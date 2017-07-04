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Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники

Политика

План «Ост» по-японски

Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники

Москва, 4 июля 2017, 02:37 — REGNUM  Планы изгнания и уничтожения населения на планируемых к завоеванию фашистами территориях стал известен по материалам Нюрнбергского процесса. Так называемый генеральный план «Ост» включал в себя очищение огромных территорий Польши и СССР от местного населения, с превращением остальных в безропотных рабов «высшей расы». Почти также планировали организовать «новый порядок» на захваченных территориях Дальнего Востока и Сибири японские милитаристы. Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Планы японских правящих кругов по захвату советской территории неопровержимо подтверждаются многочисленными документами, включая постановления японского правительства 1940-х годов. Японская колониальная империя, согласно этим планам должна была включать всю восточную часть СССР, «для предотвращения нежелательного продвижения германских монополистов». Планы касающиеся населения захваченных районов копировали таковые, имевшиеся у Гитлера, включая уничтожение, порабощение и насильственное выселение в неосвоенные территории.

Предписывалось «пользоваться строгой реальной силой, не опускаясь до так называемого принципа умеренности». При этом прямо ставилась задача «устранить коммунистов и прочих лиц, которые составляли в прошлом руководящий строй…», использовать труд советских людей главным образом на тяжелых работах в рудниках. В случае удачного завершения военной компании намечалось подготовить колониальную администрацию из числа русской белоэмиграции, чтобы избежать непосредственного контакта с порабощенным населением.

Все эти планы, будучи известны советскому командованию, заставляли держать в приграничных районах Дальнего Востока значительные войсковые соединения, предназначенные для отражения возможного нападения. Уже одним этим японские милитаристы оказывали крупную услугу своим гитлеровским союзникам, оттягивая на себя силы СССР с западного направления. Теперь же, вместо того, чтобы покаяться за прошлое коварство, японские лидеры продолжают обвинять Советский Союз в нарушении нейтралитета. Угроза нападения Японии не стала реальным вторжением только благодаря разгрому гитлеровских полчищ. Это было понятно в ходе Второй Мировой точно также, как это понятно сейчас. И попытки Японии предъявить какие-либо территориальные претензии к современной России выглядят с учетом всех обстоятельств, ничем не оправданными потугами пересмотреть справедливые итоги войны.

Читайте подробности в статье: Что готовили нашей стране и народу японские милитаристы

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