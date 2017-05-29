Явка барнаульцев на предварительном голосовании единороссов составила 7,2%

Барнаул, , 07:24 — REGNUM Чуть более 7 процентов избирателей (7,2%) приняли участие в предварительном голосовании алтайских единороссов за возможных кандидатов по выборам в Гордуму Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского отделения «Единой России».

По мнению участника предварительного голосования Константина Заречнева, данная процедура дает возможность каждому, кто хочет попробовать себя в сфере политики, раскрыть свой потенциал. Глава администрации города Сергей Дугин проголосовал на счетном участке, расположенном в Центре детского творчества. По поводу своего участия в голосовании он отметил:

«Принцип конкуренции, заложенный в процедуру праймериз, позволит получить по итогам выборов 10 сентября 2017 года новый качественный состав Барнаульской городской Думы, депутатам которой предстоит принимать важнейшие для барнаульцев решения».

Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано 164 участников. В счетные комиссии города было доставлено более 50 000 бюллетеней. Принять участие в мероприятии могли все жители Барнаула по месту регистрации и при предъявлении паспорта. Само голосование было тайным и рейтинговым — избиратели вправе отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.

По мнению алтайского депутата Госдумы РФ Даниила Бессарабова, праймериз — это не процесс ради процесса.

«Такой принцип работы обеспечивает максимальный спектр разных кандидатов, позволяет отобрать лучших среди тех, кого уже поддержали люди. Лучшие из них, затем, пройдя сито настоящей политической борьбы с оппонентами и другими политическими партиями, в сентябре победят на выборах. Именно с деятельностью этих людей как депутатов Барнаульской городской Думы и реализацией городских партийных проектов мы связываем надежды на улучшение жизни в городе», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, интерес к участию в предварительном голосовании оказался достаточно большим. Так, в Индустриальном районе зарегистрировано 49 человек на 6 округов, в Ленинском районе — 42 человека на 4 округа, в Центральном — 32 человека на 4 округа, и по 27 человек на три круга в Железнодорожном и Октябрьском районах. Участники, получившие наибольшую поддержку избирателей, будут выдвинуты кандидатами от партии на выборах в сентябре.

Напомним, в Алтайском крае будут проведены самые масштабные муниципальные выборы в стране. На территории региона будет замещено более 6 тысяч депутатских мандатов на разных уровнях власти.

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