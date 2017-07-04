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Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной

Политика

Взаимные обвинения все больше обостряются, в обществе растут ожидания потрясений

Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
Зал заседаний в парламенте Грузии. Тбилиси

Тбилиси, 4 июля 2017, 01:34 — REGNUM  Правящая партия «Грузинская мечта», пользуясь положением парламентского большинства, продолжает принимать тактически выгодные ей трактовки законов, не заботясь о стратегических перспективах такого поведения. Чем чревато такая безответственность парламентариев, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Венецианская комиссия Совета Европы высказала свои рекомендации по системе выборов, предполагающей устранение имеющегося перекоса в распределении депутатских мандатов в грузинском парламенте. Но исполнение этих рекомендаций правящая партия отложила до 2024 года, намереваясь, очевидно, провести ближайшие годы за политическим переформатом Грузии в том ключе, как его понимает узкая прослойка грузинского общества. Требование национального согласия вновь не берется в расчет. И это в очередной раз заставляет вспомнить о печальной традиции политической жизни постсоветтской Грузии, когда именно нежелание договариваться в демократическом ключе со своими оппонентами, раз за разом приводило страну к политическому кризису.

Гражданские волнения, локальные вооруженные конфликты, революции разной степени «бархатности» — все это пришлось испытать грузинскому обществу за последние четверть века. Причиной же такой бурной конфликтности можно смело назвать нежелание политической прослойки страны следовать курсом объединения, предполагающим последовательные уступки между представителями различных точек зрения. Пока же продолжается нарастание напряжения, вызванное желанием партии «Грузинская мечта» принимать решения исключительно по-своему.

И это происходит несмотря на широкую критику, по поводу антидемократических парламентских решений, раздающуюся как со стороны президента, так и неправительственных организаций. Оппозиция из «Единого национального движения» прямо заявила, что правящая партия старается принять Конституцию, которая будет способствовать узурпации власти.

Чем же оправдывают свои действия представители парламентского большинства? Читайте в статье: Кто ведет Грузию к кризису?

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