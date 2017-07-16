В Петербурге на улицу вышли вооруженные толпы

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM 3 июля днем на состоявшемся в квартире Терещенко частном совещании оставшихся членов правительства и на вечернем заседании на квартире Львова решено было, что каждый министр к завтрашнему дню подготовит план программы ближайшей деятельности правительства, выяснит свою точку зрения, после чего только и будет говориться о составе нового правительства.

Керенский в 7:30 вечера выехал из Петрограда на фронт.

После того, как стало известно, что министры-кадеты ушли в отставку, не соглашаясь с большинством министерства по украинскому вопросу, на многих фабриках, заводах и во многих частях Петрограда поднялось возбуждение и встал вопрос о выходе на улицу с оружием, чтобы требовать ухода всех министров-капиталистов и передачу всей власти Совету.

«Правда» пишет о событиях в Петрограде:

«По Петрограду пролетел слух о колебаниях коалиционного министерства и о нерешительности в такой момент мелкобуржуазного оборонческого блока. На заводах, в казармах и улицах, в рабочих кварталах начались бурные обсуждения всех этих вопросов.

Кроме того, в отдельных частях солдаты и рабочие начали вооружаться, занимать автомобили, ставить туда пулеметы, и двинулись на Невский. Вся случайная публика с Невского проспекта, как только появились автомобили с вооруженными солдатами и красногвардейцами — пропала.

Вооруженные автомобили бродили почти всю ночь. Точно так же всю ночь происходили совещания представителей заводских, войсковых, партийных и других коллективов. Делегаты совещаний, оценивая момент и рост недовольства масс, все в один голос заявили, что, несмотря ни на какие возможные запрещения, демонстрации состоятся, а потому необходимо, чтобы они прошли наиболее организованно и по возможности без кровопролития. В этом смысле за полночь была принята резолюция. С раннего утра 4 июля началась организация демонстраций.»

Утром забастовали все грузчики-служащие почтамта и не позволили почтальонам разносить почту. Они предъявили экономические требования. Министерство их удовлетворило и они обещали стать на работу.

В 3 часа дня забастовала 8-ая экспедиция почтамта, производящая перевозку почты по отделениям и на вокзалы, выставив экономические требования, а также отмену циркуляра министра почт и телеграфов № 8 и проведение в жизнь права служащих на избрание лиц на высшие административные должности.

В 4 часа было созвано экстренное собрание служащих почтамта. Представитель ЦК всероссийского почтово-телеграфного союза и представитель Совета профсоюзов высказались категорически против забастовки. В результате чрезвычайно бурных прений была вынесена резолюция, где забастовавшие приглашаются приступить к работам, постановляется образовать стачечный комитет и предъявить требования, принятые на собрании 29 июня, назначив крайним сроком их удовлетворения вечер 4-го июля.

В 9-м часу вечера по Большому проспекту Петроградской стороне промчалось несколько автомобилей с пулеметами. Автомобили с пулеметами проезжали по Большому без всяких знамен, плакатов и без всяких возгласов. Вооруженные винтовками команды, охранявшие пулеметы и автомобили, были серьезно сосредоточены, держа винтовки наготове.

«Обывательская-публика испуганно смотрела на эти пулеметы и с изумлением спрашивала: «что это значит?.» Видимо, обыватель не был осведомлен о событиях. Только рабочие и солдаты, чутко прислушивающиеся к политическим событиям, были в курсе дела и оцепили серьезность положения момента.»

В одиннадцатом часу ночи везде на улицах были вооруженные команды солдат и значительные группы народа, толковавшие о событиях.

«Многие из публики, по обыкновению, обвиняли во всем большевиков. Рабочие же элементы ставили вопросы: «кто зовет па улицу, по чьему зову выступают?». Ответить толком на эти вопросы никто не мог.»

