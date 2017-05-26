Российские эндокринологи поставили под угрозу жизни тысяч больных?

Москва, , 04:17 — REGNUM Проблемы, возникающие при отказе функции щитовидной железы, могут быстро привести человека, с которым это случилось, к инвалидности и смерти. К счастью, разработан метод лечения, позволяющий принимать в таких случаях гормон щитовидной железы извне. К несчастью, есть люди, которым необходим определенный, подходящий именно им вид препарата. И он выпускался и продавался в аптеках, но с 2011 года попал под запрет в связи с новыми веяниями в методике лечения. Тревогу бьет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

В результате запрета десятки тысяч пациентов попали в зависимость от перевозчиков, доставляющих им необходимый препарат из Европы с крупной переплатой. И есть еще сотни тысяч, которые могут попасть в эту категорию, ведь заболевания щитовидной железы сейчас очень распространены. Эту проблему необходимо срочно решать!

Гормон щитовидной железы настолько важен для иммунитета, интеллектуальной и эмоциональной жизни человека, что при его отсутствии в организме говорить о какой-либо полноценной жизни не приходится. Почему же в расчет не берутся страдания огромного количества людей? Или здесь опять сказались какие-то выверты рыночного мышления, заставившие каких-то рвачей от медицины забыть чувство профессиональной ответственности?

С ситуацией необходимо срочно разобраться и если дело только в чьем-то неуемном желании следовать недопустимой в медицине тенденции следовать «моде» на методы и препараты, отменив необходимое людям лекарство, то выводы Минздрав и другие ответственные органы должны сделать незамедлительно.

Подробности читайте в статье: Тысячи россиян стали заложниками отечественной эндокринологии

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