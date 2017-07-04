Историческая устремленность религиозных сионистов

Тель-Авив, , 02:03 — REGNUM Процесс перехода от идей социальной справедливости к возрождению религиозного сознания общества не являются оригинальной находкой современной России. Гораздо раньше такой путь построения своей идентичности выбрали многие восточные страны. Похоже, что возрастающая популярность т.н. «религиозного сионизма» в Израиле может подтолкнуть и эту страну в становящееся все более модным в наше время русло построения гражданской идентичности через религиозную принадлежность. Об особенностях исторической устремленности религиозных сионистов, видящих в своей деятельности непосредственное воплощение Воли Божьей, рассказывает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Религиозные сионисты составляют в Израиле многочисленную и, что очень важно, социально активную страту населения. Часто, выбирая в качестве сферы приложения усилий как армейскую карьеру, так и поселенческое движение, стремящееся расширить границы современного Израиля до ветхозаветных пределов (не вполне четко указанных в священном Писании) приверженцы данной идеологии быстро набирают политический вес в современном израильском обществе. Либерально настроенная часть населения относится к этому явлению крайне негативно, но ничего не способна с этим поделать.

Хотя критика, развернутая в израильских либеральных СМИ, позволяет себе даже проводить параллели между религиозным сионизмом и иранской организацией «Хизбалла», также выросшей из религиозных идей, охвативших светское когда-то общество. Разница в методах, не дающая еврейским поселенцам опускаться до использования террористических методов, израильскими либералами почему-то в расчет не берется. Хотя принципиально важно подчеркнуть, что Израиль, основанный когда-то сторонниками социалистической идеологии, двинулся по пути укрепления религиозной идентичности не в угоду сиюминутным настроениям.

Пример социалистических государств, показавших свою неустойчивость и мягкотелость в критических обстоятельствах, заставляет многие общества поворачивать в сторону большей религиозной накаленности. Это оказывает положительное влияние и на демографию, которая так важна для сохранения культурной идентичности, не желающей размываться под действием миграционных потоков населения, охвативших большую часть Земли. «Выгодны боги для нас, коли выгодны — будем в них верить», как сказал один великий древний поэт.

Так ли обстоит дело с религиозным сионизмом, читайте в статье: Победа Иерусалима над Тель-Авивом

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