Через некоторое время стал выясняться для всех стихийный характер движения. Многие стали звать к спокойствию и к выжиданию директив организаций, а другие указывали не необходимость придать стихийному движению организованность, добиваться смены правительства — передачи всей власти Совету, ибо четыре месяца, прошедшие со времени переворота, показали, что ни чисто буржуазное и ни коалиционное министерство неспособны вывести страну из того тупика, в котором она находится; необходимо сейчас же добиться перехода власти в руки представителей действительно революционных и наиболее обширных групп населения.

Соединенное заседание бюро ВЦИК и Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов (ВСКД) приняло воззвание-резолюция ко всем рабочим и солдатам г. Петрограда:

«Неизвестные люди… зовут вас выйти с оружием на улицы. Этим способом вам предлагают протестовать против расформирования полков, запятнавших себя на фронте преступным нарушением своего долга перед революцией…

Выступление в защиту расформированных полков есть выступление против наших братьев, проливающих свою кровь на фронте. Напоминаем товарищам солдатам: ни одна воинская часть не имеет права выходить с оружием без призыва главнокомандующего, действующего в полном согласии с нами. Всех, кто нарушит это постановление в тревожные дни, переживаемые Россией, мы объявим изменниками и врагами революции.

К исполнению настоящего постановления будут приняты все меры, находящиеся в нашем распоряжении».

На этом же заседании были заслушаны доклады представителей 5-ой армии и принято воззвание «к солдатам».

«Наступление началось. Наши братья льют свою кровь за общее дело. Теперь должны умолкнуть всякие раздоры… Между тем есть газеты, которые своими статьями и воззваниями насаждают смущение в сердцах тех, кто готов спешить на помощь нашей геройской армии…

Знайте, товарищи, что эти газеты, как бы они не назывались — «Правда» ли, «Солдатская Правда» — идут в разрез с ясно выраженной волей рабочих, крестьян и солдат, собиравшихся на Всероссийский Съезд. Слушайтесь только призывов Всероссийских Советов. Выполняйте все боевые приказания военного начальства»

В это время, на 2-ой Общегородской конференции Петроградской организации большевиков единственным докладом был муниципальный вопрос. Докладчик — Володарский. При выборах в Районные Думы за большевиков голосовало 160 тысяч; большинство гласных в Выборгской Думе — большевики. Значительное число гласных-большевиков в Петроградской и Василеостровской Думе. Решено было принимать участие во всех работах Думы, выжимая из вес максимум пользы для пролетариата; большевики участвуют в президиуме, управе и комиссиях. Далее т. Володарский делает подробный доклад о работах большевиков в районных и центральной Думах.

После этого, Томский, по поручению президиума, сообщат о начавшихся волнениях и доводит до сведения собравшихся, что центральный комитет предлагает конференции выпустить воззвание, чтобы удержать массу, и выработать обращение к ВЦИК взять власть в свои руки. Затем, после перерыва, на вечернем заседании, заслушиваются доклады из районов, которые рисуют начавшееся и развивающееся выступление и после обсуждения событий совместно с представителями полков и заводов в 11 час. 40 мин. вечера выносится следующая резолюция:

«Обсудив происходящие сейчас в Петербурге события, заседание находит: создавшийся кризис власти не будет разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарнизон твердо и определенно немедленно не заявят о том, что они за переход власти к Советам. С этой целью рекомендуется немедленное выступление рабочих и солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли».

Многие обрадовались, когда стало известно, что ЦК РСДРП решил поддерживать движение и призывать к мирному выступлению с требованием передачи всей власти Совету.

В это же время Большой проспект Петроградской стороны пересекала манифестация рабочих завода «Вулкан». Манифестанты шли стройными рядами со знаменами, с надписями на них: «Долой всех министров-капиталистов!», «Вся власть Совету Раб., Солд. и Кр. Депутатов!». Манифестация направилась по Введенской к Кроеверскому и к Троицкому мостам. На мосту встречались массы автомобилей с вооруженными пулеметами командами солдат, приветствовавших манифестантов, когда прочитывали надписи на их знаменах.

