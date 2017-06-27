Национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2017 года

Москва, , 10:38 — REGNUM Первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь 2017 года в группе лидеров-25 возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий АО), Сергей Собянин (город федерального значения Москва), Владимир Якушев (Тюменская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область). Примечательно, что губернаторы Белгородской области и Ямала занимают лидирующие позиции с марта 2017 года. Таковы данные рейтинга губернаторов за март-апрель 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Главы регионов России второй группы занимают в рейтинге с 26 места по 60-е. Открывает группу середняков Дмитрий Миронов (Ярославская область), Олег Кожемяко (Сахалинская область), Юнус-бек Евкуров (Республика Ингушетия), Светлана Орлова (Владимирская область), Сергей Гапликов (Республика Коми).

Замыкает рейтинг губернаторов третья группа из 25 губернаторов. На 61-м месте — Игорь Васильев (Кировская область), на 62-м месте — Валерий Шанцев (Нижегородская область), на 63-й позиции — Дмитрий Овсянников (город федерального значения Севастополь), на 64-й — Андрей Бочаров (Волгоградская область), на 65-м месте — Артур Парфенчиков (Республика Карелия).

В самом конце рейтинга третьей группы — глава Еврейской автономной области Александр Левинталь, глава Забайкальского края Наталья Жданова и глава Республики Алтай Александр Бердников.

В таблицах «Национального рейтинга губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в рассматриваемый исследованием период. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов (и.о, временно исполняющий и т.п.).

Сергей ПОЛЯКОВ

Политолог, руководитель Центра социально-политических исследований и программ

Губернаторские праймериз проходили в ситуации, когда исполняющие обязанности — кандидаты были уже назначены на свои посты президентом. Это определило как закрытую модель проведения предварительного голосования, так и достаточно спокойный характер самой кампании. В ходе праймериз, в первую очередь, решались не политические, а технологические задачи: формирование программы кандидата, мобилизация новых групп сторонников, коррекция образа кандидата и другие. Для кандидатов-варягов праймериз стали хорошей возможностью лучше познакомиться с регионом и выстроить отношения с региональной элитой. Пожалуй, только в Севастополе вокруг губернаторских праймериз возникла напряжённая атмосфера, не прибавившая плюсов Дмитрию Овсянникову. Иная ситуация складывалась на предварительном голосовании по отбору кандидатов в законодательные собрания субъектов и в органы местного самоуправления. В ряде регионов острая борьба за «номинацию» на предстоящих выборах сопровождалась резким обострением внутриэлитных конфликтов. Наиболее острая ситуация сложилась в Краснодарском крае, праймериз накануне выборов депутатов законодательного собрания носили скандальный характер и серьёзно ослабили позиции Вениамина Кондратьева.

Непростая ситуация на предварительном голосовании складывалась в Приморском крае, Тверской и Ярославской областях. И если Миклушевскому удалось выйти из сложной ситуации с минимальными потерями, то позиции Рудени и Миронова заметно ослабли. Напротив, те главы регионов, где праймериз прошли не только без скандалов, но и помогли стабилизировать внутриэлитную ситуацию, заметно укрепили свои позиции. Это, в первую очередь, губернатор Алтайского края Александр Карлин и губернатор Омской области Виктор Назаров.

Следует учитывать, что менее чем через год состоятся выборы президента и этим объясняется повышенное внимание к прозрачности и открытости электоральных процедур, в том числе внутрипартийных, как со стороны федерального центра, так и со стороны избирателей. Плюсы и минусы, заработанные главами регионов в ходе проведения предварительного голосования, будут оказывать существенное влияние на их позиции на протяжении длительного времени.

Сергей МИРОНОВ

Политик, председатель партии «Справедливая Россия»

Понимание высокой ответственности за экономическое развитие региона, за привлечение инвестиций, за рост благосостояния населения — такие основные тенденции в губернаторском корпусе я бы сегодня выделил. Губернаторы всегда являлись и являются самостоятельными политическими единицами. Они по-прежнему определяют основные направления политического диалога в регионе. Те губернаторы, кто действительно стремится к повышению темпов социально-экономического развития, заинтересованы в конкуренции здоровых политических сил в регионе. Они должны быть гарантами здорового политического диалога.

Сегодня перед нашей страной много вызовов. Поэтому нам сейчас особенно важно опираться на собственные силы и ресурсы, пристально, критически оценивать свою работу. В этих условиях чистоплотность и ответственность чиновников любого уровня не просто важна, она — непременное условие их повседневной работы. Это хорошо стали понимать и в центре, и на местах. Поэтому реакция на коррупционные преступления стала более оперативной и жёсткой. 10 сентября 2017 года состоятся выборы глав 17 субъектов Российской Федерации, из них в 16 субъектах — прямые выборы. В этих регионах нас ждёт серьёзная борьба и заинтересованность исполняющих обязанности глав в своей победе. Честность этой борьбы будет видна по прохождению муниципального фильтра основными кандидатами. В общей же части задача глав — обеспечить в избирательный период реальным политическим партиям равенство возможностей в избирательном процессе с соблюдением всех юридических норм и правил.

В целом, главы регионов действуют в рамках правового поля, обеспечивают равный доступ к СМИ, беспрепятственное распространение агитационно-пропагандистских материалов. Большинство глав оперативно и публично реагирует на нашу критику. Мы со своей стороны всегда приветствуем открытый диалог с властью.

Франц КЛИНЦЕВИЧ

Политик, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Общепризнанным критерием оценки деятельности губернаторов является социально-экономическое развитие региона — как его уровень, так и динамика. Однако на самом деле одни только цифры часто не дают верного представления о качестве руководства регионом.

Не менее важен, я бы сказал, общий комфорт жизни — качество рабочих мест, состояние транспорта, соцкультбыта, продовольственного рынка, возможности содержательного отдыха и досуга, культура здорового образа жизни. И здесь важным интегральным показателем я бы назвал продолжительность жизни в регионе. Именно она, как правило, всё это и отражает.

И нетрудно заметить, что общий комфорт, спокойствие и содержательность жизни порой мало зависит от богатства региона.

Очень важным критерием, исключительно важным для граждан, является состояние дел с коррупцией на тех или иных территориях. И мы часто говорим об этой проблеме не очень объективно. Замалчиваем тот факт, что коррупция наносит огромный ущерб социальному самочувствию людей даже не на региональном, а именно на местном уровне. Я немало общаюсь с людьми в широкой географии, и мне часто рассказывают, какие размеры она имеет в ряде регионов и в том числе в силовых структурах, включая порой даже сотрудников ФСБ.

Наводя порядок в этом вопросе на федеральном уровне, где становится всё больше порядка, надо более спускаться на этот, даже не региональный, а местный уровень. Надо понимать, что сегодня этот вопрос является исключительно важным для восприятия гражданами власти.

Сергей СТАРОВОЙТОВ

Политолог, политтехнолог. Генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов»

Политические тенденции, которые мы сейчас наблюдаем на федеральном уровне и, как следствие, в субъектах Российской Федерации, связаны с заменой губернаторского корпуса качественно новым форматом руководителей. Это не просто приход технократов к власти в регионах. Это некая новая волна. К губернаторам подходят как к взаимозаменяемым фигурам. Раньше, например, в период прямых выборов глав регионов, а далее в цикле так называемых «назначенцев», глав всё равно пытались подобрать из числа местных политических элит. Такой руководитель должен был обладать неким безусловным рейтингом внутри региона, а сам рейтинг — отражать былые заслуги персоны. Назначались те фигуры, которые могли бы даже самостоятельно провести избирательную кампанию. В общем, личный рейтинг был основополагающим, важным фактором при выборе кандидатуры губернатора.

Сегодня электоральные симпатии к главе субъекта на территории и привязка к ней оказались не столь важны. На первом плане — уверенность федерального руководства в том, что губернатор является эффективным менеджером. Это должен быть человек с опытом системного управления. А его яркость не только не ценна, но складывается впечатление, что она является отрицательным моментом. Не нужны харизматики — нужны менеджеры. Именно с этим фактором связаны некоторые проблемы новых региональных начальников — им всё равно надо выходить на выборы, к которым, в силу своего склада, они не готовы. Это те, кто находился на вторых ролях и в тени процессов, хотя, возможно, даже как-то влияли на них. Я бы назвал эту тенденцию менеджерской и антипопулистской.

С точки зрения федерального руководства — главное, чтобы во главе региона находился человек ответственный, а с избирателем, как говорится, стерпится-слюбится. Перед президентской кампанией Москве нужны свои надёжные люди и уверенность в том, что они обеспечат поддержку федеральному центру.

Максим СУРАЙКИН

Историк, общественный деятель. Председатель Центрального Комитета партии «Коммунисты России»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным показала, что не все главы регионов являются эффективными исполнителями воли федерального руководства страны. Зачастую мы видим если не саботаж, то, как минимум — разгильдяйство. Вспомните вопрос из Ставропольского края… А ведь по работе руководителей субъектов Российской Федерации жители судят о всей системе власти. В этом смысле на них возложена значимая политическая государственная функция. Но многие из губернаторов воспринимают должность не по государственному, а как личную синекуру, забывая о служении простым людям — гражданам нашей страны.

Помимо упомянутого выше Ставропольского края аналогичные проблемы наблюдаются во многих регионах: это и Псковская область, где люди не живут, а выживают; это и Воронежская область, Курганская, Карачаево-Черкессия… В эту группу можно внести и Великий Новгород, где хоть и новый врио губернатора, но совсем не занимающийся насущными проблемами простых жителей. Отсюда недоверие граждан ко всей системе, к власти в целом. Наиболее зарвавшихся глав регионов останавливают правоохранительные органы, заводя уголовные дела по коррупционным статьям. Но этого мало, нужна качественная система подготовки управленческих кадров. Такая система была в СССР. Выстраиваемая и проверенная десятилетиями, когда к руководству исполкомами допускались люди прошедшие определённый трудовой путь, понимающие как работает административная машина. В 90-е годы прошлого века она была разрушена. А нового до сих пор не предложено. Нет системы кадрового лифта. От этого и возникающие управленческие проблемы на региональном уровне.

Борис НАДЕЖДИН

Политик, президент Института региональных проектов и законодательств. Депутат Государственной думы (2000−2003 гг.)

В последние годы очевидно — количество тяжеловесов в губернаторском корпусе резко упало. Фигур масштаба Егора Строева, Юрия Лужкова, Минтимера Шаймиева во главе регионов практически не осталось. Основная тенденция такова: губернаторами становятся люди, не связанные с регионом, их присылают из Москвы. Никакими политическими игроками они не являются. Но, поскольку административная машина работает, они набирают свои 90% почти везде. Для меня это дико, но факты означают, что административная машина сильна и не важно, кого пришлют губернатором: если его пришлют из Москвы, его поддержит «Единая Россия».

Наместники, губернаторы сегодня просто являются административными единицами, и даже имеющийся у некоторых из них политический вес, не очень помогает в работе или решении проблем. Классический пример — история с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, или бывшим главой Удмуртии Александром Волковым. Сегодня политический вес и прошлые политические заслуги не имеют никакого значения. Важнее быть другом или охранником президента. На деятельность глав регионов отчасти влияет предвыборная страда, в том смысле, что они чаще встречаются с людьми, стараются более-менее изобразить избирательную кампанию. В целом административная система в губерниях работает, а сбои — это очень редкий случай — как в Иркутске, где к власти пришёл коммунист. Иногда бывает и наоборот, когда избранный при помощи ресурса охранник через месяц уходит в отставку. К федерализму это не имеет никакого отношения.

Сегодня в России сформировалась система воевод, характерная для унитарного государства. Недавняя «прямая линия» президента в этом смысле была очень показательна. С одной стороны, хорошо, что президент решает вопросы и хорошо, что его все боятся и слушают. Цыкнет — и губернатор побежал заделывать яму или чинить квартиру. С другой стороны — это беда, ведь работа президента федеративного государства заключается не в том, чтобы конкретную яму заделывать или людей лечить. Его работа в том, чтобы создать политическую систему, при которой региональные власти несут ответственность перед своими жителями за свою работу и имеют финансовые возможности для решения возникающих проблем.

При Владимире Путине централизация достигла чудовищного масштаба. Известно, что 2/3 консолидированного бюджета находится в Москве. Только четверть в регионах и 10% в городах. Поэтому у них и денег нет. Ситуация выглядит так, что политическая судьба губернатора зависит не столько от его работы, сколько от того, сумел ли он договориться с Федеральным центром по деньгам, и от того, насколько хорошую картину по своему региону демонстрирует московскому начальству, часто умело пуская пыль в глаза.

Сергей ЗАСЛАВСКИЙ

Юрист, научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций

Сегодня в губернаторском корпусе отчётливо наметилась тенденция кадрового обновления. Алгоритм этого обновления в большинстве случаев следующий: губернатор, чья деятельность как управленца регионального уровня недостаточно эффективна, заменяется другим человеком из команды главы государства, определяемого в регион в качестве временно исполняющего обязанности. В течение нескольких месяцев новое первое лицо региона имеет возможность заявить о себе. После чего выбор переходит уже к избирателям, которые узнав кандидата поближе, оценив его по реальным делам, могут сделать свой осознанный выбор. Результат ожидаем, но стопроцентной предсказуемости не даёт, ведь помимо симпатий избирателей новые губернаторы вынуждены выстраивать отношения с прежними местными элитами, десятилетиями формировавшимися в регионах. Особенно трудно приходится новым губернаторам, прибывшим из иных регионов. Но специфика отдельных регионов подчас такова, что именно выбор «варяга» является оптимальным решением. Кадровая ротация в губернаторском корпусе — вещь неизбежная. Сегодняшнему губернатору, чтобы оказаться на высоте своего положения, мало просто быть хорошим хозяйственником и организатором, знатоком местных проблем и обычаев повседневной жизни. Ему необходимо в совершенстве осваивать механизмы обратной связи с избирателями, с бизнес-сообществом, с партиями и со структурами гражданского общества, с депутатским корпусом регионального и местного уровня. Последнее кстати, является юридически значимым условием, выраженным в механизме «муниципального фильтра», который обязателен для всех кандидатов, включая и кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями. Таким образом, современный губернатор, занимая пост высшего должностного лица региона, по факту воплощает в себе и качества организатора, управленца, и навыки коммуникатора, публичного политика.

Особый случай, когда причиной замены в губернаторском корпусе стали коррупционные скандалы, в т.ч. уголовное преследование с отрешением от должности. Нельзя сказать, что прежде подобного не случалось, однако обвинения, имевшие уголовно-следственную перспективу, в прошлые годы всё же чаще выдвигались к заместителям губернаторов, местным чиновникам, а их шефы по большей части несли репутационные потери. Сегодня федеральный центр чётко и недвусмысленно даёт понять: независимо от прошлых заслуг (а чаще всего они имеются, причем значительные, реальные) неприкасаемых нет, а первое лицо в регионе несёт всю полноту ответственности за свои дела и дела своих подчинённых. Вплоть до уголовной. В контексте начавшейся предвыборной кампании всем губернаторам приходится решать целый комплекс проблем, одновременно разыгрывая свою партию на предвыборной доске и решая неотложные и стратегические задачи в жизни региона. Можно было бы сказать, что это игра на двух досках, но это далеко не так. Это игра на одной политической доске, где ходы поочередно приходится делать по разным правилам, в чём-то подстраиваясь под ритм предвыборной кампании, где-то отказываясь от привычных форм коммуникации, поскольку жёсткие требования избирательного законодательства не оставляют иной возможности.

Конечно, у действующего губернатора, даже у и. о, существует больший запас возможностей, но в предвыборном раскладе всё это уравновешивается большей ответственностью: любые промахи и упущения, в том числе по вине предшественников, конкуренты тут же поднимают на свои знамена. А высокая узнаваемость действующего главы среди избирателей по итогу подчас может быть и со знаком минус. Думается, ключ к эффективной кампании действующего губернатора — понятная и доступная программа решения насущных вопросов региональной повестки.

Сергей МАРКОВ

Политолог, директор Института политических исследований

Губернаторский корпус меняется волнообразно. В 90-е годы это были такие «коммунисты-крепкие хозяйственники», потом пришли генералы, затем бизнесмены, далее чекисты. Сейчас к власти в регионах приходят условные, я бы сказал, «политические дети путинского времени». Насколько они окажутся успешными, все с интересом следят, но ничем эти люди пока не выделяются. Единственное, некоторые из врио губернаторов, которые сегодня стоят пред избирательной кампанией (в Калининградской, Тверской областях), не имеют публичного опыта. В целом главы российских регионов продолжают играть самостоятельную роль. При этом сталкиваются со схожими проблемами. Как показала «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, во многие регионы финансово-экономический блок правительства РФ вовремя не перечисляет средства по федеральным программам, которые должны уже работать. Неправильно думать, что администрация президента специально подглядывает за конкретным губернатором, чтобы выставить на всеобщее обозрение плохую медицину или другие упущения в конкретном субъекте.

Для главы государства важно получить информацию с мест. Это некий срез, который показывает, что ситуация в Апатитах, по всей видимости, не отличается от Мурманска или Вологодской области. Поэтому нельзя говорить, что у губернаторов что-то может измениться именно после «прямой линии» с президентом. При помощи прямого разговора с жителями регионов видно отражение общих проблем, которые есть в стране, в том числе и у губернаторов. Президент как полубог парит над этим конфликтом и всегда в глазах населения прав. Но и про региональных лидеров все понимают: проблемы, возникающие в той или иной области — общие для страны. Разве что можно выделить вопиющие темы — такие как ситуация с восстановлением домов в Ставропольском крае. Если говорить в целом о губернаторском корпусе — да, он не совершенен, не дорабатывает. Но и губернаторы дали ответ — федеральный бюджет не перечисляет вовремя денег. По моим ощущениям, в ситуации «губернаторы vs Федеральное правительство» симпатия общественного мнения находится на стороне губернаторов.

Первая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская область 2 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий автономный округ 3 СОБЯНИН Сергей Семёнович Город федерального значения Москва 4 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская область 5 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 6 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чеченская Республика 7 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Республика Татарстан 8 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская область 9 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Город федерального значения Санкт-Петербург 10 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская область 11 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская область 12 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Республика Мордовия 13 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Республика Башкортостан 14 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 15 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 16 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Республика Крым 17 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская область 18 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 19 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская область 20 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий автономный округ 21 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашская Республика 22 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская область 23 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 24 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 25 ПЕЧЁНЫЙ Владимир Петрович Магаданская область

В мае-июне Евгений Савченко (Белгородская область) продолжал оставаться лидером «Национального рейтинга». Хотя политические тяжеловесы солидного возраста в последние годы по большей части утратили благосклонность политической фортуны, для Евгения Степановича всё складывалось, как нельзя лучше. Практически никто не сомневается в его безоговорочной победе на предстоящих выборах. Основные политические партии (исключая ЕР, разумеется), явно испытывали трудности с определением конкурента действующему губернатору.

То, что губернаторские выборы пройдут без досрочного голосования и открепительных удостоверений, — на руку Евгению Савченко, для которого, пожалуй, единственной электоральной угрозой является возможность электоральных скандалов. Во всяком случае, таково мнение практически всех экспертов ЦИК «Рейтинг».

Заметным событием стал ежегодный отчёт Евгения Савченко перед областной думой. Выдержанный в большом советском стиле, он не совсем соответствовал названию, являясь, по сути, представлением достижений области за минувшие четверть века. С учётом того, что нынешний губернатор занимает свой пост с 1993 года, избранные хронологические рамки являются легко объяснимыми. Особое место в докладе занимало сравнение показателей Белгородской области с другими регионами, демонстрирующее её благополучие и опережающее развитие. В целом приводимая Евгением Савченко информация звучала вполне убедительно. Формально доклад являлся отчётом только за один, прошлый год и, разумеется, губернатор уделял внимание не только историческим изысканиям. Было заявлено, что все социальные обязательства перед жителями области в 2016 году региональной властью были исполнены, а большинство показателей экономического развития превзошли прогнозы. Некоторые эксперты оспаривали в выступлении губернатора только частности или узкопрофессиональные моменты (например, корректность подсчёта индексов промышленного развития советского и постсоветского этапов). И хотя доклад немного отдавал сакральным для советского времени сравнением всего и вся с показателями 1913 года, большинство наблюдателей оценили его весьма высоко, в том числе, в качестве удачной предвыборной декларации.

Из важных негативных событий регионального масштаба эксперты отметили невыполнение планов реконструкции магистральных дорог Белгородской области. В результате, прежнюю пятилетнюю программу пришлось продлевать ещё на два года. Явным диссонансом явилось низкое место в рейтинге эффективности региональных госзакупок, составленном Аналитическим центром при правительстве РФ. Однако позитивная информация из Белгородской области в отчётный период, безусловно, преобладала. Позиции Евгения Савченко воспринимались, как незыблемые. Поэтому он уже четыре месяца подряд в исследовании ЦИК «Рейтинг» закономерно опережает других губернаторов.

Положение Сергея Собянина (Москва) в рассматриваемый период укрепилось. Теперь можно твёрдо сказать, что первый этап операции «Реновация», в политическом смысле, он выиграл. «Прямая линия» Владимира Путина, с этой точки зрения, явилась прямой и безоговорочной поддержкой мэра Москвы. Президент, правда, отстроился от возможного негатива, связанного с реализацией проекта, что было вполне естественно. При этом он аккуратно отстроил от него и мэра, по сути, списав грядущие коллизии (а они, безусловно, будут) на подчинённых Сергея Собянина. Конечно, как глава, Сергей Семёнович несёт ответственность за действия своих подчинённых, за то, чтобы донести до них «линию партии», однако сам он парень хороший и подходы его — правильные… Во всяком случае, именно в таком ключе восприняли смысл «прямой линии» многие эксперты.

Ситуацию, складывающуюся вокруг реновации, вполне правильно было определять как кризис, вызвавший в столице резкий всплеск протестного движения. Эксперты не забыли многочисленные провалы, совершённые московскими властями, при представлении и лоббировании программы сноса пятиэтажек. В то же время, несмотря на достаточно большое число участников акций (особенно, если сравнивать с другими выступлениями по болезненной городской повестке), они не столько продемонстрировали силу протестного движения в столице, сколько показали его слабость и неорганизованность. Однако, совершая вопиющие ошибки и провалы, мэрия компенсировала их активной и целенаправленной деятельностью по исправлению своих же ляпов. Важным ресурсом московских властей является то, что значительная часть проживающих в пятиэтажках горожан кровно заинтересованы в программе реновации. Тем более непонятными в этой связи становятся шулерские приёмы, которые пытались применять при её проталкивании. К чему, например, кроме имиджевых потерь, привела попытка засчитывать голоса непроголосовавших жителей, как поданные «за» программу? Потом от этой глупости «благородно» отказались, но зачем вообще нужно было так городить огород? Принятие Госдумой закона о реновации жилищного фонда Москвы, эксперты также зачли, как победу Сергея Собянина.

Другим ключевым событием рассматриваемого периода явился обрушившийся на столичный регион сильнейший ураган, унёсший многие человеческие жизни. Однако к провалу с прогнозом данного природного катаклизма московские власти отношения не имели, а ликвидация последствий и оказание помощи пострадавшим, по экспертным оценкам, были ими осуществлены оперативно и эффективно. Среди более частных фактов эксперты чаще всего упоминали повышенную концентрацию сероводорода в районах, прилегающих к Московскому НПЗ; поджог здания следственного отдела в одном из поселений Новой Москвы; ведущие позиции Сергея Собянина и Москвы в подавляющем большинстве авторитетных рейтингов, опубликованных в последнее время. Тут наибольшее внимание привлёк выраженный восходящий тренд в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, озвученный на Петербургском международном экономическом форуме. Финансовые, информационные, политические ресурсы Сергея Собянина настолько превосходят возможности других глав, что даже обнаруженные антимонопольной службой масштабные нарушения при благоустройстве города ничуть не поколебали его позиций — ни перед лицом федеральной власти, ни в «Национальном рейтинге».

В принципе, в мае-июне дела у Александра Дрозденко (Ленинградская область), шли неплохо. В праймериз на довыборы депутата Госдумы от Кингисеппского одномандатного округа, победил один из заместителей губернатора. При этом он набрал более 90% голосов, разгромив конкурентов, что называется, «в одну калитку». Активность избирателей также находилась на хорошем уровне.

По сообщениям экспертов, праймериз, относящиеся к довыборам в Областное Законодательное собрание, всё же не обошлись без неприятностей. Речь идёт о сожженной машине главы Тельмановского поселения, накануне обвинившего участника праймериз в причастности к уничтожению агитационного куба «Справедливой России». Впрочем, поводы для сожжения машины главы поселения могли быть самыми разными, вплоть до банального хулиганства. Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, данное событие явилось пятном на мероприятии «Единой России», априори важном для репутации губернатора.

На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область удостоилась добрых слов Владимира Путина, отметившего значительное улучшение в ней состояния деловой среды. «Прямая линия» президента также не принесла Александру Дрозденко никаких неприятностей. На местном уровне в регионе по оценке экспертов губернатор достаточно успешно продолжает чистки и ротацию состава, формируя новую управленческую вертикаль.

Негативный информационный фон для области обеспечило обрушение спортзала строящейся школы, незадолго до ввода её в эксплуатацию. Это происшествие, вопиющее само по себе, было усугублено гибелью человека. С некоторой натяжкой можно назвать большой удачей, что случилось это до принятия объекта, а не после. Однако большее впечатление на экспертов «Национального рейтинга» произвело событие, имевшее существенно меньший медийный резонанс. В Ленинградской области были сорваны сроки строительства перинатального центра, который планировалось открыть ещё в прошлом году. Как было отмечено на совещании Правительства РФ, из 32 подобных центров по всей стране удалось вовремя ввести в эксплуатацию только 13. Руководимый Александром Дрозденко регион оказался, в данном случае, среди 4-х наихудших.

В СМИ промелькнула информация о негативных для Александра Дрозденко последствиях дела миллиардера Дмитрия Михальченко, арестованного более года назад. Она не произвела на экспертов «Национального рейтинга» особого впечатления, в силу своей невнятности. Кроме того, среди окружения и партнёров ныне опального бизнесмена фигура губернатора Ленинградской области оказалась бы далеко не самой заметной, конечно, если бы Александр Дрозденко действительно входил в этот интересный круг.

По большинству оценок, положение Георгия Полтавченко (Санкт-Петербург) стабилизировалось. Тем не менее, он потерял позиции в «Национальном рейтинге». Дело не в каких-то особых упущениях губернатора Северной Пальмиры. Просто в экспертных оценках положительный тренд был более выражен у его ближайших соседей по таблице, — представителей Татарстана и Воронежской области.

Во время прямой линии, Владимир Путин выразил уверенность в предстоящем развитии легендарного Балтийского завода, в контексте строительства ледоколов для освоения арктических широт.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошёл в этом году очень успешно, собрав более 14 тысяч участников. Его итогом явился двукратный рост стоимости заключенных и намеченных контрактов, по сравнению с прошлым годом. Для Санкт-Петербурга, по словам губернатора, нынешний форум оказался самым удачным за всё время проведения. Из представленного на ПМЭФ исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ) следовало, что по инвестиционной привлекательности Санкт-Петербург вошел в число 20 лучших регионов России. Хотя занятое им 17-е место, безусловно, не является пределом мечтания для субъекта с такими возможностями.

Проблемы стадиона на Крестовском острове начали выходить из общефедеральной повестки, постепенно сведясь к относительно мелким вопросам качества футбольного газона. По сообщениям экспертов, по городу бродят ничем не подтверждённые слухи о возможном обрушении трибун, по причине низкого качества бетона, использованного при их строительстве. Данный забавный факт является ещё одним признаком перехода эпической темы стадиона на Крестовском из медийной сферы в область чисто городского фольклора.

Та же тенденция «муниципализации» темы проявляется и в баталиях вокруг Исаакиевского собора. Мягко говоря, сомнительную инициативу проведения референдума об отзыве депутатов, голосовавших против передачи собора РПЦ, городской парламент ожидаемо «завернул», на всякий случай, озаботившись внесением поправок в закон о референдуме, которые бы на будущее затруднили инициирование подобной формы народного волеизъявления. Формальных юридических действий, необходимых для передачи здания РПЦ, а экспонатов — в другие музеи (что самое сложное) — не делается. Слова Путина о сохранении и музейного и церковного аспекта, обе конфликтующие стороны трактуют в свою пользу, что ещё сильнее всех запутало. Так или иначе, ситуация и страсти ей вызываемые, оказались «подмороженными», что, безусловно, на руку Георгию Полтавченко.

Экспертные оценки положения Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) были противоречивы. Тем большее значение получило для неё включение в новый состав президиума Государственного совета РФ, определяемый лично Владимиром Путиным. Данное назначение приобрело чрезвычайную важность для Натальи Владимировны в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, эксперты обратили внимание на её публичный демарш, касающийся позиционирования ХМАО, как субъекта, полностью независимого от Тюмени. Очевидно, что направлен он был на коренной пересмотр отношений внутри «тюменской матрёшки» с усиливающимся трендом на фактическое поглощение («интеграцию») областью входящих в её состав автономий. Многие эксперты «Национального рейтинга», в данном случае, отнеслись к заявлению Натальи Комаровой вполне сочувственно. Гораздо большее неприятие вызвала её ставка на подчёркивание исторических корней субъектности ХМАО продвижением масштабного проекта «825 лет со дня основания первых угорских княжеств». Дело дошло до обвинений Натальи Комаровой в поддержке и пестовании сепаратистских настроений. В этих условиях публичное подтверждение Владимиром Путиным своего доверия имело для губернатора особую ценность.

«Прямая линия» президента России, пообещавшего разобраться с предоставлением жилья в ХМАО сотрудникам МВД, как и начатые по её результатам проверки Следственного комитета и Генпрокуратуры, пока не привели к имиджевым потерям главы Югры. Возможно, итоги этих проверок ситуацию изменят.

Эксперты сообщают, что значимых негативных событий в округе в мае-июне не произошло. Определённое напряжение вызвала информация о долгах предприятий ЖКХ в муниципалитетах, которые вновь начали расти и достигли почти 800 млн рублей. Эта проблема требует вмешательства в ситуацию окружных властей. Но, в целом, экономическая ситуация в ХМАО остаётся стабильной.

Для развития региона важнейшее значение имеет обнародованное Росавтодором решение строить новую трассу Тюмень-Салехард, четвертая часть которой пройдёт по территории ХМАО.

Среди частных событий эксперты особо отметили массовый митинг в Сургуте владельцев садовых участков, протестовавших против планов ликвидации их собственности, находящейся в санитарной зоне газопровода. При том, что упомянутые санитарные нормы выполнять нужно, данная история, по словам наблюдателей, оказалась совсем не простой. Магистральный газопровод высокого давления проложен в пределах городской черты и функционирует уже около трех десятилетий. При этом он, по тем же санитарным нормам, вообще не должен находиться в городе. Кроме того, по словам протестующих, снижение давления внутри газопроводной системы приведёт к сокращению зоны отчуждения имущества.

Негативно воздействует на информационное поле начавшийся суд по уголовному делу о массовой гибели детей в ДТП, однако данное событие не связано с оценкой работы регионального главы в рассматриваемый период.

Общий курс Натальи Комаровой на ротацию корпуса глав городов и районов Югры, по экспертным оценкам, пока оказался для неё успешным и укрепил её позиции внутри региона, хотя и вызвал определённые трения. Но сложно оценить его последствия даже в краткосрочной перспективе.

В пользу Сергея Аксёнова (Республика Крым) и возглавляемого им региона в рассматриваемый период действовало несколько значимых факторов.

Как подчеркнул во время «прямой линии» Владимир Путин, возведение моста через Керченский пролив идет с опережением графика. Глава государства выразил уверенность, что планы по его постройке будут выполнены в срок. В дополнение к этому сооружению рассматривается проект туннеля, который свяжет Россию с полуостровом. Он вызвал интерес китайских инвесторов. В том же ряду важнейших для региона событий упоминается строительство федеральной трассы «Таврида». Работы на трассе уже начались. В данном случае гарантию по выполнению всех работ строго к намеченной дате дал руководитель Минтранса. Как многообещающую информацию отметили эксперты 1-е место региона по динамике реальных денежных доходов населения.

Высказанную Сергеем Аксёновым, во время прогулки по керченскому пляжу, угрозу штрафовать на несколько миллионов рублей за урны, покрашенные в жёлто-голубые цвета, часть экспертов восприняла, как чистое самодурство. Однако многие оценили борьбу с «антигосударственными» красками, как очередной и достаточно удачный пиар-ход крымского главы, сумевшего даже с помощью урн создать некий информационный повод. Заодно, лишний раз подчеркнуть свою лояльность Москве. Гораздо большие опасения вызвали инициированные им поправки в законодательство, с помощью которых можно будет аннулировать права собственности на земельные участки, оформленные украинскими органами с нарушением законов. В случае принятия данный документ позволит начать передел собственности в Крыму, со всеми вытекающими социально-политическими рисками. По большому счёту главный вопрос в том, как будут применяться упомянутые юридические нормы. От этого зависит, станут ли они инструментом наведения порядка или инструментом борьбы крупных игроков за крымскую недвижимость. Большинство экспертов опасается, что дело пойдёт по второму сценарию.

Привлёк внимание штраф, выписанный Сергею Аксёнову за вывоз мусора к домам двух чиновников, ответственных за уборку территорий. Многие эксперты (особенно политтехнологи) высоко оценили и эту пиар-акцию регионального главы. Сергей Валерьевич ещё и подчеркнул своё законопослушание, полностью согласившись с наложенным на него взысканием.

Достижением Сергея Аксёнова считается то, что он сумел противопоставить себя местным чиновникам, которые сопротивляются его каждодневным усилиям по наведению порядка. Часть экспертов «Национального рейтинга» полагает, что подобное противостояние главы региона и сложившихся чиновничьих кланов в той или иной степени действительно имеет место.

Ухудшил своё положение в «Национальном рейтинге» Владимир Владимиров (Ставропольский край). Необыкновенно сильные дожди, обрушившиеся на регион в мае, привели к подтоплению около 5000 домов. Поступали сообщения о человеческих жертвах. Угроза прорыва дамбы на Отказненском водохранилище привела к решению губернатора начать массовую эвакуацию жителей. Глава МЧС, посетивший Ставропольский край, крайне нелицеприятно оценил работу региональных властей по ликвидации стихийного бедствия. Хотя режим ЧС на Ставрополье был введён 25 мая, на следующий день «главный спасатель» не обнаружил в зоне паводка ни одного пункта медицинской и социальной помощи. По предварительным оценкам размер ущерба от паводка оценивается в 2 млрд 370 млн руб. Значительно большая сумма потребуется на расчистку и укрепление берегов рек в зоне паводка.

На этом неприятности, связанные с природной катастрофой, для Владимира Владимирова не закончились. Одним из самых острых моментов «прямой линии» президента России, был связан со звонком женщины из села Краснокумское, пострадавшего от наводнения, заявившей, что обещанной компенсации она не получила и ей негде жить. Владимир Путин тут же заочно начал наносить удары по имиджу губернатора, заявив, что нужные средства федеральный центр уже выделил и обратился к главе Ставрополья с прямым обличающим вопросом: «где деньги?». Однако на этом для Владимира Владимирова история не закончилась. Разыгранный пранкерами, он, думая, что разговаривает с сотрудником администрации президента, доложил, что упомянутые деньги в регион так и не поступили. Таким образом, нечаянно поставив в неудобное положение самого Владимира Путина или, что немногим лучше, «подставив» его ближайшее окружение. Впоследствии приехав в Краснокумское, губернатор ещё раз заявил, что все выплаты пострадавшим производятся из регионального бюджета.

Как обещал президент, силовики начали проверку действий властей в Ставропольском крае. На долю губернатора, кроме того, выпала не самая выигрышная роль по опровержению явного фейка о своей отставке, распространённого государственным телеканалом, вскоре после «прямой линии». Федеральные каналы так же уделяли внимание скандалу вокруг выплат компенсаций.

Многие эксперты полагают, что вся эта цепь событий не является случайной. Последствия стихийного бедствия, обрушившегося на регион, сочетаются здесь с целенаправленной и весьма тонкой атакой на губернатора.

Эксперты не забыли отметить и важное положительное событие: Ставропольский край оказался среди тех относительно немногих регионов, которые сумели ввести перинатальные центры, создаваемые при совместном финансировании с федеральным центром. С учётом того, что подавляющее большинство субъектов на данном направлении провалилось, достижение тем более значимое. В целом, эксперты «Национального рейтинга» отнеслись к Владимиру Владимирову, «попавшему в беду» достаточно лояльно: его падение в таблице исследования вполне могло быть куда существеннее. Но совсем избежать падения в «Национальном рейтинге» ему не удалось.

Продолжает занимать место в группе лидеров Михаил Игнатьев (Чувашская Республика). Этому не помешало даже возбуждение уголовных дел против главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Хотя формально данный скандал затрагивает городской уровень власти, но, безусловно, все события такого рода самым негативным образом сказываются и на авторитете региональных глав (кроме некоторых случаев прямого противостояния последних с муниципальным руководством).

Очень сильное впечатление на экспертов произвела информация, обнародованная на Петербургском международном экономическом форуме, согласно которой Чувашская Республика заняла второе место по состоянию инвестиционного климата среди регионов РФ. Близкое по тематике исследование ВШУ так же поставило её достаточно высоко: на 7-е место. Хотя следует отметить, что некоторые эксперты ставят под сомнение объективность этих оценок, однако авторитет составителей упомянутых рейтингов настолько высок, что «сомневающиеся» находятся в явном меньшинстве.

Инвестиционный климат далеко не всегда соотносится с хорошим состоянием окружающей среды. Однако, если принимать во внимание её высокие результаты в экологическом рейтинге, составленном организацией «Зеленый патруль», на Чувашию данное правило не распространяется. В упомянутом рейтинге республика занимает 4-е место.

Поезда Михаила Игнатьева в Китай для участия в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству вызвала к жизни проект создания в Чувашии агропарка с участием нескольких компаний из Поднебесной.

Также одобрение экспертов получила реализация проекта «Мобильная консультативная поликлиника» и усилия Михаила Игнатьева по решению проблемы переселения людей из аварийного жилья.

Значимым негативным событием многие наблюдатели называют запланированный резкий рост стоимости вывоза мусора. В целом, большинство экспертов признало в рассматриваемый период работу Михаила Игнатьева достаточно успешной, а его позиции стабильными.

Владимир Печёный (Магаданская область) поднялся в исследовании сразу на несколько пунктов и вошёл в группу лидеров. Среди событий, которые привели к такому результату, эксперты упоминают его включение в новый состав Президиума Государственного совета РФ.

При непосредственном участии Владимира Печёного успешно продвигается реализация крупного проекта на базе Наталкинского месторождения золота, которому предстоит стать одним из крупнейших в стране предприятий добычи и переработки драгоценного металла.

Также с золотом связано предложение магаданского губернатора о создании в регионе биржи самородков. Смысл идеи в том, что стоимость самородков значительно выше, чем просто золота. Реализация проекта, уже поддержанного полпредом президента в Дальневосточном Федеральном округе, будет очень выгодна для Магаданской области. Впрочем, для начала нужно будет внести существенные поправки в нормативную базу, регулирующую данную отрасль.

Эксперты отметили соглашение о намерениях заключенное областью с «Магаданэнерго» и «Золотодобывающей корпорацией», посвящённое расширению электросетевой инфраструктуры для комплексного освоения месторождений и электроснабжения населённых пунктов на территории Хасынского городского округа. По словам губернатора, данный проект имеет для региона и экономическое, и социальное значение.

Эксперты одобрили планы магаданского руководства по обновлению парка самолётов, предназначенных для работы на местных маршрутах и усилия губернатора по дополнительному финансированию реконструкции главного регионального аэропорта «Магадан», наиболее крупного на северо-востоке РФ.

Татьяна ТРИШИНА

Социолог, заместитель директора Института региональной кадровой политики (г. Белгород)

Действующий губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко фигура знаковая, я бы сказала, эпохальная. Он возглавляет регион почти четверть века. Выросло целое поколение белгородцев, которое не знало другого руководителя в регионе. Для большинства жителей он является хозяином земли Белгородской, гарантом стабильности, человеком, чьё мнение является весомым, определяющим векторы развития всех сфер жизнедеятельности людей в области. Примером служат высказывания жителей о значимости и компетентности главы региона. Приведу выдержки из стенограммы фокусированных интервью, проведённых в мае 2017 года в городах Старый Оскол и Губкин. «…Что Путин для России, то Савченко для Белгородской области. …Савченко здесь может решить что угодно» (муж., 45 лет, частный предприниматель, г. Старый Оскол). «…Учитывая, что наша область везде первая, то он во всех вопросах компетентен…» (жен., 30 лет, предприниматель, г. Губкин).

Все значимые вопросы социально-экономического, политического, культурного развития территории находятся под его непосредственным контролем. Выборы губернатора в сентябре 2017 года, на мой взгляд, не станут исключением, и кандидатуру Евгения Савченко поддержит подавляющее большинство жителей области.

Андрей ТКАЧЕНКО

Политолог, директор Центра общественных инициатив (Тюменская область)

Возможно ли обеспечить привычный уровень социально-экономического благополучия и политической стабильности на Ямале в условиях, когда все силы брошены на реализацию крупнейших «арктических» проектов, от которых зависит в будущем компенсация выпадающих доходов от ТЭК? Для губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина ответ на этот вопрос очевиден. Он не сомневается, что его команда справляется с возникшими вызовами, как и прежде. В то же время, события весны 2017 года показали обратное. Несмотря на традиционно высокий уровень доверия к губернатору со стороны населения, в округе возникают локальные очаги напряжения.

Трагедия с разбившимся ребёнком в Надыме всколыхнувшая весь Ямал, слабый темп положительных сдвигов в медицинском и педагогическом вопросе: с одной стороны жители недовольные качеством услуг, с другой стороны так до конца и не решённые кадровые проблемы, забастовки работников нефтегазового сектора, пробуксовка выполнения «майских» указов, в том числе и с переселением из ветхого жилья — все это свидетельствует о растущем уровне напряжённости в традиционно стабильном Ямале.

Внутренняя политика в регионе администрируется в привычном режиме: допускается лёгкий политический и экономический сепаратизм — он, как и прежде рассматривается как демонстрация собственной значимости для глаз губернатора. Но есть и ряд негативных факторов. Затяжной конфликт с Роснефтегазом, приведший к сливу компрометирующей рыбалки в заповеднике, подвешенное состояние «Корпорации развития», спорные инвестиции в ряд проектов и административное лоббирование интересов «доморощенных бизнесменов» в сфере ЖКХ — свидетельствуют об отсутствии эффективных рычагов решения региональных вызовов и запоздалом темпе модерирования внутренних конфликтов. Кобылкин оказался заложником собственных амбиций. Придерживаясь принципа «своих не бросаем», он лишил себя возможности оперативно влиять на кадровую политику своей команды, а команда всё чаще спотыкается. Критически важные кадровые вопросы решаются только после вмешательства силовиков. С одной стороны, коррупционные скандалы негативно расцениваются населением, но с другой стороны — демонстрируют готовность руководства региона к открытой противокоррупционной деятельности. Население ожидает иного — Дмитрий Кобылкин тот человек, который в глазах ямальцев олицетворяет всю исполнительную и законодательную власть, и люди ждут от него решения текущих проблем в оперативном режиме, в том числе и обусловленных внешними факторами. Ключевая экспозиция на ЭКСПО-2017 посвящённая Арктике, проведение заседания Госсовета РФ в Сабетте, успехи в выстраивании отношений с КМНС, инфраструктурные договорённости с госкорпорациями, сконцентрированность на арктических проектах во благо Ямала — свидетельствуют о высоком лоббистском потенциале Дмитрия Кобылкина, увеличивают его влияние на федеральном и межрегиональном уровне, но всё ещё сложно воспринимаются жителями региона.

Артём КИРЬЯНОВ

Юрист, Член Общественной палаты Российской Федерации. Председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, на мой взгляд, одержал несколько важных побед в политическом и информационном плане. Его позиции по итогам решения вопросов, связанных с реновацией, с принятием Федерального закона, регионального закона и разработкой соответствующей программы сильно укрепились, как с точки зрения оценки федеральных органов власти — руководства страны, так и с точки зрения простых москвичей. Все помнят, как тяжело и трудно начиналась в публичном пространстве программа реновации. И тогда действительно чувствовалась большая недоработка со стороны московских органов власти по информированию населения. И, соответственно, то, что происходило в Москве — митинги со значительным количеством граждан — это была недоработка по доведению до столичных жителей всех обстоятельств будущей реформы города. Я называю реновацию реформой, потому что это ключевое событие, с которым москвичам в ближайшие несколько лет надо будет жить. Эта работа действительно окажет влияние на каждого жителя столицы, и на гостей Москвы в ближайшие 3 — 5 лет, так как она связана с изменением облика столичного жилого массива. И в этом плане стресс-тест для мэра был очень серьёзный.

Надо отметить, что мэр провёл два месяца активной работы с населением и, конечно же, эта работа велась со стороны федеральной власти, и даже главы государства, который поддержал на прямой линии с гражданами усилия Собянина. Это всё серьёзно укрепило авторитет действующего мэра и, в общем-то, считаю, мандат своих полномочий мэр подтвердил, что называется, без политического голосования. За него проголосовало более 80% москвичей, которые готовы и хотят участвовать в программе реновации. Это очень важно. А текущий ремонт и реконструкция центра Москвы, которые сейчас порой вызывают неоднозначную реакцию в соцсетях, на рейтинг Собянина, думаю, никак не повлияет. Всё то же самое происходило в центре столицы перед выборами в Государственную думу в 2016 году. Ремонт был закончен в августе затем в сентябре прошли выборы, которые не показали серьёзных отклонений по результату «Единой России» в Москве. Поэтому, можно считать, что все недовольства, которые есть в социальной сети, в публичной плоскости, носят локальный ситуационный характер и не отражают ни электоральных предпочтений москвичей, ни каких-то колебаний политического курса.

Георгий ФЁДОРОВ

Политический и общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект»

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин находится на особом положении у федерального центра, ему многое дозволено, во многом обеспечена поддержка. Во всяком случае, доступ к президенту усиливает аппаратные позиции столичного градоначальника.

Но, с точки зрения жителей Москвы, с моей точки зрения, как эксперта, рейтинг Собянина явно ослаб, учитывая непродуманные инициативы, скандалы и протесты жителей Москвы последнего времени. Симпатии москвичей мэр растерял. Людей возмущает безудержная реконструкция города, смена плиток-бордюров, перекапывание улиц, невозможность проехать на автомобиле и постоянные пробки, другие транспортные проблемы, неприятности, связанные с платными парковками, точечная застройка, снос гаражей, снижение качества услуг ЖКХ, отсутствие обратной связи с руководством города. Раздражают жителей Москвы и действия чиновников из окружения Собянина — заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, руководителя аппарата мэра Москвы Анастасии Раковой и других представителей этой команды.

Сейчас власти Москвы взяли курс на практическое вычищение оппозиционно настроенных муниципальных депутатов. Впрочем, какие-либо негативные последствия для Собянина муниципальная кампания вряд ли повлечёт. Местные выборы особые — подавляющее число людей просто не знает о них, а «своих» избирателей власть постарается мобилизовать: муниципальные служащие, бюджетники проголосуют как надо. Поэтому, можно предположить, что необходимый власти результат будет достигнут.

А вот выход на выборы в 2018 году самого Сергея Собянина, я не исключаю, учитывая провал в популярности и антикампанию, которую организовали жители Москвы, может вообще не состояться. Проигрыш весьма реален — рассерженные москвичи могут ответить явкой. Поэтому, вполне вероятно, что Собянин откажется от участия в этих выборах, уйдя от больших рисков на какую-либо солидную должность, например, председателя Совета Федерации.

Дмитрий КАЛЯДИН

Журналист, Главный редактор портала «Вести ПК» (г. Воронеж)

Воронежский губернатор Алексей Гордеев является самым влиятельным политиком в регионе — как по опросам жителей области, так и по оценкам экспертов. Деятельность главы региона направлена как на достижение экономических результатов, так и на формирование комфортной среды в областном центре и районах области. Из экономических результатов налицо успехи в сельскохозяйственном комплексе, где возникло несколько мощных предприятий, которые инвестируют очень большие деньги в производство. Привлечены крупные инвесторы из России, Германии, США, Израиля. По формированию комфортной среды города Воронежа районы участвуют в федеральных программах, за счёт чего строятся и обновляются автодороги в областном центре и межрайонные, вкладываются деньги в экологические проекты (очистка рек, посадка лесов и т.д.).

Отношение населения к Алексею Гордееву в целом положительное, о чём свидетельствуют результаты выборов. С администрацией областной столицы — города Воронежа отношения хорошие, рабочие: совместно решают городские проблемы, выделяя деньги из регионального бюджета и привлекая федеральные ресурсы. С активным участием губернатора в Воронеже и области были реализованы многие проекты, в том числе и культурные: реставрация дворца принцессы Ольденбургской в Рамони, поместье Веневитинова, стал всемирно-известным ежегодный Платоновский фестиваль искусств, куда приезжают лучшие исполнители и артисты со всего мира.

