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Путинберг: участница праймериз предложила переименовать Барнаул

Политика

Марина Чаузова полагает, что трех «Барнаулов» для России многовато

Ход дебатов участников праймериз алтайских единороссов на тему: «Эффективное коммунальное хозяйство» в Барнауле
Иллюстрация: Видеокадр
Ход дебатов участников праймериз алтайских единороссов на тему: «Эффективное коммунальное хозяйство» в Барнауле

Барнаул, 22 мая 2017, 08:19 — REGNUM  Многие участники праймериз алтайских единороссов в своем стремлении на выдвижение в Барнаульскую городскую Думу всеми силами пытаются выделиться и ведут большую подготовительную работу, передает корреспондент ИА REGNUM. Известно, что участник предварительного голосования Александр Гросс сделал акцент на баннерной кампании, а Галина Буевич и Евгения Гущина разместили свою агитацию на городских автобусах. Ксения Белоусова в информационном бюллетене «Уютный город» поздравила барнаульцев с майскими праздниками и рассказала о программе «Формирование комфортной городской среды». В Центральном районе участники ПГ Александр Ельников и Александр Тайчер рассказали горожанам о проекте «Городская среда», Вячеслав Перерядов и Евгений Кулешов приняли участие в озеленении туристического центра города. Но, пожалуй, за последние дни самое большое внимание общественности заполучила беспартийная участница — Марина Чаузова. В ходе заключительной части дебатов на тему: «Эффективное коммунальное хозяйство» она, что называется, «поставила» вопрос ребром: а почему бы не переименовать Барнаул?

Аргументируя свое предложение, Марина Чаузова напомнила, что в России существует три поселения с названием Барнаул: деревня, поселок и муниципальный округ.

«Не многовато-ли для России? Может быть, кардинально все изменить для того, чтобы жить лучше. Чтобы коммунальное хозяйство было эффективно, чтоы отсутствовали все проблемы? Народный афоризм «Как корабль назовешь, так он и поплывет», принадлежит знаменитому капитану Врунгелю. Бравый персонаж говорил, что вне зависимости от технических характеристик, название имеет место быть. Так вот. Я хотела бы предложить переименовать наш город. А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России несменный. Он даже лидер не только России, но и мира. Сами подумайте: с 1999 года и по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, Путинберг или Путинград. А почему бы и нет?», — подчеркнула участница праймериз.

На вопрос ведущего «Как это предложение относится к коммунальному хозяйству?», Марина без заминки парировала: «Я же говорю, все стазу эффективным станет, с использованием технологии поднятия России с колен».

Предложение Марины Чаузовой сейчас активно обсуждают в соцсетях и в комментариях алтайских интернет-ресурсов. Особенно интересно наблюдать за голосованием, объявленным ИД «Алтапресс», где помимо двух озвученных выше названий предложено еще несколько: Санкт-Путинбург, Путинаул, Алтапутин, Путин-на-Оби и даже Барнаул имени Владимира Путина. В этом опросе лидирует ответ «не нужно переименовывать».

Напомним, в 2007 году в Курьинском районе Алтайского края уже увековечили имя действующего президента России, в его честь назван колхоз. Позднее ООО «Имени Путина В.В.» занялось поставками крупного рогатого скота абердин-ангусской и герефордской пород из Финляндии.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах в Барнаульскую городскую думу состоится 28 мая. Сейчас кандидаты активно участвуют в дебатах. В день голосования в столице Алтайского края откроются 60 счетных участков.

По данным пресс-службы алтайского отделения партии «Единая Россия», интерес к предварительному голосованию достаточно большой. Так, в Индустриальном районе зарегистрировано 49 человек на 6 округов, в Ленинском районе — 42 человека на 4 округа, в Центральном — 32 человека на 4 округа, и по 27 человек на три круга в Железнодорожном и Октябрьском районах. Округа лидеры — 11 и 12 в Ленинском районе, здесь по 11 участников. В Барнауле зарегистрировано 177 участников предварительного голосования.

В целом, в Алтайском крае будут проведены самые масштабные муниципальные выборы в стране. На территории региона будет замещено более 6 тысяч депутатских мандатов на разных уровнях власти. Выборы пройдут в Барнауле, Рубцовске и Бийске. Из 69 муниципалитетов избирательная кампания затронет 64.

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Муниципальные выборы в Алтайском крае-2017
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