Российское правительство договорилось с украинской Радой

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 30 июня Временное правительство обсуждало вопрос относительно финляндского законопроекта. Большинство членов правительства сошлось на том, чтобы никаких решений по финляндскому законопроекту не выносить, считать их преждевременными и выждать вотума этого законопроекта в сейме.

Временное правительство постановило упразднить должность крестьянских начальников и 46 должностей непременных членов губернских по крестьянским делам присутствий. Временное правительство постановило упразднить должность земских начальников за передачей их административных обязанностей уездным комиссарам, а судебных— временным судьям.

В третьем часу дня получено телеграфное сообщение из Киева о том, что переговоры проходят через окончательные фазисы. Временное правительство устроило ночное заседание в помещении главного телеграфа, где имело возможность по прямому проводу вести переговоры с находящимися в Киеве министрами: Терещенко, Церетели и Керенским.

Последние сообщили, что в течение первой половины сегодняшнего дня вели переговоры с руководителями Рады и достигли благоприятных результатов. Последнее сообщение по прямому проводу говорит, что Рада вынесла постановление, благоприятное правительству. Министры немедленно выехали для доклада в Петроград.

Временное правительство получило от Керенского и Верховного главнокомандующего генерала Брусилова несколько тревожных телеграмм о настроении 5-й армии, с просьбой, чтобы туда немедленно выехали Скобелев и управляющий морским министерством Лебедев. О том же были получены телеграммы от председателя армейского комитета и военного комиссара. Скобелев и Лебедев выехали 30 июня ночью в 5-ю армию. «Речь» пишет:

«Военный министр Керенский произвел генерала Корнилова в полные генералы».

На заседании Бюро ВЦИК Дан и Либер излагают историю своих переговоров с Финляндской социал-демократией, центром которых был не валютный вопрос, а законопроект, принятый финляндским сеймом, о новом государственном устройстве Финляндии. По существу этот законопроект почти совпадает с принятыми Всероссийским Съездом резолюциями, но акт о независимости Финляндии этот законопроект провозглашает, игнорируя российское Временное правительство. Фракция финляндских социал-демократов на уступки не пошла и лишь согласилась на следующий выход из положения: Временное правительство должно предупредить появление финляндского законопроекта, опубликовав сам этот законопроект с внесением в него ряда поправок.

Бюро ВЦИК одобрило образ действия своей делегации и поручило ей добиваться от правительства издания такого законопроекта.

Затем был заслушан доклад Рязанова об итальянской забастовке на железной дороге в связи с промедлением проведения в жизнь предъявленного железнодорожниками требования о переходе к поденной или почасовой оплате. Решено организовать совещание по этому вопросу из представителей советских и правительственных организаций с тем, чтобы они вынесли решение не позже 5 июля.

На заседании солдатской секции Петроградского Совета снова обсуждался вопрос об отпусках на сельхозработы. Решение секции прошлого заседания, устанавливавшее необходимость отмены приказа военного министра о прекращении отпусков, нашло многочисленных противников, и вопрос этот занял весь день. Фракция большевиков поддерживала прежнее решение. От меньшевиков резолюцию предложил Войтинский. За то, чтобы резолюцию Войтинского положить в основу, голосовало 210 человек, против 166, воздержавшихся 41. Фракция большевиков требует голосовать и по их резолюции; когда же председатель отказывает в этом, она с шумом покидает зал.

Без большевиков резолюция Войтинского принимается 177 голосами против 21 при 37 воздержавшихся. В резолюции указывается, что приказ военного министра о прекращении отпусков должен быть исполнен.

2-й Пулеметный полк вынес резолюцию протеста против наступления и ряд требований, в том числе — передать власть Советам.

В Штабе Московского военного округа получена телеграмма:

«Военный министр, ввиду происходящих наступательных операций, признал военные съезды несвоевременными, поэтому он не находит возможным дать свое разрешение на мусульманский съезд».

Секретарь Военной организации Варенцова пишет:

«Рабочие очень дорожили единением с фронтом и стремились поддерживать и укреплять взаимное понимание. Рабочие завода Михельсона, пожертвовав Бюро (военной организации большевиков) значительную сумму на литературу в окопы, не ограничились этим, а решили направить на фронт делегацию от завода с литературой, собрав для этой цели более 4 тыс. рублей.

Попасть на фронт рабочей делегации, да еще с большевистской литературой, в то время было нелегко. Надо было запастись всевозможными мандатами, добиться разрешения для въезда на территорию действующей армии, но товарищи-михельсоновцы отличались упорством, настойчивостью и добились своего. Им удалось проникнуть на фронт, передать литературу непосредственно солдатам и вести там агитацию.

