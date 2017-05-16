Вторник, 16 Мая 2017 года
10:05:18 МСК

Алтайский губернатор раскритиковал безынициативность муниципалитетов

Политика

Александр Карлин недоволен тем, что некоторые чиновники не проявляют интерес к участию в госпрограммах, подразумевающих выделение дополнительных средств на обустройство инфраструктуры муниципалитетов

Алтайский край
© Светлана Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 16 мая 2017, 09:54 — REGNUM  Губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал безынициативность некоторых руководителей муниципалитетов за их неучастие в целом ряде госпрограмм, подразумевающих выделение дополнительных средств на обустройство общественной инфраструктуры, поддержку семейных животноводческих ферм, развитие кооперации. Свои размышления о местном самоуправлении он опубликовал сегодня, 16 мая, в личном блоге.

Глава региона напомнил, что с 2014 года в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» выделяются гранты на поддержку местных инициатив. В селах края реализуются проекты жителей, направленные на создание и обустройство общественной инфраструктуры (зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок), сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

«Казалось бы, чего проще: собери «вече», кинь клич по сельсоветам, вместе с земляками подумайте, как можно обустроить площадки для детей, облагородить центральную площадь, отремонтировать памятники… Главы администраций Заринского, Ключевского и многих других районов так и поступили. И построили за 4 года до 10 объектов в каждом. А вот 14 районов за всё это время вообще не подали ни одной заявки. Вопрос: в селах этих районов всё настолько прекрасно с парковыми площадками, новыми развлекательными комплексами для детей? Или жители там живут безынициативные? Точно знаю, что нет. Вопросы возникают к руководству муниципалитетов», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Делясь своими ожиданиями от предстоящих выборов, глава региона особо отмечает: «Местное самоуправление должно повсеместно, а не только в некоторых муниципалитетах края, быть самым коротким и прямым путем к решению насущных, ежедневных, жизненно важных для каждого человека проблем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года в условиях жесткой конкуренции будут выбирать мэров крупных алтайских городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно 7 тысяч депутатских мандатов.

Читайте ранее в этом сюжете: На каждое кресло в Барнаульской гордуме претендует по 4 единоросса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Муниципальные выборы в Алтайском крае-2017
Главное сегодня
NB!
16.05.17
Испанские СМИ: Москвичи считают реновацию депортацией
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
16.05.17
Венеция: Мадуро посадит в кресло генпрокурора военного
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
16.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев хочет «разменять» авиасообщение с Россией на Крым и Кубань: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.05.17
Максим ИсаевThe National Interest: Эммануэль Макрон может довести ЕС до коллапса
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
16.05.17
«Рубль продолжит удивлять»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.05.17
Тамара ЛаринаСюрреалистический расизм
ВашингтонСША Кинорецензии Культура
NB!
16.05.17
Бессознательное в грузинской политике
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
Святой Прокопий Устюжский – конкистадор в русском исполнении
Великий УстюгВологодская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
16.05.17
Образуется ли на Украине внутренний Донбасс
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
Время украинской хунты на исходе: страха больше не будет
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
А была ли победа СССР над фашистской Германией? Может, Победы и не было?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
Черные призвали Трампа убраться из Белого дома
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
16.05.17
Украина в открытой конфронтации, и оба лагеря готовы к бою
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
«ООО Марий Эл» времен Маркелова должна вновь стать собой
Йошкар-ОлаРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
Видимость справедливости, или Новая конституция Грузии
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
16.05.17
Приморцам не отдают отстроенный после тайфуна мост — люди отрезаны от мира
ВладивостокРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
16.05.17
Почему у главы Нацбанка Украины не получается уйти по-английски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
16.05.17
«На Украине парализована деятельность правоохранительной системы»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
16.05.17
СМИ: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию по террористам
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
16.05.17
КНР хочет начать отношения с Южной Кореей с чистого листа
ПекинКитай «Новый шелковый путь» Политика
NB!
16.05.17
Россия и Польша перед вечным вопросом. В чем реализм, брат?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное