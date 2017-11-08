В России создано советское правительство

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 26 октября в 2:10 ночи силы Военно-революционного комитета заняли весь Зимний дворец. Антонов-Овсеенко арестовал Временное правительство: заместителя министра-председателя Коновалова, министра госпризрения Кишкина, его помощников по водворению порядка— Пальчинского и Рутенберга, министра иностранных дел Терещенко, председателя особого совещания по обороне Третьякова, министра финансов Бернацкого, морского министра Вердеревского, управляющего военным министерством генерала Маниковского, министра почт и телеграфов и внутренних дел Никитина, министра юстиции Малянтовича и других; остались неарестованными Керенский и Прокопович — министр продовольствия.

Арестованные заключены в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Прочие офицеры и юнкера обезоружены и отпущены под честное слово, что не будут выступать против советской власти. В течение ночи организован временный штаб для управления войсками в государственном масштабе.

На возобновившемся после перерыва заседании съезда Советов оглашены сообщения о взятии Зимнего дворца и аресте правительства, о переходе на сторону ВРК 3-го и 5-го батальонов самокатчиков, двинутых Керенским на Петроград, об охране Царскосельским гарнизоном подступов к Петрограду, об образовании ВРК Северного фронта и выходе комиссара фронта Войтинского в отставку.

Съездом принято воззвание к «рабочим, солдатам и крестьянам», излагающее программу советской власти.

Фракция меньшевиков-интернационалистов заявила о своем окончательном уходе со съезда. Польская партия (ППС) заявила, что остается и будет принимать участие в работе. Представителям местных крестьянских Советов предоставлен решающий голос.

В 3 часа ночи в здании гордумы, по возвращении направлявшейся в Зимний дворец процессии, открылось заседание представителей всех организаций, стоящих на точке зрения борьбы с происшедшим захватом власти. Вынесено постановление об образовании «комитета спасения родины и революции», в состав которого вошли по три представителя от гордумы, ЦИК Советов, Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов (ИК ВСКД), ушедших со съезда Советов фракций эсеров и меньшевиков, центральных комитетов этих партий, предпарламента и фронтовых организаций. Постановлено обратиться к странес призывом к борьбе против большевиков и за воссоздание Временного правительства.

Левые эсеры — за захват власти, за единый революционный фронт, но против резкого осуждения колеблющихся; участвовали в ВРК и работах съезда Советов (дали представителей в президиум). Эсдеки-интернационалисты («новожизненцы») — за создание однородного социалистического правительства; остались на съезде. ППС — остались на съезде.

Меньшевики-интернационалисты (группа Мартова) — против захвата власти, за мирное разрешение конфликта; дважды заявили об уходе со съезда. Меньшевики (и Бунд) — против захвата власти, за переговоры с Временным правительством; отозвали своих представителей из Петроградского Совета, ушли со съезда Советов, вошли в «комитет спасения родины и революции». Петроградский комитет меньшевиков-оборонцев выпустил воззвание, в котором призывает граждан сплотиться вокруг Временного правительства и отстоять его.

Правые эсеры — против захвата власти, за организацию сил в ожидании краха большевиков; ушли со съезда, вошли в «комитет спасения…». ЦК партии предложил членам партии эсеров выйти из ВРК. Народные социалисты (энесы) и группа «Единство» (группа Плеханова) вошли в «комитет спасения».

ЦИК Всероссийского железнодорожного союза («Викжель») «постановил поддерживать всецело ЦИК СР и СД как в настоящем его составе, так и в том, который будет избран съездом Советов», но «считает недопустимым террор и насилие какой-либо партии над большинством демократии».

Центрофлот отвечал, что, согласно вынесенному незадолго до того постановлению, «всякие вооруженные выступления категорически осуждаются Центрофлотом; что же касается участия в движении отдельных лиц и частей, то, если таковые найдут для себя возможным участвовать в движении, Центрофлот не удерживает их от этого».

Исполком почтово-телеграфного союза по поручению Временного правительства рассылал телеграммы последнего; вошел в «комитет спасения». Городская дума приняла активное участие в организации «комитета спасения родины и революции». ЦИК Советов вошел в «комитет спасения» и затем выпустил обращение ко «всем Советам Р и СД и армейским комитетам», в котором объявил II съезд Советов несостоявшимся и его решения необязательными.

ИК ВСКД выпустил обращение под лозунгом: «Вся власть Учредительному собранию» и с призывом «не верить Петроградскому Совету Р и СД и органам, им поставленным»; постановил делегировать на съезд Советов представителя для заявления протеста против созыва съезда; вошел в «комитет спасения».

В Стокгольме от имени Международной социалистической комиссии и Заграничного представительства ЦК большевиков выпущен манифест «К пролетариям всех стран». Он сообщает о переходе власти в руки Совета и призывает рабочих всех стран к активной поддержке русской революции и борьбе за мир:

«Мы призываем вас не к выражениям симпатии, но к борьбе. Поднимайтесь, выходите на улицу, остановите фабрики, оказывайте давление всеми доступными вам средствами».

Ввиду циркулировавших слухов о движении на Петроград воинских отрядов Керенского, по распоряжению ВРК разобраны пути Северо-Западных железных дорог. Павловский полк и другие воинские части получили приказ выступить против отрядов Керенского.

От имени Всероссийского съезда Советов выпущено обращение к казакам («Братья-казаки!»), призывающее казаков не верить «ни одному слову общих врагов — помещиков и капиталистов», организовать Советы казацких депутатов, останавливать двинутые на Петроград отряды и присылать в ВРК своих делегатов.

ВРК, до утверждения состава правительства съездом, назначены временные комиссары во все основные правительственные учреждения: в министерство иностранных дел — Урицкий, внутренних дел и юстиции — Рыков, комиссаром Петрограда — Нестеров, и т. д.

Отдан приказ чинам штаба Петроградского военного округа:

«Немедленно явиться к исполнению своих обязанностей для непрерывности текущей работы. Неявившийся предается революционному суду».

ВРК постановил:

«Восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. На фронте восстанавливается полная свобода агитации. Все солдаты и офицеры-революционеры, находящиеся под арестом по так называемым политическим преступлениям, освобождаются немедленно».

ВРК приказал немедленно доставить генерала Корнилова и других участников его заговора в Петроград для заключения в Петропавловской крепости и для немедленного предания строгому военно-революционному суду. Днем был арестован остававшийся на свободе министр продовольствия Прокопович. Отдано распоряжение об освобождении из Петропавловской крепости министров-социалистов и о содержании их под домашним арестом.

ВРК приняты репрессивные меры против органов печати, поведших кампанию против произведенного Советами захвата власти. Отданы распоряжения о закрытии и конфискации газет: «День» — «за поднятую газетой травлю Советов», «Голос солдата» — орган ЦИК Советов, «Речь» и ряда других. На места разослана телеграмма о закрытии всех недемократических газет. Установлена цензура телеграмм, рассылаемых Петроградским телеграфным агенством.

Приняты меры к обеспечению беспрерывной деятельности железных дорог, снабжению продовольствием фронта и городов и поддержанию порядка в городе. Вокзалы были заняты войсками ВРК; движение поездов не нарушалось.

Кроме того, изданы приказы:

«I. Все торговые заведения г. Петрограда должны быть открыты с завтрашнего утра, и торговля повсюду должна производиться в установленное особым постановлением городской управы время. Не подчиняющиеся настоящему приказу торговцы будут рассматриваться как враги революции и подлежат каре по всей строгости революционного закона.

II. С 26-го сего месяца все пустующие помещения и жилые квартиры переходят под контроль и распоряжение Военно-революционного комитета. Все владельцы пустующих помещений, под страхом тягчайшей ответственности, обязуются немедленно же сообщить о таковых в Военно-революционный комитет».

На телефонную станцию, где осталось работать небольшое количество телефонисток (остальные забастовали в знак протеста против присутствия на станции комиссара ВРК), командированы военные телефонисты. Наведены все мосты. Трамвайное движение шло нормально.

В течение дня происходили совещания ЦК большевиков и большевистской фракции съезда Советов по вопросу о создании советского правительства. Фракция левых эсеров отвергла сделанное ей предложение войти в состав формируемого правительства и вынесла следующую резолюцию:

«1) указать большевикам на необходимость образовать министерство в согласии с группами революционной демократии, ушедшими со съезда; 2) если переговоры с этими группами ни к чему не приведут, поддерживать большевистское министерство, не входя в него, но и не отказываясь от технической работы; 3) созвать Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов; 4) обеспечение созыва Учредительного собрания».

По предложению Ленина фракцией большевиков принято решение о создании правительства в составе одних большевиков.

В 21 час открылось второе (последнее) заседание Всероссийского съезда Советов, на котором решены вопросы о мире, о земле и создано Временное рабочее и крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров.

Лозовский сделал заявление от имени оставшихся на съезде интернационалистов, что они считают уход меньшевиков-интернационалистов актом ошибочным, остаются на съезде для сплочения единого революционного фронта, но будут голосовать против передачи власти в руки Советского правительства.

Ленин огласил «Обращение к народам и правительствам всех воюющих стран» («Декрет о мире») и подчеркнул, что «обращение должно быть направлено и к правительствам, и к народам», так как игнорирование правительств затянуло бы возможность заключения мира:

«Чтобы вышибить из рук наших врагов возможность сказать, что их условия другие и поэтому нечего вступать о нами в переговоры… мы должны… не ставить наших условий («мир без аннексий и контрибуций») ультимативно».

При помощи и поддержке сознательных рабочих Англии, Франции и Германии «рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму». Представители фракций левых эсеров, объединенных интернационалистов, ППС, энесов Литвы, польской, латвийской и литовской социал-демократии и ряда войсковых украинских организаций заявили о присоединении к декларации. Декрет принят единогласно. Принятие декрета сопровождалось овациями Ленину, пением «Интернационала» и похоронного марша в память жертв кровавой бойни.

С заявлением о немедленном уничтожении помещичьей собственности на землю выступил Ленин, огласивший «декрет о земле», немедленно отменяющий без выкупа помещичью собственность на землю и передающий все земли — помещичьи, удельные, монастырские, церковные со всем живым и мертвым инвентарем, постройками и принадлежностями в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Также — наказ земельным комитетам, составленный на основании 242 крестьянских наказов и устанавливающий уравнительное землепользование с объявлением земли всенародным достоянием, провозглашением за каждым права на землю и воспрещением наемного труда в сельском хозяйстве. Отвечая на возгласы с мест, Ленин заявил:

«Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлены эсерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда… В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы — не в этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь».

После перерыва, в 2 часа ночи на 27-е октября «декрет о земле» принят всеми голосами против одного при восьми воздержавшихся.

Последним вопросом в порядке дня стоял вопрос о власти. Фракцией большевиков внесено предложение: «образовать для управления страной впредь до созыва Учредительного собрания Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров», и оглашен состав правительства.

Против предложения выступили Авилов от имени объединенных интернационалистов и Карелин от левых эсеров, указывавшие на стоящие перед новой властью трудности, на необходимость примирить разошедшиеся части демократии и требовавшие «выбрать временный исполнительный комитет для создания правительства по соглашению с теми группами революционной демократии, которые действуют на съезде».

После выступления Троцкого, подвергшего критике выдвинутые Авиловым и Карелиным соображения об изоляции левого крыла и необходимости коалиции, съездом принят декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров. Избран ЦИК в составе 100 человек, из-которых 70 большевиков; принято постановление, что ЦИК может быть пополнен представителями непредставленных на съезде, а также ушедших со съезда организаций.

Альтернативной съезду Советов политической группировкой стал «Всероссийский комитет спасения Родины и революции», поставивший своей задачей борьбу против советской власти и воссоздание Временного правительства.

За поддержку Советского правительства и съезда высказались рабочие и солдатские организации Петрограда и окрестностей, Петроградский Совет, Совет профсоюзов и Центральный совет фабрично-заводских комитетов. Собрания заводов, союзов служащих и солдат высказывались в пользу новой власти и выделяли Совету деньги.

Заключенные в «Крестах» послали «искреннее горячее приветствие» ВРК и революционному правительству Советов и обратились с просьбой «дать возможность ошибки прошлого искупить в деле борьбы народа и не отказать призвать заключенных в ряды борцов за свободу, равенство и братство».

Фракции левых эсеров и объединенных интернационалистов остались на съезде Советов, чтобы бороться за создание однородного демократического правительства при участии ушедших со съезда групп; голосовали за декреты о мире и земле, но против декрета о создании Совета Народных Комиссаров. Конференция эсеров городских районных комитетов и фракций Петроградского Совета и гордумы отвергла резолюцию, предлагавшую «политически отмежеваться от преступной политики большевизма, уйти из Революционного комитета и сплотить народные силы вокруг… «всероссийского комитета спасения родины и революции»; никакой резолюции конференцией не принято.

Фракция меньшевиков-интернационалистов порвала со съездом Советов; в «комитет спасения» официально не вошла.

Остальные организации группировались вокруг находившегося в гордуме Всероссийского комитета спасения Родины и революции, в состав которого вошли: девять представителей гордумы, весь президиум предпарламента, по три представителя от ЦИК Советов, ИК ВСКД, фракций эсеров и меньшевиков съезда Советов, фронтовой группы съезда, ЦК партий энесов, эсеров, меньшевиков и объединенцев, Петроградского комитета партии энесов, Центрофлота, двух представителей группы Плеханова «Единство», представителей железнодорожных и почтово-телеграфных союзов и др. Своей задачей комитет поставил «создание новой власти».

На состоявшемся чрезвычайном заседании гордумы принято обращение к населению, в котором дума заявляет о неподчинении комиссарам ВРК и призывает все городские и земские самоуправления присоединиться к ней.

Опубликовано также воззвание:

«Городская дума… постановила: объявить неприкосновенность частных жилищ и через домовые комитеты призывает население гор. Петрограда давать решительный отпор всяким попыткам врываться в частные квартиры, не останавливаясь перед применением оружия в интересах самообороны граждан».

По вопросу об отношении к ВРК постановлено, что Комитет общественной безопасности считает возможным обратиться к ВРК по вопросу о предоставлении воинской силы для защиты населения, но не считает возможным вмешательство ВРК в свои распоряжения. Признано считать установленным, что Комитет общественной безопасности не участвует в политической борьбе, а выполняет лишь охрану безопасности населения. Постановлено подчинить милицию руководству Комитета.

Товарищи министров Временного правительства, составлявшие «малый совет министров», постановили не исполнять своих обязанностей и не сдавать их представителям советской власти. Такое же решение принято служащими ряда министерств: финансов, труда, продовольствия, путей сообщения и народного просвещения.

В 6 часов утра Керенский с командующим III конным корпусом генералом Красновым выехал из Пскова в Остров, в штаб корпуса. Отдан приказ о выступлении корпуса на Петроград. В 11 часов состоялся митинг, на котором Керенский призывал казаков пойти на помощь Временному правительству. По воспоминаниям Краснова,

«Речь Верховного главнокомандующего прерывалась грубыми выкриками: «Хотите в крови нашей захлебнуться!.. По колено в крови ходить будете!..» Возражали урядник 1-го Амурского казачьего полка и солдат Осадного дивизиона… Речь А. Ф. Керенского не только не подняла настроения, но скорее его понизила. Она показала казакам, что с большевиками и за большевиков идет не «кучка изменников Родины», а что за ними стоит вся солдатская масса… Приходившие с улицы говорили, что солдаты настроены враждебно к А. Ф. Керенскому и хотят его арестовать».

На вокзал Керенский был доставлен в сопровождении казачьего конвоя. Отправка эшелона казаков всячески задерживалась железнодорожниками и состоялась в пятом часу вечера, после того, как на паровоз стал казачий есаул, служивший раньше помощником машиниста. В пути Керенский назначил Краснова командующим армией, идущей на Петроград.

Собрание полковых и ротных комитетов Московского гарнизона подавляющим большинством приняло резолюцию о всемерной поддержке петроградских рабочих и солдат. Соединенное собрание московских профсоюзов также присоединилось к платформе ВРК.

На соединенном заседании Исполкомов Советов заслушан информационный доклад Ногина о событиях 25 октября в Петрограде и сообщение о переговорах с командующим войсками Московского военного округа полковником Рябцевым по вопросу о мирной ликвидации создавшегося в Москве положения. Решено, что для обеих сторон будут обязательны решения съезда Советов и что немедленно будет проведено вооружение рабочих.

Московская организация союза эсеров-максималистов постановила делегировать в Исполком Совета рабочих депутатов своего представителя.

Областное информационное бюро эсеров и интернационалистов выступило с декларацией о вхождении в ВРК, чтобы

«содействовать предотвращению братоубийственной войны и препятствовать изоляции какого-либо отдельного отряда революционной демократии и диктатуре отдельной части ее, а также репрессиям по отношению к какой бы то ни было части демократий».

Экстренное заседание Исполкома Московского губернского Совета крестьянских депутатов, обсудив политическое положение, приняло решение оказать поддержку комитету общественной безопасности и обратиться к Совету солдатских депутатов с указанием на необходимость согласования действий.

Обязательным постановлением Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии, Центробалта и президиума Гельсингфорсского Совета Финляндия объявлена на военном положении. В Ревеле ВРК Эстонского края выпустил обращение ко всему населению с извещением о переходе к нему всей полноты власти в Эстляндии, о назначении комиссаров и образовании Революционного трибунала.

Заседание Совета совместно с заводскими, ротными и полковыми комитетами Пскова заклеймило контрреволюционные «попытки решить разногласия в рядах демократии вооруженной силой казачьих войск» и постановило немедленно принять меры к остановке казачьих эшелонов, двинутых на Петроград. На чрезвычайном собрании гордумы образован комитет спасения революции.

В Острове создан ВРК, принявший решение арестовать Керенского, прибывшего к казакам 1-й донской казачьей дивизии; решение не было приведено в исполнение благодаря пассивному сопротивлению командного состава.

Советом Минска издан «Приказ №1» о переходе к нему полноты власти в городе и окрестностях. Главнокомандующий Западным фронтом генерал Валуев опубликовал воззвание, в котором сообщает об аресте Временного правительства и переходе власти к ВРК, и призывает «сохранить порядок и в полном спокойствии выжидать дальнейших событий».

Фронтовой комитет образовал «комитет спасения революции» и вызвал в город казачий полк. Большевики вышли из состава фронтового комитета. Крестьянский фронтовой съезд принял по предложению В. Чернова резолюцию о том, что он «никому не позволит захватывать силой власть в республике без согласия большинства народа и сумеет, в случае надобности, обуздать силой тех, кто не захочет с ним считаться», после чего съезд закрылся и делегаты разъехались на места для работы.

На общем собрании Киевского Совета провозглашена советская власть; избран ВРК из большевиков с небольшим представительством левых эсеров. Малая рада приняла резолюцию, в которой «высказывается против восстания в Петрограде и будет энергично бороться со всякими попытками поддержания этого мятежа на Украине». Фракция большевиков вышла из состава рады, заявив, что оставляет за собой свободу действий. С ночи на 26 октября происходило вооружение рабочих и солдат оружием из арсенала.

По Черноморскому флоту командующим флотом адмиралом Немитцем отдан по радио приказ об исполнении приказов Черноморского Центрофлота, впредь до образования Черноморского революционного комитета.

На совещании представителей демократических организаций при участии Совета Баку организован «Бакинский революционный комитет общественной безопасности». Шаумян от имени Исполкома Совета высказывался против создания нового органа, считая, что руководящим политическим и революционным органом является Исполком Совета. Фракция большевиков заявила, что она переносит вопрос на окончательное разрешение расширенного общего собрания Совета.

Соединенным заседанием Краевого Центра Советов в Тифлисе и Тифлисского Исполкома Совета 145 голосами против 13 при 9 воздержавшихся принята резолюция, вынесенная Исполкомом, с добавлением призыва к спокойствию. Резолюция большевиков с выражением полной поддержки Петроградскому Совету и ВРК, протеста против призыва Керенского к подавлению вооруженной силой выступления в Петрограде и предложением немедленно создать ВРК на местах— отклонена 147 голосами против 15 при 5 воздержавшихся.

Войсковое правительство Кубани решило

«защищать Вр. пр-во всеми имеющимися в его распоряжении средствами; в случае захвата большевиками в Петрограде власти, не признавать ее; впредь до восстановления власти Вр. пр-ва и порядка в России принять на себя осуществление государственной власти Вр. пр-ва в Кубанской области».