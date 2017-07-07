Финляндия погибает без русского хлеба

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 24 июня к прокурору судебной палаты явилась депутация кронштадтских матросов и спросила, когда будет освобожден Железняков (анархист из Кронштадта, арестованный на даче Дурново). Прокурор заявил, что следствие ведется в спешном порядке и, как только выяснится его невиновность, он будет освобожден.

Днем в министерство юстиции явились представители из Ораниенбаума. Они заявили министру, что Ораниенбаум так же взволнован по поводу арестов на даче Дурново, как и Кронштадт, и что там «уже чистят пулеметы».

На Всероссийском Съезде Советов продолжаются прения по вопросу об отпущенных 40-летних и принимается резолюция, что они, согласно приказу военного министра, должны вернуться по своим частям. Далее военная секция предлагает резолюцию об увеличении пайка семьям солдат, которая Съездом принимается. Предлагается и принимается Съездом резолюция о пополнении действующей армии дезертирами и окопавшимися в тылу и энергичной отправке пополнений на фронт.

Гегечкори делает краткий отчет о результатах переговоров делегации Съезда с социал-демократической фракцией Сейма в Финляндии. Представители финляндской социал-демократии указали, что почти прекращена доставка русского хлеба, которым кормилась все время страна, и там надвигается голод. Они просили воздействовать на Временное правительство, чтобы предотвратить это. Финансовое положение Финляндии сейчас очень тяжелое, она уже дала России около 700 млн рублей, и требование 350 млн, которое предъявляется им сейчас, является весьма и весьма тяжким. Вопрос об этом займе они отказались разрешать вне связи с вопросом о войне, так как войну они не хотят поддерживать этим займом, и окончательный ответ они обещали передать в Петроград.

Церетели сообщает, что Временное правительство принимает все меры для созыва Учредительного собрания в срок. Либер от лица делегации, расследовавшей нападение в Старом Петергофе солдат на манифестировавших юнкеров, предлагает резолюцию, принятую съездом:

«Виновников этого позорного насилия заклеймить общим презрением и потребовать немедленного привлечения их к самой строгой ответственности».

На заседании ВЦИК выбирается следующий президиум. От меньшевиков — Чхеидзе, Дан, Либер, Никольский; от эсеров — Гоц, Гендельман, Клушинский, Саакиан; от большевиков — Каменев.

По вопросу о материальном положении членов ВЦИК. выбрана комиссия. Решено послать на места циркуляр по поводу Учредительного собрания и с просьбой прислать с мест материалы о ходе там подготовительных работ по его созыву.

На заседании Бюро Петроградского Совета принято обращение к солдатам, где говорится, что

«при главнокомандующем войсками округа состоит особая комиссия из представителей Исполкома. Все распоряжения главнокомандующего о вызове воинских частей издаются с ведома этой комиссии и подлежат немедленному и беспрекословному исполнению».

Общее собрание Совета депутатов 109-й дивизии вынесло резкий протест против наступления и требует передать власть Советам.

«Известия» пишут, что в скором времени предполагается закрытие целого ряда заводов; те же сведения получаются из провинции.

Возникла всеобщая забастовка служащих в магазинах писчебумажных и канцелярских принадлежностей в Петрограде.

Совет Выборгского района принял резолюцию:

«Мы глубоко возмущены и протестуем против авантюры Временного правительства, которое ведет наступление за старые грабительские договоры… Всю ответственность за эту политику наступления возлагаем на Временное правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и эсеров…»

Троцкий комментирует этот текст:

«Отодвинутый после февральского переворота на задворки, Выборгский район уверенно выдвигался теперь на первое место. В Выборгском Совете уже полностью господствовали большевики».

В Кронштадт прибыла делегация от большевистской военной конференции в количестве 200 человек. Был созван большой митинг, где она делала доклад о работах конференции. По обсуждении вопроса об арестах на даче Дурново митинг подтвердил вчерашнюю резолюцию о необходимости добиваться освобождения арестованных.

«Новая жизнь» печатает статью о стачечном движении в Xарькове, из которой видно, что последнее время там идут массовые забастовки и в городе, и на крупных заводах.

На Всероссийской конференции профсоюзов принята резолюция о безработице, предложенная Далиным. В ней безработица объясняется общими условиями военной эпохи, скрытыми локаутами предпринимателей и фактически начавшейся стихийной демобилизацией. Далее предлагается государству, городам и профсоюзам принять меры по ее смягчению (биржи труда, пособия и пр.).

Заслушивается доклад Колокольникова о профстроительстве, и ведутся прения по докладу. В тезисах резолюции говорится, что профсоюзы должны организовываться не по профессиям, а по производствам. В сложных по своему составу союзах допускается существование секций по профессиям. Руководящим органом в мелких союзах является общее собрание, а в крупных — делегатское собрание и избираемое ими правление.

«Правда» пишет, что из выяснившихся на конференции профсоюзов данных видно, что в Петрограде — свыше 50 союзов, число членов которых не менее 250 тыс. чел. Самый крупный союз металлистов имеет 100 тыс. членов. Союз торгово-промышленных служащих — 25 тыс. членов. Союз рабочих по обработке волокнистых веществ (ткачей) имеет 21 тыс. членов. Печатники — 20 тыс., портные —15 тыс. Деревообделочники—15 тыс. членов. За май число членов выросло вдвое.

«Правда» пишет:

«На даче Дурново решено назначить на сегодня похороны Аснина. Наша партия настойчиво рекомендует членам партий и сочувствующим воздержаться от какого бы то ни было участия в этих похоронах».

Закончилась всероссийская конференция военной организации большевиков. Приняты резолюции: о текущем моменте, о войне, мире и наступлении, о демократизации армии, о целях и задачах военной организации, о всеобщем вооружении народа, по национальному вопросу, по аграрному вопросу, о всероссийской солдатской и крестьянской газете, проект устава военной организации. Подвойский пишет:

«Конференция была обставлена так, что голос ее должен был быть услышан издалека: с этой целью тут же издавались бюллетени ее, распространялись в виде летучек ее резолюции, наиболее важные из которых комментировались в «Солдатской правде», на митингах и т. п.».

«Правда» печатает статью Ленина «О необходимости основать союз сельских рабочих России»:

«Перед заседающей теперь в Питере всероссийской конференцией профессиональных союзов должен быть поставлен один чрезвычайной важности вопрос. Это вопрос об основании всероссийского союза сельских рабочих. Все классы России организуются. Более всех эксплуатируемый, беднее всех живущий, наиболее раздробленный и задавленный, класс сельскохозяйственных наемных рабочих России как бы забыт. В некоторых нерусских окраинах, например, в Латышском крае, существуют организации сельскохозяйственных наемных рабочих. В громадном большинстве великорусских и украинских губерний классовых организаций сельского пролетариата нет.

Многим покажется, вероятно, и таково будет даже, пожалуй, преобладающее мнение в данный момент, что именно теперь, когда крестьянство организуется по всей России, провозглашая отмену частной собственности на землю и «уравнительное» пользование ею, образование профессионального союза сельских рабочих несвоевременно. Как раз наоборот…

Мы надеемся, что именно в революционное время, когда среди трудящихся масс вообще, среди рабочих особенно, живо стремление проявить себя, пробить себе дорогу, не дать устроить жизнь по-новому без самостоятельного решения вопросов труда самими рабочими, — именно в такое время профессиональные союзы не замкнутся в узкие цеховые интересы, не забудут о своих более слабых братьях, сельских рабочих, а со всей энергией придут им на помощь основанием союза сельских рабочих России».