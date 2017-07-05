Турция и Германия не хотят мириться

Анкара, , 03:46 — REGNUM Сложности, с которыми столкнулся президент Турции Реджеп Эрдоган незадолго до начала саммита G20, еще раз показывают проблемы в отношениях Турции и Германии. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон возле резиденции турецкого посла случились столкновения между охранниками и противниками нынешних властей Турции. В результате происшествия двое из девяти пострадавших были серьезно ранены. Месяц спустя полиция США выдала ордер на арест девяти сотрудников службы личной безопасности Эрдогана и трех турецких полицейских. История получила продолжение уже на европейской территории: 15 охранникам Эрдогана запрещен въезд в Гамбург, где и пройдет саммит. Кроме того, крупнейшие конференц-холлы в различных городах, где Эрдоган мог бы, как собирался, выступить перед своими местными сторонниками, отклонили его заявки. Это стало свое рода продолжением запрета на проведение митингов, где намеревался выступать Эрдоган перед референдумом.

Однако сложности в отношениях двух стран появились еще год назад, после попытки госпереворота в Турции. Действия Эрдогана навели Германию на подозрение в его авторитарных устремлениях, в ответ на что Эрдоган бросил Германии обвинение в «отсутствии солидарности в борьбе с терроризмом». А позже он и вовсе сравнил запрет на выступление перед референдумом с политикой нацистов. Как бы то ни было, если и существовало мнение, что обе страны слишком нужны друг другу, чтобы продолжать натягивать струну, надежды не оправдались.

Напряжение не стихает, новые агрессивные действия продолжают предприниматься. Евросоюз для Турции уже отошел в далекое и туманное будущее, что ждет действующее членство Турции в НАТО? Читайте здесь: НАТО и Эрдоган пытаются укротить друг друга

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