Российские солдаты отказываются переходить в наступление

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 27 июня на ночном заседании Временного правительства обсуждался вопрос о начавшейся экономической забастовке на финляндской железной дороге. Остановлено движение поездов от Петрограда до Куовола. Поезда, пущенные до этого времени, дошли по назначению, и затем паровозы были отведены в депо. Поезда по военной надобности не останавливают. Стачка возникла на почве того, что финляндский сенат отказался удовлетворить предъявленные требования железнодорожников. Поручено Скобелеву срочно принять меры для прекращения забастовки.

В 2 часа ночи с 27 на 28 июня Скобелев явился на Финляндский вокзал и обратился к представителям стачечного комитета с просьбой скорее ликвидировать конфликт.

В Могилев приехали министры Терещенко, Некрасов и Церетели. Их встретили Керенский, Брусилов и Лукомский. Немедленно в вагоне поезда началось совещание. Оно было посвящено, главным образом, создавшемуся положению в связи с успешным наступлением русских армий. Обсуждались вопросы, связанные со снабжением фронта и тыла снаряжением и продовольствием, о формировании национальных войск в связи с украинским движением.

Церетели, Терещенко и Некрасов едут в Киев, куда приедет через некоторое время Керенский, и где вопросы об отношении к украинскому движению получат окончательное разрешение.

«Речь» пишет, что министерство продовольствия получило сведения, что в Смоленской, Черниговской, Костромской и Калужской губерниях население испытывает острый недостаток в хлебе.

Редакция «Правды» делает заявление по делу Гримма, где говорит, что

«политические шаги Гримма поставили его вне рядов интернационального социализма — рядом с социал-шовинистами… и обнаружили непроходимую пропасть между тем путем, на который он стал, и тем, который усвоен революционным пролетариатом в его борьбе за ликвидацию нынешней войны. Мы поэтому твердо решили отныне не считать себя членами тех организаций, в которых мы могли бы встретиться с Р. Гриммом».

На заседании Бюро ВЦИК решено делегировать в Финляндию для переговоров с Сеймом и финляндской социал-демократией о займе и взаимоотношениях с Россией Чхеидзе, Дана и Либера и просить участвовать в делегации председателя Совета крестьянских депутатов Авксентьева.

Одобрен выработанный Даном текст воззвания к населению с призывом подписываться на «Заем свободы».

Заслушано заявление фракции большевиков при ВЦИК, в котором указывается на вымогательство денег агентом контр-азведки Вонлярлярским при содействии помощника начальника контрразведки Роя (или Броя), а также на разоблачения в печати деятельности помощника начальника контрразведки Щукина. Большевики требуют немедленной ревизии контрразведки при участии делегации ВЦИК. Решено предложить Временному правительству назначить для этого комиссию, включив представителей ВЦИК.

Решено образовать при прокуроре, министре юстиции и верховной следственной комиссии особую комиссию из Саакиана, Войтинского и Алкасова для разбора контрреволюцйонных преступлений, ввиду того, что судебные власти затрудняются их решать за отсутствием в старых законах соответственных статей.

Решено настаивать на предоставлении Смольного Института в распоряжение ВЦИК.

Заседание солдатской секции Совета вне очереди поднимает вопрос об отношении солдатской секции к конфликту, возникшему в связи с работой следственной комиссии в Кронштадте. Принята резолюция, одобряющая ее работу, и пожелание, чтоб она была доведена до конца.

Затем выступает докладчик о реорганизации Петроградского гарнизона. Оратор указал на необходимость установления особых правил, согласно которым было бы точно определено, какие собрания полка являются законными и правомочными, так как часто отдельные роты и группы полка выносят постановления от имени всего полка, и т. д. Собрание поручило докладчику к следующему заседанию предоставить разработанный проект.

Следующий вопрос — об отпусках. Докладчик указывает, что некоторые части не считаются с установленными правилами по этому вопросу. Некоторые полки «разжижились совершенно», так как значительная часть солдат находится в отпуску. Докладчик доказывает необходимость отпуска прекратить.

Ввиду шума, который подняли представители сорокалетних, председатель предложил гостям покинуть собрание. Собрание решило предоставить войсковым частям самим определить категории лиц, имеющих право на отпуска, причем решено разрешить отпуск 10% состава каждой части сроком на 15 дней, не считая дороги. Так как это решение расходится с решением, принятым съездом, то решено передать его на усмотрение военного министерства.

Российские войска заняли Галич. Деникин описывает успехи русской армии:

«Между тем 23 июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. 25 июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирхбаха и вышли на линию Иезуполь — Лысец; 26-го, после упорного кровопролитного боя, войска Кирхбаха, разбитые наголову, повернули, увлекая, в своем стремительном бегстве, и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Галичем, перебросив часть сил через Днестр, а 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австрогерманцев, взяла с боя Калуш. В последующие два-три дня 8-я армия устраивалась с боями на реке Ломнице и впереди ее.

В этой блестящей операции армия Корнилова, прорвав фронт 3-й австрийской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 10 000 солдат и около ста орудий. Выход на Ломницу открывал Корнилову пути на Долину Стрый и на сообщения армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим».

На участке 120-й дивизии состоялся митинг всего 480-го пехотного Даниловского полка, который заявил, что занимаемые позиции он будет стойко отстаивать, в отступление же не пойдет ни в каком случае, так как считает, что «наступление в данный момент является на руку как союзной, так и нашей буржуазии».

479-й пехотный Кадниковский полк на полковом собрании вынес резолюцию с требованием передать власть Советам, провести ряд революционных мер во внутренней и внешней политике и с заявлением, что полк «постановил не идти в наступление, которое придумано в пользу международных разбойников-банкиров, фабрикантов», и т. д. Под резолюцией стоят подписи председателя митинга, председателей всех рот и командира полка.

На соединенном заседании Московского Совета рабочих и солдатских депутатов принята резолюция с поддержкой наступления, предложенная меньшевиками.

В Киеве опубликован приказ командующего войсками, где он, говоря о геройском настроении среди юнкеров, ушедших на фронт, указывает на беспорядки, чинимые солдатами в трамваях и пр. (его самого они хотели арестовать на улице), и призывает к дисциплине.

Дивизионный комитет запасного броневого автомобильного дивизиона «горячо протестует против возмутительного избиения нашего тов. Елина толпою на Невском проспекте».

Центральная Украинская рада вынесла постановление созвать в Киеве не позже июля съезд всех национальностей России, добивающихся автономии и федерации. Каждой народности, независимо от размеров территории и пр., предполагается дать 10 мест.

На всероссийской конференции профсоюзов заслушивается доклад Милютина о контроле над производством и распределением и организации производства в России. Утверждается, что необходима борьба с экономической политикой буржуазии, с локаутами, спекуляцией и введение планомерности в хозяйство. Нужно отменить коммерческую тайну, произвести учет и публикацию запасов. Установить правильную систему распределения продуктов. Запретить закрытие фабрик. Во всех органах контроля обеспечить преобладание пролетариата. Необходимо планомерное регулирование промышленности, ограничение прибыли и конфискация прибыли сверх установленной нормы. Рабочий контроль должен перейти постепенно в полное регулирование производства и распределение продуктов рабочими. Осуществление этих мер возможно лишь при переходе власти в руки Советов.

Философ Лев Шестов пишет другу:

«А в Москве эсеры… побили всех — и кадетов, и эсдеков, и большевиков. Видно, нужно записываться в эсеры! Они и не злые — не то что эсдеки (социал-демократы — ИА REGNUM)… Монархи убили монархию, демократия убивала демократию, в России социалисты и революционеры убивают и почти уже убили и социализм, и революцию».

Ленин публикует статью «Классовый сдвиг»:

«В 1904—1916 годах особенно рельефно обрисовалось соотношение классов в России за последние годы царизма. Горстка крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем II, была у власти, в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала, которым доставались неслыханные в Европе прибыли и в пользу которых заключались грабительские договоры внешней политики.

Либеральная буржуазия, с кадетами во главе, была в оппозиции. Боясь народа больше, чем реакции, она пододвигалась к власти путем соглашательства с монархией.

Народ, т. е. рабочие и крестьянство, с вожаками, загнанными в подполье, был революционным, представлял из себя «революционную демократию», пролетарскую и мелкобуржуазную.

Революция 27 февраля 1917 года смела монархию и поставила у власти либеральную буржуазию. Эта последняя, действуя в прямом соглашении с англофранцузскими империалистами, хотела маленького дворцового переворота. Ни в каком случае дальше цензовой конституционной монархии идти она не хотела. И когда революция на деле пошла дальше, к полному уничтожению монархии и к созданию Советов (рабочих, солдатских и крестьянских депутатов), либеральная буржуазия стала сплошь контрреволюционной.

Теперь, четыре месяца спустя после переворота, контрреволюционность кадетов, этой главной партии либеральной буржуазии, ясна как день. Все ее видят. Все вынуждены признать ее. Но далеко не все согласны посмотреть в лицо этой правде и продумать ее значение…

В России сейчас у власти контрреволюционная буржуазия, по отношению к которой «оппозицией ее величества» стала мелкобуржуазная демократия, именно партии эсеров и меньшевиков. Сущность политики этих партий состоит в соглашательстве с контрреволюционной буржуазией. Мелкобуржуазная демократия поднимается к власти, заполняя сначала местные учреждения (как либералы при царизме завоевывали сначала земства). Эта мелкобуржуазная демократия хочет раздела власти с буржуазией, а не свержения ее, совершенно так же, как кадеты хотели раздела власти с монархией, а не свержения монархии. И соглашательство мелкобуржуазной демократии (эсеры и меньшевики) с кадетами так же вызвано глубоким классовым родством мелких и крупных буржуа, как классовое родство капиталиста с живущим в обстановке XX века помещиком заставляло их обниматься вокруг «обожаемого» монарха…

Кадеты заняли место монархии. Церетели и Черновы заняли место кадетов. Пролетарская демократия заняла место действительно революционной демократии».