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Совет Федерации обсуждает на Алтае комплексное развитие сельских территорий

Политика

В повестку дня совместного выездного заседания двух комитетов Совета Федерации включены чрезвычайно важные вопросы: регулирование земельных отношений и комплексного развития территорий

Заседание двух комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Заседание двух комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Белокурихе

Барнаул, 17 мая 2017, 17:01 — REGNUM  В Белокурихе сегодня, 17 мая, открылось выездное заседание двух комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, в алтайском городе-курорте работают представители комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, который возглавляет Дмитрий Азаров, и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которым руководит Михаил Щетинин.

Участники мероприятия обсуждают чрезвычайно важные для России вопросы: регулирование земельных отношений и комплексного развития территорий. По мнению губернатора региона Александра Карлина, для Алтайского края особое значение имеют земельные отношения. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Азаров.

«Конечно, не случайно о земле мы говорим именно в Алтайском крае. Это регион, где люди, может быть, чуть лучше понимают, что земля — главное достояние и главное богатство России <…> Муниципальная власть — самая близкая к людям власть. Ее часто называют властью не только от людей, но и властью от земли: местное самоуправление развивается в конкретном поселении, городе, районе. Для Алтайского края, свыше 40% внутреннего регионального продукта которого создает агропромышленный комплекс, эти две темы неразрывно связаны», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера также подчеркнул, что участники выездного заседания, несомненно, с большим вниманием отнесутся к действующей в Алтайском крае практике поддержки местных инициатив грантами Правительства региона.

«Мы готовы этот опыт тиражировать во всей России. Надеюсь, и коллеги меня поддержат», — констатировал Дмитрий Азаров.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин напомнил, что с Советом Федерации у края сложились хорошие взаимоотношения.

«На протяжении последних 10 лет Совет Федерации дважды целевым образом рассматривал вопросы социально-экономического развития Алтайского края, были приняты очень обстоятельные, развернутые и значимые для нас документы. Они были адресованы главным образом Правительству страны и другим федеральным ведомствам. Оба постановления скрупулезно выполняются, потому что обеспечивается контроль со стороны комитетов Совета Федерации и палаты в целом», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Белокурихе состоялось еще более представительное мероприятие — заседание президиума Госсовета с участием Владимира Путина.

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