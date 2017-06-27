«Вспомним историю индейцев Навахо»: красивый повод заблокировать Telegram

Барнаул, , 07:20 — REGNUM Намерение заблокировать Telegram может иметь коммерческую подоплеку, заявил корреспонденту ИА REGNUM алтайский специалист по телекоммуникационным технологиям Андрей Карташов. По его мнению, иначе поднятую истерию по поводу Telegram и не объяснишь.

«Почему, например, нет репрессий на Jabber с XMPP протоколом и OTR шифрованием? По сути это одно и тоже», — задается вопросом эксперт.

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Андрей Карташов пояснил почему лично для себя он выбрал всего два основных мессенджера — WhatsApp Messenger и Telegram.

«Telegram дает возможность делать end-to-end шифрование. То есть, заявляется о том, что никто третий не сможет прочитать наш разговор даже имея доступ к телеграмм аккаунту. Есть также возможность автоудаления чата через определенное время. Вторая причина — это тот факт, что всю мультимедию Telegram не хранит в телефоне и практически не занимает память (в отличие от WhatsApp, где каждую неделю по пару гигобайт картинок приходится очищать). Кроме того Telegram, по сравнению с WhatsApp, меньше кушает батарею (это много раз проверено). Ну и плюс еще в том, что в последних версиях появилась возможность совершать голосовые вызовы из Telegram. Другой большой плюс — это возможность написания так называемых «роботов» под телеграмм. Всё просто и доступно», — поделился наблюдениями эксперт.

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Ранее озвученную информацию о том, что якобы террористы договаривались по Telegram о совершении терактов актов в Петербурге, Андрей Карташов считает надуманной.

«Вполне вероятно, что это просто красивый повод заблокировать ресурс, который не прогнулся под текущий маразм наших законотворцев. С тем же успехом можно запретить любой мессенджер. Можно запретить разговаривать на любом не понятном для чекистов языке. Вспомним историю индейцев Навахо», — заметил он.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 июня в ФСБ заявили, что Telegram был использован террористами для подготовки теракта 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил владельца Telegram Павла Дурова о блокировке, если администрация мессенджера продолжит нарушать российское законодательство и не предоставит данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации.

В ответ на это Павел Дуров ответил, что если шифрование будет «ослаблено», то это грозит подрывом национальной безопасности страны, ведь иностранные спецслужбы тогда смогут читать переписку российских граждан.

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