Госкомитет по народному образованию России требует отставки министра

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 29 июня сессия Государственного комитета по народному образованию прервана на два дня. Члены комитета в настоящее время запрашивают пославшие их организации относительно дальнейшего образа действий. Тот порядок, который был признан комитетом совершенно нетерпимым, — порядок, при котором важнейшие из законопроектов комитета остались без движения за все время его существования,—министр Мануйлов в своем докладе зафиксировал, как нормальный. Единственно возможный выход, по мнению членов комитета: или уход Мануйлова, или роспуск Комитета.

Закончилась 4-ая сессия Центрального Продовольственного Комитета. Докладчики с мест указали, что большинство местных продовольственных органов еще находится в стадии образования. Из доклада о ходе заготовок выяснилось, что вся ссыпка хлеба за последние 2 месяца по 10 июня вышла в 115 млн пудов. Следующая сессия назначена с 15 по 20 июля.

В Киев приехал Керенский. С утра министры, посланные Временным правительством, обсуждали возможности соглашения в помещении Центральной рады. С 5 часов вечера шло заседание министров с «генеральным секретариатом». Вечером в объединенном заседании киевских исполкомов министры сообщили основания достигнутого соглашения с Радой.

В «Известиях» сообщается, что Экономический отдел Исполкома Петросовета, совместно с представителями завода Гужона, постановил довести до сведения Временного правительства, что заводом Гужона, снабжающего 85% металла весь центральный район (15 губерний), вывешено объявление об остановке завода с 1 июля. Администрация завода ссылается на отсутствие оборотных средств, между тем завод пользуется полной кредитоспособностью. Государство должно взять управление заводом в свои руки. Дать московскому заводскому совещанию право учредить правление на заводе Гужон и ассигновать совещанию 5 миллионов руб. для ведения дела.

Батальонный комитет запасного батальона гвардейского гренадерского полка вынес резолюцию, что он поддерживает наступление, просит Исполком принять срочные меры, чтоб полк на позициях не был расформирован и заявляет, что он должен принять в лице своих выборных участие в расследовании событий, происшедших в полку на фронте.

«Известия» печатают сводку о перевыборах на местах:

«Главным управлением по делам местного хозяйства произведен опрос о состоянии земств и городов после революции. Относительно губернских земств поступили сведения по 26 губерниям. Из них в 8-ми состав гласных не изменился, в 16-ти пополнен новыми представителями демократизированных уездных земств и обществ, организаций, в 2-х— совершенно заменен новым.

Состав губернских земских управ в 2-х губерниях весь заменен новым, в 11-ти губерниях управы пополнены, в 13-ти — остались без перемены.

Об уездных земствах сведения есть от 214 уездов. Прежний состав земских собраний остался в 39-ти уездах, в 115-ти уездах они были пополнены свыше чем на 100% старого состава, в 16-ти уездах весь прежний состав заменен новым.

Демократизация осуществлялась различно: вводилось представительство от волостей, от земских служащих, от кооперативов, городов, крестьянского союза, Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов, а иногда представительство и других обществ и организаций.

Состав уездных управ остается без изменения в 46 уездах, в 100 — они переизбраны или пополнены, в 67 — целиком заменены новыми. Городские Думы были пополнены в 287 городах, а в 5-ти — прежний состав заменен новым. В 122 городах остался прежний состав.

Городские Управы остались старые в 228 городах, частично изменены в 124 городах и новый состав целиком в 55 городах».

«Известия» печатают итоги выборов в Московскую городскую думу: эсеры получили 116 мест, меньшевики — 24, большевики — — 23, кадеты — 34 и народные социалисты — 3.

«Дело Народа» печатает воззвание от Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов ко всему трудовому крестьянству, где пишет, что созываемый Организационным Комитетом крестьянского союза 31 июля крестьянский съезд устраивается вопреки постановлениям Всероссийского Совета. Созыв этого съезда есть попытка расколоть крестьянство. В организации и в работе Совета Крестьянских Депутатов принимали участие организационные комитеты крестьянского союза как московского, так и петроградского, и поэтому обязаны ему подчиняться. Исполком призывает крестьян отказаться от участия в съезде.

Главный Совет «Военной Лиги» постановил образовать комитет по организации добровольческих рот «Военной Лиги»; в него включить представителей от обществ «Единение, честь родины и порядок», «Армия чести», «Союз воинского долга», «Добровольцев народной обороны», «Организация кн. Мещерского» и другие. Поручить президиуму: войти в соглашение с надлежащими властями о формировании добровольческих рот первоначально в районе Северного фронта, как наиболее близкого и потому удобного для наблюдения.

«Правда» печатает заявление организационного бюро РСДРП по созыву съезда. По соглашению между Центральным Комитетом партии и Междурайонным Комитетом (объединенные большевики и меньшевики-интернационалисты) составлено Организационное Бюро по созыву общего съезда. Функции Оргбюро чисто административные, захватывающие только технически-организационную сторону дела созыва съезда.

Съезд, созыв которого намечается ЦК, будет, таким образом, съездом интернационалистских организаций и групп, стоящих на почве антиоборончества. В порядок дня включен новый пункт — объединение партии. Планируется обсудить вопросы о пересмотре партийной программы, об Учредительном Собрании и Интернационале.

Далее идет приглашение организаций на съезд и технические указания насчет выборов. Съезд решено созвать 25 июля. Затем «Правда» дополняет:

«По предложению большевистской фракции Всероссийской конференции профсоюзов, ЦК РСДРП постановил пополнить порядок партийного съезда новым пунктом: «Профдвижение и наши задачи».

Ленин, из-за крайнего переутомления, уезжает на отдых до 4 июля в деревню Нейвола (теперь — Горьковское, Выборгский район Ленинградской области). Выпускается его статья «Как прячут прибыли господа капиталисты»:

«Как много говорят о контроле! И как в этом многом мало содержания. Как обходят суть дела общими фразами, велеречивыми оборотами речи, торжественными «проектами», которым суждено вечно оставаться проектами.

А суть дела в том, что без отмены коммерческой и банковой тайны, без немедленного издания закона об открытии торговых книг для рабочих союзов, все фразы о контроле и все проекты контроля — пустейшая словесность.

Вот маленькая, но поучительная иллюстрация к этому. Один товарищ, банковский служащий, сообщает нам следующие данные, показывающие, как прячут прибыль в официальных отчетах.

В «Вестнике Финансов» № 18 от 7 мая 1917 опубликован отчет Петроградского учетного и ссудного банка. По этому отчету чистая прибыль банка показана в сумме 13-ти миллионов рублей (точная цифра равна 12,96 млн; мы будем приводить цифры с округлением в тексте, точные же в скобках).

Но, присматриваясь к отчету ближе, сведущий человек сразу увидит, что это далеко не вся прибыль, что изрядная часть прибыли хитро спрятана по другим статьям, так что никакой «налог», никакой «принудительный заем» и вообще никакая финансовая мера — без полной отмены коммерческой и банковой тайны — никогда ее не уловит. В самом деле, на счете особого резервного капитала показана сумма 5 ½ млн. руб. Именно в так называемый резерв или резервный капитал сплошь да рядом записывают прибыль, чтобы скрыть ее. Если я, миллионер, получил 17 млн прибыли, из них 5 млн «резервировал» (т. е., по-русски, отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 млн, как «резервный капитал», и дело в шляпе! Все и всякие законы о «государственном контроле», «государственном обложении прибыли» и прочее обойдены!

Далее. На счете поступивших процентов и комиссии показана в том же отчете сумма без малого 1 миллион рублей (825 тысяч). «Спрашивается, — пишет нам банковский служащий, — из каких сумм вообще состоит прибыль банка, если поступившие проценты показаны не на счете прибылей??»

Затем. На счете остатка прибыли прежних лет показана сумма 300 тыс. руб., которая в общей сумме прибылей не показана! Итого, значит, вместе с предыдущим пунктом побольше миллиончика прибыли еще оказалось спрятанным. Равным образом, сумма в 224 тыс. руб. «невыплаченный дивиденд акционерам» тоже в общей сумме прибылей не значится, хотя всякому известно, что дивиденд выплачивается из чистой прибыли.

Далее. В отчете имеется еще сумма в 3,8 миллиона рублей — «переходящие суммы». «Что это за переходящие суммы, — пишет нам товарищ, — трудно определить лицу, не принимавшему непосредственного участия в деле. Можно сказать только одно: под названием «переходящих сумм» можно скрыть, при составлении отчета, часть прибыли, а потом оттуда перенести «куда следует».

Итог: прибыль показана в размере 13 миллионов рублей, а на деле она, вероятно, от 19 до 24 миллионов — до 80% на основной капитал, составляющий 30 млн руб.

Не ясно ли, что правительственные угрозы капиталистам, правительственные обещания рабочим, правительственные проекты и законы о взимании 90% прибыли с крупнейших капиталистов — пустышка и ничего более как пустышка, пока не отменена коммерческая и банковая тайна?»