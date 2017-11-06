Правительство России уходит в отставку. Столица на грани взрыва

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 24 октября Временное правительство приступило к осуществлению принятых решений. Все юнкерские училища были приведены в боевую готовность. Стоявший на Неве крейсер «Аврора» с большевистски настроенной командой ночью получил правительственный приказ выйти в море.

Министр юстиции Малянтович предписал судебным властям начать официальное расследование деятельности Военно-революционного комитета Петроградского Совета Ведение предварительного следствия, по сообщению «Новой жизни», возложено на следователя по особо важным делам Гудиловича. «Новая жизнь» также сообщает, что

«на заседании Временного правительства в ночь на 24-е некоторыми министрами было внесено предложение об аресте Военно-революционного комитета. Однако против этого возражал Малянтович. Его поддержали еще два члена Временного правительства. Тогда было решено, что А. Ф. Керенский обратился за поддержкой к совету республики. Таким образом вопрос об аресте временно был снят с очереди».

По сообщению «Новой жизни»,

«министр юстиции в срочном порядке через экстренного курьера отправил прокурору судебной палаты С. В. Карчевскому приказ об изменении меры пресечения в отношении всех тех большевиков, участников событий 3—5 июля, которые после освобождения под залоги проявили себя какой-либо преступной агитационной деятельностью. Министр приказал прокурору всех лиц этой категории немедленно вновь заключить под стражу».

По распоряжению правительства закрыты газеты: «Рабочий путь» — орган ЦК РСДРП (б), «Солдат» — орган Военной организации ЦК РСДРП (б), черносотенные газеты «Новая Русь» и «Живое слово».

В 5:30 утра в типографию газеты «Рабочий путь» явился комиссар 3-го Рождественского района с отрядом юнкеров 2-й Ораниенбаумской школы. Оцепив все выходы, комиссар предъявил выпускающему приказ главнокомандующего Петроградским военным округом Полковникова о немедленном закрытии газет «Рабочий путь» и «Солдат», а также о закрытии типографий. Выпускающий Гальперин заявил, что он не признает никаких приказов, откуда бы они ни исходили, без санкции Военно-революционного комитета при Петроградском Совете, и от принятия ордера отказался. После этого типографские формы были разбиты, типография и 8 тыс. напечатанных номеров газеты опечатаны.

В подвергшемся аресту № 44 «Рабочего пути» напечатана статья Ленина «Новый обман крестьян партией эсеров» и передовая статья: «Что нам нужно», призывающая к немедленному выступлению для замены Временного правительства правительством Советов.

Штабом военного округа изданы и опубликованы приказы об отстранении и предании военному суду комиссаров Петроградского Совета, о воспрещении частям гарнизона выступать из казарм без приказа штаба округа, о доставке автомобилей в распоряжение штаба округа. Комиссаром Петроградского военного округа опубликовано воззвание с призывом сохранять спокойствие. Министром внутренних дел Никитиным разослана губернским комиссарам Временного правительства телеграмма о подавлении всяких попыток захвата власти.

В 12 часов ночи было объявлено секретное заседание Временного правительства для обсуждения создавшегося положения. Утвержден план захвата Смольного верными правительству войсками, после чего Керенский с Коноваловым отправились в штаб округа приводить намеченный план в исполнение.

В предпарламенте министр внутренних дел Никитин в докладе о положении продовольственного дела призывал предпарламент санкционировать применение вооруженной силы и репрессий для борьбы со всякими проявлениями анархии в стране. В 1 час дня Керенский выступил с внеочередным сообщением о начавшемся в столице восстании и мерах для его подавления. Указав на нападки, шедшие на Временное правительство с двух флангов — правого, требовавшего немедленной замены правительства диктатурой сильной власти, и большевиков, призывавших к вооруженному восстанию, Керенский, после сообщения о работе по подготовке и организации восстания, о раздаче оружия и патронов, заявил:

«Я должен установить перед Временным Советом Российской Республики полное, ясное и определенное состояние известной части населения города Петрограда, как состояние восстания (голос справа: «дождались».) В действительности это есть попытка поднять чернь против существующего порядка вещей, сорвать Учредительное собрание и раскрыть русский фронт перед сплоченными полками железного кулака Вильгельма. Я говорю с совершенным сознанием «чернь».

Под бурные аплодисменты правой, центра и части левой и под смех крайней левой, Керенский заявил о намерении правительства решительными мерами ликвидировать восстание.

«Я требую, чтобы сегодня же в этом дневном заседании Временное правительство получило от вас ответ, может ли оно исполнить свой долг с уверенностью в вашей поддержке».

В течение четырехчасового перерыва после речи Керенского происходили фракционные и межфракционные совещания для выработки формулы перехода. Заседание возобновилось в 6 часов вечера. Камков — от левых эсеров — заявил о недоверии Временному правительству. Министр труда Гвоздев (меньшевик) выступил с заявлением от имени рабочего класса, что последний не будет участвовать в восстании. Дан — от меньшевиков — против восстания, но и против подавления этого восстания, — за мирное разрешение конфликта: политика большевиков имеет почву в неудовлетворенных нуждах народа и армии (возгласы справа: скрытый большевик). Мартов — от меньшевиков-интернационалистов — за необходимость принятия всех мер, чтобы армия поняла, что правительство стремится к скорейшему заключению мира.

После нового перерыва оглашены две формулы перехода.

Первая — внесенная интернационалистами и поддержанная оборонцами и обеими группами эсеров, — почву для успеха подготовляющегося вооруженного выступления видит, кроме объективных причин, в промедлении с проведением ряда неотложных мер; формула требует немедленного декретирования передачи земель в ведение земельных комитетов и решительного предложения союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры; для борьбы с активным проявлением анархии и погромного движения необходимо создание в Петрограде комитета общественного спасения из представителей самоуправления и органов революционной демократии, действующего в контакте с Временным правительством.

Вторая формула — кооперативной группы и кадетов — содержала в себе обещание поддержки правительства. Казачья фракция огласила заявление, содержавшее крайне резкое осуждение действий большевиков, резкие выпады против интернационалистов и обвинение правительства в бездействии; казаки обещали правительству свою поддержку, но требовали гарантий, что на этот раз никаких послаблений большевикам не будет; казачья группа будет голосовать за вторую формулу.

Большинством 113 против 102 при 26 воздержавшихся принята первая формула.

Вечером делегация социалистических групп предпарламента в составе Дана, Гоца и Скобелева посетила Керенского и сообщила о принятой предпарламентом формуле. Керенский заявил о намерении правительства выйти в отставку, так как формула содержала в себе недоверие ему. Делегация, а также и вызванный Керенским для переговоров о формировании нового правительства председатель предпарламента Авксентьев заявили Керенскому, что «формула, может быть, не совсем удачно редактирована, но она отнюдь не направлена против нынешнего состава Временного правительства»

Петроградский Военно-революционный комитет заседал целый день непрерывно. По получении сведений о принятых Временным правительством в ночь на 24 октября решениях он выпустил обращение «к населению Петрограда»:

«Контрреволюция подняла свою преступную голову. Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить Всероссийский съезд Советов и сорвать Учредительное собрание. Одновременно погромщики могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту и резню. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений… При первой попытке темных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу — преступники будут стерты с лица земли…»

В обращении приведен «список войсковых частей, где находятся комиссары Военно-революционного комитета», к которым нужно обращаться за помощью во всех случаях контрреволюционных, погромных и т. п. выступлений: «Помощь будет дана тотчас же».

Утром Военно-революционный комитет разослал всем комиссарам и полковым комитетам гарнизона предписание:

«Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов грозит опасность. Из окрестностей ночью контрреволюционные заговорщики пытались вызвать юнкеров и ударные батальоны. Закрыты газеты «Солдат» и «Рабочий путь».

Предписываем вам привести полк в положение боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление или неисполнение приказа будет считаться изменой революции.

За председателя Подвойский. Секретарь Антонов».

Военно-революционный комитет открыл закрытые комиссаром Временного правительства газеты «Рабочий путь» и «Солдат»; по его приказу в 11 часов утра караул Литовского полка и 6-го запасного батальона принял охрану типографии и редакции; отпечатанные экземпляры газет были взяты и получили распространение.

Военно-революционным комитетом выпущено обращение «Враги народа ночью перешли в наступление»: «Военно-революционный комитет руководит отпором натиску заговорщиков» и предлагает всем комитетам, комиссарам и революционным организациям «заседать непрерывно, сосредоточивая в своих руках все сведения о планах и действиях заговорщиков», и связаться через представителей с Военно-революционным комитетом; всем солдатам быть неотлучно в своих частях; все члены Петроградского Совета и делегаты Всероссийского съезда Советов приглашаются немедленно в Смольный на экстренное заседание.

Вечером состоялось экстренное заседание Петроградского Совета совместно с делегатами съезда. После доклада Троцкого о положении дел собрание закрыто.

Эсеры в конфликте между Военно-революционным комитетом и штабом округа заняли примирительную позицию. Колегаев (левый эсер) и комиссар ЦИК Малевский (правый эсер) вели переговоры с двумя сторонами о мирном разрешении конфликта. Петроградский комитет партии эсеров, целиком состоящий из левых эсеров, разослал по своим районным организациям телефонограммы с предложением не делать никаких самостоятельных выступлений без его санкции. Приняты меры, чтобы достигнуть успокоения в частях гарнизона и на заводах.

Меньшевики-объединенцы приняли резолюцию, осуждающую и политику правительства, и выступление большевиков, и призывающую дать отпор попытке подавления выступления силой.

В 12 часов в Зимний дворец прибыл женский добровольческий батальон.

Около 15 часов на Дворцовую площадь прибыла легкая артиллерия. Нарядами юнкеров заняты правительственные учреждения, вокзалы, мосты через Неву; на углах больших улиц выставлены пикеты, которым предписано реквизировать автомобили. Днем по приказу главнокомандующего округом были разведены все мосты через Неву, соединяющие окраины с центром города, и выключены телефоны Петроградского Совета в Смольном; при разводке мостов происходили отдельные столкновения юнкеров с красногвардейскими отрядами.

Ввиду тревожного настроения в городе занятия в городских учреждениях были прерваны в 14:30.

В здании штаба военного округа приготовлено помещение для ЦИК Советов.

В Смольном усилены караулы: вызвана рота гвардии Литовского полка и рота пулеметчиков с 24 пулеметами.

Днем в цирке «Модерн» состоялся митинг, на котором после выступлений Троцкого, Лашевича, Добронравова и генерал-квартирмейстера штаба округа генерала Пораделова батальон самокатчиков, введенный в Петроград после 3—5 июля для подавления большевиков и считавшийся Временным правительством одной из самых надежных частей, высказался за переход власти к Советам. В течение всего дня из крепостного арсенала шла выдача оружия воинским частям и Красной гвардии.

Военно-революционным комитетом дан приказ №1218 крейсеру «Аврора»:

"В случае нападения на петроградский гарнизон со стороны контрреволюционных сил, крейсеру «Аврора» надлежит обеспечить себя буксирами, пароходами и паровыми катерами. Все буксиры, которые вооружены, должны быть выведены из плавания. Председатель Лашевич. За секретаря Н. Подвойский».

Днем Военно-революционным комитетом были выдвинуты отряды для наведения и охраны мостов. Крейсер «Аврора» получил приказ восстановить движение по Николаевскому мосту. Так как командир крейсера отказался выполнить приказ, то произведен арест его и всех офицеров, после чего командир повел крейсер к Николаевскому мосту. Наводка мостов началась с 7 часов вечера.

В течение дня во всех частях гарнизона происходили митинги. Вечером митинги происходили на улицах. Приняты резолюции о поддержке Военно-революционного комитета.

Самокатчики, охранявшие Зимний дворец с июля месяца, когда они были вызваны с фронта, в 4 часа дня снялись с караула и заявили, что далее нести охрану дворца они не будут. 5-й самокатный батальон, вызванный Временным правительством с фронта, остановился на Передольской и телеграфно запросил разъяснений Петроградского Совета, так как не знает, для чего его вызвали. Петроградский Совет послал братский привет и предложил задержаться и выслать в Петроград представителей. По требованию Петергофского Совета вызванные правительством в Петроград юнкера созвали совещание; произошел раскол: отправилось всего 175 чел., которые по дороге задержаны Комитетом. Ряд частей, вызванных правительством с Северного фронта, отказался выступить и остался на местах.

Днем, после посещения комиссаром Военно-революционного комитета телефонной станции, телефоны Смольного были вновь включены. В 5 часов дня комиссары Комитета заняли телеграф. В 9 часов вечера — Петроградское телеграфное агентство (ПТА). Ночью Бонч-Бруевич установил цензуру «Известий ЦИК» и «Известий Совета кр. деп.» и запретил печатать приказы штаба округа.

Военно-революционным комитетом дана в Кронштадт телефонограмма, предписывающая революционным силам Кронштадта выступить утром 25 октября в Петроград на защиту съезда Советов. Дана условная телеграмма в Гельсингфорс о высылке воинских отрядов в Петроград на поддержку восстания.

В Петрограде принято постановление об образовании «комитета общественной безопасности» в составе представителей центральной и районных городских дум, ЦИК Советов, Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, армейских организаций, прокурорского надзора.

В ночь на 25 октября отряд вооруженных юнкеров во главе с полковником явился с целью арестовать редакцию газеты «Рабочий путь» и Ленина. Вызванными силами Красной гвардии отряд был арестован и препровожден сначала в штаб гвардии Выборгского района, а оттуда в Петропавловскую крепость. Ленин из квартиры в Выборгском районе перешел в Смольный, в Военно-революционный комитет.

Ночью Комитет перешел в наступление. Части гарнизона по заранее разработанному плану начали занимать районы и отдельные учреждения.

В ночь на 25 октября под председательством Гоца открылось экстренное соединенное заседание ЦИК Советов и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов.

Докладчик Дан заявил, что

«ЦИК, верный своей политике, до последней минуты не перестанет напрягать всех своих усилий для того, чтобы удержать демократию от выступления… будет стоять посредине между двух враждующих станов, и только через труп ЦИК штыки этих враждующих сторон скрестятся между собою». (Крики: «Да это уже давно мертвый труп».)

С «каторжной задачей» управления государством в настоящее время не справится никакая власть. Голосами левых фракций предпарламента проведена резолюция, требующая от правительства декретирования перехода частновладельческих земель в руки земельных комитетов и немедленного начала мирных переговоров (смех и крики: «Слишком поздно»). Дан закончил свой доклад призывом к сплочению рядов демократии.

Троцкий подверг резкой критике соглашательскую политику меньшевиков и эсеров, приведшую к их политическому банкротству. От съезда требуется решительность:

«Если вы не дрогнете, то гражданской войны не будет, так как наши враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву принадлежит, — место хозяина земли русской».

Меньшевики-оборонцы и интернационалисты — против выступления в данный момент. Колегаев — левый эсер — указал, что коалиционная власть показала свою негодность. Новая власть должна быть создана Всероссийским съездом Советов при непременном участии крестьян, почему и разосланы Советам крестьянских депутатов телеграммы о делегировании представителей на съезд.

Дан в резолюции призвал всех к спокойствию и повторил тезисы предпарламента. Большевики выразили протест против слишком больших полномочий ЦИК и покинули заседание. Оставшиеся большинством голосов приняли резолюцию.

На соединенном заседании Московских Советов большинством 374 голоса против 8 при 27 воздержавшихся принят устав Московской Красной гвардии. По докладу Бухарина громадным большинством голосов приняты «Декрет №1» и воззвание «Ко всему трудящемуся населению». Фракции меньшевиков и эсеров отказались от участия в обсуждении и принятии декрета и воззвания. Фракция объединенцев-интернационалистов отказалась взять на себя ответственность за декрет, считая, что необходимые мероприятия могут быть декретированы только однородным демократическим правительством.

В Москве в Политехническом музее состоялась партконференция большевиков, на которой решено создать Военно-революционный комитет. На собрании большевиков Хамовнического района выработан план захвата штаба Московского военного округа.