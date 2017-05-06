Суббота, 6 Мая 2017 года
10:50:29 МСК

Правительство отправило в Госдуму законопроект о введении курортного сбора

Политика

Количество косвенных налогов в России неуклонно увеличивается

Москва, 6 мая 2017, 10:28 — REGNUM  Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думой законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Соответствующий документ опубликован сегодня, 6 мая, на официальном сайте правительства РФ.

Сообщается, что законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предполагается, что курортный сбор не будет превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма курортного сбора будет меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта.

Все полученные от курортного сбора доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Предполагается, что финансировать этот эксперимент будут региональные бюджеты.

Законопроект также определит льготные категории граждан, которые будут освобождены от курортного сбора.

Если эксперимент будет признан удачным, то будет принято решение о введении курортного сбора на всей территории России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
Главное сегодня
NB!
06.05.17
Виталий АрхиреевНовая кабина КАМАЗ: простота в производстве и увеличение локализации
Набережные ЧелныТатарияРоссия Автопром Техника
NB!
06.05.17
США готовятся продать саудитам оружие на десятки миллиардов долларов
ВашингтонСША Экономика США Политика
NB!
06.05.17
Станислав ТарасовСирия: Путин, Трамп, Эрдоган и Рухани оказались на одной галере
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
06.05.17
Валерий РокотовБей красных! Или пожалеешь
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.05.17
Стивен Сигал посмеялся над решением СБУ запретить ему въезд на Украину
ВашингтонСША Происшествия с гражданами России за границей Общество
NB!
06.05.17
Ирина ЮринаЗнаменитые, скромные, забытые — памятники Победы в Челябинске: фоторепортаж
ЧелябинскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
06.05.17
Александр КомаровБессмертный подвиг и утраченный памятник: фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
06.05.17
Всенародное выступление против войны. Мир без аннексий и контрибуций!
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.05.17
Русский опыт общения с Востоком помогает установить мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.05.17
Сумасшедшие выборы. Главный католик Франции о ходе избрания президента
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.05.17
Яна СиденкоОни убивали нас, они готовятся нас убивать
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
06.05.17
США раззадоривают Северную Корею, Китай молчит
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.05.17
Сделать Америку снова… бастионом? 100 дней Трампа
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.05.17
Сергей Кронов«Отстирываем нацизм. Недорого»
РязаньРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Культура
NB!
06.05.17
На юго-западе Москвы горит 40-этажное жилое здание
МоскваРоссия Пожары в многоэтажных зданиях Происшествия
NB!
06.05.17
Режиссер в поисках смысла. Кино о человеке выживающем
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.05.17
The Daily Express: «Ударив первым, Трамп поставит США на грань катастрофы»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.05.17
«В безопасные зоны в Сирии не допустят американцев и британцев»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Политика
NB!
05.05.17
Амр ЭлдибБитва за Синай: поддержат ли бедуины Египет в войне с терроризмом
КаирЕгипет Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
05.05.17
Юрий СеливановНеоплатный долг, который надо вернуть
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
05.05.17
Дмитрий ТёткинКургинян в поисках невозможной простоты
МоскваРоссия Театр Культура
NB!
05.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 5 мая
КрасногорскРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное