Правительство отправило в Госдуму законопроект о введении курортного сбора

Москва, , 10:28 — REGNUM Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думой законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Соответствующий документ опубликован сегодня, 6 мая, на официальном сайте правительства РФ.

Сообщается, что законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предполагается, что курортный сбор не будет превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма курортного сбора будет меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта.

Все полученные от курортного сбора доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Предполагается, что финансировать этот эксперимент будут региональные бюджеты.

Законопроект также определит льготные категории граждан, которые будут освобождены от курортного сбора.

Если эксперимент будет признан удачным, то будет принято решение о введении курортного сбора на всей территории России.