Перейдя мост, манифестанты направились по набережной, намереваясь идти к Таврическому дворцу. В это время появился автомобиль, с которого «один субъект в вольной одежде» заявил, что на Невском обезоруживают рабочих и отбирают пулеметы у революционных солдат. На вопрос, кто обезоруживает, он ответил: «да буржуазия».

После этого манифестация повернула на Марсово Поле, направляясь к Невскому. Подходя к могилам жертв революции, манифестанты запели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и потребовали от всех снять шапки. Невский проспект был заполнен солдатами и рабочими, и манифестанты завода «Вулкан» смешались с ними.

Около 12 часов ночи, когда по Невскому проходил Гренадерский полк, около Гостиного и Публичной Библиотеки, откуда-то была открыта стрельба, продолжавшаяся минут десять. Солдаты всех полков, находившихся па Невском, из предосторожности, полегли, но случайная публика в паническом страхе пустилась бежать в боковые улицы. Произошла давка. Корреспондент «Правды» уточняет:

«Были раненые и убитые. Я лично видел двух раненых.»

В угловом доме на углу Садовой и Невского, против Публичной Библиотеки, стояли казаки и у всех было подозрение, что стреляли казаки. Стрельба прекратилась скоро, и паника прошла.

«Подошли рабочие Путиловского завода, вооруженные, и всей своей массой, организованностью и стройностью своего шествия окончательно, рассеяли испуг публики. К Путиловским присоединились и публика и армия, и всей массой направились с Таврическому дворцу с намерением предъявить там требование о переходе всей власти к Совету, и об уходе всех министров, капиталистов.»

«Известия» описывают события 3 июля:

«1) В 5 часов дня выступили вооруженными 1-й пулеметный, часть Московского, часть Гренадерского и часть Павловского полков. К ним присоединились толпы рабочих.

2)К 8-ми час. вечера ко дворцу Кшесинской стали стекаться отдельные части полков в полном боевом вооружении, с красными знаменами и плакатами, требующими перехода власти к Советам. С балкона дачи раздаются речи.

3) В 10:30 ч. на площади, у здания Таврического дворца идет митинг, во ВЦИК посылается делегация с требованием взять власть в свои руки.

К Петропавловской крепости от дворца Кшесинской направляется воинская часть, пулеметчики, которую впускают вместе с пулеметами во двор крепости. (Настроение гарнизона Петропавловской крепости склоняется к передаче власти Советам, В.П. не находит к себе достаточных симпатий. «Новая Жизнь»).

В 12 час. ночи у Таврического дворца на площади идет митинг. Здесь находятся следующие части: 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 и 14 роты 1-го пулем. полка, все роты 1-го пех. полка, 4-я ружейная пулеметная рота, 6-й запасной саперный батальон в полном составе. Части выбрали депутацию в ВЦИК, которая предъявила от них следующие требования: долой 10 буржуазных министров, вся власть Совету, прекратить наступление, конфискация типографий буржуазных газет, земля — государственная собственность, контроль над производством.

В 2 часа ночи ко дворцу пришел весь Путиловский завод и своей массой занял всю площадь, которую освободили им солдаты, отправившиеся по казармам. Путиловцы заявили, что не разойдутся, пока ВЦИК не решит вопроса о власти, и послали туда делегацию.»

Вечером состоялось экстренное заседание рабочей секции Исполкома Петросовета. Принимается порядок дня, предложенный большевиками: о борьбе с контрреволюцией, вопрос о разгрузке Петрограда.

