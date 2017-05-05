Дмитрий Орлов, , 13:00 — REGNUM

Трендом месяца становится укрепление позиций исполняющих обязанности глав регионов, которые готовятся к собственным выборам в сентябре 2017 года. В то же время теряют позиции губернаторы, в регионах которых наблюдается рост внутриэлитного противостояния и протестной активности.

В апреле в отставку были досрочно отправлены главы республик Удмуртия и Марий Эл. При этом бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, который руководил регионом с 2014 года, арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Чуть позднее, уже после сложения полномочий, по подозрению в коррупционных преступлениях был арестован и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, возглавлявший регион 16 лет.

В результате новых отставок в рейтинге появляются сразу два фигуранта — и.о. главы Удмуртской республики Александр Бречалов (42-е место) и и.о. главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (43-е место). Губернаторские выборы в этих регионах должны состояться в сентябре 2017 года. Стартовые позиции новых региональных руководителей в рейтинге выглядят высокими, и это обусловлено их статусом и опытом. Назначение Бречалова показывает относительную значимость его фигуры — после ухода из Общественной палаты он мог остаться и невостребованным. Евстифеев — выходец из команды Сергея Кириенко. Когда в мае 2000 года Кириенко был назначен полпредом в Приволжском федеральном округе, Евстифеев вошел в его первую команду, заняв должность заместителя полпреда и курируя работу судов и органов юстиции.

Первая пятерка рейтинга не претерпевает изменений. Возглавляет рейтинг по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Дальнейшая динамика позиций мэра Москвы в рейтинге будет зависеть прежде всего от того, удастся ли городской власти стабилизировать ситуацию с общественным мнением накануне муниципальных выборов на фоне заметного недовольства программой сноса пятиэтажек.

Вторая строка рейтинговой таблицы остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, третья — за главой Татарстана Рустамом Миннихановым, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга, как и месяцем ранее, занимает теперь глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (7-е место, плюс 3 пункта) после продолжительного падения в рейтинге, несмотря на сохраняющееся напряжение в городе, начинает восстанавливать утраченные позиции. Глава Крыма Сергей Аксенов после снижения в предыдущем месяце, обусловленного не вполне адекватной публичной активностью, прибавляет 6 пунктов, занимая 12-е место.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (15-е место) закрепляется в группе «Очень сильное влияние». В ходе отчета перед областной думой он выступил с критикой федерального правительства. Продолжает занимать высокие позиции в рейтинге губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (17). В апреле в его регионе состоялся Красноярский экономический форум, который был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России, а также внедрению современных управленческих технологий.

После взлета в мартовском рейтинге губернатор Белгородской области Евгений Савченко (18-е место, минус 5 пунктов) возвращается на свои привычные высокие позиции. При этом в апреле глава региона в ходе личной встречи с президентом получил одобрение в своем намерении переизбираться на новый срок в сентябре 2017 года.

В группу «Очень сильное влияние», занимая 20-е место и прибавляя сразу 14 пунктов, впервые входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона до выборов губернатора, которые должны пройти в сентябре; завершение периода неопределенности с кандидатом от власти на пост свердловского губернатора — главная причина укрепления позиций Куйвашева. Теперь динамика его влияния будет зависеть от развертывания избирательной кампании. Положительную динамику демонстрирует и также назначенный на пост врио глава Республики Мордовия Владимир Волков (27-е место, плюс 1 пункт).

В апреле президент посетил Новгородскую и Ярославскую области, оказав очевидную имиджевую поддержку исполняющим обязанности глав этих регионов. И.о. губернатора Новгородской области Андрей Никитин быстро установил контроль над управлением регионом и пока не сталкивается с активными действиями оппозиционных кандидатов; он прибавляет 10 пунктов и занимает 39-е место в рейтинге. И.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (41-е место, минус 5 пунктов) испытывает проблемы, вызванные борьбой элит, и возвращается на позиции в рейтинге (довольно высокие, заметим), которые были у него до роста в марте 2017 года.

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников поднимается в рейтинге сразу на 9 пунктов, занимая 35-е место, усиливает свое политическое влияние и и.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов (46-е место, плюс 8 пунктов).

В целом относительно стабильны: не испытывают резкого спада или улучшаются — позиции остальных исполняющих обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре. И. о губернатора Рязанской области Николай Любимов и и.о. главы Республики Бурятия Алексей Цыденов поднимаются в рейтинге на одну позицию, занимая 55-е и 64-е место соответственно. Напротив, и.о. главы республики Карелия Артур Парфенчиков (47-е место, минус 2 пункта) и и.о. губернатора Кировской области Игорь Василиев (25-е место, минус 3 пункта) после значительного роста в марте ситуативно немного теряют позиции в апрельском рейтинге; то же самое отличает и.о. губернатора Томской области Сергея Жвачкина (37-е место, минус 2 пункта). И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на фоне конфликтов в городе теряет 2 пункта, занимая 49-е место.

Председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин восстанавливает политическое влияние, прибавив сразу 20 пунктов, и занимает 63-е место. После встречи с президентом глава Хакасии отправил правительство региона в отставку. Кроме того, ему удалось добиться выделения дополнительных средств из федерального бюджета на сумму свыше 11 млрд. рублей. Стабилизируется ситуация и вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина (75-е место, плюс 5 пунктов); распространенные ожидания досрочного сложения им полномочий пока определенно не подтвердились.

Продолжает падение в рейтинге губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (70-е место, минус 6 пунктов). Начиная с декабря Новосибирск пережил серию митингов, связанных с высокой стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Однако лишь сейчас глава региона отреагировал на протесты, отменив решение повысить тарифы ЖКХ на 15%, которое вызвало острую реакцию жителей. Вместо этого плата вырастет на рекомендованные федеральным правительством 4%. Не справляется с ростом социальной напряженности глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (76-е место, минус 13 пунктов): в регионе продолжаются резонансные выступления дальнобойщиков.

На фоне политического кризиса вокруг несостоявшихся выборов мэра Омска резко теряет позиции в рейтинге губернатор Омской области Виктор Назаров (59-е место, минус 16 пунктов). В Омске депутаты городского совета не смогли избрать нового мэра в связи с отказом от борьбы всех заявленных кандидатов — в том числе вице-губернатора, человека из команды Назарова Станислава Гребенщикова, который стал фигурантом уголовного дела.

Сохраняются проблемы в отношениях с региональным центром и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (83-е место, минус 4 пункта), который опускается в конец рейтинговой таблицы. Ему не удалось провести на пост главы Владивостока своего представителя Андрея Брика. В результате и.о. главы города Владивостока был назначен вице-мэр Константин Межонов, близкий к временно отстраненному на период следствия градоначальнику Игорю Пушкареву, который находится в конфронтации с губернатором.

Теряет влияние и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (74-е место, минус 8 пунктов). Главе региона не удается добиться проведения референдума по прямым выборам мэра Иркутска; идея не получает поддержки ни в Центре, ни среди региональной элиты.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в марте Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва 1 1 7,24 Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики 2 2 7,13 Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан 3 3 7,00 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 4 4 6,57 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 5 5 6,42 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 6 6,38 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 7 10 6,29 Кобылкин Дмитрий НиколаевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО 8 8 6,21 Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан 9 7 6,07 Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области 10 14 5,90 Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 11 12 5,85 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 12 18 5,81 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 13 9 5,76 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 14 11 5,74 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 15 15 5,70 Дрозденко Александр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области 16 17 5,68 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 17 16 5,63 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 18 13 5,58 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 19 19 5,55 Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области 20 34 5,52 Сильное влияние Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 21 21 5,50 Радаев Валерий ВасильевичИ.о. губернатора Саратовской области 22 20 5,47 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 23 24 5,44 Гапликов Сергей АнатольевичГлава Республики Коми 24 23 5,40 Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области 25 22 5,38 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 26 25 5,35 Волков Владимир ДмитриевичИ.о. главы Республики Мордовия 27 28 5,33 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 28 27 5,30 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 29 26 5,26 Тулеев Аман ГумировичГубернатор Кемеровской области 30 30 5,22 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 31 40 5,20 Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края 32 29 5,18 Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области 33 31 5,15 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 34 33 5,11 Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края 35 44 5,07 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 36 37 5,03 Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области 37 35 5,00 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 38 32 4,95 Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области 39 49 4,92 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 40 42 4,89 Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области 41 36 4,84 Бречалов Александр ВладимировичИ.о. главы Удмуртской республики 42 - 4,80 Евстифеев Александр АлександровичИ. о. главы Республики Марий Эл 43 - 4,77 Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области 44 50 4,73 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 45 46 4,70 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 46 54 4,65 Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия 47 45 4,62 Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области 48 38 4,58 Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя 49 47 4,55 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 50 39 4,51 Среднее влияние Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 51 48 4,46 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 52 41 4,43 Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея 53 55 4,40 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 54 53 4,37 Любимов Николай Викторович И.о губернатора Рязанской области 55 56 4,32 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 56 59 4,30 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 57 60 4,25 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 58 51 4,20 Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области 59 43 4,13 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 60 52 4,00 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 61 61 3,88 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 62 69 3,80 Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия 63 83 3,74 Цыденов Алексей СамбуевичИ.о. главы Республики Бурятия 64 65 3,71 Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области 65 71 3,65 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 66 62 3,62 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 67 67 3,57 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 68 58 3,50 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 69 73 3,45 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 70 64 3,43 Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края 71 71 3,35 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 72 72 3,33 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 73 70 3,29 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 74 66 3,25 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 75 80 3,17 Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан 76 63 3,15 Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области 77 78 3,10 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 78 76 3,04 Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области 79 84 3,00 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 80 77 2,85 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 81 82 2,76 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 82 68 2,70 Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края 83 79 2,65 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 84 81 2,61 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 85 85 2,50

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук