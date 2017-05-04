«Тегеран готов к диалогу, несмотря на провокационные заявления Эр-Рияда»

Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией для укрепления мира в регионе, несмотря на «незаконные и провокационные» высказывания министра обороны Саудовской Аравии, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру, 4 мая сообщает Reuters.

«У нас нет ни желания, ни интереса в эскалации напряжения в нашем регионе», — заявил Хошру в письме, переданном генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

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«Мы по-прежнему готовы к диалогу и … содействию региональной стабильности, борьбе с дестабилизирующим экстремистским насилием и отвергаем сектантскую ненависть. Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к голосу разума», — добавил постоянный представитель Ирана при ООН .

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«Крайне важно, чтобы международное сообщество приняло меры и заставило Саудовскую Аравию отказаться от спонсирования терроризма и безрассудного экстремизма в регионе и по всему миру», — заявил Хошру.

Напомним, 2 мая заместитель наследного принца и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд заявил, что диалог с Ираном исключен из-за шиитских амбиций Тегерана, который хочет «контролировать исламский мир».

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