Радио REGNUM: первый выпуск за 23 июня
Радио REGNUM
Москва, 23 июня 2017, 08:00 — REGNUM
- Замглавы МИД Алексей Мешков может стать послом РФ во Франции;
- Блокировка или фильтрация? Госдума обсудит запрет анонимайзеров;
- Эксперимент и максимум: что с курортным сбором?
- Накануне эксгумации дело «пьяного мальчика» обрастает шокирующими выводами;
- 60% калининградцев считают, что Литва прекратит передачу энергии в эксклав.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/370
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 22 июня
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