Председатель Анисимов от имени Исполкома вносит резолюцию: не выносить постановления до выработки его Исполкомом. Принимается предложение Зиновьева утвердить резолюцию, текст которой опубликован 24 июня. Зиновьев заявляет:

«Нам говорят о контрреволюции в «Маленькой газете» и в «Новом Времени». Но это не настоящая контр-революция. Это правильнее назвать контр-революционным хулиганством. Настоящая контр-революция гнездится в том классе, интересам которого вредит революция, и этот класс есть буржуазия. Не случайность, что представителем буржуазии является Милюков.

Сегодня буржуазия засвидетельствовала нам свою контр-революционность. Из состава коалиционного министерства ушли министры-кадеты. Уход кадетов из министерства —это не доктринерство, как хотят изобразить некоторые, а глубокое понимание своих классовых интересов. Капиталисты ведут страну к гибели. За Украинскую Раду кадеты ухватились лишь как за повод…

Вы оставили монополию газетам буржуазии, которые отравляют деревню. Почему вы не отняли до сих пор у нее этого гнусного орудия?.. Совет Р. и С. Д. боролся с опасностью слева, по не учел опасности справа…

Необходим роспуск Всероссийского Комитета Госдумы и разгон частных совещаний Госдумы».

Филиппов, представитель завода автомобильного производства, разделяет точку зрения Зиновьева и сообщает, что завод, представителем которого он является, закрывается. Сообщение это вызывает негодование среди большинства заседания. Объявляется перерыв для выбора фракционных ораторов.

Во время перерыва разносится слух, что к Таврическому дворцу идут Пулеметный и Гренадерский полки.

Вносится меньшевиками предложение разойтись по своим районам. Каменев не согласен с предложением выйти из Таврического дворца. Раз выступила масса на улицу, говорит он, нам остается только придать этому выступлению мирный характер. Надо выбрать комиссию из 25 человек, оставить ее здесь, поручив ей взяться за эту задачу. Остальные могут разойтись.

Троцкий доказывает, что сегодняшнее. выступление есть следствие политики правительства и ошибки со стороны тех партий, которые видят контрреволюцию слева, тогда как она надвигается справа. Он призывает избрать комиссию для придания выступлению мирного характера.

Чхеидзе предлагает поручить эту задачу Исполкому.

В заключение бурных прений эсеры и меньшевики покидают зал заседания. Каменев предлагает ввиду их ухода выбрать комиссию только из 15 человек. Оставшиеся принимают следующую резолюцию:

«Ввиду кризиса власти, рабочая секция считает необходимым настаивать на том, чтобы Всероссийский съезд Советов взял в свои руки всю власть. Рабочая секция обязуется содействовать этому всеми силами, надеясь найти в этом полную поддержку со стороны солдатской секции. Рабочая секция избирает комиссию из 15 человек, которой поручает действовать от имени рабочей секции в контакте с Петроградским и Всероссийским Исполкомами. Все остальные члены данного собрания уходят в районы, извещают рабочих и солдат об этом, решении, и, оставаясь в постоянной связи с комиссией, стремятся придать движению мирный и организованный характер».

Избранной комиссии рабочая секция поручила привлечь в ее состав, если окажется возможным, представителей ушедшего с собрания меньшинства.

В комиссию избраны: Каменев, Зиновьев, Троцкий, Жуков, Енукидзе, Ашкинази, Панов, Палеанский, Корнев, Залуцкий, Карахан, Рязанов, Юренев, Зор, Нахимсон.

Объединенное заседание ВЦИК и Исполкома ВСКД открывается в 11 часов 40 минут вечера. Дан предлагает от имени президиума остаться на заседании лишь тому, кто подчинится постановлению собрания.

Всеми против 21 принимается резолюция, что все решения данного собрания обязательны в том смысле, что каждый будет положительно отстаивать решения собрания.

Церетели утверждает, что совершился частный кризис во Временном Правительстве. Кадеты из правительства ушли. Перед революционной демократией встает вопрос о том, как сконструировать власть. В этот момент выходят на улицу с требованием «вся власть Советам». Эти лозунги хотят навязать Советам с оружием в руках. Эти лозунги направлены против Советов, они гибельны для революции. Нужно сказать, что такие выступления идут по пути контр-революции, и призвать всех, верных делу революции, стать на защиту полномочного органа демократии.

Дан говорит, что заседание проходит в такую минуту, когда Таврический дворец окружен массами. На улицах революционный народ, но этот народ совершает контрреволюционное дело. Есть сведения, что на Невском имеются жертвы. Революционный народ Петрограда пытается, с оружием в руках, навязать демократии свою волю. Нужно сказать, что все солдаты должны подчиниться требованию полномочных органов революционной демократии.

Церетели заявляет:

«О почтово — телеграфной забастовке я узнал только сейчас. Я спросил, какие их требования, мне ответили, что требования — политические и экономические. Что касается требований экономических, то я провел уже, что было постановлено Всероссийским Съездом. Что касается политических требований, то их лозунг также: «вся власть Советам»

Около 3-х часов ночи на заседание явился делегат 1-го пулеметного полка, который заявил: «То, что сегодня происходит, совершается во имя революции, во имя всего революционного Интернационала».

Троцкий оглашает от имени нескольких членов ВЦИК протест против постановления собрания о необходимости подчиниться решениям большинства или не принимать участия в заседании.

Чернов говорит:

«Предлагаю у всех выступающих от имени воинских частей требовать удостоверение об их уполномочиях… Выступавшего представителя 1-го пулеметного полка присутствующие пулеметчики не знают, а у него документов не нашлось. Он заявил, что отдал документ прапорщику Семашко. А Семашко, вы все знаете, — это известный дезертир.»

Выступает представитель Путиловского завода и заявляет:

«Весь Путиловский завод у Таврического дворца. Путиловцы говорят, что они не разойдутся, пока десять министров-капиталистов не будут арестованы, и Совет не возьмет власть в свои руки».

Чхеидзе передает ему воззвание Бюро ВЦИК и Исполкома ВСКД и просит передать путиловцам, что «сегодня и завтра ВЦИК будет рассматривать вопрос о конструировании Временного Правительства. Решение может быть, конечно, только в интересах революционной демократии».

Абрамович говорит, что «мы являемся свидетелями заговора», и предлагает большевикам открыто заявить, что «это их работа».

Оглашается резолюция Гоца и Мартова. Большинством всех против 11 принимается резолюция Гоца. Заседание закрывается в 5 часов утра 4 июля.

В Москве на соединенном заседании Исполкомов Советов и Областного Бюро Совета обсуждался вопрос о волнениях, назревающих среди сорокалетних ввиду приказа Керенского о возврате их в войска. Хинчук докладывает, что «никакие переговоры со стариками ни к чему не привели». В результате прений был поставлен на голосование вопрос — обратиться ли с ходатайством в Петроград о пересмотре этого приказа? Большинством 26-ти голосов против 11 пересмотр отвергается.

Украинская Центральная Рада опубликовала Универсал, текст которого был заранее условлен с русскими министрами. Временное Правительство в лице своих представителей обратилось к Центральной Раде с призывом к объединению. Центральная Рада идет ему навстречу, стоит за то, «чтобы не отделять Украину от России», и вскоре «будет пополнена на справедливых основаниях представителями других народностей, живущих на Украине, в лице их революционных организаций, и тогда станет тем единым высшим органом революционной демократии Украины, который будет представлять интересы всего населения нашего края».

Генеральный Секретариат Украины будет «действовать в области государственного управления в качестве органа Временного Правительства… будет подготовлять проекты законов об автономном устройстве Украины для внесения их на утверждение в Учредительное Собрание».

Закапчивается Универсал заявлением: «Мы решительно отвергаем попытки самочинного осуществления автономии Украины до Всероссийского Учредительного Собрания». Что касается комплектования украинских войсковых частей, то оно будет по мере технической возможности производиться.