Солдаты в своем письме, помещенном в «Социал-демократе», так выражают им свою признательность: «Комитет и все солдаты отдельного полевого дивизиона, находящегося в действующей армии, глубоко благодарят революционный пролетариат завода Михельсона за пожертвованную литературу, которая многим тысячам солдат открыла глаза и принесла свет правды в освещение текущих событий переживаемой революционной эпохи».

В Петрограде началась забастовка официантов. Из цирка Модерн, где было собрание, забастовавшие прошли по городу демонстрацией, в которой участвовало около 3 тысяч человек.

С 27 по 30 июня при непосредственном участии товарища министра труда Гвоздева состоялись совещания делегатов от Сормовского завода, директора Сормовского завода Мещерского и делегата Петросовета. По ряду вопросов состоялись соглашения. Остальные вопросы министерство труда предложило передать третейскому суду, послав на завод в Сормово комиссию для всестороннего выяснения дел на заводе.

Сегодня в Сормово министерством труда и делегацией сормовских рабочих совместно с представителем Совета послана телеграмма с предложением закончить забастовку. Забастовка прекратилась.

«Русские ведомости» и ряд других газет сообщают: бывший начальник охранного отделения Глобачев подал иск о выплате ему 60 000 рублей, так как в первые дни революции одновременно с охранкой была разгромлена и его собственная квартира. В иске отказано.

Из доклада заведующего пропускным пунктом в Торнео (Финляндия), поданного им во ВЦИК:

«Число возвращающихся из Западной Европы и Америки русских эмигрантов через Торнеоский пропускной пункт достигает огромных размеров: были случаи проезда в 1 день около 800 человек».

Печатается статья Ленина «Как же это сделать?»

«Рабочая газета» обеспокоена политическим смыслом наступления. Один из ее сотрудников упрекает другого даже в том, будто его увертливые фразы в конце концов сводятся к признанию того, что русская революционная армия объективно проливает сейчас кровь не во имя мира без аннексий, а во имя захватных планов союзнической буржуазии.

Вот этот-то «объективный» смысл наступления не может не беспокоить рабочих масс, идущих еще частью за меньшевиками. А это отражается и на страницах «Рабочей газеты». Не желая идти на открытый разрыв с рабочими, газета пытается связать как-нибудь «наступление» с революционной пролетарской борьбой за мир. Беда же хитроумной редакции заключается в том, что никакой связи, кроме отрицательной, установить здесь нельзя…

С одной стороны, «Рабочая газета» сообщает, что «теперь на Западе значение русского наступления воспринимается совершенно ложно. Английские и французские буржуазные газеты видят в нем отказ от «утопических» планов Совета. Шовинистические резолюции проводятся под флагом приветствия Керенскому и наступающей революционной армии. И под гром военных барабанов по поводу русского наступления усиливаются гонения на единомышленников русской демократии, признающих одну с последней платформу мира».

Очень ценное признание! Особенно, когда оно идет со страниц министерской газеты, еще вчера считавшей наши предсказания этих неизбежных последствий наступления результатом большевистской злонамеренности. Оказывается, дело не в нашей «злонамеренности», а в том, что политика, усвоенная вождями Совета, имеет свою логику, и что эта логика ведет к усилению вовне и внутри России антиреволюционных сил.

Вот этот-то неприятный факт «Рабочая газета» и хотела бы как-нибудь смазать. И средства, предложенные редакцией, очень просты: «Срочно необходимо выступление Центрального исполнительного комитета съезда Совета рабочих и солдатских депутатов вместе с Советом крестьянских депутатов с определенным и категорическим заявлением о том, что цели войны остаются для русской демократии те же, что и раньше» и т. д. и т. д. Видите, как решительно борются меньшевики с империалистской войной: они готовы сделать еще одно срочное, категорическое заявление…

Этим фактам можно противопоставить лишь дела, дела, которые в действительности знаменовали бы разрыв с политикой продолжения империалистской войны. Правительство Львова — Терещенки — Шингарева — Керенского — Церетели этого сделать не может. Оно может лишь своей трусливой, жалкой политикой относительно Финляндии и Украины подтвердить свою полную неспособность осуществить самые «категорические» заявления о «без аннексий» и о «праве» самоопределения. А при этих условиях все эти обещанные декларации будут символом, обращающимся для оглушения масс…»