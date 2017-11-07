В Петербурге идет восстание. Российское правительство свергнуто

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В ночь на 25 октября Военно-революционный комитет (ВРК) перешел в открытое наступление. Еще ранее (23 и 24 октября) им была выделена тройка в составе Подвойского, Антонова-Овсеенко и Садовского для руководства военными операциями против Зимнего дворца. За перегруженностью Садовского его заменил Чудновский.

«По разработанному плану Зимний дворец предполагалось окружить во время заседания правительства, сжать в кольцо надежных войск. Если правительство не сдастся — заставить его огнем с «Авроры», «Зари Свободы» и в упор с Петропавловской крепости сдать власть пролетариату. ВРК решил вести на восстание в первую очередь самые стойкие части… Руководители решили, что войска будут наступать на Зимний дворец в ночь на 25 октября. Но неизбежная задержка, импровизированное управление войсками, недостаток связи и многие другие обстоятельства позволили начать первое продвижение войск к Зимнему дворцу только в 6—7 часов утра 25 октября».

В 2 часа ночи войсками Комитета были заняты Николаевский и Балтийский вокзалы, осветительные учреждения и некоторые мосты.

Керенский и Коновалов после ночного заседания Временного правительства отправились в штаб округа на военное совещание, после которого казачьим полкам Петрограда за подписью начальника штаба округа генерала Багратуни и комиссара ЦИК Милевского предписано выступить на помощь ЦИК Советов и правительству. Подобные приказы о выступлении разосланы и юнкерским училищам в Петрограде и окрестностях. Кроме того, послана телеграмма:

«Верховный главнокомандующий приказал идущие в Петроград с фронта эшелоны войск направлять в Петроград вне всякой очереди, прекратив, если надо, пассажирское движение».

В 3 часа ночи заставами Павловского полка на Миллионной улице у Зимнего дворца задержан и направлен в Смольный грузовик с юнкерами, направлявшимися из штаба округа в комитет георгиевских кавалеров за помощью.

Комиссар Кексгольмского полка по телефону потребовал от управляющего телефонной станцией немедленно выключить все телефоны Зимнего дворца и штаба округа.

Из Гельсингфорса выехал в Петроград по вызову Комитета первый эшелон моряков.

В 3:30 крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Юнкера, охранявшие мост, скрылись; мост занят моряками, выставлены броневики.

Начальник политического управления военного министерства Шер сообщил в Тифлис по прямому проводу следующие сведения:

«25 октября 3 ч. 20 м. Сейчас происходит заседание Центрального Исп. Комитета совместно с делегатами, приехавшими на съезд Советов, в подавляющем большинстве большевиками. Троцкому устроили овации; он заявил, что надеется на бескровный исход восстания, так как сила в их руках. Большевики перешли к активным действиям… Арестованы министр Карташев и управляющий делами Вр. пр-ва Гальперн».

В 5 утра Керенский вызвал в штаб округа управляющего военным министерством генерала Маниковского. По дороге в штаб у Троицкого моста Маниковский был задержан и отпущен лишь после переговоров в Павловском полку.

В 6 утра командой моряков гвардейского экипажа в 40 человек занят государственный банк без сопротивления со стороны охраны банка и дежурного взвода Семеновского полка.

В 6:35 утра штабом III конного корпуса, расположенного в районе г. Острова, Псковской губ., получена секретная телеграмма Керенского и председателя союза казачьих войск Грекова о немедленном отправлении первой донской казачьей дивизии с ее артиллерией в Петроград.

На рассвете прибыли миноносцы из Гельсингфорса и вошли в Неву.

Петроградские казачьи полки по получении приказа Керенского о выступлении запросили, будет ли вместе с ними выступать пехота, а затем заявили, что выступать одни и представлять собою живые мишени они не хотят и от выступления отказываются. Отказались выступать и остались в своих помещениях некоторые юнкерские училища.

В седьмом часу Керенский с Коноваловым, не дождавшись подкреплений, вернулись в Зимний дворец.

Тогда же отрядом Кексгольмского полка занята телефонная станция; выключен ряд телефонов штаба и Зимнего дворца. Занят Дворцовый мост. Через час — Варшавский вокзал.

В 9 утра отрядом Семеновского и Егерского полков по ордеру ВРК реквизирована для нужд революции типография газеты «Русская воля» с находящейся на складах бумагой; рабочим и служащим предложено работать по указанию комиссара Комитета; отпечатан очередной номер газеты «Рабочий путь» в количестве 100 тыс. экземпляров, для рассылки на фронт. Передовая статья: «Перед решением».

Керенский и Коновалов, по получении сведений об успехах ВРК, вновь направились в штаб округа, где уже начиналась паника. Делегация охранявших дворец юнкеров сообщила о полученном ими от Комитета ультиматуме с требованием покинуть дворец и просила указаний, «заявляя при этом, что большинство их товарищей готово исполнить свой долг до конца, если только есть какая-нибудь надежда на подход каких-либо подкреплений». После этого Керенский в сопровождении офицеров на автомобилях (один из них — американского посольства — шел под американским флагом) выехал из Петрограда на фронт встречать вызванные им войска.

В 10 утра ВРК выпустил извещение:

«К гражданам России! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»