К тем вопросам, которые он пока не смог решить, я бы отнёс поддержку профессионального спорта. Несмотря на то, что с любительским спортом положение в регионе хорошее (строятся спортивные сооружения для занятий детей и взрослых, как в Воронеже, так и в районах), спортивные команды, которые выступают от Воронежа в профессиональных лигах в довольно плачевном финансовом положении. Это касается футбола («Факел»), хоккея («Буран»), гандбола и некоторых других видов спорта.

Ярослав ИГНАТОВСКИЙ

Политконсультант, генеральный директор аналитического центра «PolitGeneration»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко за последнее время не сделал каких-либо негативных шагов, которые бы сильно пошатнули его рейтинг. Но надо понимать, что в городе всё равно существуют несколько острых вопросов. Наблюдается сильная протестная активность — это показали митинги как 26 марта, так и 12 июня, когда достаточно много людей удалось мобилизовать сторонникам Алексея Навального. События, связанные с передачей Исаакиевского собора РПЦ накладывают свой отпечаток. Маркером того, что в Кремле за этим наблюдают, является вопрос президенту, заданный в ходе «прямой линии». Та же экологическая ситуация в городе, связанная, в том числе, с рекультивацией мусорного полигона в Левашово, поскольку последние события — со свалкой в той же подмосковной Балашихе, продемонстрировали настрой Кремля решать подобные истории и в регионах. Главный критерий, по которому будут оценивать работу губернатора и его команды — станет ли протест расти или будет уменьшаться.

Из позитивных моментов можно отметить состоявшийся Кубок Конфедераций. Видно, что к нему город хорошо подготовлен, приезжают иностранцы, заметно, что как-то был решён вопрос с полем и стадионом — определённая работа проделана в преддверии этого, безусловно, одного из крупнейших событий нынешнего лета. Отношение к Полтавченко населения как было, так и есть в целом нейтральное. Губернатор не вызывает ярко негативных эмоций. Как, впрочем, и большого позитива. Экспертное сообщество, на мой взгляд, настроено к Полтавченко более критично, чем население. Но, думаю, что губернатор уверенно будет продолжать работу как минимум до ближайших президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Достаточно давно молва провожает Полтавченко из Санкт-Петербурга, но он при этом демонстрирует большую политическую выживаемость.

Михаил МИРЗОЯН

Политолог, советник заместителя губернатора Ханты-Мансийского АО-Югры (2014−2016 гг.)

Эффективность деятельности губернатора Ханты-Мансийского АО Натальи Владимировны Комаровой определяет как экономический, так и внутриполитический климат (аспект) в регионе. Сегодня АО во главе с правительством Комаровой показывает достаточно убедительные экономические показатели. Уровень реализации различных программ в ХМАО достаточно высокий. Не случайно регион занимает лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России и является наиболее стабильным субъектом. Если же говорить о политическом аспекте, то можно констатировать, что в регионе имеют место определённые проблемы, связанные, прежде всего с тем, что существуют группы влияния, которые настроены, мягко говоря, оппозиционно к губернатору и её команде.

В этой связи возникает ряд проблем, нюансов политического свойства. Политическая конкуренция нашла своё подкрепление и в связи с определённым раздвоением внутриполитической «вертикали» власти на федеральном уровне. Негласное противостояние за возможность оказывать влияние на политические процессы в стране между обновленной администрацией президента и партией «Единая Россия» получило свое зеркальное отражение в регионах и, в частности, в Югре. И, если в регионах, в которых губернатор является ещё и лидером регионального отделения партии власти, политическое спокойствие удаётся достигать за счет умения руководителя региона лавировать между двумя вертикалями и соблюдать баланс их интересов, то хуже обстоит дело в тех регионах, в которых партийная вертикаль и органы власти на уровне персоналий не пересекаются друг с другом.

Учитывая, что Наталья Владимировна не является руководителем регионального отделения ЕР, то, грубо говоря, её политическая «крыша» — это администрация президента, а у руководителя местного отделения «Единой России» и председателя окружной Думы Бориса Хохрякова — «Единая Россия». Ряд наблюдателей видит именно между этими двумя фигурами политическое противоречие. Однако, с учетом возраста персоналий и невозможностью в будущем получения лавров победителя в результате этого противостояния, не стоит забывать и о политиках второго эшелона, желающих ослабления как одной, так и другой стороны, а также о нефтегазовых лоббистах, которые могут играть в свою игру. В любом случае, решение этих проблем может произойти только наверху: какая вертикаль окажется сильнее и способна будет авторитарно разрубить этот узел, представитель того и будет в дальнейшем руководить регионом.

В связи с этим оппоненты действующего губернатора Комаровой будут использовать все возможности для ослабления её позиций, в т.ч. и негативные процессы, которые могут иметь место в регионе. Одним уязвимых моментом является грядущее перемещение аппарата компании «Газпром-переработка» из Сургута в Санкт-Петербург. Для Югры это, несомненно, знак, который негативно сказывается на имидже региона в целом. Не стоит забывать, что округ у нас нефтегазовый, а представители этих секторов экономики — основные плательщики налога в местный бюджет. Уход крупного предприятия из региона, так или иначе, будет сказываться на экономике. Ходят слухи о том, что и «Сургутнефегаз» также может поменять «прописку», хотя пока это только разговоры. Но если всё так и произойдёт, несомненно, это скажется на бюджете и муниципальных программах в будущем и косвенно на позициях губернатора. Ведь это знак того, что крупный бизнес намерен уйти отсюда. А вместе с бизнесом уйдут и люди. И, если раньше на север ехали за «большим рублём», то сегодня зарплаты в регионах более-менее подравнялись. Говорить о каком-то экономическом чуде в современных условиях модели налогообложения не приходится.

Впрочем, несмотря на внешние раздражители, нельзя говорить о безнадежных позициях губернатора. И, хотя рейтинг Комаровой, конечно, оставляет желать лучшего, я вижу, что у Натальи Владимировны есть значительный потенциал — она может себя поставить, может вести себя с людьми, оставляет прекрасные впечатления в личном общении. Если взять прошлогодние поездки по муниципалитетам, то можно проследить, что после встреч с людьми рейтинг Комаровой подрастал. Была бы ещё грамотная команда профессионалов, способных настроить такое важное и хромающее в настоящее время направление как взаимодействие с населением и PR.

Павел САЛИН

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

Крым является одной из «точек напряженности» современной российской политики, что обусловливает повышенное внимание к нему как в стране, так и за рубежом. Де-факто происходящие в Крыму события являются элементом федеральной повестки, как, например, происходящее в Москве или Петербурге, чем и обусловлено повышенное присутствие полуострова в федеральных СМИ. Понятно, что и любые шаги главы этого субъекта Федерации вызывают повышенный информационный резонанс, зачастую не соответствующий реальному масштабу действия.

Ситуация вокруг Сергея Аксёнова за рассматриваемый период развивалась неоднозначно. С одной стороны, практически «сошли на нет» циркулировавшие еще 6−8 месяцев назад слухи о готовящейся тотальной «зачистке» крымского руководства. Естественно, Крым является одной из «витрин» России на Западе, поэтому даже вариант с отставкой главы Крыма по собственному желанию вызвал бы нежелательный информационный резонанс в России и за рубежом, не говоря уже о «хорошавинском» сценарии. А вот массовый десант в правительство полуострова чиновников — выходцев из других регионов России (не обязательно из Москвы), проводников воли федерального центра, рассматривался как вполне рабочий. В итоге Сергей Аксёнов оказался бы в полной аппаратной изоляции, и потом без лишнего шума был бы перемещён «на повышение» куда-нибудь на пост замглавы федерального ведомства, где постепенно затерялся бы.

Однако, по ряду причин, такой вариант реализовать не удалось, что заметно укрепило позиции главы Крыма. Он почувствовал себя настолько уверенно, что даже попробовал сместить протеже федерального центра, ректора Крымского федерального университета Сергея Донича. Естественно, г-н Донич не является политическим ставленником Москвы, а будучи сам местным, заручился поддержкой одной из федеральных групп влияния, но сам факт попытки налицо. Также г-ну Аксёнову удалось нейтрализовать попытки некоторых исламских регионов России упрочить свои позиции в регионе через исламскую общину региона. Правда, попытки главы полуострова перейти в наступление были оперативно нейтрализованы. В частности, несмотря на публичные обещания Сергея Аксёнова, что Сергей Донич в мае точно уйдёт в отставку, он пока остаётся на своём посту. Не очень позитивными для руководства республики можно назвать и результаты проверки Счетной палатой промежуточных результатов выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Серьёзные претензии федерального центра к качеству управления в республике по-прежнему остаются.

Вновь оказавшись в сложных отношениях с федеральным центром, Сергей Аксёнов попытался заручиться поддержкой местного населения, разыгрывая карту «хорошего царя», противостоящего «плохим боярам». Широкий резонанс получила его инициатива с подвозом мусора к домам чиновников, которые, по мнению главы Крыма, допустили серьёзные проблемы в этой отрасли ЖКХ. В середине июня Сергей Аксёнов вновь выступил с жёсткой критикой местных чиновников, заявив, что они не выполняют 50 процентов его поручений, тем самым попытавшись переложить накопившийся среди населения негатив на «плохих бояр».

Перед главой Крыма в ближайшей перспективе стоит несколько вызовов. Первый — строительство автодороги до Керченского моста. Строительство моста находится на контроле Владимира Путина, поэтому любые срывы чреваты самыми серьёзными последствиями, хотя здесь, по имеющейся информации, пока поводов для беспокойства нет. Серьёзный негативный эффект может иметь ожидающееся падение турпотока в республику в текущем сезоне, по предварительным прогнозам, минимум на треть. Выпавшие доходы могут серьёзно ударить по домашним бюджетам многих жителей республики, что будет способствовать обострению их недовольства осенью.

Наконец, ещё один «вызов» может прийти из-за формальных границ республики. Не секрет, что Сергей Аксёнов через лояльных ему игроков пытается принимать участие в стартовавшей кампании по выборам главы Севастополя, играя при этом против врио Дмитрия Овсянникова. Г-н Овсянников, тем временем, пользуется поддержкой достаточно влиятельных элитных групп в Москве, которые будут недовольны, если против их протеже будет выставлен реальный оппонент, например, Евгений Кабанов, который считается игроком, близким к главе Крыма. Так что возможный вызов главе Крыма может быть и не связан с зоной его формальной ответственности — непосредственно республикой Крым.

В любом случае все оргвыводы по ситуации в Крыму вообще и ситуации вокруг Сергея Аксёнова, в частности, будут делаться Москвой осенью. В ближайшие пару месяцев его позициям ничего не угрожает, если не произойдёт чего-нибудь совсем экстраординарного.

Андрей НИКИФОРОВ

Политолог, историк. Член Общественной палаты Республики Крым

Я бы не сказал, что в последнее время в степени доверия к политике главы Крыма Сергея Аксёнова есть какие-то резкие изменения. Идёт, на мой взгляд, плавный процесс стабилизации уровня общественной поддержки главы республики. Он не такой высокий, как три года назад, что было связано с эпохальными событиями, одним из олицетворений которых является Аксёнов. Сейчас всё нормально, рейтинг вполне положительный и народ вполне им доволен. Но, конечно, это не уровень 2014 года.

Если говорить в целом о ситуации, то этот год заметно отличается от двух предыдущих тем, что очень многие капитальные проекты, о которых раньше много говорили, сейчас явственно стали видны. Прежде всего — это трасса «Таврида», это Крымский мост, это энергетические предприятия, которые должны, по сути, обеспечить полуостров электроэнергией собственной генерации. Последние пару-тройку лет эти проекты находились, говоря образно, на «нулевом цикле». Многое, связанное с ними, уточнялось, согласовывалось, проектировалось. А вот реализации явно не было видно, что вызывало некоторое общественное недовольство. Сейчас эти объекты уже можно увидеть невооруженным глазом и «пощупать». Всё это, конечно, касается федеральных проектов. Внутри республики всё достаточно традиционно. Самый тяжёлый для Крыма сегодня, как и вчера, — кадровый вопрос. Это видно по периодическим перетасовкам в местных администрациях, в республиканском правительстве, что свидетельствует о том, что так и не сложилось идеальной управленческой команды, способной действовать эффективно. Отсюда — периодическая замена одних фигур на другие. Но кадровая колода, которую перетасовывает республиканская власть, к сожалению, крайне ограничена. Потому остаётся только надеяться, что в какой-то момент она сама собой сложится в выигрышную комбинацию.

Николай ГОЛУБЕВ

Политолог, директор Агентства административного консалтинга (г. Ставрополь)

Губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову до сих пор есть куда расти. В чём-то он оправдывает определённые надежды. Но предшествующий его губернаторству опыт, на взгляд многих экспертов, для руководства краем явно недостаточен. Ну не было у него практики управления таким большим «объектом» как Ставропольский край. Особенностями региона является многонациональность, близость к бывшим горячим точкам и национальным республикам, «южность», так сказать. Это всё накладывает определённый отпечаток. Недавний потоп подбавил «масла в огонь»: конечно, губернатор тут не доработал. Случилась непредвиденная ситуация — для нашего степного края действительно из ряда вон выходящее событие. Конечно, необходимо было не просто самому там находиться. Надо было создать штаб, назначить компетентного руководителя. Но этого сделано не было. Те управленцы, которые там оставались, не потянули груза проблемы, а губернатор не проконтролировал, и дошло дело до неприятной ситуации с платными справками, всплывшей во время прямой линии с президентом. А надо было внимательно отнестись ко всем этим вопросам и, в первую очередь, к человеческим запросам. Тем не менее, я считаю, что это не должно подорвать его позиции на федеральном уровне. Хотя бывает так, что любой промах, неправильно сказанное слово может стать роковой «каплей в чаше терпения».

Считаю, что оценивать надо не по случайному промаху, а по работе в целом. Хотя опять же, состояние экономики в крае депрессивное, несмотря на то, что у нас хорошие урожаи зерновых. Федеральная политика способствует занижению цен на зерно — крестьянину от этого плохо. Банковские кредиты очень большие — и это вредит сельскому хозяйству. Ряд проектов, которые начал внедрять Владимиров не очень идут в крае. Например, предложение построить автомобильный завод. Сейчас вообще сложно создавать что-то новое. Экспертное сообщество, критикуя Владимирова, делает это с оговоркой, что неудачи в его деятельности могут быть не его сугубо личностными просчётами, а отражать в целом сложившееся состояние экономики у нас в России. Однако, ходят слухи, что губернатору так и не удалось выстроить отношения с так называемыми «элитами края». Эта проблема есть. Михаила Владимировича Кузьмина отсюда в Москву успешно «подсадили» в кресло депутата Госдумы — это один из опытнейших управленцев, который так «реализовал» взаимоотношения с Владимировым.

Антон ЧАБЛИН

Политолог, журналист. Обозреватель интернет-СМИ «Открытая газета», «Кавказская политика» и «Свободная пресса — Юг» (г. Ставрополь)

Позиции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на мой взгляд, уверенные. Есть какие-то локальные проблемы, но в целом всё в крае стабильно. Явных проблем нет. Но и явных плюсов, в том числе и в экономике края, не наблюдается. Новые производства не открываются, ничего особенного не происходит. Явных скандалов тоже нет — всё ровно. Управленческими талантами Владимиров не отличается. Нельзя сказать, что это яркий харизматичный лидер. И ситуация сейчас складывается следующим образом: нет альтернативного центра силы в регионе, практически отсутствуют независимые СМИ, нет оппозиционных партий — их зачистил губернатор. Критиковать его некому по большому счету. Поэтому у него такое стабильное положение, которое не связано с успехом, а является следствием общего депрессивного положения в крае, когда отсутствуют те, кто бы мог указать на просчёты губернатора. Большинство жителей края, по моим ощущениям, вообще плохо представляют, кто у них губернатор. Владимиров — не яркий, не сказать, чтобы часто мелькал в прессе. Поэтому отношение к нему у людей в целом нейтральное. Хотя и негатива нет.

Самое заметное событие последнего времени — наводнение в крае. С одной стороны, Владимирова раскритиковали на федеральном уровне. Немного пожурили, попеняли местные общественники и журналисты, но никаких серьёзных последствий для губернатора, думаю, не будет. Иначе они бы уже произошли. К тому же после «прямой линии» местные власти сразу же нивелировали негатив, решили вопросы. В то же время, в реальности край избежал больших человеческих жертв (два человека погибли, по сообщениям СМИ, из-за собственной неосмотрительности). Если бы не прозвучал вопрос на прямой линии с президентом, думаю, негатива бы никто не заметил. В целом, довольно-таки неплохо сработала местная административная система для устранения последствий паводка.

Дмитрий ЕЖОВ

Политолог, издатель сайта «Улпресса» (г.Ульяновск)

Деятельность Сергея Ивановича Морозова на посту губернатора Ульяновской области достаточно эффективна. Бюджет региона в прибыли серьёзной. Можно говорить — откуда деньги эти идут, что они пивные и алкогольные чаще. Тем не менее, недавно у нас обсуждали — куда девать дополнительные два миллиарда рублей. Немало! Думаю, это главный показатель эффективности.

В начале июня Ульяновскую область посетил председатель российского правительства Дмитрий Медведев и, насколько я вижу, прошло всё не так уж плохо. Премьеру презентовали новые проекты. Часть проектов в процессе реализации. В общем — движение в регионе есть, деньги есть! Минусы тоже есть, конечно.

Отношения региональных элит в области постепенно нормализуются. Если раньше у губернатора был конфликт с мэром Ульяновска Мариной Беспаловой, в результате перетасовки на федеральном уровне колоды она «переехала» в качестве компромисса в Государственную думу. Насколько я знаю, конфликт продолжается, но в другом формате. От неё, бывает, поступают жалобы и даже приезжают какие-то проверки. То есть она свою активность не оставила. Но это уже не текущий конфликт. В нынешнем виде город полностью управляем регионом. Глава Ульяновска Сергей Панчин — человек губернатора, а Алексей Гаев вообще наёмный сити-менеджер — с ними вообще никаких проблем. Что касается отношения населения к Морозову, несмотря на то, что давно не было никакой социологии, кроме последних выборов, да и то она была, как говорится, «на коленке» только от федеральных структур, по субъективным ощущениям всё-таки усталость сказывается от 14 практически лет власти Морозова. Всё-таки, не такой формат у него как у Амана Тулеева, скажем, вечно незаменимого (и там всё-таки специфика менталитета тех регионов). Когда говорят о понижении рейтинга Морозова, думаю, именно это и имеют в виду.

Игорь ШПЕКТОР

Председатель Комитета Общественной палаты РФ по проблемам местного самоуправления, социальной инфраструктуры и ЖКХ. Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Cевера

Магаданская область — очень суровый регион, очень тяжёлый субъект. Поэтому, когда определяют рейтинги, сравнивая субъекты Федерации, которые находятся в разных климатических условиях, это достаточно спорно — говорить о рейтинге того или иного губернатора. Говоря о деятельности Владимира Петровича Печёного, я располагаю реальными фактами, потому что знаю его по работе ещё как главу администрации — мэра города Магадана. Знаю его и как губернатора. Конечно, пресса иногда сосредотачивается на тех или иных негативных событиях, которые иногда случаются, в том числе и из-за местных климатических условий. Но надо отдать должное — Печёный очень своевременно на всё реагирует, он очень мобильный, динамичный человек. Регион прошёл очередную зиму, умудрился снова пережить постоянные пурги, снежные наносы. При этом в регионе развивается строительство дорог. Построен очередной важный для области мост. Я могу сказать, что этот человек входит в число лучших губернаторов, пользуется большим уважением среди населения. И мэры северных городов также высоко оценивают его усилия. Думаю, что он вполне достоин войти в пятёрку лучших губернаторов России.

Вторая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 26 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская область 27 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская область 28 ЕВКУРОВ Юнус-бек Баматгиреевич Республика Ингушетия 29 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская область 30 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Республика Коми 31 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 32 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 33 ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич Московская область 34 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская область 35 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская область 36 КОПИН Роман Валентинович Чукотский автономный округ 37 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская область 38 КОРОЛЁВ Олег Петрович Липецкая область 39 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская область 40 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская область 41 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская область 42 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесская Республика 43 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 44 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская область 45 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская область 46 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Республика Дагестан 47 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртская Республика 48 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская область 49 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская область 50 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская область 51 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкарская Республика 52 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 53 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Республика Марий Эл 54 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская область 55 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская область 56 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская область 57 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская область 58 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская область 59 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская область 60 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская область

Покинул группу лидеров и перешёл классом ниже Дмитрий Миронов (Ярославская область). Катализатором этого решения экспертов явились серьёзные проблемы действующей власти на праймериз «Единой России». Дело даже не в огорчительном самом по себе низком уровне явки, приблизительно в два раза меньшем среднероссийских показателей. Гораздо чувствительнее оказалась победа в одном из избирательных округов Павла Зарубина, бывшего спикера Горсовета, недавно из него изгнанного. Теперь он получил право выдвигаться в депутаты муниципалитета от «Единой России». С учётом того, что Павел Маркович ещё до праймериз открыто провозгласил себя оппонентом новых региональных властей, подобное развитие событий, безусловно, нанесло имиджевый и политический ущерб Дмитрию Миронову.

При этом эксперты ссылались и на достаточно большой объём информации, благоприятной для губернатора. Почётным и значимым оказалось его лидерство в рейтинге эффективности региональных госзакупок (составляется Аналитическим центром при правительстве РФ).

Большие перспективы имеет возобновление производства судов с подводными крыльями «Комета» в Рыбинске, тем более, что этой продукцией уже интересовались иностранные покупатели. Укрепил имидж Дмитрия Миронова новый региональный проект «Мобильная медицина», рассчитанный на обслуживание отдалённых населённых пунктов.

Позитивно воспринято планирование работы по благоустройству исторического центра региональной столицы. Эксперты особо подчёркивают, что немалую сумму в 600 миллионов на эти цели были выделены Правительством Москвы. Таким образом, преображённый центр Ярославля станет зримым воплощением пользы, полученной регионом от федеральных контактов губернатора и, в частности, от тандема Миронов-Собянин.

Светлана Орлова (Владимирская область) опустилась классом ниже, перейдя в среднюю группу «Национального рейтинга». Повод для этого был очень серьёзный: фигурантом уголовного дела стал вице-губернатор Елена Мазанько. Ближайшей помощнице губернатора вменяют в вину получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Светлана Юрьевна сразу же безоговорочно встала на её защиту, утверждая, что никаких взяток Елена Мазанько не брала, став жертвой провокации. Происшедшее губернатор определила, как продолжение атак лично на неё, которые ведутся с момента прибытия в регион. Реакция Светланы Орловой была привычно эмоциональной. Она весьма образно высказалась о действиях врагов, которые «её только дустом не травили и танками по ней не ходили», «собираются на квартире у Малышкина (глава облсуда) и обсуждают, как меня снять с работы» и т.д. Впрочем, одна из причин упомянутой травли, была названа конкретно: принятый недавно закон, передающий распределение земель на областной уровень.

Эксперты «Национального рейтинга» как правило, оценивали работу Светланы Юрьевны достаточно лояльно, ставя её на более высокие места, чем в большинстве близких по тематике рейтингов. Однако на этот раз многие припомнили, что случай с Еленой Мазанько далеко не первый. Другому ближайшему сподвижнику Светланы Орловой, вице-губернатору Дмитрию Хвостову, вскоре после увольнения был предъявлен целый букет коррупционных обвинений. Парный случай на этот раз явно не настроил экспертов оптимистически. Кроме того, если обвинения против сподвижников Светланы Орловой обоснованы, она объективно несёт за это ответственность; если нет, то налицо острейший конфликт элит и различных ветвей власти во Владимирской области, что тоже не укрепляет положения губернатора. В конце концов, что это за руководитель региона, которого постоянно «травят дустом»?

На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив презентовало очередное исследование инвестиционной привлекательности регионов, в котором за год Владимирская область потеряла семь позиций. При том, что информация эта носит определённо негативный характер, следует признать, что само по себе вхождение в первую двадцатку для небогатого региона вполне хороший показатель.

Заявление Светланы Орловой о появлении на территории области туристического маршрута имени Владимира Путина, проходящего по местам, где президент побывал при посещении форума «Россия — спортивная держава», вызвало определённый медийный резонанс. В том, что резонанс этот пошел на пользу губернатору и был нужен самому президенту, у экспертов существуют серьёзные сомнения.

Существенное укрепление во второй группе рейтинга позиций Александра Карлина (Алтайский край) эксперты связывали с несколькими событиями.

Лестным для Александра Карлина и возглавляемого им региона оказалось майское совещание Правительства РФ, посвящённое реализации программы по строительству перинатальных центров. Речь на нём шла о возведение объектов, которые планировалось сдать ещё в прошлом году. На совещании отмечалось, что в настоящий момент функционирует чуть больше трети из них и в подавляющем большинстве субъектов РФ данный приоритетный проект был откровенно провален. Алтайский край оказался в числе регионов, где перинатальный центр был открыт. Причём речь идет не просто об отдельном, хотя и важном прекрасно оборудованном учреждении. Перинатальные центры, созданные в рамках данной программы, являются координаторами всей системы охраны материнства в региональном масштабе.

Явка на праймериз на выборы в Барнаульскую гордуму не была выдающейся, хоть и может считаться вполне удовлетворительной. Более того, она существенно превзошла ожидания организаторов. Гораздо важнее, что по оценкам экспертов, для губернатора ход и результат праймериз оказался вполне подходящими. Единственный заметный скандал, вернее, некоторая неловкость, случившаяся на этом мероприятии, носила не политический, а скорее личностный характер: одна из участниц праймериз предложила переименовать Барнаул в Путинград, пытаясь строить на этом свою программу. По мнению большинства экспертов «Национального рейтинга» праймериз помогли стабилизировать ситуацию в регионе, заметно усилили положение Александра Карлина.

Как событие, положительное для Алтайского края расценили эксперты готовность частного лица инвестировать четверть миллиарда рублей в реконструкцию аэропорта в Бийске, в случае если региональные власти за свой счёт реконструируют взлётную полосу. Значение этого аэропорта неоднократно подчеркивалось, как важнейшей составляющей для развития туризма — одного из ключевых направлений в Алтайском крае.

Обратил на себя внимание пилотный проект «Бережливая поликлиника», призванный сместить акцент работы этого уровня медицинских учреждений на профилактику заболеваний.

Кроме того, эксперты отмечали отличные отношения Александра Карлина с полпредом в Сибирском Федеральном округе Сергеем Меняйло, что, безусловно, усилило аппаратные позиции губернатора. Среди имиджево выигрышных событий рассматриваемого периода — успешное проведение международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки Роста — 2017», в котором приняло участие более 2200 человек из регионов РФ и 27 зарубежных стран.

В целом для Максима Решетникова (Пермский край) всё складывается неплохо. Его назначение в крае было воспринято положительно. Уровень узнаваемости молодого политика, как и уровень популярности, достаточно высоки.

Традиционно негативно воспринимается приглашение кадров не из «своего» региона, что компенсируется образом самого Максима Решетникова, как местного уроженца и выдвиженца на должность (пусть и транзитом через Москву). Будучи креатурой не только федерального центра, но и лично Сергея Собянина, имея связи с влиятельными региональными акторами, врио губернатора пользуется широкой поддержкой в разных областях, начиная от медийной. Ряд шагов Максима Решетникова эксперты признали весьма удачными. Среди них, например, обещание сгладить болезненную проблему обманутых дольщиков, обещаниями увеличить объёмы денежных компенсаций и резко расширить круг их получателей.

Весьма многое сегодня списывается на огрехи предшественника Максима Решетникова. Однако ему в любом случае придётся если не решать, то хотя бы показывать пути разрешения различных острых ситуаций. В регионе продолжается болезненный конфликт владельцев частных домов, расположенных в зоне нефтегазопроводов, с крупными производителями углеводородного сырья. С учётом того, что свою собственность люди приобретали на законных основаниях, ситуация представляется практически тупиковой. Жители привычно апеллируют к новому губернатору по самым разным поводам, требующим оперативного вмешательства. От его оперативных реакций в значительной степени будет зависеть и отношение к нему местного населения.

Однако, в настоящий момент, ключевой проблемой Максима Решетникова большинство экспертов считают возможность провально низкой явки на безжизненных неконкурентных губернаторских выборах с заранее предрешённым результатом. В этой связи многие вспоминают прошлогодний электоральный цикл, по результатам которого по явке Пермская область вошла в пятёрку худших.

По оценкам большинства экспертов Андрей Никитин (Новгородская область) работает в некотором диссонансе с возглавляемыми им регионом и местными элитами. При этом интенсивно проводятся мероприятия, в том числе федерального уровня, которые должны были бы подкрепить его позиции и продемонстрировать наличие связей в Кремле. Так, именно губернатор организовал проведение в Великом Новгороде выездной сессии Петербургского международного экономического форума. Данная, в высшей степени престижная, акция получила много положительных оценок федеральных экспертов «Национального рейтинга», но реакцию местных экспертов, зачастую можно свести к определениям «недоумение» и «непонимание».

Конференция по выдвижению кандидата на губернаторские выборы от «Единой России» закончилась закономерной победой Андрея Никитина. Однако за его оппонента, выполняющего, по общему мнению, чисто техническую роль, было отдано почти 28% голосов. С учётом всех обстоятельств, данная цифра не свидетельствует о высоком уровне сплоченности местных единороссов вокруг фигуры врио.

При этом абсолютное большинство наблюдателей сходятся во мнении, что победа на грядущих выборах Андрею Никитину обеспечена, и состоится она при очень невысокой явке. Интерес представляет позиция тех экспертов, кто не столь категоричен. В регионе явно назревает новый виток внутриэлитных противоречий. Большие, порой, завышенные ожидания от прихода во власть Андрея Никитина, сейчас начинают стремительно переходить в свою противоположность. Отстранённость губернатора от местной проблематики и даже, отчасти, местных СМИ и элитных групп, увеличивает раздражение и недоверие к его персоне.

Если так пойдёт дальше, может произойти конвертация коммуникативных ошибок губернатора в негативный электоральный результат при явке, которая окажется совсем не такой низкой, как ожидалась. При этом Андрею Никитину нужна на выборах не просто победа, а победа безоговорочная. Однако с учётом малой дееспособности федеральных политических структур, способных бросить ему вызов, развитие негативного электорального сценария для врио очень невелика.

Главным событием, привлекшим внимание к персоне Андрея Воробьёва (Московская область), стала история со стремительным закрытием свалки. В её тени оказалась практически вся прочая информация, связанная с Московской областью, даже такие значимые моменты, как отмеченное лично Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума значительное улучшение в регионе деловой среды. После «прямой линии» с Владимиром Путиным, на которой жители подмосковной Балашихи пожаловались на невыносимые условия существования, вся страна узнала о существовании полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Дальнейшие события развивались чрезвычайно быстро, без намека на привычную бюрократическую волокиту. Андрей Воробьев немедленно явился на свалку разбираться в ситуации. Вскоре было объявлено, что мусор на объект перестанут свозить в 2019 году, на два года раньше планового срока. Эту дату губернатор увязал с введением в строй мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуеве.

Однако помойка вновь «всплыла» на встрече президента с членами правительства РФ, где Владимир Путин выразил недовольство заявленными сроками, потребовав резко ускорить процесс, выразив пожелание, чтобы губернатор Подмосковья его услышал. Со слухом у Андрея Воробьева всё оказалось в порядке, и он в одночасье разрубил гордиев узел, без всяких формальностей и проволочек закрыв полигон ТБО: нет свалки — нет проблемы. Между тем, данная стремительная история оставила много вопросов. Блестящая операция Владимира Путина и её последствия дали наглядный пример эффективности вмешательства президента в решение местных вопросов, его искреннюю заботу об интересах граждан, его способность решать десятилетиями накапливающиеся проблемы, наконец, глубокую и всестороннюю информированность. Безусловно, полученный результат был с восторгом воспринят людьми, настрадавшимися из-за «Кучино». Разделят ли его жители, обитающие рядом с полигонами, куда будут перенаправлены потоки мусора, — вопрос риторический. Вообще, соседство с подобными объектами доставляет им массу неприятностей и прямого вреда. Теперь следует ожидать настоящего вала прошений только по одной мусорной тематике.

Исполнить приказ президента закрыть полигон, подмосковные власти, конечно, способны, но как реализовать его пожелания о складировании отходов «вдали от проживания людей»? При безумной уплотнительной застройке области, поиск подобных мест равнозначен задаче «поди туда, не знаю куда». Населению старательно внушается мысль, что только личное вмешательство Владимира Путина способно решать проблемы, создаваемые ленивыми и корыстными чиновниками на местах. Всё это спровоцирует вал обращений, акций, голодовок и т.п. действий, направленных на то, чтобы «добрый царь» услышал страдающее население и защитил его от «злых бояр». Провоцируется лавина, справиться с которой ни у президента, ни у АП не будет никаких возможностей.

Некоторые, правда, очень немногие эксперты, всё происшедшее с «Кучино», оценили, в первую очередь, как продвижение интересов застройщиков. С учетом того, что многоквартирные жилые дома недавно почему-то начали появляться всего в километре от полигона, подобные конспирологические представления не являются совсем уж безосновательными. Интерес вызывает позиция тех экспертов, которые не увидели в происшедшем каких-то особых неприятностей для Андрея Воробьёва. Скорее наоборот. Уже на «прямой линии» президент выступил лоббистом создания в области сети новейших мусоросжигательных заводов, даже продемонстрировав некоторую осведомленность в технологической части этого проекта. Эта тема для подмосковных властей была крайне болезненной с точки зрения коммуникации с населением. К тому же Владимир Путин, несмотря на распространившееся мнение о необычной жёсткости в обращении с чиновниками и губернатором Подмосковья, на достославном совещании с членами правительства отнюдь не был как-то особо жесток. Хорошо известно, что он в этом плане способен на гораздо большее. По форме Владимир Владимирович скорее был мягок и даже немного вкрадчив. И вот губернатор с опережением всех поставленных ему сроков отреагировал на все пожелания президента. И какие теперь к нему могут быть претензии?

Общий информационный фон в основном не предвещал ничего чрезвычайного для Игоря Рудени (Тверская область). Однако, сильный удар по его позициям в «Национальном рейтинге» нанесли немногие, но весьма резонансные события. Главным из них явилась информация о задержании его сына с наркотиками. Юридически и житейски правильная формула, что «сын за отца не отвечает», не санкционирует безответственность отца за сына. Обстоятельства происшедшего могут быть самыми разными, но серьёзный имиджевый ущерб Игорь Руденя уже понёс.

Праймериз «Единой России» по выборам депутатов Тверской городской Думы, сопровождался явкой, которая была одной из худших по РФ. Тверь продемонстрировала, что остаётся для «партии власти» чрезвычайно сложным городом.

Если бы не вышеизложенные события, всё складывалось бы для Игоря Рудени неплохо. Многострадальный Тверской вагоностроительный получил крупные заказы. Московский мэр оказал масштабную финансовую помощь, обеспечив грядущее приведение в порядок очистных сооружений области. Частые встречи губернатора с Владимиром Путиным ещё раз подчеркивали силу федеральных позиций Игоря Рудени. Эксперты полностью одобрили планы губернатора по развитию в регионе сети первичных сосудистых центров. Депутаты тверской гордумы решили, что не будут направлять на утверждение свой законопроект о возвращении всенародных выборов мэра Твери. С учётом того, что сам губернатор противник подобных выборов, это была его небольшая политическая победа, продемонстрировавшая управляемость депутатов муниципалитета. Тем не менее, негативная информация на этот раз оказалась в глазах экспертов гораздо более значимой и Игорь Руденя серьёзно «просел» в «Национальном рейтинге».

В рассматриваемый период большинство экспертов положительно оценили работу Владимира Городецкого (Новосибирская область). В регионе отмечено снижение социальной напряжённости, одним из следствий чего стало полное отсутствие критических вопросов на «прямой линии» Владимира Путина. Финансовые показатели области в прошлом году, и в настоящее время оптимистичны. В частности, зафиксирован существенный рост собственных доходов.

Владимир Городецкий лично включился в продвижение крупных проектов в инвестиционной сфере, продемонстрировав при этом очень неплохие лоббистские возможности. Эксперты оценили как особо значимое достижение — выделение федеральной правительственной комиссией более 26 млрд рублей на возведение четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Региональные власти оказывают масштабную поддержку целому ряду важных социально-экономических проектов (строительство и расширение птицефабрик, модернизация объектов ЖКХ, строительство спортивного комплекса).

Большое впечатление на экспертов произвёл резкий, на 19 пунктов (с 46 на 27 место за год), рост позиций Новосибирской области в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ. Данное исследование Агентства стратегических инициатив было представлено на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, по итогам форума область получила ряд крупных инвестиционных договорённостей.

Владимир Городецкий показал высокий уровень взаимодействия с Заксобранием. При активном участии региональных парламентариев, по доминирующему мнению, сегодня практически снят резонансный вопрос о перераспределении НДФЛ в пользу Новосибирска, поднятый муниципальными депутатами. Губернатор, в данном случае, сумел консолидировать усилия исполнительной и законодательной региональной власти, что является для него очень позитивным знаком. Также положительную оценку экспертов заслужили усилия Владимира Городецкого по усилению контроля за качеством домов, предоставляемых в рамках программы переселения из аварийного жилья; попытки ускорить решение проблем обманутых дольщиков и работа по созданию особо охраняемых природных территорий. В том же ряду имиджево выигрышных событий, успешное проведение в регионе Студенческого форума стран ШОС.

Большую часть рассматриваемого периода область находилась в режиме ЧС, вызванном острой паводковой ситуацией. По большинству отзывов, региональные власти и профильные службы в данной ситуации проявили себя неплохо.

Регион, которым управляет Александр Михайлов (Курская область), как и сам губернатор, относятся к категории «тихих». Они крайне редко вызывают серьёзный медийный резонанс и привлекают к себе повышенное внимание. По большому счёту, в рассматриваемый период, только одна новость выпала из этого ряда и заняла одно из ведущих мест в федеральной повестке. Речь идёт об аресте по коррупционным основаниям вице-губернатора Василия Зубкова.

Помимо того, что событие такого рода хоть и является в последнее время обычным, но воспринимается по привычке, как нетривиальное. Определённый интерес вызывает фигура самого арестованного. Проходила информация о том, что именно он является возможным преемником нынешнего губернатора. Реагируя на задержание, Александр Михайлов допустил возможную невиновность своего подчинённого и даже то, что против него организовали провокацию. В настоящий момент местные эксперты ожидают развития событий и последуют ли за арестом новые разоблачения. Недавнее задержание заместителя мэра региональной столицы даёт для этого основания, хотя и отчасти, так как пока не просматривается связь между этими двумя акциями правоохранителей. В любом случае, Курская область дважды громко прозвучала на всю страну, и оба раза при этом пострадал имидж её руководителя. К месту или нет, многие эксперты припомнили, что Александр Михайлов относится к главам, очень давно находящимся на своём посту. Причём в масштабе РФ он не представляет собой значительную фигуру, обладающую особым влиянием или значением.

В рассматриваемый период Валерий Радаев (Саратовская область) перешёл из группы отстающих в среднюю группу рейтинга. Информация, поступающая от экспертов, их оценки, имели как положительную, так и отрицательную направленность. При этом как положительная, так и отрицательная информация была значимой и нельзя сказать, что первая серьёзно превосходила вторую. Большое влияние на положительный тренд в исследовании Валерия Радаева, оказали более низкие оценки других губернаторов, его соседей по таблице.

Исключительно успешно для Валерия Радаева прошли праймериз «Единой России», которые были даже отмечены Дмитрием Медведевым и названы одними из лучших в стране. Предварительные выборы знаменовала самая высокая в России явка избирателей. Прошли они без скандалов и неожиданностей. По утверждению некоторых экспертов, все, кто планировался, стали кандидатами, а значит, с большой долей вероятности будущими депутатами Саратовской областной Думы. Тот факт, что на 41 мандат претендовало 300 кандидатов, доказывает, что выбор персон у избирателей был чрезвычайно широкий. Отдельного одобрения заслужил курс на резкое обновление депутатского корпуса: почти половина действующей фракции ЕР в праймериз не участвовала.

Также эксперты отметили лидирующее положение Саратовской области в составленном Минстроем рейтинге по выполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Петербургский международный экономический форум прошёл удачно для региона, который в результате получил целый ряд масштабных договоренностей с серьёзными инвесторами.

При этом, как стало известно из обнародованной Правительством РФ информации, Саратовская область с треском провалила расселение граждан из аварийного жилья. Здесь, по состоянию на середину мая, ещё даже не приступали к выполнению плана на 2016 год. По мнению многих экспертов, этот провал, по меньшей мере, не менее значим, чем успех праймериз «Единой России».

Продолжается серия пикетов КПРФ направленных против Радаева. На встрече депутатов-коммунистов с председателем Центральной избирательной комиссии снова всплыла тема прошлогодней «выборной аномалии 62.2%». Элла Памфилова выразила глубокое убеждение в необходимости замены председателя Областного избиркома, заявив, что сентябрьские выборы будут проходить под её непосредственным контролем.

К частной, но также негативной для Валерия Радаева информации, относится сообщение о начавшемся разрушении стадиона, сданного в эксплуатацию в прошлом году, в открытии которого губернатор принимал личное участие.

Разноречивую реакцию вызвал проведённый в Саратове урбанистический форум: часть экспертов оказалась им вполне довольна, часть подвергла критике, как «пир во время чумы», прожектёрство и фантазёрство местных властей.

Роман ЕВСТИФЕЕВ

Политолог, профессор Владимирского филиала РАНХиГС. Председатель Регионального отделения Российской ассоциации политической науки

Деятельность главы любого региона многообразна и многовекторна. Так и во Владимирской области нельзя однозначно оценить работу губернатора Светланы Орловой. Продвижение вперёд, безусловно, есть. А в чём-то возникают сложности и проблемы. В целом, на мой взгляд, с точки зрения, так называемого «идеального негатива», каких-то провалов нет, как и проявлений острых кризисов, несмотря на последние события, связанные с задержанием по уголовному делу второго заместителя губернатора. Конечно, губернатор должен отвечать за своих заместителей. Это одна команда. Правда особенность данной ситуации в том, что ещё идёт следствие и, естественно, до решения суда делать какие-то выводы, утверждения и прогнозы было бы преждевременно. Мы слабо представляем себе, что происходит внутри политических элит и какие течения доминируют. Слухи ходят разные. Но их достоверность сомнительна. Когда первого вице-губернатора Хвостова заключили под стражу, я считал, что рейтинг губернатора с этим событием справится. Это в принципе — жизненное событие. Всё бывает в нашей жизни. И так бывает, что подчинённые нас подводят. И теперь, когда произошло заключение под домашний арест второго заместителя главы региона, мне не кажется это фатальным. Но цепочка уже выстраивается. И если это происходит усилиями каких-то заинтересованных в давлении на губернатора лиц, то они будут способствовать и появлению следующего звена. И тогда уже динамика будет явно не в пользу руководителя региона.

Тем не менее, на мой взгляд, говорить сегодня о кризисе в команде и в области нет оснований. Владимирская область демонстрирует хорошие позиции по продвижению своих продуктов и возможностей на всероссийском уровне. Но вот содержательно мы пока не определились — чем же отличаемся от других регионов, и чем же мы лучше их. Такая работа, конечно, ведётся. Есть попытки выделиться, создав лучший туристический продукт, попытки предложений для получения иностранных инвестиций, но пока всё это развивается довольно точечно. Прилагаются титанические усилия, но с места эту глыбу сдвинуть очень трудно. Это не упрёк руководству Владимирской области, так как ситуация по всей России примерно одинакова. Без административной и финансовой поддержки федеральных структур сегодня продвижение немыслимо. У Светланы Орловой, кстати, такая поддержка есть и лоббистские возможности намного шире, чем у предыдущих местных руководителей. В сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального развития, включения в разного рода программы, в том числе по моногородам — всё, что можно сделать в этом направлении, первое лицо региона делает. Но, повторюсь, экономическая ситуация в стране не позволяет получить отдачу сообразно затраченной энергии: сил и энергии тратится много, но результат не всегда получается быстрым и впечатляющим.

Алексей КАНЕВ

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Совете Муниципального образования (г.Сыктывкар)

Основной упор глава республики Коми Сергей Гапликов сделал на экономическом развитии региона: привлечение федеральных средств в рамках реализации федеральных и региональных программ на условиях софинансирования; заключение договоров о частно-государственном партнёрстве с крупным бизнесом в регионе, привлечение иностранного капитала, развитие сельского хозяйства. Анонсирован выход на бездефицитный региональный бюджет к 2019 году. Сделанные шаги могут иметь эффект в горизонте планирования 2−3 лет.

Активно реализуется программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Федеральная проверка в мае 2017 года, несмотря на информационный всплеск на федеральном телевидении вокруг переселения дома в Ношуле Прилузского района, в целом положительно оценила промежуточные итоги программы.

Глава строит стабильные, ровные взаимоотношения с администрациями городов и районов Коми. Завершившаяся в июне реформа местного самоуправления республики, объединившая полномочия главы и руководителя администрации, как городского округа, так и муниципального района, усилила через соответствующие процедуры административное влияние региональной власти на муниципалитеты.

Крупных социальных протестов в Коми не происходит. Зревший конфликт на шахте «Интауголь» в связи с невыплатой заработной платы был оперативно погашен благодаря прямому финансированию задолженности за счёт республиканских средств (30 млн рублей). Напряжение по поводу объединения полгода назад Минпрома и Минприроды, против чего активно выступало коренное население северных районов республики, удалось разрешить совместными переговорами.

С.А. Гапликов принимает активное участие в публичных мероприятиях. Все чрезвычайные ситуации глава берёт под личный контроль в интересах сохранения жизни и здоровья людей.

Алексей МАРТЫНОВ

Политолог, директор Института новейших государств

Безусловно, губернатор Алтайского края Александр Карлин играет ключевую роль в управленческой, политической и медийной системе региона. Текущая стадия его деятельности проходит под знаком серьёзного обновления и переформатирования управленческой стратегии. С 1 января 2017 года в крае был осуществлён переход на правительственную модель управления. Перезагрузка системы органов исполнительной власти края способствовала повышению качества управленческой деятельности, принимаемых решений, носящих межотраслевой характер, более четкому и эффективному взаимодействию отраслевых структур. Одновременно произошло и значительное кадровое обновление, укрупнение органов власти, сокращение дублирующих функций и полномочий, что в конечном итоге повысило ответственность управленцев и позволило сэкономить бюджетные средства. Кроме того, новая структура на практике показывает свою адаптивность во взаимодействии с федеральными органами власти, с одной стороны, а также понятность и доступность для муниципалитетов, с другой.

Общественные институты позитивно принимают обновлённую управленческую модель, новые лица в команде, новые формы работы. Глава региона при принятии управленческих решений на системной основе советуется с экспертным сообществом. Так, в начале июня указом Александра Карлина был учрежден совет по правотворчеству для привлечения ученых-юристов к экспертизе проектов правовых актов. Развитие муниципальных образований края — лейтмотив в работе губернатора. Глубокое знание социально-экономического состояния муниципалитетов, непосредственный контакт с различными социальными и профессиональными группами, погружённость в бюджетную составляющую составляют сильные позиции руководителя региона в открытом диалоге с муниципальной властью. Губернатор чётко обозначает приоритеты и перспективы совместных действий.

Прошедший в мае съезд муниципальных образований края вновь показал консолидацию муниципалитетов на основе предложенной главой края платформы, что приобретает особую значимость в преддверии полномасштабных муниципальных выборов 10 сентября 2017 года. В сложных кризисных условиях продолжает продвигаться инвестпрограмма «80×80», по которой строятся современные школы, театры, учреждения здравоохранения. Активно глава Алтайского края занимается проектами государственно-частного партнёрства и работой на федеральных площадках. Так, федеральные власти поддерживают строительство нового противотуберкулезного диспансера в г. Новоалтайске.

С деятельностью Александра Карлина жители края связывают возрождение имиджа Алтая как региона, благоприятного для жизни и работы, рождения детей, отдыха и лечения. В первой половине 2017 года не только не сбавляются, но наращиваются обороты по продвижению инициатив в сфере профессионального образования, здравоохранения, молодёжной политики, туризма. Состоявшийся в начале июня Международный молодежный форум АТР «Алтай. Точки роста» в очередной раз подтвердил высокий уровень федеральной интерактивной, инновационной образовательной площадки.

