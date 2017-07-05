Поляки не боятся терроризма и не хотят мигрантов

Варшава, , 02:41 — REGNUM Угроза терроризма в Польше является достаточно низкой; эта страна не принимает активного участия в борьбе с террористами, и ее граждане не боятся подобной угрозы. Подтверждением служит и то, что поляки выбирают для отдыха страны, которые МИД страны называет опасными. Ведь мало ли что происходит в Египте, на курортах-то — всегда спокойно. Да и если другие туристы будут бояться — то отдых станет еще дешевле. Более того: в этом году граждане скорее откажутся от поездки в столицы Франции и Британии, нежели в Египет или Турцию. И тем не менее в отношениях поляков с гражданами другим государств все не так гладко. Ситуацию обсуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По мнению доктора Патрика Томашевского из Университета Николая Коперника, низкая вероятность терактов не означает, что их не может быть никогда. В таком случае эксперт рекомендует убежать или, по крайней мере, найти укрытие. В худшем случае, если террористы начали расстреливать заложников, то можно вступить с ними борьбу, говорит доктор (но это — крайняя мера). Причем договариваться бесполезно.

Пока же в отношении безопасности поляков отмечается, что она для Польши важнее проблем мигрантов. Широко обсуждается заявление главы администрации Западно-Поморского воеводства Ольгерда Геблевича из оппозиционной партии «Гражданская платформа» по поводу приема беженцев и лучшего развития Польши в случае, если она примет у себя людей со всего мира. К словам депутата Шалабавки, говорящего о небезопасности подобного решения, присоединяется депутат Ях, категорично утверждающий: «Мы не согласны на беженцев, даже если Польше придется заплатить за провальное согласие на их ввоз со стороны бывшего премьер-министра Евы Копач». Он также указывает на угрозу безопасности.

Судя по тому, что недавно школьнице-мусульманке из Германии в Польше плюнули в лицо, разговор об иностранцах действительно предстоит нелегкий.

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