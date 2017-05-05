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В Алтайском крае из аварийного жилищного фонда расселено 7,93 тыс. человек

Политика

Алтайский губернатор Александр Карлин прокомментировал итоги совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России

Совместное заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Совместное заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России

Барнаул, 5 мая 2017, 06:45 — REGNUM  В России реализуется беспрецедентная по масштабам, не имеющая аналогов в мире государственная задача качественного улучшения условий и повышения безопасности проживания граждан. Об этом по итогам состоявшегося накануне совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Его слова цитирует пресс-служба губернатора.

«Процесс признания жилищного фонда аварийным продолжается, и следующим важным шагом в решении этой проблемы должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда», — отметил Александр Карлин.

Говоря о способах предоставления жилья, глава региона пояснил, что они будут различны. «С одной стороны, мы будем учитывать особенности социального статуса переселяемых граждан. С другой стороны, необходимо поддерживать социально активных граждан, которые предпринимают меры к самостоятельному решению своего жилищного вопроса», — пояснил Александр Карлин.

В официальной информации по этому поводу также сказано, что Алтайский край входит в группу регионов России, в которых достигнуты целевые показатели расселения граждан из аварийного жи­лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. За период с 2014 года по 1 апреля 2017 года в Алтайском крае из аварийного жилищного фонда расселено 7,93 тыс. человек, ликвидировано 113,25 тыс. кв. м аварийного жилья. Целевой показатель ликвидации аварийного жилья в регионе выполнен на 74,4%, что превышает среднее значение в Сибирском федеральном округе на 1,5%.

В целом по стране за период с 2014 по 2016 год расселено 8,13 млн кв. м жилья (72,9% от планового показателя), где жили 520 тысяч человек (73,1%). Всего же с 2008 года расселено 866 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, совместное заседание Госсовета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития по реализации «майских» указов президента Владимира Путина состоялось 4 мая. На обсуждение были вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами по обозначенным темам выступили профильные министры и главы регионов, в том числе министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Минстроя Михаил Мень.

Владимир Путин на заседании отметил, что в целом по РФ до сентября 2017 года новое жилье должны получить более 700 тыс. человек.

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