Дмитрий НЕГРЕЕВ

Политический обозреватель, редактор интернет-сайта «ПолитСиб.Ру» и информационно-аналитического бюллетеня «ПолитСиб.Ру» (г. Барнаул)

Глава Алтайского края Александр Богданович Карлин достаточно эффективен в работе с бюджетом и с краевыми программами, в привлечении средств на эти цели. Всё это касается развития социальной сферы. У нас постоянно строятся больницы, детские сады и школы. Это, безусловно, очень хорошо. Что касается развития экономики региона — ситуация обстоит иначе. Местные предприниматели, да и предприниматели других регионов, не спешат инвестировать. Каких-либо новых промышленных объектов в крае не появляется. Конечно, некоторые деньги удаётся привлекать, но их не достаточно для того, чтобы экономика края динамично развивалась.

После того, как в сентябре прошлого года «Единая Россия» набрала в крае самый низкий по стране процент на выборах в Госдуму, периодически возникают разговоры о возможной отставке губернатора. Правда, в последнее время они утихли. Но насколько прочны позиции губернатора, знает только президент РФ.

Людмила ОЗНОБИШИНА

Политконсультант, директор Центра избирательных технологий (г. Пермь)

Глава Пермского края Максим Геннадьевич Решетников ведет активную деятельность в публичном поле. В его ежедневном графике несколько крупных мероприятий, совещаний, выездов, встреч с различными целевыми аудиториями. Всё это позитивно воспринимается, особенно на контрасте с предшественником А.В. Шевелёвым. За более чем 100 дней работы ВрИО погрузился в проблематику, это ощущается по выступлениям, по корректировке позиций по ряду отраслей и их перспективам. Значительная часть элит (за редким исключением) традиционно присягнула на верность новому главе региона. Главы муниципалитетов с рвением занимаются рекрутированием местных депутатов и глав. Всё работает в актив М.Г. Решетникову, но при этом остаётся очень серьёзной проблемой явка на будущих выборах. Прикамье всегда было в «лидерах» по явке, занимая то предпоследнее место (в 2011-м году), то пятое с конца (в 2016-м). И как при скучной, референдумной кампании добиться легитимного результата — остаётся важным вопросом.

В условиях отсутствия конкуренции и на контрасте с предшественником показатели доверия ВрИО составляют около 50%. Местное политологическое сообщество традиционно делится на тех, кто кооптировался в команду ВрИО, с соответствующим позитивным отношением, и на скептиков, которые достаточно пессимистично оценивают многочисленные декларации и обещания разобраться в клубке региональных проблем. Администрация Перми и ее руководитель являются ответственными за результаты выборов в краевом центре. И в свете этих событий пока решение многих назревших проблемных вопросов в Перми откладывается. На фоне мощного потока («из каждого утюга») позитивных рапортов об успехах и перспективах, отдельные мини-кризисы выглядят масштабней, чем они могли казаться при объективной, не разбалансированной информационной картине, в нормальном невыборном режиме.

Митинг обманутых дольщиков Первого Пермского микрорайона собрал более 500 человек, тяжёлое состояние строительной отрасли, срывы процедуры назначений глав в муниципалитетах, отсутствие реальной политической конкуренции, непростая ситуация на ряде промышленных предприятий — всё это в будущем определит выборную повестку. Но главное, к чему следуют готовиться главе региона — это ответы на ключевые вопросы развития региона (высокие тарифы, кризис в здравоохранении, деградация сельского хозяйства и другие). Потому как даже при отсутствии реальной конкуренции уйти от дискуссии и «упаковать» кампанию одними обещаниями не получится.

Алексей ШВАЙГЕРТ

Политтехнолог, глава консалтинговой группы Политконсультант.ру

Назначение Максима Решетникова врио губернатора Пермского края состоялось в феврале. Это означает, что он, фактически, сразу же вступил в избирательную кампанию и большинство его кадровых, экономических и политических решений я бы сейчас рассматривал именно в этом контексте. Иначе говоря, нынешний Решетников и Решетников, выигравший выборы 10 сентября — это два разных управленца и два разных политика. Очевидно, что сейчас врио губернатора Пермского края находится в той ситуации, когда приходится действовать максимально осторожно и дипломатично, соблюдая баланс интересов местных элит. Что называется, не оступиться и не совершить непоправимых ошибок предшественника. В этом смысле собственная политическая воля Решетникова пока «скована» определёнными обязательствами и договорённостями, в том числе и с теми пермскими группами влияния, которые «ушли» Басаргина.

На мой взгляд, победа на выборах, пусть и в значительной мере срежессированных в логике реально отсутствующей конкуренции, позволит 37-летнему «технократу» обнулить вынужденные тактические союзы и выйти изо всех достигнутых ныне компромиссных договоренностей. Подозреваю, что с октября по декабрь от Решетникова можно ожидать достаточно неожиданных кадровых назначений и рокировок — на выборах он получает пятилетний карт-бланш на реализацию собственного стиля управления. Другое дело, что различные пермские группы постараются продолжать осуществлять свое влияние на нового губернатора, но я уверен, что сам Решетников будет ориентирован исключительно на самого могущественного своего патрона — мэра Москвы Сергея Собянина.

И в этом смысле в Пермском крае стратегически складывается патовая политическая ситуация. У руля региона встает «молодой Басаргин», Басаргин 2.0, плоть от плоти властной бюрократии (напомню лишь, что в чиновничьей иерархии Максим Решетников работает с 21 года). Думаю, что край ждёт серьёзный пересмотр «наследия» Виктора Басаргина — прежде всего, в части перераспределения игроков, осваивающих бюджет и госзаказы. Очаровываться, что произойдёт демократизация пермского информационного и политического пространства, тоже не приходится — нынешние подвижки имеет смысл рассматривать лишь как позитивные информационные поводы, призванные заколдовать элиты и медийное сообщество в преддверии выборов. Очевидно, что формируемый электоральный образ, публичный имидж и настоящий характер, управленческий талант Решетникова могут различаться кардинально противоположно. Конечно, какие-либо окончательные выводы сейчас делать рано. Как я и сказал ранее, предвыборный характер работы врио накладывает свой отпечаток на интерпретацию его истинных намерений и управленческих подходов. Однако важно понимать, что пермяки ближайшие годы будут иметь дело прежде всего с опытным и амбициозным чиновником, а не с харизматичным политиком, пришедшим на вершину региональной власти в результате конкурентных выборов и успеха в жёстком политическом отборе.

Как бы там ни было, надо признать, что в Пермском крае с уходом предыдущего губернатора Басаргина произошла «полуперезагрузка» власти. А вот что будет дальше — замыкание или восстановление системы — покажет уже ближайший год и поствыборные шаги Максима Решетникова.

Вардан БАГДАСАРЯН

Политолог, историк. Эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Декан исторического факультета Московского государственного областного университета

При оценке деятельности персоналий власти любого уровня принципиально важен выбор методологии рассмотрения его деятельности. Доминирует как на уровне обыденного сознания, так и СМИ персоноцентиричный подход, согласно которому все достижения, равно как и неудачи есть результат эффективности деятельности высшего руководителя. Конфуз последнего времени с оценкой экспертами Дональда Трампа показал, что персоналий власти, в действительности, вторичен по отношению к системе. Соответственно, второй подход, который в противоположность первому можно определить, как научный, и заключается в рассмотрении деятельности руководителя через призму инкорпорации его в определенную систему. Его успехи и неуспехи — на 90% фактор состояния системы и максимум на 10% — личные качества. В этом соотношении и следует, очевидно, рассматривать деятельность любого губернатора, понимая, что любой персональный рейтинг имеет условный характер и продуцируется преимущественно системными причинами. Московская область — не рядовой субъект Российской Федерации.

Связь со столицей обозначает в качестве двух сторон одной медали, как использование прекрасных возможностей столичной концентрации финансовых ресурсов, так и при неблагоприятной ситуации — особо острого проявления региональных диспаритетов. Следует напомнить об эффекте Сергея Шойгу, вышедшего сегодня на вторую позицию в рейтинге популярности российских политиков, который, как известно, до назначения на пост министра обороны находился некоторое время в должности губернатора Московской области.

Нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьёв реализовал фактически максимально имевшиеся у него в рамках существующей системы потенциалы. С приходом Воробьёва Московская область резко рванула вперед по объёмам строительства, заняв абсолютное первое место с большим отрывом по предоставлению нового жилья. Существенно улучшилось транспортное снабжение и «бич Подмосковья» — пробки, если не были сняты с повестки острых проблем, то, во всяком случае, снизили остроту. Появившиеся на дорогах Подмосковья баннеры с великими людьми, проживавшими в прежде в Московской области, отражают проводимую губернатором политику историко-культурного брендирования региона. На всероссийских олимпиадах школьников Московская область занимает устойчиво 2−3-е место, уступая по количеству призёров лишь Москве и конкурируя с Татарстаном, что отражает общий системный уровень школьного образования Подмосковья.

Сам Воробьёв воспринимается человеком политической команды президента, что при растущем президентском рейтинге благоприятно влияло и на восприятие губернатора. Однако современный политический процесс продуцирует определенные угрозы и вызовы, которые в случае их игнорирования грозят перерасти в серьёзные проблемы для губернаторской власти Подмосковья. Московская область по объективным причинам (дороговизна жилья в Москве) занимает первое место в РФ по притоку мигрантов. Расширение миграционных анклавов, одной стороны, и усиление мигрантофобии с другой, может обернуться столкновениями на национальной и религиозной почве. И превентивное реагирование здесь крайне необходимо. Сохраняется заметный разрыв в оплате труда работников бюджетных сфер Москвы и Подмосковья. Данные официальной статистики о заработной плате врачей и учителей не соответствуют действительности и только порождают недовольство. Наиболее профессиональные кадры в ситуации значительной разницы в заработной плате предпочитают потратить большее время на дорогу, чтобы работать в столице.

Вероятно, проблема снижения диспаритетов Москвы и Подмосковья должна решаться совместно руководством обоих субъектов Федерации при участии федеральных органов власти. Ввиду близости Москвы молодежь Подмосковья будет активно обрабатываться в перспективе президентских выборов 2018 года со стороны «оранжевой оппозиции». Соответственно, перед губернатором встает вопрос организации среди подмосковного населения системной просветительской работы. Важно не впасть в искушение реформ по неолиберальному образцу под модными идеологическими лозунгами перехода к новым технологиям. Предложениями такого рода бомбардируются сегодня многие главы субъектов Федерации, включая и губернатора Подмосковья. Реальное улучшение качества, если рассмотреть суть этих предложений, сомнительно, а вот социальная дестабилизация — весьма вероятна.

Широкий резонанс, ввиду вмешательства президента после соответствующего вопроса на «Прямой линии», вызвала ситуация вокруг мусорного полигона «Кучино» возле подмосковной Балашихи. И в этой истории отразился весь описанный выше контекст деятельности губернатора — пространственный — соседство Московской области с Москвой и временной — приближающиеся выборы 2018 года. Воробьёв оказался в данном случае заложником данных контекстов. Свалка существует с 1964 года, и по возрасту старше губернатора Подмосковья. То, что вопрос о ней на президентском уровне был поднят именно сейчас — не случайно. Тема экологии и раньше безотказно действовала в качестве прикрытия политической борьбы. Достаточно напомнить распад СССР — протестное движение инициировалось первоначально под видом легальных форм борьбы за экологию, а уже затем обнаружило свои истинные цели.

Применительно к Московской области эта технология уже апробировалась в истории с Химкинским лесом. Есть, таким образом, все основания видеть в инициировании скандала с «мусоркой» признаки начала политической борьбы. Контекст местоположения определяет ту ситуацию, что мусорные отходы Москвы будут неизбежно сваливаться в Подмосковье. Внутри Москвы это исключено. Везти в более дальние Субъекты Федерации — абсурдно. А Московская область достаточно плотно заселена, и потому, где бы ни была расположена «мусорка», найдутся жители, чьи интересы будут ущемлены. Закрытие полигона «Кучино» решает в этом смысле проблему для жителей близлежащих микрорайонов Балашихи, но не решает другую проблему — куда девать мусор? Основные объёмы мусора даёт Москва, отвечает — Московская область.

Конечно, можно в перспективе ставить задачи организации системы мусоропереработки, но это опять-таки не масштаб решений одного губернатора, а взаимодействия федерального, столичного и только в третью очередь областного руководства. Московская область представляет собой связующее звено между Москвой и остальной Россией и в этом отношении на неё выпадает решающая роль в развертывающихся политических и социальных процессах. Соответственно, особая ответственность ложится и на плечи губернатора Московской области. Хотелось бы пожелать ему оказаться на высоте адресуемых возглавляемому им региону исторических вызовов.

Вячеслав СМИРНОВ

Политолог, политтехнолог, специалист по избирательному праву. Директор Научно-исследовательского института политической социологии. Член Президиума Профессионального союза политических экспертов, консультантов и технологов

В связи со скандалом, развивающимся вокруг Балашихинской свалки, пошли разговоры о том, как все эти события скажутся на рейтинге губернатора Московской области Андрее Воробьёве. Сразу скажу, что никак не скажутся. Воробьёв по прежнему один из эффективнейших губернаторов России и у него отлично налажена работа по собственному пиару. К незаконному строительству домов в районе свалки он отношения не имел, да и свалка работала на законных основаниях. По большому счёту прокуратура области должна была запретить строительство жилья возле свалки, а те, кто купил там квартиры, должны были сто раз подумать: стоит ли им там что-то покупать. Ну, а раз купили, то дышите тем воздухом, который выбрали. Вы же теперь самостоятельные собственники. Не нравится — продавайте квартиру и покупайте в другом месте. Но у нас ведь так не принято. Во всём всегда винят не себя, а власти.

Московская область регион сложный, но Воробьёва ни в коей мере нельзя упрекнуть в слабой работе. Да и претензии у президента были всё же не к нему. Посмотрим, как поработают следователи. Возможно, мы скоро узнаем, кто был выгодополучателем от строительства жилья в опасной близости от злополучной свалки. Ведь если бы жильцы не пожаловались, то и проблемы не было бы.

Михаил ШИМАНОВСКИЙ

Политтехнолог, руководитель «PR-мастерской политических, бизнес, SMM и гуманитарных технологий» (г. Великий Новгород)

Врио губернатора Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин пока не проводит никакой заметной политики в регионе. За больше, чем три месяца, я не заметил какого-либо ощутимого результата. Критерий простой: как это сказалось на бюджете и показателях экономических, социальных? Идёт какой-то непонятный процесс якобы изучения ситуации в регионе за счёт всяких сессий, стратегических и прочих. Но это нельзя считать за результат. Проблем не решает. Не могу сказать, что есть какие-то достижения. Со сменой власти в регионе ситуация не изменилась. Поменялся формат, частично команда. Но регион находится в режиме ожидания. Все ждут рациональных и радикальных действий, прежде всего, в экономике. Все ждут, как Никитин себя покажет в качестве руководителя, по-настоящему. Есть формальные характеристики врио — доступ к правительству, администрации президента РФ, и можно предположить ресурс нового руководителя, но он должен давать реальные плоды. Однако пока мы видим только декларации. У предыдущего главы региона — Сергея Митина не было такого ресурса — это факт. Вместе с этим не за что пока зацепиться, чтобы проследить какую-либо тенденцию.

Поначалу приход Никитина в регион восприняли очень хорошо, потому что Митин действительно всех утомил его конфликты с мэром и элитами обществу надоели. Первый месяц были радужные ожидания. Сегодня нет ярко выраженных конфликтов, с мэром Новгорода у региональной власти ситуация наладилась. При этом Никитин постоянно находится в «закрытом режиме». Не общается ни с элитами, ни с населением, за исключением нескольких кризисных встреч. Но такие встречи носят поверхностный демонстративный характер — очевидно, что человек избегает общения с людьми. Поэтому эксперты ощущают эффект «осаждённой крепости»: зашли, закрылись и сидят. Для меня симптоматично, что глав районов он замкнул не на себя, как действовал предыдущий губернатор, а на своих замов. То есть, тем нельзя напрямую позвонить руководству и порешать проблемы — нужно пробиваться через приёмную, записываться на встречи. Вся коммуникация построена через посредников. Конечно, это всё усложняет: регион маленький и всегда здесь был другой формат общения — никогда не было проблемы подойти к Митину на заседании Думы или другом мероприятии и договориться о встрече. Новый врио, на мой взгляд, полностью от общения дистанцируется. В этой связи я не испытываю каких-то иллюзий.

Поскольку Никитин уже сейчас предполагает решать вопросы через ближнее окружение, не думаю, что ситуация изменится после выборов. Скорее уже в ближайшее время такое положение усугубиться предвыборной кампанией, потому что без непосредственного общения с людьми невозможно красиво победить. Нет сомнений, что он всё равно займёт кресло губернатора. Но одно дело победить, набрав большинство голосов от большинства, и совсем другая картина — условная победа с низкой явкой и таким же процентом от неё. Если кампания будет вестись «без кандидата», а времени на раскрутку «политического товара», который понравится избирателям, совсем не остаётся, то, скорее всего, вызревает второй вариант. Но, по всей видимости, Никитин и сам не хочет публичности. Думаю, что в процессе избирательной кампании будут накоплены другие негативные стереотипы, которые будут определять дальнейшую работу нового губернатора.

Илья ПАЙМУШКИН

Политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации»

За время своей работы на посту врио губернатора и уже после избрания губернатором Тверской области Игорь Руденя никак ярко себя не проявил. Рассмотрю всё по порядку. Что касается структуры органов исполнительной власти — произошли некие кадровые перестановки в правительстве Тверской области, которые не дали какого-то значимого эффекта в решении проблем населения. Политическая элита не консолидирована. Сменился глава города Твери, однако пока не ясно, к лучшему эта замена руководителя или нет. Я понимаю, что Игорь Руденя хотел обойтись местными кадрами, но для Тверской области такая схема, на мой взгляд, неприемлема. В команде необходимы специалисты, которые будут генерировать идеи, выстраивать системную работу губернатора и органов исполнительной власти с жителями, выводить на новый уровень работу муниципальных образований, решать задачи и идти в ногу с регионами-лидерами, вести активную информационную работу.

Тверской области нужно придать немного харизмы, оживить общественную жизнь, начать обеспечивать работу, развивать социальную инфраструктуру, активнее привлекать инвесторов, тиражировать лучшие практики, которые уже есть в регионе. Игорь Руденя пока не стал для региона «своим». И то время, которое он уже отработал начинает работать против него. Достаточно вспомнить, как куце была представлена Тверская область на Петербургском экономическом форуме, на котором были освещены практически виртуальные проекты.

Сильной, прорывной, системной работы с общественностью я тоже пока не наблюдаю. Тверская область привлекательнейший регион. В нём много различных сообществ. Это и дачники, как из Твери, так из Москвы и Подмосковья, с которыми надо работать, начиная с привлечения их в регион, до создания комфортных условий для их проживания. Это фермеры и сельхоз производители, которым надо помогать развиваться и реализовывать их продукцию. Ну, человек пришел из Министерства сельского хозяйства, а движений в сторону сельхозпроизводителей Тверской области не видно. Целая отрасль это то, что связано с туризмом: отдых, культура, рыболовство, речная навигация и т.д. Здесь тоже всё пока без изменений. Хорошо, подарю Игорю Рудене идею, долго терпел. Какой продукт один из самых важных в Тверской области? Это вода!!! Рядом находиться Москва, Подмосковье — несколько миллионов потребителей, которые нуждаются в качественной питьевой воде. Возьмём, к примеру, кашинскую воду. Прекрасная вода, но в Москве и Подмосковье пьют воду, которая берётся от центрального водоснабжения и после фильтрации и очистки продается под разными марками. Я просто не верю, что бывший руководитель федерального уровня не может начать решать вопрос с торговыми сетями, чтобы там появилась продукция Тверской области.

Что касается непроверенной информации по поводу сына губернатора, гуляющей по сети, я бы не хотел ее комментировать, так как не было никаких официальных сообщений правоохранительных органов на эту тему, да и тема сама не важна для жителей Тверской области. Люди ждут улучшения качества жизни, для этого нужно привлекать активных и компетентных людей из самой Тверской области, других регионов. Основной проблемой для региона и для губернатора Игоря Рудени, в настоящий момент, считаю проблему кадровую.

Антон ЧАБЛИН

Политолог, журналист. Обозреватель интернет-СМИ «Открытая газета», «Кавказская политика» и «Свободная пресса — Юг» (г. Ставрополь)

Эффективность главы Республики Карачаево-Черкессии Рашида Бориспеевича Темрезова я бы оценил на троечку. О серьёзных прорывах и каких-то значимых успехах говорить не приходится. При этом проблем в республике довольно-таки много. Хотя основные изменения кадрового характера сотрясали КЧР в прошлом году, когда был снят местный премьер, а затем была проведена неожиданная ротация сенаторов, представляющих республику в Совете Федерации РФ, кадровая политика региона вызывает вопросы. Но в этом году руководитель действует спокойнее. Думаю, потому, что перед началом большой кампании по выборам президента России, главе КЧР, вероятно, уже посоветовали серьёзных перетрясок не проводить.

Между тем, в КЧР сохраняется в целом нервозная обстановка, спровоцированная межэтническими прениями и коррупционными скандалами. Шумиха вокруг государственных подрядов не затихает, так как крайне монополизирована эта сфера. Дорожные, инфраструктурные, строительные (социальное жильё) подряды — все эти самые лакомые программы аффилированы с двумя структурами: одну из них контролирует сенатор от КЧР Ахмат Салпагаров, а другую — мэр Черкесска Руслан Тамбиев. Об этом много пишут, что создаёт крайне негативный фон. Самый свежий скандал, задевающий национальные чувства (а для КЧР это болезненная тема): абазинская общественность выпустила заявление в адрес Темрезова, как реакцию на публичное агрессивное поведение главы республики в адрес руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкессии Хазрета Нирова. Сугубо экономический конфликт в пылу публичного выражения эмоций глава субъекта перевёл в этническую плоскость, что не могло не взбудоражить местную общественность.

Расцвет клановости, коррупционных связей, растущая нищета — всё это формирует крайне негативный фон вокруг Темрезова. К сожалению, не очень большую роль в республике играют СМИ. Плюс глава республики выбирается не прямым голосованием. То есть положение Темрезова на федеральном уровне не становится шатким из-за внутренних раздражителей. Бояться ему нечего. Осенью прошлого года президент Владимир Путин его переназначил. Здесь работает принцип: худой мир лучше доброй ссоры. Менять целую систему сейчас опасно. Реальной альтернативы Темрезову не появилось, либо эти альтернативы были ещё хуже. Предшественники нынешнего главы больше одного срока в кресле руководителя КЧР не продержались. Значит, в центре считают Темрезова более эффективным менеджером. Он действительно эффективен по многим параметрам. При нём в республику начали приходить деньги. Но, надо заметить, за последнее время масштабных инвестпроектов нет. На этом фоне Сбербанк пытается обанкротить крупное местное предприятие — текстильную фабрику «Квест-А». Дело рассматривается в Арбитражном суде: финансовая организация требует возвратить кредит и признать ответчика банкротом. Это серьёзное затяжное разбирательство.

Одновременно разгорается спор вокруг производителя минеральной воды «Архыз», который тоже касается корпоративных трений связанных с финансовыми заимствованиями. Подвижек со стороны правительства по урегулированию этих ситуаций нет, хотя администрация республики должна быть заинтересована в сохранении этих значимых для субъекта предприятий — в отсутствии промышленных гигантов, они обеспечивают местных жителей рабочими местами. Впрочем, мнение населения там не так значимо, как в соседних регионах, хотя, по моим ощущением, люди устали от постоянных скандалов и конфликтов. А у Темрезова такая позиция: пускай всё идёт своим чередом. Люди из ближнего круга главы республики, мягко говоря, заинтересованы освоением федеральных средств, но не решением текущих проблем субъекта. Во всяком случае, в этом направлении никакой плановой работы со стороны Темрезова не заметно. И в новый свой срок он входит с большим багажом накопившихся проблем и, самое главное, с отсутствием системного видения их разрешения.

Пётр БЫСТРОВ

Политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов

Позиции Александра Бречалова в Удмуртии можно оценить как очень прочные. Врио руководителя республики, безусловно, является «губернатором надежд». С приходом новой команды общественное мнение связывает свои ожидания каких-либо изменений в лучшую сторону. После многолетнего правления одних и тех же фигур, у людей накопилась усталость от прежних лиц, которые правили республикой больше 20 лет. Поэтому на сегодняшний день Бречалов — фигура, на которую большинство местных жителей смотрят с оптимизмом. О каких-либо шагах по противодействию врио главы республики говорить не приходится. Многие представители старой элиты публично заявляют о своей поддержке. А что касается конкретных шагов с их стороны — то жизнь покажет. И в самое ближайшее время, может быть, появятся те, кто не согласен с курсом. Но, думаю, у этих людей вряд ли будут большие политические перспективы в Удмуртской республике. Между тем, Бречалов, с назначения которого прошло только два месяца, уже предпринял ряд обнадёживающих шагов, в частности, направленных на продвижение товаров удмуртского производства.

