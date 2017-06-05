Дмитрий Орлов, , 15:00 — REGNUM

Трендом месяца становится укрепление позиций ряда исполняющих обязанности глав регионов, назначенных в апреле. На результатах рейтинга отразились и итоги предварительного голосования, проведенного «Единой Россией» 28 мая. Теряют позиции губернаторы, в регионах которых отмечались проблемы на праймериз «Единой России», а также те, в субъектах которых наблюдается рост протестной активности и межэлитного противостояния. В ряде случаев успешное проведение предварительного голосования привело к росту губернаторского рейтинга.

Первая пятерка рейтинга претерпевает некоторые изменения. Возглавляет рейтинг, как и месяцем ранее, мэр Москвы Сергей Собянин. Вторая строка рейтинговой таблицы остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На третью строку поднимается губернатор Тюменской области Владимир Якушев (плюс один пункт). На фоне относительной стабилизации общественно-политической ситуации в Санкт-Петербурге и перегруппировки в городской команде укрепляет позиции губернатор Георгий Полтавченко (4-е место, плюс 3 пункта). Пятая строка рейтинга — за главой Татарстана Рустамом Миннихановым (минус 2 пункта).

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выбывает из пятерки сильнейших, занимая теперь 9-е место (минус 4 пункта). В возглавляемом им регионе возникла самая сложная конфигурация на праймериз «Единой России», где ожесточенная борьба элит за контроль над региональным законодательным собранием дополнилась еще одним резонансным событием — был арестован вице-губернатор Юрий Гриценко. Дестабилизация внутри элит, включая конфликтные отношения между главой региона и мэрией региональной столицы, заметна и в Северной Осетии, что негативно сказалось на позициях Вячеслава Битарова (70-е место, минус 13 пунктов). Непростая ситуация на муниципальных праймериз «Единой России» возникла в Тверской, Кировской и Ярославской областях, главы которых немного теряют позиции в рейтинге — это Игорь Руденя (18-е место, минус 4 пункта), Игорь Васильев (26-е место, минус 1 пункт) и Дмитрий Миронов (45-е место, минус четыре позиции) соответственно.

На фоне очередного роста напряженности в элитах и вынужденного ухода в отставку Ивана Карнилина, занимавшего пост председателя городской думы Нижнего Новгорода, теряет позиции, выбывая из группы «Очень сильное влияние», губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (22-е место, минус 3 пункта). Напротив, из-за этого перемещения глава Ставропольского края Владимир Владимиров, занимая теперь двадцатое место (плюс 1 пункт), попадает в топ-20 нашего рейтинга.

Глава Челябинской области Борис Дубровский демонстрирует положительную динамику, прибавляя сразу 6 пунктов, и занимает 23-е место.

Заметно растут позиции в рейтинге главы Омской области Виктора Назарова (50-е место, плюс 9 пунктов) и губернатора Алтайского края Александра Карлина (71-е место, плюс 7 пунктов). В обоих регионах праймериз «Единой России» в региональных столицах привели к относительной стабилизации ситуации в элитах. В связи с самоотводом кандидатов группы экс-мэра Владивостока Владимира Николаева с праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в гордуму регионального центра (был обусловлен значительными репутационными проблемами) значительно укрепляет свои позиции в рейтинге губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (73-е место, плюс 10 пунктов).

Укрепляют свои позиции и новички апрельского рейтинга — и.о. главы Удмуртии Александр Бречалов (36-е место, плюс 6 пунктов) и и.о. главы Марий Эл Александр Евстифеев (42-е место, плюс 1 пункт). В их регионах постепенно стартует избирательная кампания, развитие которой особенно заметно у Бречалова.

Напротив, в группе врио губернаторов заметно ухудшает свои позиции Дмитрий Овсянников (53-е место, минус 5 пунктов); в мае состоялись масштабные митинги против проекта нового генплана Севастополя, разработанного по заказу правительства города.

Продолжают подготовку к выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимая относительно стабильные позиции в нашем рейтинге. И.о. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, прибавляя 1 пункт, занимает 19-е место. И.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, теряя 2 позиции, перемещается на 24-е место. И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников демонстрирует положительную динамику — плюс один пункт и 34-е место. И.о. губернатора Томской области Сергей Жвачкин тоже улучшает свои позиции в рейтинге, занимая 35-е место (плюс 2 пункта). Позиции и.о. губернатора Новгородской области Андрея Никитина подвержены незначительной коррекции — 40-е место (минус 1 пункт). И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов оказался на 47-й позиции (минус 1 пункт). Улучшились позиции и.о. губернатора Рязанской области Николая Любимова (52-е место, плюс 3 пункта), немного ухудшились — и.о. главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (49-е место, минус 2 пункта) и и.о. главы Республики Бурятия Алексея Цыденова (67-е место, минус 3 пункта).

На фоне стабилизации общественно-политической ситуации после резонансных митингов дальнобойщиков в Дагестане глава республики Рамазан Абдулатипов (68-е место, плюс 8 пунктов) восстанавливает утраченные позиции. Напротив, в связи с ростом социальной напряженности, вызванной забастовками горняков, в Забайкальском крае и Ростовской области теряют политический вес главы регионов Наталья Жданова (74-е место, минус 3 пункта) и Василий Голубев (41-е место, минус 3 пункта).

Ярко выраженную негативную динамику демонстрирует глава Чувашии Михаил Игнатьев (39-е место, минус 8 пунктов); в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой возбуждены два уголовных дела, что сказывается и на позициях главы региона, способствовавшего приходу Клементьевой к власти. Позиции губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (78-е место, минус 8 пунктов) после массовых митингов, сотрясавших область в течение года, также продолжают оставаться нестабильными, несмотря на отмену решения о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 года.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в апреле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва 1 1 7,17 Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики 2 2 6,80 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 3 4 6,57 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 7 6,50 Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан 5 3 6,38 Кобылкин Дмитрий НиколаевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО 6 8 6,25 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 6 6,13 Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области 8 10 6,00 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 9 5 5,96 Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 11 5,91 Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан 11 9 5,88 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 12 13 5,87 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 13 15 5,84 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 14 17 5,82 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 15 12 5,79 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 16 18 5,75 Дрозденко Александр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области 17 16 5,74 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 18 14 5,70 Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области 19 20 5,67 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 20 21 5,65 Сильное влияние Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 21 23 5,61 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 22 19 5,58 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 23 29 5,55 Радаев Валерий ВасильевичИ.о. губернатора Саратовской области 24 22 5,53 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 25 24 5,52 Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области 26 25 5,50 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 27 26 5,49 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 28 28 5,47 Волков Владимир ДмитриевичИ.о. главы Республики Мордовия 29 27 5,45 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 30 34 5,42 Тулеев Аман ГумировичГубернатор Кемеровской области 31 30 5,39 Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области 32 33 5,34 Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края 33 32 5,30 Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края 34 35 5,28 Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области 35 37 5,26 Бречалов Александр ВладимировичИ.о. главы Удмуртской республики 36 42 5,23 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 37 40 5,20 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 38 36 5,17 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 39 31 5,14 Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области 40 39 5,11 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 41 38 5,09 Евстифеев Александр АлександровичИ. о. главы Республики Марий Эл 42 43 5,05 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 43 45 5,03 Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея 44 53 5,00 Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области 45 41 4,95 Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области 46 44 4,89 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 47 46 4,84 Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области 48 49 4,80 Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия 49 47 4,73 Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области 50 59 4,69 Среднее влияние Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 51 54 4,65 Любимов Николай Викторович И.о. губернатора Рязанской области 52 55 4,63 Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя 53 48 4,61 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 54 50 4,58 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 55 61 4,55 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 56 52 4,52 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 57 56 4,50 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 58 58 4,49 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 59 51 4,40 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 60 68 4,38 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 61 62 4,35 Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области 62 65 4,32 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 63 60 4,25 Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия 64 63 4,23 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 65 67 4,16 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 66 75 4,00 Цыденов Алексей СамбуевичИ.о. главы Республики Бурятия 67 64 3,95 Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан 68 76 3,88 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 69 66 3,86 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 70 57 3,83 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 71 78 3,70 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 72 69 3,68 Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края 73 83 3,63 Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края 74 71 3,55 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 75 74 3,50 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 76 73 3,47 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 77 72 3,45 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 78 70 3,41 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 79 82 3,38 Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области 80 79 3,35 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 81 85 3,30 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 82 80 3,23 Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области 83 77 3,20 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 84 81 3,17 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 85 84 3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В мае 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук