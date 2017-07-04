Вторник, 4 Июля 2017 года
03:00:17 МСК

Историческая устремленность религиозных сионистов

Политика

Религиозный Иерусалим и светский Тель-Авив

Историческая устремленность религиозных сионистов
Израиль

Тель-Авив, 4 июля 2017, 02:03 — REGNUM  Процесс перехода от идей социальной справедливости к возрождению религиозного сознания общества не являются оригинальной находкой современной России. Гораздо раньше такой путь построения своей идентичности выбрали многие восточные страны. Похоже, что возрастающая популярность т.н. «религиозного сионизма» в Израиле может подтолкнуть и эту страну в становящееся все более модным в наше время русло построения гражданской идентичности через религиозную принадлежность. Об особенностях исторической устремленности религиозных сионистов, видящих в своей деятельности непосредственное воплощение Воли Божьей, рассказывает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Религиозные сионисты составляют в Израиле многочисленную и, что очень важно, социально активную страту населения. Часто, выбирая в качестве сферы приложения усилий как армейскую карьеру, так и поселенческое движение, стремящееся расширить границы современного Израиля до ветхозаветных пределов (не вполне четко указанных в священном Писании) приверженцы данной идеологии быстро набирают политический вес в современном израильском обществе. Либерально настроенная часть населения относится к этому явлению крайне негативно, но ничего не способна с этим поделать.

Хотя критика, развернутая в израильских либеральных СМИ, позволяет себе даже проводить параллели между религиозным сионизмом и иранской организацией «Хизбалла», также выросшей из религиозных идей, охвативших светское когда-то общество. Разница в методах, не дающая еврейским поселенцам опускаться до использования террористических методов, израильскими либералами почему-то в расчет не берется. Хотя принципиально важно подчеркнуть, что Израиль, основанный когда-то сторонниками социалистической идеологии, двинулся по пути укрепления религиозной идентичности не в угоду сиюминутным настроениям.

Пример социалистических государств, показавших свою неустойчивость и мягкотелость в критических обстоятельствах, заставляет многие общества поворачивать в сторону большей религиозной накаленности. Это оказывает положительное влияние и на демографию, которая так важна для сохранения культурной идентичности, не желающей размываться под действием миграционных потоков населения, охвативших большую часть Земли. «Выгодны боги для нас, коли выгодны — будем в них верить», как сказал один великий древний поэт.

Так ли обстоит дело с религиозным сионизмом, читайте в статье: Победа Иерусалима над Тель-Авивом

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Авигдора Эскина, посвященные идеологической подоплеке внутренней и внешней политики Израиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное