Формируется новый кабинет министров российского правительства

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 13 июля заседание Временного Правительства вновь обсуждало вопрос о реконструкции кабинета. Многие из его членов заявили, что они предоставляют свои портфели в распоряжение Керенского. Предстоит реконструкция кабинета путем соглашения министра-председателя с представителями разных партий. Начались фактические переговоры представителей Временного Правительства с отдельными лицами по вопросу о вступлении их в состав Временного Правительства.

Преобразование кабинета по мысли Керенского должно последовать при условии, что лица, вступающие в состав его, должны быть в своих действиях независимы от тех или иных решений, которые партии могут принять.

ЦК партии народной свободы принципиально высказался за вступление членов партии в состав правительства. Одновременно все же признано необходимым наметить желательный состав будущего кабинета и ту программу, которую следовало бы положить в основу будущей деятельности кабинета. Керенский ведет переговоры с представителями кадетов.

Распоряжением военного министра главнокомандующий войсками Петроградского военного округа генерал Половцев отставлен от занимаемой им должности. На его место временно назначен генерал Эрдели. Устранен от должности также начальник штаба округа генерал Белабин. «Известия» пишут, что эти увольнения связаны с самочинными обысками и разгромами рабочих и социалистических организаций, делавшихся по инициативе, исходившей из штаба Петроградского округа.

За подписью Церетели от министерства внутренних дел печатается объявление о том, что все шествия и уличные собрания в Петрограде воспрещаются и воспрещаются самочинные обыски и аресты.

На объединенном заседании ВЦИК и ИК ВСКД выступает Керенский.

«Как председатель Временного Правительства, я счел своим долгом приехать сюда и в вашем лице приветствовать русскую демократию, в надежде, что вы поможете нам выйти из того тяжелого положения, в котором очутилась страна… Эта уверенность появилась у Временного Правительства тогда, когда вы вынесли свое определенное отношение к анархии, гнездившейся в самой демократии…»

Сейчас момент оборонительный как на фронте, так и внутри страны. Правительство решило созвать всероссийское совещание в Москве, куда будут приглашены «все ответственные организации: Госдума, городские самоуправления», а также ВЦИК, ИК ВСКД, Всероссийский Кооперативный Совет, Центральный Профессиональный Совет, университеты и др. организации.

«Обращаюсь к вам с горячей просьбой… поддержать Временное Правительство, и с полной ясностью отмежеваться от элементов, которые своими действиями внушают силу контр-революции… Только полное и решительное уничтожение элементов, ставящих свои интересы выше интересов народа, может спасти положение…

От имени Временного Правительства я даю торжественное обещание, что всякая попытка восстановить в России монархический образ правления будет подавлена самым решительным, беспощадным образом».

Чхеидзе заявляет от имени собравшихся, что Временное Правительство здесь найдет полную поддержку и что они не остановятся ни перед какими усилиями и жертвами, чтобы спасти революцию и Россию. Дан предлагает резолюцию от имени эсеров и меньшевиков. Авксентьев говорит:

«Мы не можем медлить с самыми решительными мерами и должны определенно продиктовать свою волю, свой призыв к категорическому исполнению своего долга… Довольно дискуссий. Настало время действий… Мы должны провести в жизнь диктатуру революционной демократии».

Рязанов (от межрайонцев и профсоюзов) заявляет, что министерство торговли и промышленности — это разбойничье гнездо, где до сих пор сидит Пальчинский (еще при царской России бывший активным деятелем комитетов и комиссий по экономике и помощи фронту). В министерстве юстиции сидят старые чиновники. Министерство внутренних дел — это мерзость запустения.

«Нам говорят о борьбе с контр-революцией. Я ждал, что они представят доклад о том, кого они сместят. До тех пор, пока нет гарантий, мы не выдадим старым коршунам своих товарищей. Вы хотите отстранить большевиков от участия во ВЦИК, но мы на это не согласны… Ваша резолюция произвела тяжелое впечатление на профсоюзы; они видят, что под видом борьбы с контр-революцией на них обрушиваются удары в первую очередь. И до тех пор, пока под покровом борьбы с контр-революцией будет вестись борьба с рабочим классом и крестьянством, мы вам никого не выдадим».

Ногин также высказывается:

«Вам предлагают вынести решение по делу большевиков, хотя суда еще не было. Представителей фракции, защищающей интересы рабочего класса, хотят поставить вне закона. Эта фракция защищает интересы пролетариата, а вы ее выбрасываете… Мы говорим о 8-часовом рабочем дне, за это нас ненавидят и проклинают капиталисты. Мы говорим: вся земля народу, а за это нас проклинают помещики. Мы говорим, что война в интересах банкиров и мародеров, за это нас ненавидят все, кто защищает помещиков, банкиров, фабрикантов, которым дороги цели империалистической войны…

Если Ленин и Зиновьев не явились, то объясняется это тем, что им не гарантировали безопасность, что их не убьют в тюрьме. Можете ли вы гарантировать, что в ваших тюрьмах не будет резни?..

Мы имеем честь быть передовым отрядом, вы же поддались на удочку контр-революции и отсылаете нас под расстрел. Мы не кучка людей, за нами идут рабочие массы, с нами международный пролетариат…

У вас не хватает храбрости самим расследовать обвинения. Не дожидаясь результатов следствия, вы идете вслед за негодяем Алексинским, повторяете обвинение и ставите нас вне закона. Можем ли мы принимать в этом участие?— Конечно нет».

Либер защищает резолюцию и, между прочим, говорит:

«Я сам считаю, что обвинение, направленное против Ленина и Зиновьева, ни на чем не основано».

Мартов говорит:

«Всем известно, что исключение большевиков вызвано давлением контр-революционной улицы и прессы… Предложенная резолюция нарушает не только свободу действия, но и слова и печати… Над революцией, по-видимому, поставлена точка. Недаром Керенский ни разу не упомянул о республике, и мне пришлось несвоевременно об этом напомнить…

Вам ясно сказали, что это — правительство порядка и только порядка… Если дело дошло до того, что нам надо сойти со сцены, если дело в том, что голосу крестьянства и рабочих в русской революции нет места, то сойдем со сцены честно, примем этот вызов не молчаливым отречением, а честным боем».

Булат поддерживает резолюцию Дана. Старостин замечает:

«Мы доверяем т. министрам-социалистам, но когда же будет изгнан весь тот гнилой аппарат, во главе которого они стоят?.. Обвиняя большевиков в том, в чем, быть может, они неповинны, обвиняйте так, чтобы ваши речи не были похожи на «Биржевку» [коммерческая буржуазная газета, издававшаяся 2 раза в день, имя которой стало нарицательным за ее беспринципность — ИА REGNUM ]. Я также осуждаю действия большевиков и уклонение их от суда, но я призываю вас к беспристрастности».

Церетели выступает на защиту резолюции, после чего она принимается большинством всех против 11:

«ВЦИК и ИК ВСКД, обсудив поведение руководящих организаций большевистской фракции в событиях последнего времени внутри страны и на фронте и находя, что, вопреки неоднократным постановлениям всероссийских съездов и комитетов, подтвержденных специальным постановлением объединенного собрания 8-го июля о безусловном подчинении меньшинства большинству, организации эти вели среди солдат и рабочих безответственную демагогическую агитацию, закончившуюся открытым мятежем против воли революционного большинства, содействуя этим внутри страны возникновению гражданский войны и контр-революции, а на фронте — поражению, и что такой образ действий является преступлением против народа и революции постановили:

1. Вся революционная демократия заинтересована в гласном суде над теми группами большевиков, против которых выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу и организации его, а также в получении денег из немецких источников. Объединенное собрание ВЦИК с ИК ВСКД считает совершенно недопустимым уклонение Ленина и Зиновьева от суда и требует от большевистской фракции немедленного, категорического и ясного осуждение такого поведения их вождей.

2. Ввиду исключительности положения, ВЦИК и ИК ВСКД требует от всех членов своих и от всех фракций, входящих в их состав, а также от всех членов соответствующих местных Советов безусловного выполнения всех решений, принимаемых большинством центральных всероссийских органов.

3. Все лица, к которым предъявляются обвинения судебной властью, отстраняются от участия в ЦК впредь до судебного приговора.

4. Признавая необходимым, чтобы петроградские рабочие и солдаты имели возможность высказать свое отношение к последним событиям и их виновникам, рекомендовать Петроградскому Совету Р. и С. Д. возможно скорее привести в исполнение свое постановление о полных и организованных перевыборах всего его состава».

«Известия» пишут, что ВЦИК избрана комиссия для устройства похорон казаков, убитых во время усмирения беспорядков 3—5 июля.

«Известия» пишут:

«Всего несколько дней назад мы были свидетелями разгула анархии на улицах Петрограда. Сегодня на тех же улицах безудержно льются контр-революционные, черносотенные речи».

Общее собрание рабочих завода «Нобель» вынесло резолюцию, где заявляет, что «власть фактически перешла в руки контр-революционного главного штаба и военной клики», требует принятия мер к «ликвидации разгромов, травли и репрессий», требует перехода власти к Советам, протестует против возводимых на партию большевиков обвинений в организации вооруженной демонстрации, а также против обвинения Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого и др. и требует наказания клеветников. Протестует против разгрома «Правды» и «Солдатской Правды» и т. д.

«Известия» пишут: Алексинский и Добронравов начали издавать листок «Без лишних слов».

«Без лишних слов» эти господа, один из которых давно известен как грязная личность, а другой представляет собой в общественном смысле таинственного незнакомца, примазались к делу Ленина, чтобы начать кампанию лжи, погрома, шантажа и доносов».

Петроградский прокурор получил сообщение, что «на границе Финляндии в Торнео арестована член Исполкома Совета Коллонтай». Коллонтай о своем аресте пишет:

«В петербургской каторжной тюрьме на Выборгской стороне Временное Правительство продержало меня свыше месяца на особо строгом положении: без газет, без свиданий и т. д. Выпустили после настояния товарищей, и на другой же день, по специальному приказу Керенского, я была вновь арестована домашним арестом, от которого освободило меня вмешательство Петербургского Совета. Освобождение совпало с созывом «демократического совещания…»

На станции Могилев арестован прапорщик Крыленко.

Военно-морской прокурор предложил кронштадтскому Исполкому немедленно выдать Рошаля, Раскольникова и Ремнева, причем от имени Временного Правительства предупредил, что если требование не будет исполнено, то правительство объявит блокаду Кронштадта.

Кронштадтское заседание Совета решило:

«Ввиду ультимативного требования Временного Правительства об аресте т. Раскольникова и Ремнева и выраженного этими товарищами согласия подчиниться требованию Временного Правительства, Кронштадтский С. Р. и С. Д. приветствует решение их явиться в Петроград и заявляет также о своей готовности взять их на поруки… Что касается закрытия газеты («Голос Правды»), то мы считаем это актом, недостойным русской революции, и снимаем с себя ответственность…»

Раскольников и прапорщик Ремнев арестованы и доставлены в Петроград, Рошаль скрылся (вскоре он сам явился в Петрограде к властям и тоже был арестован).

В Ревеле закрыты большевистские газеты.

«Новая Жизнь» печатает письмо Троцкого к Временному Правительству.

«Граждане министры! Мне сообщают, что декрет об аресте, в связи с событиями 3 — 4 июля, распространяется на т.т. Ленина, Зиновьева, Каменева, но не затрагивает меня. По этому поводу считаю необходимым довести до Вашего сведения нижеследующее:

1. Я разделяю принципиальную позицию Ленина, Зиновьева и Каменева и развивал ее в журнале «Вперед» и во всех вообще своих публичных выступлениях.

2. Отношение мое к событиям 3 — — 4 июля было однородным с отношением названных товарищей, а именно:

а) о предполагаемом выступлении пулеметного и других полков т.т. Зиновьев, Каменев и я впервые узнали на заседании соединенных Бюро 3 июля, причем мы немедленно предприняли необходимые шаги к тому, чтобы это выступление не состоялось; в этом смысле т.т. Зиновьев и Каменев снеслись с центрами большевистской партии, я — с товарищами по «междурайонной» организации, к которой принадлежу;

б) когда демонстрация тем не менее состоялась, я, как и т. т. большевики, многократно выступал перед Таврическим Дворцом, выражая свою полную солидарность с основным лозунгом демонстрантов: «Вся власть Совету», но в то же время настойчиво призывал демонстрантов немедленно же возвращаться, мирным и организованным путем, в свои войсковые части и свои кварталы;

в) на совещании некоторого числа членов большевистской и междурайонной организации, происходившем глубокой ночью (3 — — 4 июля) в Таврическом Дворце, я поддерживал предложение т. Каменева: принять все меры к тому, чтобы избежать 4 июля повторения манифестации; и только после того, как все агитаторы, прибывшие из районов, сообщили о том, что полки и заводы уже решили выступать, и что до ликвидации правительственного кризиса нет никакой возможности удержать массы, все участники совещания присоединились к решению приложить все усилия к тому, чтобы ввести выступление в рамки мирной манифестации и настаивать на том, чтоб массы выходили без оружия;

г) в течение всего дня 4 июля, проведенного мною в Таврическом Дворце, я, подобно присутствовавшим там т.т. большевикам, неоднократно выступал перед демонстрантами в том же самом смысле и духе, что и накануне.

3. Неучастие мое в «Правде» и невхождение мое в большевистскую организацию объясняются не политическими разногласиями, а условиями нашего партийного прошлого, потерявшими ныне всякое значение.

4. Сообщение газет о том, будто я «отрекся» от своей причастности к большевикам, представляет такое же измышление, как и сообщение о том, будто я просил власти защитить меня от «самосуда толпы», как и сотни других утверждений той же печати.

5. Из всего изложенного ясно, что у вас не может быть никаких логических оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту т.т. Ленин, Зиновьев и Каменев. Что же касается политической стороны дела, то у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного Правительства, как и названные товарищи. Изъятие в мою пользу только ярче подчеркивает, таким образом, контр-революционный произвол в отношении Ленина, Зиновьева и Каменева.»