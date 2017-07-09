Российское Правительство отправило делегацию на Украину для переговоров

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 26 июня Временное Правительство постановило послать в Украину для переговоров Терещенко и Церетели, которые выехали сегодня же: к ним в ставке должен был присоединиться Керенский (частным порядком туда же поехал и Некрасов).

На заседании Бюро ВЦИК заслушивается врученный президиуму 25 июня меморандум 10 украинских организаций, приглашающий ВЦИК поддержать следующие требования, предъявленные военному министру:

«1. Объявить приказом по военному и морскому ведомствам о существовании украинского Военного Генерального К-та, как учреждения государственного характера.

2. Отдать приказ по войскам Петрогр. Военного Округа о выделении украинцев в отдельные части.

3. Чтобы маршевые роты из украинцев отправлялись только по соглашншо с Украинским Военным Генер. К-м.»

Перед приглашением в Бюро делегации, желающей лично поддержать свой меморандум, принимается предложение Гоца: выслушать делегацию и, не задавая ей никаких вопросов, ознакомить ее с постановлениями съезда по украинскому вопросу.

После этого, заслушиваются доклады заведующих отделами ВЦИК. Учреждается бюро печати при Испокломе. Создается комиссия для выработки доклада и конструирования работ бюро, отделов при ВЦИК и для распределения отделов между Петросоветом и ВЦИК.

На заседании ВЦИК принято положение об его членах, работающих на местах.

Газеты сообщают о продвижения на фронте:

«В результате наступления наших войск, в течение последних 2-х дней, к западу от Станиславова нами прорваны позиции противника на протяжении 20 верст по фронту и 4—10 верст в глубину».

В запасный батальон гвардейского гренадерского полка прибыли делегаты от этого же полка с фронта и делали доклад на батальонном собрании. Полк в действующей армии отказывает в доверии Временному Правительству и требует перехода власти к Советам. Заявляется отказ от наступления, начатого Керенским.

«У нас на фронте положение таково: посадили к нам в 3-ю линию окопов чехов, взятых нами в плен, вооружили их, чтобы расстреливать первые линии. Так что-либо одно: иди на немца, либо, если не будешь наступать, тебе в спину чехи стрелять будут»

Исполком Петроградского Совета, как видно, вместе с министрами-социалистами передался на сторону буржуазии.

На Западном фронте войска не желают наступать. Наступление перенесено на 3 июля.

16 человек арестованных на даче Дурново дали следователю показания о своей личности; производится проверка. Остальные арестованные пока своих показаний не дают.

Объявлено постановление мирового судьи о выселении Московского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов из реквизированной им гостиницы Дрезден. Для добровольного выселения предоставлен месяц сроку.

На начало июня в Совете присутствовало 700 депутатов: 536 от рабочих, 164 — от других слоев населения. В фракции большевиков было 205 человек, у меньшевиков — 172, у эсеров — 110. Меньшевики и эсеры выступали объединенным блоком.

В Московский Совет пришла жалоба на руководство фабрики Курзон:

«Сокольнический Районный Совет Рабочих и Солдатских Депутатов просит обратить внимание на случай, происшедший с организатором Строгановым при выполнении им обязанности. 12 июня конфликтный организатор Сокольнического района Строганов по приглашению фабричного комитета фабрики Курзон в Ростокине явился туда для разбора конфликта, возникшего на почве требования повышения заработной платы. Явившись на фабрику, организатор Строганов через члена комитета предложил хозяину начать переговоры по разрешению конфликта. В ответ на это хозяин через заведующего заявил, что не считает нужным вести какие бы то ни было переговоры с посредником от Совета Рабочих Депутатов, ибо он его не признает. После такого заявления организатор Строганов счел необходимым поговорить с членами комитета и направился в помещение рабочих на заседание комитета. Тут заведующий заявил, что его туда, как частное лицо, он не допустит. Когда же тов. Строганов настойчиво хотел пройти в помещение, указывая на закон Временного Правительства, то заведующим дважды была применена физическая сила, а затем прибежал хозяин, навел на него револьвер и с револьвером в руке заставил уйти тов. Строганова.

Сокольнический Районный Совет Рабочих и Солдатских Депутатов просит Московский Совет Рабочих Депутатов, приняв этот случай к сведению, сделать соответствующее распоряжение по отношению к хозяину фабрики г-на Курзон.»

24, 25 и 26 июня в Киеве идут волнения на продовольственной почве; кое-где были разгромлены лавки; производятся обыски в частных квартирах; толпы народа не выпускают мануфактуру из города. Ведется контр-революционная агитация. В городе до 70 тысяч жен запасных солдат, которые и являются главными участниками беспорядков. Совет принимает ряд мер к разрешению продовольственного вопроса.

Центральная Рада опубликовала декларацию о «полном безразличии» к власти в Петрограде и о взятии на себя законодательных функций.

Всероссийская конференция профсоюзов принимает в окончательной редакции резолюции: о временном Центральном Совете профсоюзов в России, о муниципальной политике и профсоюзах, о 8-часовом рабочем дне. Выбирается Центральный совет профсоюзов.

Далее заслушивается доклад Гарви о свободе коалиций: Временному Правительству предлагается издать декрет о свободе коалиций, где всем гражданам разрешается полная свобода собраний, обществ и т. д. Открываются прения по докладу.

Профсоюз рабочих по выработке мучных изделий постановил обратиться к Исполкому Петросовета с просьбой дать им помещение для союза, так как они его не могут получить с начала революции. В случае отказа союз решил прибегнуть к последнему средству — к забастовке.