Проведён форум производителей Удмуртии, где были собраны и озвучены их предложения. Заключено соглашение с ОАО РЖД. Это одно из стратегических направлений в деятельности нового главы. Предприятия республики производят большой ассортимент качественных товаров, потенциально востребованных широким рынком, не только России, но и зарубежья. Однако сегодня они там не представлены, так как отсутствовала системная политика их продвижения и лоббирования производителей. Глава Удмуртии в этом смысле готов быть главным продавцом товаров местных производителей, как на рынке РФ, так и зарубежных государств. Этот интересный проект — не просто слова, у Александра Бречалова есть реальный план реализации и привлечения внимания к поставкам через имеющиеся связи. Это один из знаковых ходов, который уже сделан.

Алексей ДИДЕНКО

Депутат Государственной Думы РФ

Очевидно, что Томская область теряет свои позиции как инвестиционно-привлекательный регион. В последнем рейтинге Центра стратегических инициатив субъект вылетел из топ-20. Такое положение дел, конечно, очень серьёзный имиджевый удар по региону, и во многом такая ситуация связана с конкретной позицией первого лица субъекта — губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина. Думаю, что на ситуации сказался электоральный цикл. Любая система хочет себя сохранить, любой ценой. И любые инвесторы становятся политическими игроками и, конечно, создают официальную угрозу для публичного политика, тем более для первого лица. Думаю, что выбирая между инвестиционным благополучием, привлекательностью региона и своим переизбранием на второй срок, губернатор выбрал второе.

Считаю, что губернатор, как первое лицо управленческой команды, должен нести ответственность за то, что регион потерял позиции в очень важном экономическом аспекте, в одном из ключевых показателей развития. Поэтому я счёл нужным принять участие в выборах губернатора Томской области. Намерение стать руководителем области обусловлено исключительно патриотическими мотивами и желанием сделать жизнь томичей и жителей области лучше. Любой человек, который учился, работал, получил путевку в жизнь благодаря своему региону, должен хотеть, конечно, вернуть этот долг. Невозможно принести какую-то пользу делу, региону, если ты не связываешь с ним своё будущее. Очевидно, что губернатор который «гастролирует» в субъекте, давно уже в нём не находится, не живёт, а приезжает, чтобы выполнить поставленную задачу — своеобразное проектное задание — не может определить долгосрочные стратегические потребности региона, опирается на какие-то оперативные показатели только для самовыживания. Очевидно, что через 5 лет след его простынет и никто о нём и не вспомнит.

Александр НОСОВИЧ

Политолог, обозреватель аналитического портала RuBaltic.ru, сопредседатель международного дискуссионного клуба «Калининградский блог-пост»

Эффективность деятельности врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова оцениваю на твёрдую четвёрку по пятибалльной шкале. Не могу поставить высшей оценки по двум причинам.

Во-первых, Калининградская область не готова в полной мере к проведению Чемпионата мира по футболу. Фактически сегодня — это главная цель, которая стоит перед врио, основная задача, поставленная перед ним федеральным центром.

Во-вторых, не до конца выстроена коммуникация между главой региона и региональными элитами. Существует противодействие главе региона со стороны местных элитных групп. Антон Алиханов не местный, как и в своё время, Георгий Боос — он приезжий в Калининградской области. При этом, в отличие от Бооса, Алиханов не является политиком федерального масштаба, у него нет такого влияния и таких связей в Москве, какие были у Бооса во время его назначения губернатором Калининградской области в 2005 году.

Поэтому местные политики не боятся Антона Андреевича так, как боялись 10 лет назад Георгия Валентиновича. Они позволяют в отношении временно исполняющего губернатора дерзости, а периодически даже саботаж его действий. Приведу недавний реальный случай. В моём родном городе Черняховске — это в 90 км от Калининграда, врио губернатора приезжал инспектировать ремонт железнодорожного вокзала и пригласил на встречу главу городского совета. Тот на встречу не явился: опоздал на 5 минут, а губернатор уже уехал. Это такое открытое проявление неуважения, которое, конечно, не осталось незамеченным. Очень характерный пример того, как региональные элиты позволяют себе коммуницировать с Алихановым. Конечно, это не общепринятая практика, но всё же приведённый случай — примечательный прецедент.

Тем не менее на самой предвыборной кампании и результатах выборов, думаю, эта ситуация никак не скажется. Противодействие региональных элит главе региона носит характер фронды, а выборность, избрание губернатора — это вопрос, который решают не региональные элиты, а федеральный центр. У Антона Алиханова хорошие отношения с федеральным центром, хорошие связи в Москве, поэтому его избранию в губернаторы Калининградской области ничего не угрожает.

Думаю, что проблемы, скорее, начнутся у региональных элит. Как только избрание состоится, действия отдельных их представителей получат ответ. В отношении Алиханова они ведут себя очень недальновидно. Характерный пример такого поведения — мэр Калининграда Александр Ярощук.

Впрочем, ситуация противостояния областного центра и региональной власти не сводится к личности Антона Алиханова и личным взаимоотношением его и мэра. Противостояние города и области продолжается с середины 90-х годов. Это типичная ситуация для многих российских областей, в том числе для Калининградской области. Она была менее заметна, когда губернатором был назначен Георгий Боос — политик федерального калибра с очень серьёзными возможностями: когда он приехал в Калининград, против него боялись открыто выступать. Но уже после избрания губернатором Николая Цуканова ситуация напоминала сегодняшнюю — скрытого подспудного потаённого, как угодно, противостояния губернатора Калининградской области с мэром Калининграда. Она очень типична и ничего нового там нет.

При этом отношение жителей Калининградской области к врио преимущественно положительное. Антон Алиханов имеет высокий рейтинг у населения. В ситуации открытого конфликта губернатора с региональными элитами большинство населения, на мой взгляд, будет на стороне главы региона.

Сергей КОМАРИЦЫН

Политолог, директор Центра гуманитарных исследований и консультирования «Текущий момент» (г.Красноярск)

В мае исполнилось три года, как Красноярский край возглавляет Виктор Толоконский. Срок серьёзный. В апреле Виктор Александрович выступал в Законодательном Собрании с ежегодным докладом, но, по существу, отчитывался за все трёхлетие. Намекал, в каком тяжёлом финансовом положении он принял край, рассказывал об инвестициях — 419 млрд рублей за прошлый год, 30% всех инвестиций в Сибирский федеральный округ. Это правда. Только, по преимуществу, это инвестиции «в скважину». Оттого, что «Роснефть» качает нефть в Эвенкии, жизнь эвенкийского населения нисколько не улучшилась. Нефть, золото и никель в Красноярском крае будут добывать при любом руководстве, при любом губернаторе. Это некий параллельный мир. К тому же Игорь Иванович Сечин, судя по всему, не очень жалует Толоконского, говорят — отказывается даже принимать, а серьёзные новости «Роснефти» краевые власти узнают «из газет». Однако в целом правление Толоконского можно назвать стабильным. Достижений нет, но нет и больших провалов. Власть работает в режиме вялого функционирования. Даже подарок прежних руководителей, подготовка к Универсиаде-2019, так и не стала основой системных преобразований.

Задаются, конечно, вопросы по эффективности, по стратегии, управлению территориями, по экологии, по последним событиям — пожарам, например. Но в принципе каких-то особых претензий к власти нет. Ничего не происходит и в политической жизни. Красноярск считается городом протестных настроений. Действительно, электоральная статистика об этом свидетельствует, митинги — по экологии, антикоррупционные «рассерженных школьников» и т.п. собирают по нынешним временам достаточно много участников — до 2−3 тысяч человек. Но протест не будет трендом политического процесса. Нет вождей, нет идей, нет никакой оппозиции. Осложнение отношений губернатора с Анатолием Быковым (с которым прежде демонстрировалась показная «дружба») носит личный характер. И Быков не сможет организовать реальную оппозицию. «Парламентские» партии находятся в коматозном состоянии.

Политический класс в целом недееспособен. Толоконский, разумеется, не стал «своим», несмотря на все усилия губернаторского агитпропа подменить понятие «красноярский» на «сибирский». Но при всём внутреннем недовольстве многолетним нашествием варягов, никого это недовольство не консолидирует, как постоянно происходило, например, в Иркутске, где элиты вне зависимости от политических ориентаций объединялись против назначенных чужаков-губернаторов. Нет никаких серьёзных сил — ни в политике, ни в бизнесе, включая крупные корпорации — которые ставили бы задачу даже ослабления Толоконского, не говоря уже о выдавливании из края. Есть внутриэлитные интриги, но они никак не угрожают Толоконскому. Виктор Александрович очень опытный аппаратчик, политический гроссмейстер; в Новосибирске ему приходилось лавировать, учитывать разные интересы, с кем-то считаться, идти на компромиссы и уступки, воевать.

В этом смысле в Красноярске у него очень комфортное состояние — при недееспособности местных элит все вопросы организации власти он решил. Общественные настроения в отношении губернатора индифферентны. В краевых СМИ практически нет критики в его адрес. Относительно низкие рейтинги, наверно, удручают губернатора, но сами по себе не имеют никакого серьёзного значения. Вообще говоря, в крае никто ничего не ждёт от Толоконского.

Галина ГРИДНЕВА

Экономист, директор Новосибирского филиала Санкт-Петербургского «Института внешнеэкономических связей, экономики и права». Сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области (2015−2017гг.)

Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий пользуется симпатиями большинства жителей региона. И это логично. Город Новосибирск его знал хорошо как мэра. Городецкий работает очень активно и открыто с людьми. И за это пользуется уважением. Перейдя на новый уровень, став губернатором, продолжает эту свою человеческую линию. Его уважают общественники. Потому что территориальное самоуправление, которое мы сейчас развиваем уже в сельских территориях, в Новосибирске без участия Городецкого, наверное, не состоялось бы. Новосибирск — один из показательных в этом смысле городов, который развивает территориальное общественное самоуправление. Несколько лет назад у нас был принят соответствующий закон. Ещё мэром, Городецкий обсуждал с широкой общественностью стратегический план развития столицы Новосибирской области до 2020 года. А, став губернатором, продолжил развитие на уровне региона. Сейчас это выражается в развитии агломераций, сельских территорий, туда вкладываются бюджетные деньги региона и привлекаются федеральные средства. У нас три таких инновационных района, которые стали территориями опережающего развития, в том числе Маслянинский район.

Одна из важных деталей к характеристике Городецкого: регион не сократил суммы, выделяемые на поддержку общественных организаций и гражданских активистов. Это система грантов. Более того, Новосибирская область одной из первых приняла программу поддержки и развития институтов гражданского общества и СО НКО. Минэкономразвития РФ финансово в своё время поддержало эти наши региональные программы, и некоторые общественники несколько лет получали весомую помощь помимо местной поддержки. И получают сейчас, но уже только в качестве субсидий из регионального бюджета.

Есть как федеральные, так и наши местные постановления о поддержке СО НКО в плане передачи общественникам некоторых социальных государственных услуг. Создан Координационный Совет по этому направлению, который возглавил заместитель губернатора по социальной политике. Есть поэтапный план по бюджетному финансированию. Что мне импонирует — губернатор поставил задачу всем министрам (и она выполняется) — предусмотреть в государственных программах определение максимального финансирования некоммерческого сектора; создать свои внутренние реестры тех НКО, которые действительно готовы оказывать госуслуги. Не все могут справиться с такой задачей и губернатор это понимает.

Сегодня область завершает создание нового состава Общественной палаты уже по новому закону — 183 ФЗ. Надо сказать, что Городецкий бывает на каждом пленарном заседании Общественной палаты. Более того, Совет Палаты постоянно и очень тесно взаимодействует с главой региона, а он, в свою очередь, привлекает, в том числе на заседания, министров регионального правительства, чтобы как можно более компетентным составом обсудить планы и проблемы, которые тоже, конечно, есть, в том числе и в вопросах ЖКХ. Губернатор следит и за формированием Общественных советов, чтобы руководителями их обязательно были общественники, а в состав входили профильные эксперты. Как раз недавно при губернаторе создан межотраслевой Общественный совет по контролю за деятельностью естественных монополий, который будет рассматривать проблемы ЖКХ, в том числе, в разрезе тарификации. Заседания этого Совета планируется сделать открытыми для гражданских активистов и СМИ. Чтобы не перед фактом ставить население, а вместе обсуждать и разбираться. Владимир Филиппович всегда говорит, что «мы должны со всех сторон рассмотреть проблему, чтобы общественность была в курсе, и только потом выносить решение». Также, Владимир Филиппович Городецкий является постоянным участником ежегодных гражданских форумов, на площадках которых обсуждаются вопросы развития институтов Гражданского общества, деятельности социально ориентированных НКО, развития добровольчества, волонтёрства и механизмов взаимодействия общественников с органами власти и представителями бизнеса.

Андрей РУСАКОВ

Политолог, Директор Центра европейско-азиатских исследований

Отсутствие рентных доходов и необходимость социально-экономического роста являются традиционным вызовами для региональной власти в Новосибирской области. При этом запросы населения, учитывая его высокий образовательный уровень, к компетенциям и возможностям муниципальных и региональных чиновников значительно опережают «общероссийский» уровень. Словом, действующему губернатору Владимиру Городецкому приходится «соответствовать», а это даётся совсем нелегко. Тем не менее, в число успехов можно занести «скачок» с 46 на 27 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, а также получение межбюджетных трансфертов на ремонт и строительство дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это позволит сибирскому «дорожном полотну» отвечать всем требованиям Евразийского экономического союза, а значит, в перспективе, увеличить долю получения доходов, связанных с транзитом грузов. Недавно запущенные и обсуждаемые, не глобальные, но устойчивые бизнес-проекты, связанные с привлечением иностранных инвесторов — заводы по производству битума и костной муки, характеризуют вполне комфортный (в наше непростое время) бизнес-климат. Тем более, что активность губернатора на Петербургском международном экономическом форуме была заметна и конкретна в предложениях.

Если ещё удастся пристроить в «хорошие руки» неработающий завод «Пепсико» в Бердске, то будет очень хорошо. И новые рабочие места, и новые налоги. В социальной сфере пока удаётся удерживать относительно спокойный фон, изредка нарушаемый не получившими свои квартиры дольщиками. Тем более, что вместе с руководителем Москвы Сергеем Собяниным Владимир Городецкий стал лидером в медиарейтинге по теме ЖКХ, теме сложной и скандальной. Отрадно, что губернатор не боится сложных проблем и «идёт в бой», особенно, что касается переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако политическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряжённой. Тут достаточно вспомнить, что мэр региональной столицы является одним из лидеров КПРФ. Но есть надежда, что предыдущий опыт работы Городецкого в качестве главы Новосибирска, позволит избежать политической эскалации, которая, если возникнет, вполне может повернуть регион в «сухое русло».

Егор ВЫШЕГОРОДСКИХ

Политтехнолог, директор Фонда «Правовая Реформа» (г. Орёл)

С первых дней прихода Вадима Владимировича Потомского в Орловскую область было подозрение, что Вадим Владимирович совершенно не представляет себе реалий работы регионального руководителя. В целом, его деятельность на посту губернатора можно охарактеризовать как череду ошибок и сомнительных действий. С первых дней губернаторства на все, представляющие какой-то коммерческий интерес, посты были назначены приглашённые руководители. Сам факт назначения «варягов» в депрессивном регионе воспринимается настороженно. Но последующие события, когда приглашённые сотрудники либо оказывались фигурантами уголовных дел либо просто уходили в отставку, в серьёзной мере снизили доверие к губернатору. Эта кадровая чехарда также негативно сказалась на управляемости региона.

Прорывов в экономическом развитии региона также не произошло — ситуация устойчиво негативная, основные показатели ежегодно снижаются. Строительство социальных объектов и благоустройство города к 450-летию проходило на фоне непрерывных коррупционных скандалов. При этом Потомский неоднократно привлекал к себе внимание федеральных СМИ, как своей деятельностью в прежние годы, так и откровенно неудачным общением с журналистами. Его высказывания о путешествии Ивана Грозного из Петербурга (!) в Москву и заявление «Бог не фраер» в выступлении о церковных проблемах остро комментировал журналист Владимир Соловьёв, а лишение губернатора незаконно полученного воинского звания и череда расследований о его мусорном бизнесе — различные федеральные агентства. Серьёзный репутационный урон нанесло губернатору затянувшееся противостояние с братьями Рыбаковыми — крупными предпринимателями, владеющими местными медиа-ресурсами. Распространяемые ими автомобильные стикеры «Потомский уходи» в Орле не редкость. Политические достижения тоже сомнительны. Являясь членом КПРФ, губернатор не нашёл поддержки населения, и партия на прошлогодних выборах утратила все позиции в выборных органах. Следствием стало отсутствие Потомского в Президиуме ЦК КПРФ на съезде партии, что для действующего главы региона можно рассматривать как вотум недоверия. На сегодня можно констатировать, что ухудшение экономической ситуации в регионе, неприязнь населения и местных элит, негативный образ в СМИ и недоверие со стороны руководства КПРФ оставляют Вадиму Владимировичу немного шансов для политического роста.

Ростислав ТУРОВСКИЙ

Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Саратовская область считается одним из относительно спокойных регионов на предстоящих губернаторских выборах, которые здесь пройдут одновременно с выборами областной думы. На протяжении уже многих лет регион демонстрирует очень высокий уровень поддержки «Единой России», что обусловлено множеством причин — стабильной общественно-политической ситуацией, успешными и эффективными процессами партийного строительства, и не в последнюю очередь, личным влиянием и популярностью наиболее известного выходца из Саратовской области Вячеслава Володина. Действующий губернатор Валерий Радаев считается соратником Володина, что, с одной стороны, облегчает ведение избирательной кампании, но, с другой стороны, формирование собственного имиджа Радаева оказывается непростой проблемой.

Здесь надо отметить, что высокий неформальный статус Саратовской области в российской политике оказал на неё двоякое влияние. Область пользуется поддержкой центра и добивается успехов при принятии решений в свою пользу. Но произошёл и отток части элиты в федеральный центр, и пока, в силу дефицита кадров, на территории затруднено формирование сильной и популярной команды. Кроме того, регион находится в сложном финансово-экономическом положении: здесь есть и крупные промышленные предприятия, и неплохо работающий АПК. Но имеющихся ресурсов всё-таки недостаточно для весьма крупного населённого региона, в котором немало и проблемной «глубинки». Область стремится не отставать, стремится выполнять свои социальные обязательства, однако это привело и к появлению серьёзной долговой проблемы.

Формирование имиджа Радаева, как активного и целеустремленного главу региона началось с некоторым запозданием. Тем не менее, в ходе кампании стартовые проблемы врио губернатора, уже назначенного на этот пост президентом Путиным в марте, постепенно преодолеваются. Большое внимание уделяется продвижению стратегии развития региона, которая и в самом деле востребована в обществе. Внедряются популярные прогрессивные идеи, такие как создание в городах удобных общественных пространств. Радаев стремится выступать и в роли стратега, и жёсткого руководителя, строго спрашивающего со своих подчинённых. Тем самым его имидж становится более понятным и привлекательным.

Однако считать саратовские выборы «легкой прогулкой» было бы неверным и по причине намечающейся конкуренции: местный лидер КПРФ и бывший депутат Госдумы Ольга Алимова — политик известный и публично активный, а с критикой Радаева коммунисты выступают постоянно. Популярность КПРФ в Саратовской области резко упала по сравнению с 1990-ми годами, когда регион входил в число самых «красных» в стране, но за счёт публичной активности и критики социально-экономических проблем региона Алимова способна набрать немало голосов. Не исключено также активное участие в кампании кандидата от ЛДПР. При этом от «Справедливой России», напротив, «сюрпризов» ожидать не приходится.

В целом, таким образом, губернаторская кампания в Саратовской области скорее всего пройдёт по сценарию думской кампании, который был для «Единой России» весьма благоприятным, но сохранял определённое пространство для КПРФ и ЛДПР. Если врио губернатора Радаев успешно проведёт борьбу и с конкурентом от КПРФ, и с собственной «тенью» — проблемой не вполне сложившегося личного имиджа в глазах массового избирателя, то можно ожидать, что его результат окажется более чем убедительным.

Денис МИХАЙЛОВ

Политолог, исполнительный директор Агентства коммуникаций и маркетинга АКМ46 (г.Курск)

Курская область и его руководитель Александр Николаевич Михайлов, выражаясь образным языком, крепкие «середнячки». Отношение населения к Михайлову неоднородно и меняется от сельских районов к городам. Жители сёл настроены по отношению к губернатору преимущественно лояльно, горожане, в силу объективных причин (более высокая информированность, более активные взаимные каналы коммуникаций, высокий уровень притязаний) относятся к главе области (да и к любой власти вообще), на порядок критичнее. Такая ситуация типична для многих регионов. Но есть в Курской области и своя неуникальная особенность: некоторая усталость от несменяемости власти, что выражается в запросе на обновление управленческих кадров. Все-таки костяк «команды Михайлова» сформировался вот уже 17 лет назад.

Очевидное преимущество губернатора в том, что за время своей работы он стал консолидирующей фигурой для регионального сообщества элит и бесспорно является их лидером на местном уровне. Каких-то очевидных внутриэлитных конфликтов в регионе нет. Конечно, два недавних громких ареста, связанных с задержанием заместителя губернатора Василия Зубкова и заместителя главы администрации Курска Николая Зайцева, повлияют на имиджевую ситуацию региона в целом и главы области, в частности. Но фатальными они для губернатора не станут, тем более, что оба задержанных чиновника и в сообществе элит, и даже в своих администрациях ключевыми фигурами не являлись. Однако теперь для Александра Михайлова важно не допускать на этом фоне серьёзных ошибок. Наконец, картину событий в области немного сбалансирует только что завершившийся в Курске очередной экономический форум, который собрал достаточное количество статусных персон, в том числе, представителей федеральных министерств и ведомств. Контактов такого уровня не стало больше, но они ничуть и не уменьшились, что в российской политической традиции уже хороший знак сохраняющегося статус-кво.

Третья группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 61 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская область 62 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская область 63 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Город федерального значения Севастополь 64 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская область 65 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Республика Карелия 66 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская область 67 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская область 68 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская область 69 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская область 70 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Республика Бурятия 71 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Республика Адыгея 72 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская область 73 ОРЛОВ Алексей Маратович Республика Калмыкия 74 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Республика Саха (Якутия) 75 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Республика Тыва 76 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская область 77 ЗИМИН Виктор Михайлович Республика Хакасия 78 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская область 79 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 80 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская область 81 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 82 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Республика Северная Осетия-Алания 83 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная область 84 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 85 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Республика Алтай

Достаточно неожиданно перешёл в группу отстающих Игорь Васильев (Кировская область). Раньше в «Национальном рейтинге» он демонстрировал только положительный тренд, неизменно повышая свой статус, пусть и не так стремительно, как того желала комплиментарно настроенная по отношению к нему часть экспертов.

Рейтинг инвестиционной привлекательности, представленный Агентством стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме, показал, что Кировская область по этому показателю выбыла из двадцатки лидеров. Но всё же не эта неприятная и резонансная информация предопределила полученный результат.

Излишне напоминать о тесной имиджевой связи подавляющего большинства региональных глав с «Единой Россией». Управляемость партийной организацией, в свою очередь, является важным показателем управляемости региональными элитами. Казалось бы, в этом отношении всё для Игоря Владимировича складывалось хорошо. Его избрание кандидатом от «Единой России» на выборы главы региона, конечно, для всех экспертов было ожидаемо. По-другому быть не могло. Подавляющее преимущество Игоря Васильева в ходе голосования на партийной конференции (почти 84% «за») с учётом возможности, пусть формальной, у депутатов выбирать из пяти претендентов, — факт для губернатора приятный и симптоматический. Даже если кто-то из партийцев и «держит в кармане фигу», демонстрировать её он не готов даже под покровом тайного голосования. Праймериз отбиравшие кандидатов-единороссов для выдвижения в Кировскую гордуму также прошли неплохо. По ходу мероприятия заметных скандалов не было. Явка в 9,63% была вполне хорошей, а для региона с весьма непростой репутацией, даже отличной. Правда, некоторые критично настроенные местные наблюдатели ставили под сомнение официальные цифры, однако кроме своих впечатлений никакой аргументации не приводили.

