбом. Трамп видит будущее в атомных электростанциях и собирается сильно стимулировать развитие этой области. Нарушая мощнейшую, сложившуюся еще с Чернобыля и обновленную «Фукусимой» традицию порицания АЭС, «лидер свободного мира» прямо заявляет, что мирный атом — это «чистый, возобновляемый, свободный от вредных выбросов в атмосферу источник энергии, имеющий критическое значение».

Подводя итог, можно сказать, что новый президент Америки решительно отвергает всю созданную за последние двадцать лет «зеленую» риторику, так полюбившуюся эго предшественнику. Причиной этого, по-видимому, служит отчетливое понимание, что давление по линии экологии отлично подходило для сдерживания роста развивающихся стран в условиях монополярного мира, но совсем не применимо сейчас, на заре необъявленной холодной войны с Китаем. Недаром мифы о глобальном потеплении, конце ресурсов, «врожденной» ущербности АЭС и озоновых дырах появились и расцвели именно после развала СССР, когда США стало не с кем конкурировать, и нужно было просто поддерживать определенный экономический отрыв. Китай же много лет упорно и мудро игнорировал все инициативы «зеленых» если не на словах, то на деле и вот теперь догнал и скоро перегонит Америку. В этих условиях экологическое лобби лишь связывает Штатам руки, давая КНР полный карт-бланш на развитие, и Трамп, видимо, это ясно в видит.

То, что новый американский президент мыслит именно в формате холодной войны, можно проиллюстрировать еще и тем, что в соответствии с его новым указом в Америке возрождается еще один символ той эпохи — американская космическая программа, долгое время пребывавшая в некоем забытьи, весьма странном на фоне буйно расцветшей космической одиссеи КНР.

Вся деятельность Дональда Трампа на посту президента США так или иначе сводится к решению исторической задачи по сохранению доминирования Америки над миром и недопущения возвышения Китая. Справится ли он или, подобно Черчиллю, будет вынужден наблюдать закат величия своей родины — покажет время.

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