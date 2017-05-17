Алтай попросит отсрочить установление новых нормативов потребления ОДН

Барнаул, , 15:38 — REGNUM В Алтайском крае видят необходимость введения моратория на установление новых нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества. Такой вариант не исключают общественники и эксперты, принявшие участие в двух рабочих совещаниях управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Посвящены они были вопросам определения и установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, сообщает сегодня, 17 мая, пресс-служба ведомства.

Напомним, постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498, вступившее в силу с 1 января 2017 года, определило, что расходы на общедомовые нужды (ОДН) теперь относятся не к коммунальным услугам, как это было раньше, а к жилищным. К тому же органам государственной власти субъектов Российской Федерации, согласно этому документу, необходимо не позднее 1 июня 2017 года утвердить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

На Алтае уже подготовлены два проекта соответствующих нормативных актов. К их детальному обсуждению и были привлечены эксперты — представители Государственной инспекции, Алтайской торгово-промышленной палаты, ресурсоснабжающих организаций, гарантирующих поставщиков электрической энергии, исполкома РИК ООД «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае, рабочей группы «Качество повседневной жизни» и ряд других. В ходе обсуждений все они единогласно поддержали предложения о переносе сроков утверждения этих нормативов.

Так, начальник управления розничных рынков электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Алексей Батюк отметил, что жилищное законодательство, действующее в настоящее время, имеет ряд несовершенств, в частности, гарантирующие поставщики лишены возможности начислять потребителям плату за фактический объем потребления электроэнергии, а жители, в свою очередь, платить только за то, что потребили, а не определили им, исходя из нормативов.

Начальник управления экономики и финансов АО «Алтайкрайэнерго» Александр Катнов привел довод о том, что норматив должен носить стимулирующий характер и побуждать потребителей к установке приборов учета, а гарантирующий поставщик электрической энергии должен выставлять к оплате стоимость реального потребления. Предлагаемый механизм расчета норматива весьма спорный, поскольку в настоящее время отсутствует корректная база по фактическому потреблению и общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. Александр Катнов поддержал позицию о приостановлении введения в действие на территории Алтайского края нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме до момента внесения в жилищное законодательство изменений, касающихся утверждения единой для Российской Федерации методики определения указанных нормативов, а также механизмов расчетов за фактически потребленные объемы коммунального ресурса.

АО «Барнаульская горэлектросеть» предлагает проработать вопрос о введении моратория на установление с 1 июня 2017 года новых нормативов потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества. В качестве аргумента заместитель генерального директора по финансам АО «Барнаульская горэлектросеть» Ольга Кушакова привела такие данные: «Сейчас отсутствует нормативно утвержденная методология расчета этих нормативов, которая имела место быть в Постановлении Российской Федерации №306 от 23.05.2016, но позже была заменена на грубое применение расчетного метода с использованием формулы, составляющие которой являются спорными для всех участвующих в определении нормативов сторон, соответственно, об установлении объективного норматива не может быть и речи».

Обсуждение нормативов потребления холодной и горячей воды, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества на территории Алтайского края также привело экспертов к единому мнению о необходимости отсрочки введения новых нормативов.

По мнению эксперта регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, генерального директора ВЦ ЖКХ Натальи Кудачиной, важным остается вопрос достоверности данных об общей площади, используемых при расчете новых нормативов: «Целесообразно будет информацию об общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, которая используется при расчете нормативов, получать не от ресурсоснабжающих организаций, а из ГИС ЖКХ, которая призвана аккумулировать достоверные сведения о системе жилищно-коммунального комплекса субъекта. До 1 января 2018 года в систему будут внесена информация о типе домов, площадях, количестве проживающих, и именно эти данные могут стать единственно законной базой для расчета этих нормативов. Необходим год для корректировки и дополнения сведений в ГИС ЖКХ, только после этого можно использовать данные для выполнения новых расчетов нормативов. В таком случае, ближайший срок ввода нормативов возможен не ранее 1 марта 2019 года».

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, заверил, что от имени ОНФ в Алтайском крае готовится письмо в Минстрой России о предоставлении полномочий регионам в вопросе определения приоритетного метода расчета для установления нормативов.

Генеральный директор ООО «Барнаульский водоканал» Дмитрий Масловский, акцентировал внимание участников обсуждения на методах определения нормативов: «В настоящий момент при определении нормативов индивидуального потребления и ОДН используются разные данные по степеням благоустройства, поэтому необходимо разработать единую классификацию. Кроме того, готовятся изменения в Правила предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г.№354) по порядку расчета размера оплаты за коммунальные услуги, которые обязательно надо будет учесть. А с 1 января начинает работу система ГИС ЖКХ, благодаря которой мы получим подробную информационную базу, которая позволит определить нормативы максимально точно. Но для создания этой базы нужно время. Поэтому я поддерживаю идею участников совещания о возможном введении маратория на изменение действующих нормативов».

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498, вступившим в силу с 1 января 2017 года, единственным законным методом определения нормативов потребления в целях содержания общего имущества, остается расчетный, в то время как для определения нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях применялся метод аналогов.

Присутствовавшие на совещанииэксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, сошлись во мнении с гендиректором ООО «Барнаульский водоканал» Дмитрием Масловским, о том, что до утверждения нормативов необходимо разрешить вопрос об определении единой классификации домов по степени благоустройства как при расчете нормативов потребления в жилых помещениях, так и на содержание общего имущества. В противном случае, это может привести к нарушению баланса распределения коммунального ресурса в многоквартирном доме.

В завершении встречи было принято решение проработать вопрос подготовки от лица губернатора, председателя правительства Алтайского края Александра Карлина письма в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением о переносе сроков вступления в силу нормативов потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии на содержание общего имущества до момента внесения изменений в жилищное законодательство, не ущемляющих интересы населения и поставщиков коммунальных услуг.

По мнению экспертов, принимаемые меры позволят избежать тревожных настроений среди жителей Алтайского края, связанных с очередным изменением жилищного законодательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня нормативы в регионах разнятся более чем в 10 раз. В середине апреля 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случаев, когда общим собранием собственников принято решение о потреблении ресурсов на основании общедомового прибора учета.

Таким образом, у собственников появляется альтернатива — платить ОДН по счетчикам либо по нормативам. Принятие закона позволит снизить размер платы на общедомовые нужды.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцы выберут, как оплачивать ОДН: по счетчикам или по нормативам