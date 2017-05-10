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Глава администраци Бийска расстался с должностью из-за родственников в США

Политика

Мэр наукограда уходит в отпуск с последующим сложением полномочий

Глава администрации Бийска Николай Нонко
Иллюстрация: «Наш Бийск»
Глава администрации Бийска Николай Нонко

Барнаул, 10 мая 2017, 14:08 — REGNUM  Николай Нонко, на протяжении последних 6 лет работавший главой администрации Бийска, публично объявил о своем намерении досрочно уйти в отставку. О том, что мэр сегодня, 10 мая, написал заявление на очередной отпуск с последующим сложением полномочий сообщает сайт газеты «Наш Бийск».

Из развернутого интервью Николая Нонко следует, что контракт с ним заканчивается в сентябре 2017 года, но градоначальник заблаговременно принял решение, «чтобы не вступать ни в какие конфликтные ситуации с законодательством». Как оказалось, речь идет о новшествах в уровне допуска к работе с секретными документами и к государственной тайне.

«Я никогда не скрывал, что у меня за границей проживает сын с семьей, более того, количество родственников там растет, некоторых я еще на руках не держал. А в связи с ужесточением федерального законодательства, если есть близкие родственники, проживающие за границей, это может являться препятствием для получения определенной группы допуска», — заявил мэр.

Между тем, ИД «Алтапресс» уточняет, что старший сын сити-менеджера Евгений Нонко достаточно давно работает программистом в США. Он был сотрудником Microsoft, потом, по некоторым данным, создал свой собственный бизнес в сфере IT-технологий. Согласно открытым источникам, Евгений Нонко сейчас проживает в городе Редмонд (штат Вашингтон).

По некоторым данным, последним днем работы мэра Николая Нонко станет 25 мая. До выборов нового состава депутатов городской Думы и назначения нового руководителя исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Сергей Крыжановский. О дальнейшей судьбе отставного мэра ничего не сообщается.

Напомним, отмена всенародных выборов мэра в алтайском наукограде произошла в апреле 2011 года. Муниципальный правовой акт о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Бийск Алтайского края был принят на 44-ом внеочередном заседании городской думы.

Николай Нонкородился 18 августа 1958 г. в селе Утянка Хабарского района Алтайского края. В 1981 году с отличием окончил Алтайский политехнический институт имени Ивана Ползунова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». До того, как2 сентября 2011 года он получил должность сити-менеджера, являлся исполняющим главы администрации Бийска. Также на эту должность претендовалиначальник управления по делам ГО и ЧС по городу Бийску Анатолий Мякшин и депутат городской думы Виктор Прокопенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущая смена градоначальника произошла после того, как последний всенародно избранный мэр Бийска Анатолий Мосиевский тоже добровольно ушел в отставку. Правда, этому событию предшествовал суд, который признал его виновным в превышении должностных полномочий.

10 сентября 2017 года в условиях жесткой конкуренции на Алтае будут выбирать мэров крупных алтайских городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно 7 тысяч депутатских мандатов. В Бийске, как и в Барнауле, руководить муниципалитетом, согласно проводимой реформе органов местного самоуправления, будет глава города.

Читайте ранее в этом сюжете: Бийские депутаты избрали главу администрации (Алтайский край)

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Муниципальные выборы в Алтайском крае-2017
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