Тем не менее, именно по партийной линии Игорь Владимирович получил достаточно неожиданные удары. По горячим следам праймериз был задержан по коррупционным основаниям один из его победителей, Виталий Шмаков. Причём, это был далеко не рядовой партиец и даже не обычный победитель, а, по сообщениям экспертов, «восходящая звезда ЕР», человек, отличавшийся большой общественной активностью. Победу на предварительном голосовании он одержал с подавляющим перевесом. От данного происшествия региональным властям тем тяжелее отстроиться, что Виталий Шмаков руководил «Кировской региональной ипотечной корпорацией», принадлежащей области. Парный случай этому полномасштабному скандалу составил состоявшийся незадолго до описываемых событий арест члена регионального политсовета Алексея Лопаткина по обвинению, ни много ни мало, в контрабанде наркотиков.

То, что Игорь Васильев победит на выборах, у экспертов нет сомнений, даже с поправкой на непростую ситуацию в Кировской области. Однако, и до выборов, и во время, и после них, противники губернатора не один раз напомнят, от какой партии он выдвигается, кто в этой партии побеждает на региональных праймериз, чем занимаются члены её местного политсовета и т.д.

Безусловно, для врио губернатора в создавшейся обстановке лучше было бы оказаться независимым кандидатом, однако политика не терпит сослагательных наклонений.

В регионе, который возглавляет Дмитрий Овсянников (Севастополь) не утихают страсти. Представленный властями проект городского генплана вызвал массовое неприятие. Многие эксперты «Национального рейтинга» заявляют, что его реализация вызовет настоящий хаос, — генплан абсолютно не учитывает существующие постройки и размежевание, равно как интересы жителей Севастополя. Многие территории, занятые ныне дачами и другими подобными объектами ИЖС, городские власти пытаются подвести под застройку, в том числе многоэтажную.

Буквально на ровном месте сами региональные власти довели дело до массовых выступлений, наиболее многочисленных с «украинских времен», многие участники которых выражают недоверие всей местной системе управления от депутатов до губернатора включительно.

Угроза признать незаконными права на участки, выделенные в собственность граждан в украинский период, вызвала у многих в городе настоящее смятение. Как правило, эксперты признают, что в единичных случаях подобная мера нужна и даже необходима, однако, по их сведениям, городские власти готовят иски тысячами. При этом они угрожают даже тем собственникам, которые переоформили свои права в российском правовом поле.

Попытки исправить положение активностью на медиа-поле, зачастую не столько сглаживали ситуацию, сколько её усугубляли. Так, выпуск номера газеты, призванного разъяснить жителям достоинства проекта генплана был осуществлён так, что эксперты разделились во мнении, стоят ли за этой акцией городские власти или их противники взяли на вооружение методы чёрного пиара?

В рассматриваемый период в Севастополе не обошлось без коррупционных скандалов. По обвинению в получении взятки был задержан замначальника Управления земельного контроля. Принадлежность чиновника к этому структурному подразделению ещё раз поставило вопрос о последствиях санкционированного законом передела земельной собственности.

Появилась информация о серьёзных трениях внутри самой команды губернатора.

При этом в рассматриваемый период положение Дмитрия Овсянникова в определённом смысле даже укрепилось. Эксперты отмечали, что даже при подготовке губернаторских праймериз, обычно абсолютно рутинных, с заведомо известным результатом, в Севастополе возникло напряжение. Однако, в конце концов, праймериз прошли совершенно спокойно, закончились однозначной победой врио. Провалилась попытка нескольких партий определить «народного кандидата», который бы сплотил избирателей против Дмитрия Овсянникова.

Как однозначно удачный ход губернатора, эксперты расценили назначение потенциально сильного его конкурента на выборах бизнесмена Олега Николаева директором АО «Корпорация развития Севастополя». Заменив председателя регионального Избиркома, совершенно не связанного с местными интересами, выходцем из Коми, Дмитрий Овсянников ещё более упрочил свои позиции. Таким образом, в Севастополе, по мнению большинства экспертов «Национального рейтинга», складывается своеобразная ситуация, когда губернатор, несмотря на все сложности, уверенно движется к победе на выборах, но всё больше теряет популярность.

Постепенно, но достаточно стабильно укрепляются позиции в исследовании Артура Парфенчикова (Республика Карелия). Он без всяких проблем победил по итогам тайного голосования на партийной конференции «Единой России». Сомнений в таком исходе, правда, никто и не высказывал. Противостояли Артуру Олеговичу фигуры, которые заведомо не могли составить ему конкуренцию. Однако, дружное голосование подчеркнуло тот факт, что если у местных элит, связанных с «партией власти» и наличествует раздражение методами работы врио, то оно пока не находит выхода.

Рассматриваемый период в Карелии не обошёлся без коррупционных разоблачений. Так был задержан и.о. вице-мэра Петрозаводска, арестован начальник управления автомобильных дорог Карелии и его заместитель. Однако подобные события пока только повышают рейтинг Артура Парфенчикова, как недавно пришедшего руководителя, наводящего порядок.

Среди насущных проблем, на которые сразу обратил внимание губернатор, эксперты отметили газификацию региона. Хорошую реакцию получило его намерение добиться снижения тарифов на электроэнергию для местных предприятий. Как удачная пиар-акция было расценено участие членов регионального правительства во главе с самим Артуром Парфенчиковым в ЕГЭ по истории.

Трагедия, повлекшая гибель подростков, из-за перевернувшейся моторной лодки, хоть и явилась негативным информационным фоном для региона, но также продемонстрировала энергию, с которой губернатор включился в ситуацию. Он лично возглавил спасательную операцию, быстро предложил меры по повышению безопасности на обширных водных пространствах, которыми знаменита Карелия и которые, к сожалению, продолжают регулярно собирать дань человеческими жизнями. По озвученным губернатором данным, за период с 2012 года на водоемах Карелии расстался с жизнью 341 человек.

Продолжают циркулировать слухи (ничем значимым пока не подтверждаемые) о намерениях Артура Парфенчикова не засиживаться в своём кресле до конца срока, но переместиться из него на высокую федеральную должность. Данное предположение, по оценке некоторых наблюдателей, не соответствует тем решительным кадровым перетряскам, которые связаны с действиями губернатора. Его «силовой» стиль характерен скорее для главы, пытающегося «надолго и счастливо» сформировать свою собственную команду, формирующего под себя региональное политическое поле. Временщику же заведомо были бы противопоказаны резкие действия, способные вызвать любое обострение ситуации.

В республике продолжаются кадровые ротации и чистки на всех уровнях. Они вызывают противоречивую реакцию наблюдателей: часть из них полагает, что данный процесс должен проходить ещё более интенсивно. При этом подобная практика у части экспертов усиливает неприятие фигуры губернатора. Сторонники такой оценки пока находятся в меньшинстве среди экспертов «Национального рейтинга». Тем не менее, у достаточно многих, вызвало недоумение назначение Алексея Щепина министром краевого правительства: в своё время он возглавлял лесное хозяйство Бурятии и был уволен с должности с нелестной формулировкой.

Продолжает постепенно улучшать положение в исследовании Мурат Кумпилов (Республика Адыгея). Сейчас уже можно точно утверждать, что смена личности, стоящей во главе региона не повлекла социальной или политической напряжённости. Об абсолютной преемственности Мурата Каральбиевича по отношению к своему предшественнику эксперты «Национального рейтинга» уже подробно писали. В рассматриваемый период данное обстоятельство лишний раз подчеркнуло единогласное утверждение местным парламентом Аслана Тхакушинова, бывшего главы региона, на должность государственного советника и назначение его сына на пост руководителя администрации главы нынешнего.

Часть экспертов оценивают подобную семейственность и клановость с раздражением, большинство воспринимают её достаточно спокойно, как некий обязательный элемент в местной специфике. В последней группе достаточно широко представлено мнение, что в долгосрочной перспективе менять ситуацию в Адыгее будет необходимо, как и возвращать всенародные выборы главы региона. Однако пока проводимая линия обеспечивает стабилизацию республики, она Москву, по всей видимости, устраивает. Следовательно, до президентских выборов ожидать политических перемен не стоит, а что будет после них, сказать не берётся никто. Однако такая ситуация не отменяет возможности ротации региональных руководящих кадров, что Мурат Кумпилов время от времени делает.

В рассматриваемый период Адыгея выдержала натиск паводка, нанёсшего ущерб в 400 миллионов рублей. Для небольшого региона это очень существенная цифра. По сообщениям наблюдателей, во время ликвидаций последствий стихийного бедствия Мурат Кумпилов проявил себя хорошо. В целом был продемонстрирован неплохой уровень работы всех профильных служб.

Исключительно важным для региона событием явилось подписанное соглашение о многомиллиардном, рассчитанном на 10 лет, финансировании развития источников альтернативной энергетики (ветропарков). В перспективе Адыгея может стать крупным экспортёром электроэнергии федерального значения, что, безусловно, станет важнейшим элементом экономического и социального развития.

Если говорить об отношении основной части населения к Мурату Кумпилову, то уровень доверия к нему сейчас достаточно высок, но в связи с недавним назначением, обладает ещё существенным потенциалом роста.

Показатели Сергея Левченко (Иркутская область) остаются невысокими. При этом информация, поступающая из региона, носит разнонаправленный характер. Если говорить о политической составляющей, то доминирует мнение, что губернатор теряет нити управления. Сергею Левченко не удалось продавить законопроект о референдуме по возврату прямых выборов мэра Иркутска. Внутри самой областной администрации якобы наметился раскол. Появилась информация о грядущей отставке ключевой фигуры — председателя областного правительства Александра Битарова. «Единая Россия» продолжает информационное давление на губернатора через СМИ, которые в значительной степени ориентированы на партию власти. Большинство депутатов в Заксобрании области, настроены негативно к главе региона. По сообщениям экспертов, число союзников губернатора на местах становится всё меньше. В июне мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, который установил конструктивный диалог с командой губернатора и поддерживал Левченко в рамках Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, был выдвинут на выборы «Единой Россией», т. е. ушёл во враждебный политический лагерь. Мэр Тайшетского района Александр Величко — победивший в прошлом году на выборах, как кандидат от КПРФ, был задержан по обвинению в мошенничестве и оставлен следствием под стражей до августа.

Федеральный резонанс получили сильнейшие пожары, бушевавшие в регионе. Генеральный прокурор выступил с инициативой вернуть федеральным структурам в проблемных регионах полномочия по надзору за лесами. Среди упомянутых регионов, в которых, в частности, не проводилась работа по предупреждению природных пожаров, значится Иркутская область.

Регион числится в пятёрке отстающих по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на угрозы Сергея Левченко организовать уголовное преследование виновных, стало ясно, что к запланированному сроку (1 сентября), программа выполнена не будет. Хорошо, если удастся завершить работы к концу года. В результате над Иркутской областью нависла угроза возвращения в Фонд ЖКХ 6,6 миллиардов рублей.

При всём этом социально-экономическая ситуация оставалась относительно стабильной. Важным достижением явилось успешное сдерживание роста цен на продовольственные товары. Согласно рейтингу «Высшей школы экономики», Приангарье вошло в четвёрку регионов России с наиболее высоким уровнем экономической активности. Экспертами отмечено снижение долга по зарплате. Победой местного значения Сергея Левченко явилось решение областного суда, подтвердившее законность отстранения им от должности проштрафившегося мэра небольшого города Вихоревки.

Также эксперты отмечают качественную энергичную работу губернатора с ключевыми иркутскими телеканалами, в новостных программах которых ежедневно выходят позитивные PR-сюжеты о губернаторе и правительстве Иркутской области. Любое более-менее значимое событие в регионе выстраивается таким образом, чтобы в нём принял участие губернатор и получился информационный повод для попадания в СМИ. Всё это позволяют губернатору выглядеть достаточно убедительно в глазах населения. Однако раскол правящих элит является в Иркутской области состоявшимся фактом и губернатору не удаётся ни подчинить ситуацию своей воле, ни уладить проблемы с помощью компромисса.

Некоторое улучшение позиций в исследовании ЦИК «Рейтинг» Владимира Миклушевского (Приморский край) в первую очередь связано с более низкими оценками, которые получили его соседи по таблице. Однако в рассматриваемый период он имеет и определённые достижения. Ситуация на праймериз «Единой России» достаточно неожиданно развернулась в его пользу. Казалось, губернатор полностью утратил контроль над региональной столицей, после того, как и.о. мэра стал Константин Межонов, человек, с устоявшейся репутацией сторонника находящегося под следствием мэра, Игоря Пушкарёва. При этом пресс-служба губернатора поспешила анонсировать грядущее занятие должности «и.о.» ставленником Владимира Миклушевского, тем самым только усилив медийный эффект от неудачи. Многие эксперты полагали, что праймериз станет этапом возвращения контроля над Владивостоком для бывшего мэра, Владимира Николаева (также в своё время отстраненного, также — с участием силовиков). Предполагалось, что он «легализуется» в политической жизни Приморья, создав подконтрольную фракцию в гордуме.

При этом большинство аналитиков ЦИК «Рейтинг» отвергали версию о возможном сотрудничестве Константина Межонова с Владимиром Николаевым, поскольку первый из них является членом команды Игоря Пушкарева. По распространённому мнению находящийся ныне под арестом Игорь Пушкарёв якобы был причастен к отстранению от власти самого Владимира Николаева. Поэтому сотрудничество членов их команд представляется крайне маловероятным. Тем не менее, «группа Николаева» могла твёрдо рассчитывать на некоторое количество побед в рамках праймериз, а потом «твердой поступью» пройти в гордуму.

Дружное снятие 17-ти «николаевцев» с однотипной формулировкой «по личным обстоятельствам» явилось одним из главных скандалов, связанных с праймериз, в масштабах РФ. Несмотря на то, что к данной акции губернатор имел отношение сугубо вербальное (по сообщениям экспертов, да и по всем признакам, дело сделали федеральный центр и силовики), Владимир Миклушевский от её проведения только выиграл. На фоне такой победы местного значения, десятки видеоматериалов о нарушениях на праймериз для репутации краевой власти уже особого значения не имели.

Среди других позитивных оценок, наиболее существенной представляется та, что последние месяцы показали исключительно большой кредит доверия руководства страны к губернатору-аутсайдеру.

Ситуация с угольной пылью, мешающей жителям портового города Находка, была озвучена на «прямой линии» Владимира Путина и вызвала целую серию разнообразных проверок. Между тем она не оказала особого влияния на оценки экспертов: данная проблема давно и хорошо известна и уже «инкорпорирована» в оценку работы Владимира Миклушевского.

Ухудшилась экспертная оценка Натальи Ждановой (Забайкальский край). И без того тяжёлую ситуацию в регионе усугубили выступления горняков против задержки и снижения зарплаты. На одном из рудников 81 человек отказалось его покидать. Обостряли ситуацию планы компании «Южуралзолото» по его закрытию. Полпред президента в СФО Сергей Меняйло срочно прервал поездку по Бурятии и прибыл на место событий. Туда же последовали Наталья Жданова и прокурор края. Забастовку удалось остановить. Наталья Жданова создала рабочую группу для решения возникших проблем, однако эксперты отметили более активную роль Сергея Меняйло в разрешении конфликта. К тому же полпред неодобрительно отозвался о роли местных властей в данной ситуации. Выступления горняков вновь приковали внимание к проблеме невыплат людям заработанных ими денег. В Забайкалье зафиксирован рост подобного вида задолженностей. В этой связи некоторые эксперты отмечают, что зарплаты некоторых категорий региональных чиновников поднялись за последние полтора года на 60−70%.

Заставила поволноваться Наталью Жданову «прямая линия» Владимира Путина, на которой мать-одиночка, лишившаяся жилья из-за степных пожаров в 2015 году, пожаловалась, что вместе с дочерью обитает в одном из брошенных зданий, так как предоставленная ей квартира оказалась непригодной. К проверке действий властей тут же подключились Следственный комитет и Генпрокуратура. Проверки показали, что женщина имеет право на предоставление благоустроенного жилья. История эта, с учётом некоторых деталей, может оказаться не такой уж однозначной, но имиджевый ущерб Наталье Ждановой она уже нанесла. Кроме того, она слишком явно соотносится со скандалом, когда люди, расселяемые из аварийных домов, отказались переезжать в построенное для них жильё по причине его негодного качества. Глава счетной палаты РФ Татьяна Голикова, назвала Забайкальский край в числе трёх регионов РФ с наибольшими рисками срыва программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Забайкалье также попало в непочётную группу субъектов РФ, где наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью дошкольными детскими учреждениями.

В Забайкальском крае отмечен рост задолженности потребителей коммунальных ресурсов, за что его глава получил от Сергея Меняйло свою долю достаточно резкой критики. Кроме того, наблюдатели отметили, что в рассматриваемый период почти у двух сотен бюджетных организаций региона были по причине задолженности заблокированы счета.

Серьёзной проблемой продолжали оставаться пожары, не обошедшиеся, к сожалению, без человеческих жертв. Генпрокурор по результатам проверки назвал Забайкальский край в числе регионов, с очень низким качеством надзора за лесами, в которых, в частности, не проводилась работа по предупреждению и ликвидации природных пожаров. В этой связи некоторые эксперты припомнили предпоследнее место региона в рейтинге эффективности управления лесами, составленном Минприроды, а также всё чаще раздающиеся предложения, чтобы в проблемных субъектах вернуть полномочия в этой сфере федералам.

Стратегически важной положительной информацией, которая не осталась без внимания экспертов, явилось решение Правительства России о финансировании приоритетных социально-экономических проектов Забайкалья в течение ближайших трёх лет. Однако, в связи с общим крайне негативным фоном, это известие не оказало серьёзного влияния на позиции Натальи Ждановой в «Национальном рейтинге».

Наибольший провал в исследовании ожидал Александра Бердникова (Республика Алтай). Антилидером большинства экспертных мнений его сделала история, старт которой положила опубликованная запись телефонного разговора, где человек, чей голос напоминал голос Александра Васильевича, угрожал местному провластному блогеру, крайне оскорбительно и высокомерно отзывался о жителях Республики Алтай, местных политиках, своих подчинённых, правоохранительных органах, постоянно сопровождая свои высокомерные эскапады матом. Затем в блоге Александра Бердникова появился объёмный текст, в котором он извиняется за сказанное и пытается объяснить своё поведение. Таким образом, губернатор сам публично признал подлинность компрометирующих записей, что многих экспертов удивило гораздо больше, чем само их содержание. Всё это подстегнуло в регионе протестные акции, получившие антигубернаторскую направленность. Большую активность в требованиях отставки губернатора, начали проявлять представители местного коренного населения, возмущенные высказываниями Александра Бердникова в свой адрес. С этим обстоятельством эксперты связывают спешное подписание первого республиканского закона о защите малочисленных народов Алтая.

Не теряет своей актуальности ситуация с находящимся под домашним арестом мэром Горно-Алтайска. Более того, упомянутые выше записи, в которых губернатор высказывался о правоохранителях в том смысле, что они будут делать то, что он пожелает, придали ей дополнительную интригу. Требования арестованного перенести суд над ним в другой регион, госпитализация объявившего голодовку мэра, продолжающиеся акции в его поддержку, увеличивают имиджевые потери, которые несёт в связи с делом мэра Александр Бердников. Как это уже неоднократно писалось раньше, многие эксперты «Национального рейтинга» изначально рассматривали обвинения мэра, как инспирированные губернатором.

С учётом того, что Александр Бердников и без того не блистал в «Национальном рейтинге», последние скандалы, с ним связанные, целиком и полностью им инспирированные, привели его в исследовании на последнее место.

Александр ПРУДНИК

Политолог, социолог. Ведущий научный сотрудник Института политической психологии (г. Нижний Новгород)

Губернатор Валерий Шанцев в настоящее время является безусловным лидером в политическом пространстве Нижегородской области. Ему удалось разрешить длительный конфликт с частью местной элиты, возглавляемой председателем Заксобрания Олегом Сорокиным. В течение первой половины 2017 года происходило согласование интересов Сорокина и Шанцева в Законодательном собрании. Сейчас все решения принимаются после достижения консенсуса и никаких конфликтов не возникает. В конце мая произошла добровольная отставка Ивана Карнилина — главы Нижнего Новгорода. Она произошла совершенно спокойно и не вызвала никакой реакции ни у общественности, ни у элиты города. Резким диссонансом с согласованной позицией руководства города и области, которые поддержали версию Карнилина о причинах отставки (освобождаю место молодым), прозвучало заявление полпреда М. Бабича, что уход Карнилина вызван коррупционными причинами (Навальный утверждал, что у Карнилина имеется собственность в США). Общественность города вообще не отреагировала на разоблачение Навального.

Полпред теперь находится в сложных отношениях, как с губернатором, так и с Сорокиным. Осенью прошлого года он выступал против избрания Карнилина на пост главы города, хотя последний и был выдвинут группой Сорокина. Полпред был против и нынешнего выдвижения теперь главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко вместо Карнилина. Позиции полпреда сейчас резко ослаблены, поскольку местной элитой он воспринимается в качестве «хромой утки» после несостоявшегося назначения послом на Украину. Глава города Солонченко пользуется поддержкой и Сорокина, и губернатора. У неё очень хорошие деловые отношения с Шанцевым. Кроме того, в отличие от Карнилина, она достаточно амбициозна и выстраивает собственную политическую карьеру, стремясь не утратить свои политические позиции независимо от перспектив Сорокина и Шанцева.

В Нижнем Новгороде сложилась необычная ситуация, когда уровень известности руководства города настолько низок, что большинство горожан, по результатам опросов, уверены, что реально городом руководит губернатор. В области в последние месяцы удалось преодолеть проблемы с некоторыми районными органами местного самоуправления. Например, в Балахне и Арзамасе. Сейчас вертикаль управления область-район функционирует бесперебойно. Оперативные вопросы отношения с руководителями районов сейчас, в основном, решаются зам. губернатора Р. Антоновым. В целом, политическая ситуация для губернатора сейчас стабилизировалась, после того, как ему удалось разрешить острый конфликт с группой Сорокина.

Олег НИКОЛАЕВ

Предприниматель, председатель севастопольского отделения «Деловой России»

Накануне выборов губернатора в Севастополе накалился не только внутриэлитный конфликт, но и общегородские протестные акции. Каждый день кто-то против кого-то или против чего-то выступает: горожане против Генплана, подстрекающие их на это застройщики и прочие «интересанты» сохранения статус-кво для украинских незаконных актов, организуют акцию «#надоел» против экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого. При этом, сам врио губернатора после того, как для него организовали победу в безальтернативных праймериз «Единой России» стал меньше обращать внимание на то, что ему говорят люди в сёлах, куда он ездит с журналистами. Дмитрий Овсянников не выглядит компромиссной фигурой, которая закончит конфликт в городе. Он сам всё меньше доверяет своему внутриполитическому блоку, что замечают элиты и эксперты. В такой ситуации останется одно: подобрать себе удобных оппонентов и обеспечить им прохождение муниципального фильтра. В условиях конкурентной борьбы Овсянников может продолжить терять доверие окружения, элит и населения. С каким багажом он подойдёт к единому дню голосования, предположить трудно. Но этот результат вряд ли будет выше 50 процентов, как бы ни рассчитывал его избирательный штаб.

Алексей СИТНИКОВ

Политтехнолог, экономист, психолог. Мастер делового администрирования (МВА)

Оценивая Дмитрия Овсянникова и его деятельность как врио губернатора Севастополя, я бы отметил, что он — представитель нового поколения политиков. Он молод, при этом у него за плечами работа в министерстве, хороший опыт и достижения в промышленности, что важно в контексте Севастополя — в технологической и наукоёмкой промышленности, связанной с оборонной сферой. Также у него достаточно сильная подготовка в плане системного мышления. Поэтому и в Севастополе он ориентируется на «долгие» проекты системного характера — реализация ФЦП, стратегия развития Севастополя до 2030 года. На его посту это нужные дела и правильный подход. В том числе и в свете предстоящих выборов.

Если говорить о политическом значении в местных условиях, то здесь для любого управленца, делегированного федеральным центром, ключевой становится своеобразная двуединая задача: во-первых, проводить политику, для реализации которой ты делегирован, во-вторых, не быть «съеденным» местными элитами, как это случилось, например, с предшественником Овсянникова. Севастополь, с этой точки зрения, довольно непростой регион — территория подспудно тлеющего, а иногда и прорывающегося наружу внутриэлитного конфликта. Овсянников же в этом конфликте не встал на какую-то из сторон, чтобы усилить её в противовес другой, а выбрал стратегию консолидации элит, их интеграции в контекст федеральной политики. Не без шероховатостей, но это у него получается. Взаимодействие правительства города с его законодательной властью можно считать налаженным.

И здесь выборы, как легитимация в качестве лидера-арбитра, находящегося «над схваткой», способного опереться не только на федеральный ресурс, но и на электоральную поддержку, могут существенно усилить его позиции. В то же время различные элитные группировки, не имея желания объединиться и возможности выставить своего общего альтернативного кандидата, отчасти заинтересованы в снижении такой легитимности будущего лидера региона, поскольку она делает его, с точки зрения интересов элитных группировок, слишком самостоятельным и равноудалённым. Интрига вокруг этого вопроса, пожалуй, и станет основной интригой выборов.

Для севастопольцев — это первые губернаторские выборы не только в составе России. При Украине здесь мэр не избирался, а назначался глава городской администрации из Киева. Так что вопрос права горожан самостоятельно и напрямую избирать главу города всегда стоял в политической повестке. Поэтому от выборов ждут многого, а Овсянников воспринимается как кандидат-надежда, с которым связывают позитивные ожидания.

Дмитрий ФЕТИСОВ

Политконсультант, директор консалтингового агентства «NPR Group»

За последние месяцы позиции Бочарова, на мой взгляд, значительно пошатнулись. Примечательно, что Бочарову всегда ставилось в заслугу то, что несмотря на обострение социально-экономических проблем, ему удавалось успешно контролировать политическое поле в регионе. Но конфликт вокруг ситуации с отказом Бочарова выступить с отчётом перед депутатами областной Думы показал, что его политическое влияние заметно снизилось.

В социально-экономической сфере ситуация выглядит ещё плачевнее. Обострение недовольства жителей новой транспортной схемой, внедряемой областной администрацией совместно с фирмой «ПитерАвто», привлечение внимания экспертов и общественников к спорным закупкам новых автобусов, постоянные проблемы с отраслями ЖКХ, отданными в концессию, не добавляют очков Бочарову.

И всё это происходит на фоне падения влияния Бочарова на федеральном уровне, потери поддержки со стороны влиятельных федеральных покровителей, очередных слухов о грядущей отставке и панических настроениях в команде губернатора, когда члены команды уверены, что в случае его отставки начнутся уголовные дела по уже опубличенной фактуре.

Олег РЕУТ

Политолог, доцент факультета сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков стал кандидатом от «Единой России» на сентябрьских выборах. Решение было принято на конференции регионального отделения партии по итогам праймериз. В предварительном внутрипартийном голосовании участвовали три кандидата. Помимо Парфенчикова (59 голосов поддержки со стороны делегатов), это ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин (6) и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина (6). Стоит отметить, что врио губернатора отказался от вступления в партию «Единая Россия» и за два дня до выдвижения кандидатом на должность главы региона неожиданно сообщил: «Что касается политики… сам по себе я достаточно аполитичен. Долгие годы я был обязан существовать вне политики, и мне это удавалось. И я считаю, что глава республики должен работать со всеми политическими силами и консолидировать людей. У нас слишком много проблем, чтобы тратить силы и средства на политическую борьбу». Тем не менее «политическая борьба» практически полностью перешла в сферу непубличных договорённостей, подтверждением чего стало невыдвижение кандидатов от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». И это при том, что на президентских выборах-2012 кандидат от «Справедливой России» в республике смог показать четвёртый по стране результат (после Новгородской, Вологодской и Владимирской областей), а в плане поддержки партии Явлинского-Слабуновой Карелия до недавнего времени являлась самым «яблочным» регионом России. Это свидетельствует о том, что губернаторская администрация и предвыборный штаб «основного» кандидата приняли решение ориентироваться на параметры сентябрьского голосования: явка — около 30% и «путинский» уровень электоральной поддержки — более 80%. Кандидаты от КПРФ Евгений Ульянов и ЛДПР Евгений Беседный (оба — депутаты регионального парламента) не составят заметной конкуренции. Их предвыборные кампании уже приобрели характер включения в общероссийскую систему власти, для которой инерционный сценарий не ставится под сомнение. Именно поэтому победа кандидата от «Единой России» будет достигнута только за счёт накопленных самой системой запасов легитимности.

Парфенчиков продолжает позиционировать себя в качестве федерального управленца, и даже в ходе работы правительственного совещания, посвящённого ситуации на водоёмах республики, поводом для которого стало ЧП, случившееся с подростками на Ладожском озере, заявил о необходимости разработки федерального законодательства, направленного на введение ответственности за «безусловное нарушение правил поведения на воде, использования плавсредств». При этом он не посчитал нужным ни встретиться с родителями и родственниками пропавших молодых людей, ни провести обсуждение на месте (в Сортавальском и Питкярантском районах) необходимых мер по повышению эффективности проводимой поисково-спасательной операции. В целом, принижение значимости фактора общественно-политического риска становится особенностью модели поведения врио карельского губернатора. Делается это вовсе не по неведению. Во многом это следствие инерционного торможения развития регионального политического режима, внутри которого в последние месяцы происходит нарастающее сопротивление «прогрессивного класса» консервативному тренду (олицетворением которого и выступает Парфенчиков) при накапливании социального раздражения у того самого «болота», что, как правило, голосует конформистски. Следствием указанной динамики выступает проявление феномена фрагментации политической ответственности. Интересы каждого из субъектов политики по вертикали и горизонтали региональной власти оказываются всё более корпоративными и местечковыми, а интерес губернаторской администрации растворяется, власть стремительно утрачивает необходимую чувствительность к новым реальным общественно-политическим вызовам.

Леонид ЧЕРТОК

Политолог, Главный редактор Информационного Агентства «RUSNORD» (г. Архангельск)

Самый сложный момент в политической биографии Игоря Орлова, как губернатора, это его неместное происхождение. Причём не рождение в Донецкой области Украины, а несколько лет, проведённых в Калининграде, откуда он и был призван на должность главы региона. Если население (избиратели) об этом подчас забывают, то кто-то из журналистов обязательно напомнит. Возможно, это «проклятие» от его предшественника Михальчука, которого иначе, как «якутским туристом» никто и не называл. Впрочем, в 2020-м году Орлов уже не сможет выдвигать свою кандидатуру, так что перед ним одна перспектива — достойно доработать. В идеальном варианте — подготовить себе преемника, но подобная кандидатура в его окружении пока не просматривается с учетом того, что избиратель на этот раз примет исконного жителя Поморья. Впрочем, также нет и безусловного кандидата, не входящего в ближний губернаторский круг. Если эксперты кого-то и называют, то это, как правило, их личный фаворит и не более того. Возможно, Кремль будет двигать на это место кого-то из политиков прежних лет, ходят подобные разговоры. Эксперимент с представителем-неединороссом вряд ли возможен, ставить на область с двумя крупными объектами ВПК (космодром Плесецк, северодвинская «Звездочка») вряд ли рискнут. В данный момент готовится масштабная перестройка информационного поля, контролируемого областным правительством. Особых сюрпризов не ожидается, тасуется старая агитпроповская колода с известными и изрядно поднадоевшими именами. Но для чего-то это делается? Могу предположить, что именно под преемника, об имени которого можно лишь строить предположения. Касаемо экономических успехов — в марте Архангельск принимал Международный Арктический форум.

В условиях редкой по суровости даже для этих географических широт зимы, обошлось без коммунальных аварий и других подобных неприятностей. От приезда в город президента (он всё больше мимо проскакивает на дорогую его сердцу «Звёздочку») ждали много…, но сказки не случилось, мы не были объявлены «регионом опережающего развития», о реновации даже по московскому сценарию остаётся только мечтать. Но и публичного разноса тоже не было, всё ровненько… хотя и средненько. Последующий за этим событием Питерский экономический форум принёс кое-какие успехи, но не миллиарды инвестиций. Наоборот, стало ясно, что китайские деньги в поморскую энергетику пока не идут, что я готов отнести к геополитическим сложностям, а не к капризам местных партнёров. Общее впечатление — серьёзные инвесторы на шею Орлову не бросаются, но от него и не бегут. Объективные минусы, которые будут при любом губернаторе — тупиковость географического положения, дорогой наёмный труд (за счёт северных надбавок), дорогая энергия… Главное же наше преимущество — отсутствие громких скандалов, в том числе и коррупционного свойства, выходящих на федеральный уровень. Больших перспектив для роста нет, но и для падения тоже. Впрочем, Архангельская область никогда в передовиках и не была…

Андрей ЧУРАКОВ

Политолог, директор Архангельского независимого центра аналитики и прогнозирования «Эксперт»

По моим ощущениям, губернатор Архангельской области Орлов пребывает в состоянии перманентной растерянности. После того, как полтора года назад Орлов прошел через процедуру переизбрания, получив 52% голосов избирателей, при явке 20%, его преследует целая серия неудач и разного рода проблем.

Если говорить о текущем моменте, регион попал в очень сложную финансовую ситуацию ввиду того, что своевременно командой губернатора не были подготовлены необходимые документы, и Министерство финансов РФ потребовало возвратить 12 млрд рублей из бюджета Архангельской области обратно в федеральный бюджет. Это были кредитные средства, выделенные под 0,1%. Фактически сегодня область находится в состоянии финансового коллапса, поскольку замещение выпадающих доходов придётся производить через коммерческое кредитование в банках, а там, как известно, порядок кредитных процентов в сто раз больше.

Вторая история — это несостоявшиеся, крайне неудачные попытки привлечь в регион инвесторов. В частности, тщетные попытки заинтересовать китайский бизнес приобретением Архангельской ТЭЦ. Предполагаемая сделка сорвалась окончательно, о чём стало известно буквально в начале июня.

Попытка предложить китайским партнёрам поучаствовать в концессии по строительству железной дороги «Белкомур» и глубоководного порта также провалилась.

Однако, главная, на сегодняшний день, проблема губернатора и его команды, в том, что абсолютно провалена работа по подготовке стратегии развития Архангельской области. Соответствующий документ должен был быть готов к 1 января 2017 года. Орлов не смог правильно организовать этот процесс, не контролировал его. Заместитель губернатора, который отвечал за данное направление работы — не справился, и в результате депутатам областного Собрания пришлось на весенней сессии перенести срок принятия Стратегии региона на конец 2018 года. Регион, не имеющий конкретного плана, где должно быть прописано целеполагание, определены приоритеты и обозначены способы их достижения, находится в состоянии неуправляемости.

Если характеризовать общественно-политическую ситуацию языком социологии — рейтинги губернатора не выходят за пределы тех цифр, которые он получил на выборах. От общего количества избирателей, проживающих в регионе, за него проголосовало 10%. Собственно, эта цифра и отражает уровень доверия населения к Игорю Орлову.

Другая показательная цифра, которая отражает позицию социально-активных жителей — сколько людей покидает регион ежегодно. Их количество в последние годы стабильно составляет от 8 до 10 тысяч человек. Эти северяне покидают регион навсегда именно потому, что здесь они не могут найти «точки» реализации своих амбиций. Регион депрессивный и в плане экономики, и в плане общественно-политической атмосферы. Всё находится в многолетней стагнации — нет новых идей, нет интересных проектов, нет лидеров. Особенно молодые активные люди, которые хотят чего-то добиться и что-то сделать для страны — они без сожаления покидают Архангельскую область. В целом настроение в обществе пессимистичное — перспективы не просматриваются, накапливается недовольство и региональной и федеральной властью, а губернатору сказать нечего, поскольку он фактически утратил доверие населения.

Александр МАЛЬКЕВИЧ

Журналист, политтехнолог. Член Общественной палаты Российской Федерации. Генеральный директор «Омской региональной телерадиокомпании» (12 канал)

Не первый раз приходится читать о том, как воспринимают Омскую область из пределов Садового кольца. Плохо. А я попробую перечислить лишь ряд событий последнего времени, объективно иллюстрирующих действительность с помощью фактов.

На недавнем пленарном заседании II Форума социальных инноваций регионов, который прошёл в Подмосковье, руководитель Омской области Виктор Назаров презентовал первый в России кластер социальных инноваций. По итогам собрания губернатор получил грамоту из рук Валентины Ивановны Матвиенко. Ещё один немаловажный факт: министром культуры области назначен молодой и прогрессивный (ему симпатизируют даже оппозиционные блогеры) директор Музея им. Врубеля Юрий Трофимов. И ещё часть знаковых событий культурной жизни, которой живёт Омская область: в июне в Омске впервые прошла Международная выставка-конкурс «Формула моды: Восток — Запад 2017»; в июле Омский государственный педагогический университет примет первых участников международного проекта «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор». Недавно опубликованы результаты национального рейтинга вузов РФ. Самое высокое положение среди омских участников рейтинга у Омского Государственного технического университета — 46 место. В прошлом году в аналогичном рейтинге ОмГТУ занимал 127-ю строку. Динамично продвигается реконструкция Омской крепости — и там уже есть полноценный объект, настоящий лофт. В конце мая на этой площадке уже состоялось большое мероприятие, выбирали «героев года». И ещё несколько штрихов. В конце апреля в Омске прошёл форум «Единой России» во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым; есть ряд решений по линии федерального Минкульта — они приняты в интересах страны, но и региону «перепадёт» (в т.ч. дополнительные деньги на сельские дома культуры и кинотеатры). Безусловно, нельзя пройти мимо 28 мая — дня предварительного голосования на праймериз «Единой России» в Омский городской совет. И это удалось! И явка выросла, и существенное обновление произошло — появилось много новых лиц. Причем учтены интересы как раз практически всех местных элит. Понятно, что всем занималась партия, но без чёткой позиции губернатора этого бы не произошло.

У Виктора Назарова есть один минус — он не любит «пиариться». Например, «прямые линии» по региональному ТВ с ним проходят не чаще одного раза в год. Но если посмотреть на него и его команду непредвзято, вырисовывается чёткая картина: праймериз прошли, 10 сентября будет выбран новый горсовет, который определит, кстати, нового мэра города. Сейчас в регионе (с учётом всех последних изменений) — всего 5 заместителей у губернатора Назарова. Это, наверное, один из самых меньших чиновничьих аппаратов, если их сравнивать с таковыми в других регионах России. В августе региональная столица в очередной раз отметит День города, и к этому моменту и ремонт дорог частично будет закончен, и ряд объектов сдан. Кроме того, здесь ожидают и подарок от Зураба Церетели (личная договорённость губернатора) — памятник Петру Первому. Думаю, что в целом на этом фоне области будет несложно получить приличный результат для «ЕР» на осенних выборах (во всяком случае, по сравнению с прошлым годом, когда в Омске партия власти взяла порядка 27−28%). Повторюсь: есть медийная картинка «по Омску» в федеральных СМИ — это факт. Да, какие-то нелюди, например, съели животных в сельском зоопарке в Большеречье. Или несколько ДТП в Омске были со смертельным исходом. Но должно ли это влиять на рейтинг первого лица?

Андрей ТРОШКИН

Политтехнолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), автор проекта «Архитектура власти»

Позиции Виктора Назарова слабеют с течением времени, при этом стоит объективно принимать во внимание нестабильность политической ситуации в области, на которую губернатор не может влиять в полной мере. Ситуация осложняется внутриэлитными конфликтами, противоборством региональных групп влияния за Городской совет Омска и «мэрское кресло». Сгущаться тучи начали ещё в марте-апреле, когда отсутствие единого кандидата от «Единой России» на пост мэра Омска привело к срыву выборов. Тогда же завели уголовное дело на ближайшего к губернатору заместителя Станислава Гребенщикова, которого Назаров двигал в мэры. Параллельно Назаров получил ещё несколько ощутимых ударов. В их числе — критика бюджетной политики, отрицательная оценка деятельности со стороны руководителей крупных компаний, обвинения в «подрывной деятельности против бизнеса»; утечка вредных газов, проблемы с поиском источника, заявление по этому поводу в прокуратуру со стороны влиятельного в регионе депутата Госдумы Андрея Голушко; резкая критика Минстроя РФ за неудовлетворительный капремонт. За последние недели обострилась борьба за горсовет между группами влияния, связанными с госдумскими депутатами-единороссами от области. Кандидатам, связанным с депутатом ГД от ЕР Андреем Голушко противостоит группа «Оплот», связанная с депутатом ГД от ЕР Виктором Шрейдером (бывший мэр Омска). А также произошла локальная перепалка между областным Минстроем и мэрией Омска по программе благоустройства дворовых территорий. В этой ситуации Назарову важно проявить себя в качестве «рефери» региональных элит и консолидировать ресурсы вокруг кампании в горсовет. В противном случае, внутренними конфликтами может воспользоваться оппозиция, прежде всего, традиционно сильная в регионе КПРФ, которая в кампании 2016 года показала лучший по Сибири результат: 30% в Заксобрание, 25% в Госдуму, получили мандаты ГД по списку и по округу. Есть вероятность усугубления политического кризиса в случае возможной отставки, поэтому вряд ли её стоит ожидать в ближайшее время.

Борис ШАЛЮТИН

Философ, заведующий кафедрой философии Курганского государственного Университета. Депутат Курганской городской Думы (2004−2014 гг.)

При назначении исполняющим обязанности губернатора Курганской области, а затем при избрании на должность Алексея Геннадьевича Кокорина, к числу его несомненно сильных сторон относили личную честность. Это восприятие Алексею Кокорину в основном удалось сохранить. Сложности с реализацией программы строительства аварийного жилья в регионе, попытки ряда местных акторов поддерживать эту тему в сфере негативного внимания населения и СМИ и связать её с коррупционными факторами, не сказывается существенным образом на репутации губернатора, достаточно надёжной в этом отношении. Продолжает сохраняться положительный эффект от принятия решения о снижении тарифов на электроэнергию для жителей области, которые должны начать действовать с первого июля текущего года.

К негативным моментам следует отнести распространённое мнение о недостаточной компетентности и отсутствии авторитета в соответствующих профессиональных сообществах части окружения Алексея Кокорина. Одновременно на это накладывается публичная и кулуарная критика ряда областных руководителей, не подкреплённая убедительной аргументацией. Последнее вызывает у наблюдателей предположение о наличии среди влиятельных в области лиц активных противников губернатора, действующих как внутри региона, так и на федеральном уровне.

Баир ЦЫРЕНОВ

Директор по региональной деятельности Инвестиционной финансовой компании «Метрополь», депутат Народного Хурала Республики Бурятия

Рейтинг врио главы республики Бурятия Алексея Цыденова, по моему мнению, последовательно повышается, что следует связывать с рядом событий. Во-первых, успешно пройдена процедура праймериз «Единой России». Хоть они и были специфическими, тем не менее, голосование на конференции было тайное. Высокий результат голосования говорит о спокойной обстановке внутри БРО «Единой России». И в целом, в республике сейчас отсутствует политическая турбулентность. Митинг борцов против коррупции, созванный сторонниками А. Навального, собрал немного человек и прошёл без эксцессов. К самому Цыденову претензий со стороны митингующих замечено не было.

Прошедшее выдвижение кандидатов на пост главы также прошло спокойно, сейчас выдвинутые кандидаты собирают подписи муниципальных депутатов. С точки зрения социально-экономической ситуации — Цыденов продолжает успешно решать вопросы управления, в т.ч. рутинные. Особо стоит отметить, что в республику стали поступать «незапланированные» (при прежнем руководстве Бурятии) средства на дороги, городские очистные сооружения и т.д. Это целиком заслуга врио главы, сумевшего договориться с «центром». Алексей Цыденов много ездит по республике, активно работает с населением, различными общественными группами. Ему удалось «сдвинуть с места» решение проблемы так называемых «самовольщиков», многие из которых живут в своих домах с середины прошлого века и не могут оформить права собственности.

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 врио главы Республики Бурятия подписал ряд соглашений, в т.ч. с Министерством экономического развития РФ, крупными банками и др. Анонсирован ряд визитов в республику ВИП-персон, в т.ч. председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заместителей председателя правительства РФ, министров РФ, глав крупных холдингов. Всё это вызывает положительные отклики у населения, говорит о широкой поддержке Алексея Цыденова перед сентябрьскими выборами.

Виктор БУРЛАКОВ

Политолог, доцент департамента коммуникации и медиа Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)

Подводя итоги деятельности Миклушевского за последнее время, можно констатировать преобладание явных промахов в его работе перед достижениями.

В социально-экономической сфере краевая администрация не может справиться с ухудшением экономической ситуации в регионе: ухудшаются макроэкономические показатели края, растёт бюджетный дефицит, снижается уровень жизни, растёт безработица (особенно в отдалённых районах края). На этом фоне происходит череда скандалов с невыплатами заработной платы.

В этих условиях большой негативный резонанс получила ситуация с гостиницами «Хаятт», которая ранее уже была взята под личный контроль президента. В силу того, что найти инвестора достройки этих гостиниц оказалось невозможно, краевая администрация взяла на себя обязательства по введению их в эксплуатацию и попыталась выделить на это деньги из краевого бюджета. Однако потом было решено взять специальный кредит на достройку гостиниц. Этим был увеличен бюджетный дефицит. Однако следует понимать, что гостиницы представляют собой чисто коммерческие объекты, которые после возведения будут приватизированы.

Краевая администрация оказалась не в состоянии раскрутить такие значимые экономические проекты, как ТОРы и Свободный порт Владивосток. Большинство экономических проектов в рамках данных программ или пробуксовывают, или просто нежизнеспособны. Инвесторы уходят даже из игорной зоны «Приморье», которая изначально представлялась беспроигрышным проектом.

Благодаря попаданию на прямую линию с Путиным, общегосударственный резонанс получили проблемы угольной пыли в Находке и торможение процесса выдачи «дальневосточного гектара». Обе проблемы активно обсуждались и в региональных СМИ, и в краевой администрации. Однако повышение уровня внимания к данным проблемам — это явное свидетельство неспособности краевых властей решить их на своем уровне.

Политика краевой администрации также строилась из одних провалов. Сперва общероссийский резонанс получил скандал с открытием регионального штаба Навального. Краевые власти топорно тормозили действия сторонников самозваного кандидата в президенты и, по сути, играли на повышение его рейтинга. Митинги же сторонников Навального во Владивостоке оказались одними из самых массовых по стране.

Набором скандалов сопровождались и праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Владивостокской Городской Думы. К традиционным подкупам избирателей и манипуляциям с голосами добавился более серьёзный скандал. В преддверии выборов активизировался экс-мэр Владивостока Владимир Николаев. По сути, с подачи краевых властей его сестра Виктория Николаева в сентябре 2016 года была избрана в Государственную думу по одному из одномандатных округов Приморского края. Сам Николаев стал активно продвигать своих сторонников в кандидаты, а в перспективе и в депутаты городской Думы Владивостока, в чём также не встретил никакого противодействия со стороны Миклушевского. Со стороны казалось, что они договорились. Невнятное бормотание губернатора по местному телевидению о том, что «нельзя поддерживать людей с кличками» только добавило подозрений в сговоре. Потребовался специальный окрик из руководства ЕР (секретаря Сергея Неверова) для того, чтобы сторонники Николаева «добровольно» снялись с праймериз. Однако проблема не решена, и сохраняется вероятность, что Николаев попробует провести своих депутатов, как независимых.

Некомпетентность краевых властей проявляется и в продолжающихся скандалах вокруг глав администраций таких важных городов Приморского края, как Большой Камень, Находка, Арсеньев и Дальнереченск. Оказалось, что краевая администрация не может реализовать предоставленные ей законом преимущества и сформировать дееспособное руководство указанными городами.

Юрий ЧЕРНЫШОВ

Историк, директор Алтайской школы политических исследований, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки (г. Барнаул)

Вся эта история с тайной записью «нецензурных» телефонных ответов главы Республики Алтай весьма характерна для того, что осталось сейчас от публичной политики. Оппоненты власти, лишившись легальных средств выражения своего мнения, вынуждены прибегать к «сливам компромата» через интернет и т.д. А некоторые представители власти, в свою очередь, норовят по любому поводу обматерить их и «натравить силовиков». Вообще, от этой истории веет явной взаимной усталостью. Бывший милиционер Александр Бердников немало сделал для региона, но он явно устал уже служить и мечтает, по его же словам, уехать в Москву. А значительная часть населения региона устала от него и его команды. По хорошему, ему надо было оставить пост ещё в 2009 году, когда случился «Алтайгейт» — крушение вертолета со столичными гостями, охотившимися на краснокнижных архаров. Организатор охоты — тогдашний вице-премьер республики Анатолий Банных — фактически ушёл тогда от ответственности, и вертолётные развлечения гостей продолжились… пока не привели в этом году к новой катастрофе и новой гибели людей — теперь уже на Телецком озере. Все эти истории отнюдь не способствовали укреплению авторитета власти среди местных жителей. Однако проблема заключается в том, что Бердников и хотел бы уже сам уйти, но его пока не отпускают. И эта запись телефонного разговора вряд ли принесёт ему немедленное освобождение от должности. По крайней мере, это не произойдет до тех пор, пока на его место не подыщут какого-нибудь нового «служивого человека».