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В Алтайском крае запретили курить на остановках и в парках

Политика

Штраф составляет от 500 до 1500 рублей

Барнаул, 5 мая 2017, 13:12 — REGNUM  В закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» утверждены поправки, в соответствии с которыми курить запрещено теперь не только на территориях парков, скверов и набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе), но и на остановках общественного транспорта. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Карлин, сообщает сегодня, 5 мая, официальный сайт региона.

Также любителям табака придется заплатить штраф за курение на крыльце (и в 10 метрах от него) и в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

Штраф для нарушителей составитот 500 до 1500 рублей. В круг персон, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, вошли уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края и должностные лица местного самоуправления. Рассматривать эту категорию нарушений будут административные комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят единогласно депутатами Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 27 апреля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае вводят дополнительный запрет на курение

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