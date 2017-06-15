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В Алтайском крае зарегистрировали только половину онлайн-касс

Политика

Из 18 тысяч аппаратов, которые должны заработать в следующем месяце, на учёт поставлены только 9 тысяч

Торговля в Барнауле
© Светлан Шаповалова
Торговля в Барнауле

Барнаул, 15 июня 2017, 10:49 — REGNUM  Всего две недели осталось у алтайских предпринимателей, чтобы поставить кассовый аппарат нового образца на учёт в налоговой инспекции. Но, как сообщает сегодня программа «Вести-Алтай», пока из 18 тысяч аппаратов, которые должны заработать в следующем месяце, на учёт поставлены только 9 тысяч. Сложность, как выяснилось, заключается в том, что купить онлайн-кассу не так-то просто.

«Мы сталкиваемся сегодня с тем, что производители онлайн-касс не в состоянии обеспечить тот объём, который на сегодня необходим для того, чтобы с 1 июля перейти на требуемый порядок работы. Сегодня уже говорят о том, что средний срок изготовления и поставки вот этой онлайн-кассы занимает порядка полутора месяцев, около 45 дней», — пояснила заместитель начальника Управления ФНС по Алтайскому краю Лариса Цыганкова.

По ее словам, на первом этапе налогоплательщик сможет избежать штрафных санкций, имея на руках договор на поставку онлайн-касс. Однако работать по-старому у бизнесменов не получится, они будут обязаны оформлять и выдавать клиентам товарные чеки.

Напомним, с 1 июля 2017 года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую инспекцию. Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018 года. Ограничения для применения новой техники вводятся в труднодоступных районах, где отсутствует доступ в интернет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на начало июня 2017 года на новый порядок переведено толко 5386 касс из 13 тысяч касс. Оказалось, что и там актуальны проблемы, связанные с приобретением новых моделей кассовой техники.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» контролирует введение онлайн-касс

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